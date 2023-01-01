箭喻經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說箭喻經
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失譯人名今附東晉錄
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聞如是：
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一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時，尊者摩羅鳩摩羅，獨在靜處，有是念生：「謂世尊棄邪見、除邪見，不記說世間有常、世間無常，世間有邊、世間無邊，命是身、命異身異，有如此命終、無有命終、有此無有此、無有命終。我不能忍、我所不用、我所不樂。世尊若一向記世間有常者，我當從行梵行；若世尊不一向記世間，世間有常者，論已當離去。如是世間，世間有邊、世間無有邊，命是身、命異身異，有如此命終、無有命終、有此無有此、無有命終。若世尊一向記我言真諦、餘者愚癡者，我當行梵行。若世尊不一向記我言真諦、餘者愚癡者，我問已當離還。」於是尊者摩羅鳩摩羅從下晡起，至世尊所，到已禮世尊足，却坐一面。尊者摩羅鳩摩羅却坐一面已，白世尊曰：「唯世尊！我在靜處，有是念生：『謂世尊棄邪見、除邪見，不記說世間有常乃至無有命終。此者我不欲，我不能忍、不能樂。若世尊一向知世間有常者，世尊當記之；世尊若一向不知世間有常者，但直言我不能知。如是世間無常至無有命終，若世尊一向知我言真諦、餘者愚癡，世尊當記之；若世尊不知我言真諦、餘者愚癡者，直言我不能知。』」
一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時，尊者摩羅鳩摩羅，獨在靜處，有是念生：「謂世尊棄邪見、除邪見，不記說世間有常、世間無常，世間有邊、世間無邊，命是身、命異身異，有如此命終、無有命終、有此無有此、無有命終。我不能忍、我所不用、我所不樂。世尊若一向記世間有常者，我當從行梵行；若世尊不一向記世間，世間有常者，論已當離去。如是世間，世間有邊、世間無有邊，命是身、命異身異，有如此命終、無有命終、有此無有此、無有命終。若世尊一向記我言真諦、餘者愚癡者，我當行梵行。若世尊不一向記我言真諦、餘者愚癡者，我問已當離還。」於是尊者摩羅鳩摩羅從下晡起，至世尊所，到已禮世尊足，却坐一面。尊者摩羅鳩摩羅却坐一面已，白世尊曰：「唯世尊！我在靜處，有是念生：『謂世尊棄邪見、除邪見，不記說世間有常乃至無有命終。此者我不欲，我不能忍、不能樂。若世尊一向知世間有常者，世尊當記之；世尊若一向不知世間有常者，但直言我不能知。如是世間無常至無有命終，若世尊一向知我言真諦、餘者愚癡，世尊當記之；若世尊不知我言真諦、餘者愚癡者，直言我不能知。』」
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「此摩羅鳩摩羅！我前頗向汝說。若我記世間有常，汝便從我行梵行耶？」
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「不也。唯世尊！」
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「如是世間無常至無有命終，若我記我言真諦、餘者愚癡者，汝當從我行梵行耶？」
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「不也。唯世尊！」
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「汝摩羅鳩摩羅前頭向我說：『若世尊一向記世間有常者，我當從行梵行耶？』」
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「不也。唯世尊！」
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「如是世間無常至無有命終，若世尊記我言真諦、餘者愚癡者，我當從行梵行耶？」
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「此摩羅鳩摩羅！我本不向汝說，汝本不向我說，汝愚癡人！無所因而罵耶？」於是尊者摩羅鳩摩羅面被世尊責，默然無言，身面汗，迴其面默然無言。
「此摩羅鳩摩羅！我本不向汝說，汝本不向我說，汝愚癡人！無所因而罵耶？」於是尊者摩羅鳩摩羅面被世尊責，默然無言，身面汗，迴其面默然無言。
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彼時世尊，面責摩羅鳩摩羅已，告諸比丘：「若有愚癡人，作是念：『我不從世尊行梵行，要令世尊一向記世間有常。』彼愚癡人不自知，中間當命終。『如是世間無常至無有命終，我不從世尊行梵行，要令世尊記我言真諦、餘者愚癡。』彼人不自知，中間命終。猶若有人身中毒箭，彼親屬慈愍之，欲令安隱、欲饒益之，求索除毒箭師。於是彼人作是念：『我不除箭，要知彼人己姓是、字是、像是，若長若短若中，若黑若白，若剎利姓、若婆羅門姓、若居士姓、若工師姓，若東方南方西方北方誰以箭中我？我不除毒箭，要當知彼弓，為是薩羅木、為是多羅木、為是翅羅鴦掘梨木？我不除毒箭，要當知彼筋，若牛筋、若羊筋、若氂牛筋，而用纏彼弓？我不除毒箭，要知彼弓弝，為白骨耶、為黑漆耶、為赤漆耶？我不除毒箭，我要當知彼弓弦，為牛筋、羊筋、氂牛筋耶？我不除毒箭，要當知彼箭，為是舍羅木、為是竹耶、為是羅蛾梨木耶？我不除毒箭，要當知彼箭筋，為是牛筋、羊筋、氂牛筋耶，而用纏箭耶？我不除毒箭，要當知彼毛羽，是孔雀耶、為是鶬鶴耶、為是鷲耶，取彼翅用作羽？我不除毒箭，要當知彼鐵，為是婆蹉耶、為是婆羅耶、為是那羅耶、為是伽羅鞞耶？我不除毒箭，要當知彼鐵師，姓是、字是、像是，若長若短若中，若黑若白，若在東方若南方若西方若北方？』彼人亦不能知，於中間當命終。如是，若有愚癡人作是念：『我不從彼世尊行梵行，要令世尊記世間是常。』彼愚癡人不自知，於中間當命終。如是世間非是常、世間有邊至無有命終。若有愚癡人作是念：『我不從彼世尊行梵行，要令世尊作是記我言真諦、餘者愚癡。』彼愚癡人不自知，於中間當命終。世間有常，有此邪見，亦當於我行於梵行。如是世間無常至無有命終，此邪見者，亦當於我行梵行。世間有常，有此邪見，不應從我行梵行。如是世間無常至無有命終，有此邪見，不應從我行梵行。世間有常，無此邪見，亦當從我行梵行。如是世間無常至無有命終，無此邪見者，亦當從我行梵行。世間有常，無此邪見，不應從我行梵行。如是世間無常至無有命終，無此邪見，不應從我行梵行。世間有常，有生有老有病有死，有憂慼啼哭不樂，如是此大苦陰是習。如是世間無常至無有命終，有生有老，至大苦陰是習。世間有常，此不可記；如是世間無常至無有命終，此不可記。云何不可記？此非是義，亦非法，非是梵行，不成神通，不至等道，不與涅槃相應，是故不可記。云何是我所一向記？此苦我一向記。苦習、苦盡住處，我一向記。何以故？我一向記，此是
彼時世尊，面責摩羅鳩摩羅已，告諸比丘：「若有愚癡人，作是念：『我不從世尊行梵行，要令世尊一向記世間有常。』彼愚癡人不自知，中間當命終。『如是世間無常至無有命終，我不從世尊行梵行，要令世尊記我言真諦、餘者愚癡。』彼人不自知，中間命終。猶若有人身中毒箭，彼親屬慈愍之，欲令安隱、欲饒益之，求索除毒箭師。於是彼人作是念：『我不除箭，要知彼人己姓是、字是、像是，若長若短若中，若黑若白，若剎利姓、若婆羅門姓、若居士姓、若工師姓，若東方南方西方北方誰以箭中我？我不除毒箭，要當知彼弓，為是薩羅木、為是多羅木、為是翅羅鴦掘梨木？我不除毒箭，要當知彼筋，若牛筋、若羊筋、若氂牛筋，而用纏彼弓？我不除毒箭，要知彼弓弝，為白骨耶、為黑漆耶、為赤漆耶？我不除毒箭，我要當知彼弓弦，為牛筋、羊筋、氂牛筋耶？我不除毒箭，要當知彼箭，為是舍羅木、為是竹耶、為是羅蛾梨木耶？我不除毒箭，要當知彼箭筋，為是牛筋、羊筋、氂牛筋耶，而用纏箭耶？我不除毒箭，要當知彼毛羽，是孔雀耶、為是鶬鶴耶、為是鷲耶，取彼翅用作羽？我不除毒箭，要當知彼鐵，為是婆蹉耶、為是婆羅耶、為是那羅耶、為是伽羅鞞耶？我不除毒箭，要當知彼鐵師，姓是、字是、像是，若長若短若中，若黑若白，若在東方若南方若西方若北方？』彼人亦不能知，於中間當命終。如是，若有愚癡人作是念：『我不從彼世尊行梵行，要令世尊記世間是常。』彼愚癡人不自知，於中間當命終。如是世間非是常、世間有邊至無有命終。若有愚癡人作是念：『我不從彼世尊行梵行，要令世尊作是記我言真諦、餘者愚癡。』彼愚癡人不自知，於中間當命終。世間有常，有此邪見，亦當於我行於梵行。如是世間無常至無有命終，此邪見者，亦當於我行梵行。世間有常，有此邪見，不應從我行梵行。如是世間無常至無有命終，有此邪見，不應從我行梵行。世間有常，無此邪見，亦當從我行梵行。如是世間無常至無有命終，無此邪見者，亦當從我行梵行。世間有常，無此邪見，不應從我行梵行。如是世間無常至無有命終，無此邪見，不應從我行梵行。世間有常，有生有老有病有死，有憂慼啼哭不樂，如是此大苦陰是習。如是世間無常至無有命終，有生有老，至大苦陰是習。世間有常，此不可記；如是世間無常至無有命終，此不可記。云何不可記？此非是義，亦非法，非是梵行，不成神通，不至等道，不與涅槃相應，是故不可記。云何是我所一向記？此苦我一向記。苦習、苦盡住處，我一向記。何以故？我一向記，此是
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義，是法，得成神通，行梵行，至等道，與涅槃相應，是故我一向記之。所可不記者當棄彼，我所記者當持之。」
義，是法，得成神通，行梵行，至等道，與涅槃相應，是故我一向記之。所可不記者當棄彼，我所記者當持之。」
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佛如是說。彼諸比丘聞世尊所說，歡喜而樂。
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