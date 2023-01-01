廣義法門經一卷(出中阿含經一品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣義法門經一卷(出中阿含經一品)

陳天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳天竺三藏真諦譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，淨命舍利弗住舍衛國祇陀樹林給孤獨園，與大比丘眾俱。是時，淨命舍利弗語：「諸比丘！」諸比丘言：「大德舍利弗！」舍利弗言：「長老！我今為長老說法，初善、中善、後善，義善語善，純一無雜，圓滿清淨。今為汝等顯示梵行，謂廣義法門。是故汝等今當諦聽，一心恭敬，善思念之。此廣義法門——長老！——有十二種，離難隨順道時，能起方便，為證得聖法。何等十二？一、自勝得，二、他勝得，三、生人道，四、生聖地，五、性得利根，六、得成正見，七、善作資業，八、善處生信，九、值佛出世，十、佛正轉法輪，十一、正法在世未滅，十二、依佛教，於正法中如理修行。長老！是十二種離難隨順道時，能起方便，為證得聖法。長老！能說比丘若欲為他說於正法，與法及義相應，此語應說。謂恭敬，次第相攝相應，生他歡喜及以欲樂，滿足正勤，不損惱他，所說如理，相應無雜，隨順聽眾，此言應說。有慈悲心，有利益心，有隨樂心，不著利養，恭敬讚歎，若正說法陰時，不得自讚自高，不得毀呰他人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，淨命舍利弗住舍衛國祇陀樹林給孤獨園，與大比丘眾俱。是時，淨命舍利弗語：「諸比丘！」諸比丘言：「大德舍利弗！」舍利弗言：「長老！我今為長老說法，初善、中善、後善，義善語善，純一無雜，圓滿清淨。今為汝等顯示梵行，謂廣義法門。是故汝等今當諦聽，一心恭敬，善思念之。此廣義法門——長老！——有十二種，離難隨順道時，能起方便，為證得聖法。何等十二？一、自勝得，二、他勝得，三、生人道，四、生聖地，五、性得利根，六、得成正見，七、善作資業，八、善處生信，九、值佛出世，十、佛正轉法輪，十一、正法在世未滅，十二、依佛教，於正法中如理修行。長老！是十二種離難隨順道時，能起方便，為證得聖法。長老！能說比丘若欲為他說於正法，與法及義相應，此語應說。謂恭敬，次第相攝相應，生他歡喜及以欲樂，滿足正勤，不損惱他，所說如理，相應無雜，隨順聽眾，此言應說。有慈悲心，有利益心，有隨樂心，不著利養，恭敬讚歎，若正說法陰時，不得自讚自高，不得毀呰他人。

「長老！若人欲聽正法，具十六相，乃可聽受。何等十六？一、隨時聽，二、恭敬，三、欲樂，四、無執著，五、如聞隨行，六、不為破難，七、於法起尊重心，八、於說者起尊重心，九、不輕撥正法，十、不輕撥說者，十一、不輕己身，十二、一心不散，十三、欲求解心，十四、一心諦聽，十五、依理正思，十六、憶持前後而聽正法。佛聖弟子，若能如此，恭敬諦聽，信根生長，於正法中，心得澄淨；以此為先，則於涅槃，生歡喜心，及求得心；以此為先，則於涅槃，生喜樂心，離於愛著；以此為先，則於涅槃，滅除惑障，得一定心；以此為先，則於涅槃，捨離疑惑，生正直見；以此為先，則於涅槃，起迴向心，為修觀行，為熾然修，為應隨道法，為滅助道障法，為得安住心，為得第一義；以此為先，於一切行法寂滅，證得真空，愛滅離欲，於無生涅槃，得入成住信樂之心；以此為先，則於涅槃及陰無常，得入成住信樂之心；以此為先，則於涅槃及四聖諦，法眼清淨，為生慧眼；以此為先，則於涅槃，而得解脫；以此為先，則於涅槃解脫知見，皆得圓滿。長老！由能如此如理一心，諦聽正法，諸聖弟子，則不損惱；能說法者，已能了別正說言味，即是依法供養大師，證得己利及以涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！若人欲聽正法，具十六相，乃可聽受。何等十六？一、隨時聽，二、恭敬，三、欲樂，四、無執著，五、如聞隨行，六、不為破難，七、於法起尊重心，八、於說者起尊重心，九、不輕撥正法，十、不輕撥說者，十一、不輕己身，十二、一心不散，十三、欲求解心，十四、一心諦聽，十五、依理正思，十六、憶持前後而聽正法。佛聖弟子，若能如此，恭敬諦聽，信根生長，於正法中，心得澄淨；以此為先，則於涅槃，生歡喜心，及求得心；以此為先，則於涅槃，生喜樂心，離於愛著；以此為先，則於涅槃，滅除惑障，得一定心；以此為先，則於涅槃，捨離疑惑，生正直見；以此為先，則於涅槃，起迴向心，為修觀行，為熾然修，為應隨道法，為滅助道障法，為得安住心，為得第一義；以此為先，於一切行法寂滅，證得真空，愛滅離欲，於無生涅槃，得入成住信樂之心；以此為先，則於涅槃及陰無常，得入成住信樂之心；以此為先，則於涅槃及四聖諦，法眼清淨，為生慧眼；以此為先，則於涅槃，而得解脫；以此為先，則於涅槃解脫知見，皆得圓滿。長老！由能如此如理一心，諦聽正法，諸聖弟子，則不損惱；能說法者，已能了別正說言味，即是依法供養大師，證得己利及以涅槃。

「是聽法人，有十種法生起，能成熟般若。何等為十？一、親近善友，二、能淨持戒，三、心欲求解，四、樂受善教，五、樂供養說者，六、依時難問，七、諦聽正法，八、恒修正法，九、於可厭惡恒生厭心，十、已起厭心，如理能起四種正勤。何等名為依理正勤？謂於善法，心無懈怠；恒練治心，淨諸惡法；若心未得定，令得自在；若心未通達，令得了達。如此則名依理正勤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是聽法人，有十種法生起，能成熟般若。何等為十？一、親近善友，二、能淨持戒，三、心欲求解，四、樂受善教，五、樂供養說者，六、依時難問，七、諦聽正法，八、恒修正法，九、於可厭惡恒生厭心，十、已起厭心，如理能起四種正勤。何等名為依理正勤？謂於善法，心無懈怠；恒練治心，淨諸惡法；若心未得定，令得自在；若心未通達，令得了達。如此則名依理正勤。

「長老！若聖弟子自如此，依於道理而起正勤，有十種相應法修行。何等為十？一、不淨想，二、無常想，三、於無常觀於苦想，四、於苦法中觀無我想，五、厭惡食想，六、於一切世間無安樂想，七、生光明想，八、觀離欲想，九、觀滅離想，十、觀死想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！若聖弟子自如此，依於道理而起正勤，有十種相應法修行。何等為十？一、不淨想，二、無常想，三、於無常觀於苦想，四、於苦法中觀無我想，五、厭惡食想，六、於一切世間無安樂想，七、生光明想，八、觀離欲想，九、觀滅離想，十、觀死想。

「長老！有十四法，能違能障此不淨想。何等十四？一、共女人一處住，二、失念心觀視女人，三、恒起放逸，四、生重欲心，五、數習淨想，六、不數習不淨想，七、恒共作務人聚集而住，八、隨彼所行，九、不樂聽正法，十、不問正法，十一、不能守護六種根門，十二、食不節量，十三、獨住空處不得安心，十四、不能如實觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！有十四法，能違能障此不淨想。何等十四？一、共女人一處住，二、失念心觀視女人，三、恒起放逸，四、生重欲心，五、數習淨想，六、不數習不淨想，七、恒共作務人聚集而住，八、隨彼所行，九、不樂聽正法，十、不問正法，十一、不能守護六種根門，十二、食不節量，十三、獨住空處不得安心，十四、不能如實觀察。

「二、無常想者，謂愛著行法為障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二、無常想者，謂愛著行法為障。

「三、於無常苦想者，有六法為障。何等為六？一、懈怠，二、懶惰，三、恒樂住息，四、放逸，五、不能隨行，六、不能如實觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三、於無常苦想者，有六法為障。何等為六？一、懈怠，二、懶惰，三、恒樂住息，四、放逸，五、不能隨行，六、不能如實觀察。

「四、於苦無我想者，我見為障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四、於苦無我想者，我見為障。

「五、厭惡食想者，貪味為障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五、厭惡食想者，貪味為障。

「六、於一切世間無安樂想者，於世間希愛欲為障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六、於一切世間無安樂想者，於世間希愛欲為障。

「七、生光明想者，有十一法為障。何等十一？一、疑惑，二、不能思量，三、身麁重，四、睡弱，五、正精勤大過，六、正精勤下劣，七、心濁，八、心驚，九、生種種想，十、多言說，十一、於色起最極瞻視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七、生光明想者，有十一法為障。何等十一？一、疑惑，二、不能思量，三、身麁重，四、睡弱，五、正精勤大過，六、正精勤下劣，七、心濁，八、心驚，九、生種種想，十、多言說，十一、於色起最極瞻視。

「八、觀離欲想者，有欲為障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八、觀離欲想者，有欲為障。

「九、觀滅離想者，隨法執相為障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九、觀滅離想者，隨法執相為障。

「十、觀死想者，愛壽為障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十、觀死想者，愛壽為障。

「如此等障，未曾伏滅，為滅此障，有三種法，最多恩德。何等為三？一、樂修，二、滅離，三、多住前二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如此等障，未曾伏滅，為滅此障，有三種法，最多恩德。何等為三？一、樂修，二、滅離，三、多住前二。

「長老！有十四法，於不淨觀，最多恩德：一、不共女人一處住，二、不失念心觀視女人，三、恒不放逸，四、不生重欲心，五、數習不淨想，六、不數習淨想，七、不共作務人住，八、不隨其所行，九、樂聽正法，十、樂聞正法，十一、守護六根門，十二、節量食，十三、獨處心得安住，十四、能如實觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！有十四法，於不淨觀，最多恩德：一、不共女人一處住，二、不失念心觀視女人，三、恒不放逸，四、不生重欲心，五、數習不淨想，六、不數習淨想，七、不共作務人住，八、不隨其所行，九、樂聽正法，十、樂聞正法，十一、守護六根門，十二、節量食，十三、獨處心得安住，十四、能如實觀察。

「長老！一、不淨想者，若事修習，則能滅除欲塵愛欲。二、無常想者，若事修習，能滅一切行法愛著。三、於無常觀苦想者，若事修習，能除懈怠及懶墮心。四、於苦法中，觀無我想者，若事修習，能除我見。五、厭惡食想者，若事修習，能滅貪味。六、於一切世間無安樂想者，若事修習，能滅世間希有愛欲。七、生光明想者，若事修習，則能生長智慧及見。八、觀離欲想者，若事修習，能除有欲。九、觀滅離想者，若事修習，能滅一切有為法攝。十、觀死想者，若事修習，能除壽命貪愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！一、不淨想者，若事修習，則能滅除欲塵愛欲。二、無常想者，若事修習，能滅一切行法愛著。三、於無常觀苦想者，若事修習，能除懈怠及懶墮心。四、於苦法中，觀無我想者，若事修習，能除我見。五、厭惡食想者，若事修習，能滅貪味。六、於一切世間無安樂想者，若事修習，能滅世間希有愛欲。七、生光明想者，若事修習，則能生長智慧及見。八、觀離欲想者，若事修習，能除有欲。九、觀滅離想者，若事修習，能滅一切有為法攝。十、觀死想者，若事修習，能除壽命貪愛。

「長老！若聖弟子，如此如理正修正勤，有二十法是勤修障。何等二十？一、與不修觀人共住，二、不樂聽聞，三、不得隨順教，四、自成聾瘂，五、有多求欲，六、多事，七、不如法立資生，八、捨荷負善法，九、值八種難，十、隨流散動，十一、高慢，十二、不受善教，十三、失念，十四、放逸，十五、不住正土，十六、不守根門，十七、不節量食，十八、初夜、後夜不覺悟修行，十九、獨住空處不得安心，二十、不能如實觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！若聖弟子，如此如理正修正勤，有二十法是勤修障。何等二十？一、與不修觀人共住，二、不樂聽聞，三、不得隨順教，四、自成聾瘂，五、有多求欲，六、多事，七、不如法立資生，八、捨荷負善法，九、值八種難，十、隨流散動，十一、高慢，十二、不受善教，十三、失念，十四、放逸，十五、不住正土，十六、不守根門，十七、不節量食，十八、初夜、後夜不覺悟修行，十九、獨住空處不得安心，二十、不能如實觀察。

「長老！如此二十種障未曾伏滅，此障有十一法於伏滅此障有多恩德。何等十一？一、信樂修行，二、觀修功德，三、能行難行，四、能制伏自心，五、心無退墮，六、了達正法實相，七、不輕己身，八、樂聽無厭，九、問難決疑，十、獨處空閑心得安住，十一、能如實觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！如此二十種障未曾伏滅，此障有十一法於伏滅此障有多恩德。何等十一？一、信樂修行，二、觀修功德，三、能行難行，四、能制伏自心，五、心無退墮，六、了達正法實相，七、不輕己身，八、樂聽無厭，九、問難決疑，十、獨處空閑心得安住，十一、能如實觀察。

「長老！諸聖弟子，若能如此修習正勤，有二十法最多恩德。何等二十？一、與修觀人共住，二、樂聽聞正法，三、得隨順教，四、自不聾瘂，五、無多求欲，六、無多事，七、如法立資生，八、不捨荷負善法，九、不遭八難，十、不隨流散動，十一、心無高憍，十二、能受善教，十三、不失正念，十四、心無放逸，十五、住在正土，十六、能守護根門，十七、能節量食，十八、初夜、後夜恒覺悟修行，十九、獨處空閑心得安住，二十、如實觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！諸聖弟子，若能如此修習正勤，有二十法最多恩德。何等二十？一、與修觀人共住，二、樂聽聞正法，三、得隨順教，四、自不聾瘂，五、無多求欲，六、無多事，七、如法立資生，八、不捨荷負善法，九、不遭八難，十、不隨流散動，十一、心無高憍，十二、能受善教，十三、不失正念，十四、心無放逸，十五、住在正土，十六、能守護根門，十七、能節量食，十八、初夜、後夜恒覺悟修行，十九、獨處空閑心得安住，二十、如實觀察。

「長老！有二十二處，出家之人，應數數觀察。何等二十二？一、自念我今色形醜陋，已捨在家可愛等相，此第一事，出家之人，應數觀察；二、自念我今已著壞好色衣；三、自念我身裝飾異於世間；四、自念我資生繫屬四輩；五、自念我今依他恒時應須求覔資生，謂衣服、飲食、臥具、治病藥具；六、自念我今盡形壽，於人間欲塵已受禁制；七、自念我今盡形壽，於人間遊戲喜樂等事，永受遮制；八、自念我今依戒，為當呵責自身為當得不？九、自念我同行善友，為當於法然中不呵責我耶？十、自念我今將持此身，為當得不被傷害不？十一、自念我今受用國土飲食，得不空果不？十二、自念我今獨處空閑，得安心住不？十三、自念我今何所得，此日夜得過度？十四、自念我今於一切行寂滅處，證得空處及愛滅處，離欲滅無生涅槃，得入成住信樂之心；十五、自念我今於陰無常相陰無所有相，於陰虛相，於陰無實相，於陰壞相，得入成住信樂之心；十六、自念我今於四沙門果中，為當已證得隨一沙門果，由此證得，臨命終時，聰明同行善友來責問時，我以無疑畏心，生喜樂心，應當記自所得，若自記時為如理不；十七、自念我今未離生法，於未來世未度，隨處託生；十八、自念我今未離老相；十九、自念我今未離病災；二十、自念我今未離死災，未度死法；二十一、自念我今與一切所愛念樂惜別離各處，不相應不相聚、不相知，決定應有；二十二、自念我今屬業，受業控制，由業為因，以業為依，我所作業若善若惡，隨自有業決定受報。如此等處，出家之人，應數數觀察。若出家人數數觀察二十二處，於沙門名，則得圓滿；若沙門名，得圓滿已，於七種相，則得圓滿。何等為七？一、恒修不息相，二、得恒教他，不疲厭相，三、得無貪著相，四、得無瞋恚相，五、得正念相，六、得無增上慢相，七、得一切資生。為成就此故能得定，如此七相，皆得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！有二十二處，出家之人，應數數觀察。何等二十二？一、自念我今色形醜陋，已捨在家可愛等相，此第一事，出家之人，應數觀察；二、自念我今已著壞好色衣；三、自念我身裝飾異於世間；四、自念我資生繫屬四輩；五、自念我今依他恒時應須求覔資生，謂衣服、飲食、臥具、治病藥具；六、自念我今盡形壽，於人間欲塵已受禁制；七、自念我今盡形壽，於人間遊戲喜樂等事，永受遮制；八、自念我今依戒，為當呵責自身為當得不？九、自念我同行善友，為當於法然中不呵責我耶？十、自念我今將持此身，為當得不被傷害不？十一、自念我今受用國土飲食，得不空果不？十二、自念我今獨處空閑，得安心住不？十三、自念我今何所得，此日夜得過度？十四、自念我今於一切行寂滅處，證得空處及愛滅處，離欲滅無生涅槃，得入成住信樂之心；十五、自念我今於陰無常相陰無所有相，於陰虛相，於陰無實相，於陰壞相，得入成住信樂之心；十六、自念我今於四沙門果中，為當已證得隨一沙門果，由此證得，臨命終時，聰明同行善友來責問時，我以無疑畏心，生喜樂心，應當記自所得，若自記時為如理不；十七、自念我今未離生法，於未來世未度，隨處託生；十八、自念我今未離老相；十九、自念我今未離病災；二十、自念我今未離死災，未度死法；二十一、自念我今與一切所愛念樂惜別離各處，不相應不相聚、不相知，決定應有；二十二、自念我今屬業，受業控制，由業為因，以業為依，我所作業若善若惡，隨自有業決定受報。如此等處，出家之人，應數數觀察。若出家人數數觀察二十二處，於沙門名，則得圓滿；若沙門名，得圓滿已，於七種相，則得圓滿。何等為七？一、恒修不息相，二、得恒教他，不疲厭相，三、得無貪著相，四、得無瞋恚相，五、得正念相，六、得無增上慢相，七、得一切資生。為成就此故能得定，如此七相，皆得圓滿。

「長老！此心意識，長時於色遊戲，聲、香、味、觸，亦復如是。色、聲、香、味、觸之所生長如此之心，由不正思惟，於甘露界，不可安立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！此心意識，長時於色遊戲，聲、香、味、觸，亦復如是。色、聲、香、味、觸之所生長如此之心，由不正思惟，於甘露界，不可安立。

「長老！有二十相，凡夫之人，以此諸相，數數應須怖厭自心。何等二十？一、我今空虛，無有勝德；二、我今應當死，無制伏死；三、我今當墮最底下；四、我今應行有怖難方；五、我今不識無怖畏方；六、我今不了光等直路；七、我今不得離散定心；八、我當來受生苦不可忍；九、善緣聚集不可恒得；十、能殺害者，恒隨逐我；十一、六道對我無有遮蔽；十二、我今未得解脫四趣；十三、我今未離無量見類；十四、我今未作堤塘，為遮未來無間業流；十五、我今未作，無始生死相續後際；十六、若不故心造諸善業，終不成作；十七、無有他人為他造業；十八、若不造作則無安吉；十九、若已作業，此業無不必有果報；二十、我今無知無明所覆，必有死災。以是義故，凡夫之人，以此諸相，數數應須厭怖自心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！有二十相，凡夫之人，以此諸相，數數應須怖厭自心。何等二十？一、我今空虛，無有勝德；二、我今應當死，無制伏死；三、我今當墮最底下；四、我今應行有怖難方；五、我今不識無怖畏方；六、我今不了光等直路；七、我今不得離散定心；八、我當來受生苦不可忍；九、善緣聚集不可恒得；十、能殺害者，恒隨逐我；十一、六道對我無有遮蔽；十二、我今未得解脫四趣；十三、我今未離無量見類；十四、我今未作堤塘，為遮未來無間業流；十五、我今未作，無始生死相續後際；十六、若不故心造諸善業，終不成作；十七、無有他人為他造業；十八、若不造作則無安吉；十九、若已作業，此業無不必有果報；二十、我今無知無明所覆，必有死災。以是義故，凡夫之人，以此諸相，數數應須厭怖自心。

「若凡夫人，以此二十相，厭惡怖畏，遮制自心，復於二十種法，速得依住。何等二十？一、正思修心相心疾得住，二、思心次第相，三、思一心住相，四、入三摩提相，五、出三摩提相，六、得抑下心相，七、得拔起心相，八、得捨置心相，九、得遠離不應行處，十、得正事行處，十一、正受正教，十二、多習厭惡相，十三、多習喜樂相，十四、能得法門勝智，十五、正依止師尊，十六、正修善行心疾得住，十七、正修阿那波那念，十八、正修不淨觀，十九、正修四念處，二十、正修四聖諦觀，於此實相中心疾依住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若凡夫人，以此二十相，厭惡怖畏，遮制自心，復於二十種法，速得依住。何等二十？一、正思修心相心疾得住，二、思心次第相，三、思一心住相，四、入三摩提相，五、出三摩提相，六、得抑下心相，七、得拔起心相，八、得捨置心相，九、得遠離不應行處，十、得正事行處，十一、正受正教，十二、多習厭惡相，十三、多習喜樂相，十四、能得法門勝智，十五、正依止師尊，十六、正修善行心疾得住，十七、正修阿那波那念，十八、正修不淨觀，十九、正修四念處，二十、正修四聖諦觀，於此實相中心疾依住。

「長老！諸聖弟子，若能如理修習正勤，復應知有十一種障礙法為難。何等十一？一、數數集眾，二、愛重飲食，三、恒喜起造作，四、恒喜言說，五、恒喜眠臥，六、恒喜雜話，七、恒喜不獨離，八、愛惜己身，九、心恒散動，十、心恒放逸不樂修行，十一、住非土處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！諸聖弟子，若能如理修習正勤，復應知有十一種障礙法為難。何等十一？一、數數集眾，二、愛重飲食，三、恒喜起造作，四、恒喜言說，五、恒喜眠臥，六、恒喜雜話，七、恒喜不獨離，八、愛惜己身，九、心恒散動，十、心恒放逸不樂修行，十一、住非土處。

「長老！此十一種，名障礙法，未曾伏滅，為滅除故，有十勝智，決應修學。何等為十？一、三摩提勝智，二、住定勝智，三、出定勝智，四、抑下勝智，五、拔起勝智，六、捨置勝智，七、善進勝智，八、善退勝智，九、方便勝智，十、引攝勝智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！此十一種，名障礙法，未曾伏滅，為滅除故，有十勝智，決應修學。何等為十？一、三摩提勝智，二、住定勝智，三、出定勝智，四、抑下勝智，五、拔起勝智，六、捨置勝智，七、善進勝智，八、善退勝智，九、方便勝智，十、引攝勝智。

「長老！諸聖弟子，若能得此十種勝智，復有十三喜樂依止法，依內生起。何等十三？一、若有信心人正思大師，爾時喜樂，即依內起，是名第一有信心人喜樂依止；二、正思正法，三、正思惟僧，四、正思惟自他清淨戒，五、正思惟自他捨施善法，六、正思惟自他修道所證得法，爾時依內，即生喜樂；七、應作是念：『世尊為我，滅眾苦法！』依此正念，爾時依內，即生喜樂；八、應作是念：『世尊為我，生長眾多安樂利益法！』九、應作是念：『世尊為我，遮制斷隔無量有礙惡法！』十、復作是念：『世尊為我，生長無量助道善法！』有信心人，由此四念，爾時於即生喜樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！諸聖弟子，若能得此十種勝智，復有十三喜樂依止法，依內生起。何等十三？一、若有信心人正思大師，爾時喜樂，即依內起，是名第一有信心人喜樂依止；二、正思正法，三、正思惟僧，四、正思惟自他清淨戒，五、正思惟自他捨施善法，六、正思惟自他修道所證得法，爾時依內，即生喜樂；七、應作是念：『世尊為我，滅眾苦法！』依此正念，爾時依內，即生喜樂；八、應作是念：『世尊為我，生長眾多安樂利益法！』九、應作是念：『世尊為我，遮制斷隔無量有礙惡法！』十、復作是念：『世尊為我，生長無量助道善法！』有信心人，由此四念，爾時於即生喜樂。

「長老！諸聖弟子，若能數得十三喜樂，依止四法，復有五法，至修圓滿。何等為依止四法？一、信樂，二、精進，三、獨處空閑心得安住，四、於修及滅心無厭極。何等五法至修圓滿？一、心安，二、心喜，二、心猗，四、心樂，五、心定。長老！如此五法生長圓滿故，復有八刺，即離滅壞。何等為八？一、欲刺，二、瞋刺，三、癡刺，四、慢刺，五、愛刺，六、見刺，七、無明刺，八、疑刺。由此八刺，離滅壞故，諸聖弟子，則得十種無學聖法。何等為十？一、無學正見，二、無學正覺，三、無學正言，四、無學正業，五、無學正命，六、無學正精進，七、無學正念，八、無學正定，九、無學正解脫，十、無學正解脫知見。長老！諸聖弟子由能證得十無學法，恒得相應，無有退失。是聖弟子，五分所離，六分應相，一法守護，得四依止，捨一諦偏執，出過尋覓，無濁思惟，寂靜身行，善解脫心，善解脫慧，獨住清淨，所作已辦，如此則說名勝丈夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！諸聖弟子，若能數得十三喜樂，依止四法，復有五法，至修圓滿。何等為依止四法？一、信樂，二、精進，三、獨處空閑心得安住，四、於修及滅心無厭極。何等五法至修圓滿？一、心安，二、心喜，二、心猗，四、心樂，五、心定。長老！如此五法生長圓滿故，復有八刺，即離滅壞。何等為八？一、欲刺，二、瞋刺，三、癡刺，四、慢刺，五、愛刺，六、見刺，七、無明刺，八、疑刺。由此八刺，離滅壞故，諸聖弟子，則得十種無學聖法。何等為十？一、無學正見，二、無學正覺，三、無學正言，四、無學正業，五、無學正命，六、無學正精進，七、無學正念，八、無學正定，九、無學正解脫，十、無學正解脫知見。長老！諸聖弟子由能證得十無學法，恒得相應，無有退失。是聖弟子，五分所離，六分應相，一法守護，得四依止，捨一諦偏執，出過尋覓，無濁思惟，寂靜身行，善解脫心，善解脫慧，獨住清淨，所作已辦，如此則說名勝丈夫。

「長老！是最後心意識，非色、聲等所資生長，緣無所有，是時託後受生，悉皆永斷，是名苦永後際。由此說義故，所以說名廣義法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！是最後心意識，非色、聲等所資生長，緣無所有，是時託後受生，悉皆永斷，是名苦永後際。由此說義故，所以說名廣義法門。

「長老！我已為汝等說法，謂初善、中善、後善，義善語善，純一無雜，圓滿清淨。已為汝等，顯示梵行，所謂廣義法門。我先許說如此等言，即今已說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長老！我已為汝等說法，謂初善、中善、後善，義善語善，純一無雜，圓滿清淨。已為汝等，顯示梵行，所謂廣義法門。我先許說如此等言，即今已說。」

時淨命舍利弗，說此經已。時，聰慧同行，無量徒眾，未證真義今得證，未得沙門道果今皆已得，歡喜踊躍，信受奉行。大德舍利弗，如此正說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時淨命舍利弗，說此經已。時，聰慧同行，無量徒眾，未證真義今得證，未得沙門道果今皆已得，歡喜踊躍，信受奉行。大德舍利弗，如此正說。

廣義法門經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣義法門經一卷

此經出《中阿含》一品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經出《中阿含》一品。