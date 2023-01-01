佛言：「安般守意具行如法已，欲次第學，如如佛說為在天下得明，如陰解月出立，身立意立，坐臥亦爾。已比丘立意，如是前後會有所益；已前後有所益，使不復見恠意；已止意亦守六衰；常守莫中止，便知無為身。若一切有意常守身，止不願，亦不願有，亦不疑有，亦不疑無有，次第行在所疑，便蚤得度生死；若驚意，知定喜淨，時時法觀，能得度老病。如是可病驚，精進道人自意，生老結能得斷，今世能得苦盡，已警為聽，所睡為覺，警勝臥已，警無有畏。已精進曉睡，日夜為學，已求甘露，便得滅苦。人有是有利從歸佛，為中夜常意在佛，已覺得覺，佛弟子常爾。若中夜常念法，僧聚亦爾，行戒亦爾，布施亦爾，身護亦爾，行禪亦爾，不侵人亦爾，定意亦爾，爾空亦爾，已覺能覺，佛弟子常爾，若中不墮思想。」

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