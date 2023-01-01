佛說蟻喻經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說蟻喻經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

爾時，世尊放大光明普照耀已，告苾芻眾言：「汝等當知：於一時中有諸蟻聚，夜中出煙，晝日火然。有一婆羅門，見是事已，乃作是言：『若有執持快利刀者，必能破散其聚。』如是言已，次復見一大龜。其婆羅門亦作是言：『若有執持快利刀者，必能破壞。』次見諸水母蟲，次見一水蛭蟲，次見諸阿西蘇那蟲，次見一大蛇，次見一挼陀鉢他蟲，次見一[昝-人+几]哥嚩吒蟲。其婆羅門見彼諸蟲已，皆如前言。最後見一大龍。婆羅門言：『如我所見，其事云何？唯佛世尊悉能了知。』即時往詣一苾芻所，具陳上事，復言：『苾芻！汝以此事為我問佛，使我疑心而得開曉！如佛所說，我當憶持。何以故？苾芻！我不見彼天、人世間沙門、婆羅門眾中，有以此義能問佛者，是故不能使諸疑心而得開曉。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊放大光明普照耀已，告苾芻眾言：「汝等當知：於一時中有諸蟻聚，夜中出煙，晝日火然。有一婆羅門，見是事已，乃作是言：『若有執持快利刀者，必能破散其聚。』如是言已，次復見一大龜。其婆羅門亦作是言：『若有執持快利刀者，必能破壞。』次見諸水母蟲，次見一水蛭蟲，次見諸阿西蘇那蟲，次見一大蛇，次見一挼陀鉢他蟲，次見一[昝-人+几]哥嚩吒蟲。其婆羅門見彼諸蟲已，皆如前言。最後見一大龍。婆羅門言：『如我所見，其事云何？唯佛世尊悉能了知。』即時往詣一苾芻所，具陳上事，復言：『苾芻！汝以此事為我問佛，使我疑心而得開曉！如佛所說，我當憶持。何以故？苾芻！我不見彼天、人世間沙門、婆羅門眾中，有以此義能問佛者，是故不能使諸疑心而得開曉。』

「時彼苾芻即如其言，來詣我所，到已，禮足，退住一面，具陳上事已，復發問言：『如婆羅門所見蟻聚，其事云何？夜中出煙、晝日火然，此復云何？又見大龜、水母蟲、水蛭蟲、阿西蘇那蟲、大蛇、挼陀鉢他蟲、[昝-人+几]哥嚩吒蟲、大龍。此等所見，皆是何相？即彼婆羅門復是何人？何故名為利刀破散？願佛為說！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼苾芻即如其言，來詣我所，到已，禮足，退住一面，具陳上事已，復發問言：『如婆羅門所見蟻聚，其事云何？夜中出煙、晝日火然，此復云何？又見大龜、水母蟲、水蛭蟲、阿西蘇那蟲、大蛇、挼陀鉢他蟲、[昝-人+几]哥嚩吒蟲、大龍。此等所見，皆是何相？即彼婆羅門復是何人？何故名為利刀破散？願佛為說！』

「諸苾芻！我時謂彼苾芻言：『其蟻聚者，即是一切眾生五蘊聚身。夜中出煙者，即是眾生起諸尋伺。晝日火然者，即是眾生隨所尋伺，起身、語業。大龜者，即是五鄣染法。水母蟲者，即是忿恚。水蛭蟲者，即是慳嫉。阿西蘇那蟲者，即是五欲之法。蛇者，即是無明。挼陀鉢他蟲者，是疑惑。[昝-人+几]哥嚩吒蟲者，是我慢。龍者，即是諸阿羅漢。婆羅門者，即是如來、應供、正等正覺。快利者，即是有智之人。刀者，即是智慧。破散者，即是發起精進勝行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！我時謂彼苾芻言：『其蟻聚者，即是一切眾生五蘊聚身。夜中出煙者，即是眾生起諸尋伺。晝日火然者，即是眾生隨所尋伺，起身、語業。大龜者，即是五鄣染法。水母蟲者，即是忿恚。水蛭蟲者，即是慳嫉。阿西蘇那蟲者，即是五欲之法。蛇者，即是無明。挼陀鉢他蟲者，是疑惑。[昝-人+几]哥嚩吒蟲者，是我慢。龍者，即是諸阿羅漢。婆羅門者，即是如來、應供、正等正覺。快利者，即是有智之人。刀者，即是智慧。破散者，即是發起精進勝行。』

「諸苾芻！於汝意云何？彼所見相，以要言之，即是一切眾生五蘊聚身——羯邏藍等，父母不淨之所出生，四大合成，虛假色相，麁惡劣弱，積集苦惱，畢竟破壞。而諸眾生不能覺知，於晝夜中起諸尋伺，而身、語業不善施作，五鄣煩惱之所覆蔽，耽著五欲，增長無明，生我慢心，於諸聖法疑惑不決，忿恚、慳嫉念念發起，不求解脫。是故如來、應供、正等正覺，欲令諸有智者發精進行，修習智慧，斷諸煩惱，趣證聖果。汝諸苾芻！已盡諸漏，證阿羅漢果，故說如龍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸苾芻！於汝意云何？彼所見相，以要言之，即是一切眾生五蘊聚身——羯邏藍等，父母不淨之所出生，四大合成，虛假色相，麁惡劣弱，積集苦惱，畢竟破壞。而諸眾生不能覺知，於晝夜中起諸尋伺，而身、語業不善施作，五鄣煩惱之所覆蔽，耽著五欲，增長無明，生我慢心，於諸聖法疑惑不決，忿恚、慳嫉念念發起，不求解脫。是故如來、應供、正等正覺，欲令諸有智者發精進行，修習智慧，斷諸煩惱，趣證聖果。汝諸苾芻！已盡諸漏，證阿羅漢果，故說如龍。

「復次，諸苾芻！過去未來諸佛世尊，悲愍、利樂一切眾生，欲令斷諸煩惱，趣證聖果，為諸聲聞廣說是義。我於今日亦如諸佛，乃以此緣為汝宣說。汝諸苾芻！憶念是事，當於曠野空舍、山間樹下、巖穴菴室諸寂靜處，諦心思惟，觀察是義，無令放逸，生退轉心，亦復轉為他人開示、教導，普令修習，得大利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻！過去未來諸佛世尊，悲愍、利樂一切眾生，欲令斷諸煩惱，趣證聖果，為諸聲聞廣說是義。我於今日亦如諸佛，乃以此緣為汝宣說。汝諸苾芻！憶念是事，當於曠野空舍、山間樹下、巖穴菴室諸寂靜處，諦心思惟，觀察是義，無令放逸，生退轉心，亦復轉為他人開示、教導，普令修習，得大利樂。」

爾時世尊為諸苾芻如是說已，而諸苾芻皆悉信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為諸苾芻如是說已，而諸苾芻皆悉信受。