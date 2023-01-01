佛說邪見經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說邪見經

失譯人名今附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附東晉錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，尊者阿難，在羅閱祇城迦蘭陀竹園。世尊般涅槃不久，於是有異邪命，是尊者阿難𩮰角友，中食後行彷徉而行至尊者阿難所，到已共尊者阿難面相慰勞。面相慰勞已，却坐一面。彼邪命却坐一面已，語尊者阿難曰：「我欲有所問，聽我所問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，尊者阿難，在羅閱祇城迦蘭陀竹園。世尊般涅槃不久，於是有異邪命，是尊者阿難𩮰角友，中食後行彷徉而行至尊者阿難所，到已共尊者阿難面相慰勞。面相慰勞已，却坐一面。彼邪命却坐一面已，語尊者阿難曰：「我欲有所問，聽我所問。」

「當問，賢者！」邪命聞已知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當問，賢者！」邪命聞已知之。

「此阿難！彼沙門瞿曇！棄邪見、除邪見，不記說世間有常、世間無常，世間有邊、世間無邊，命是身是、命異身異，有如此命終、無有命終、有此無有此、無有命終。此阿難！彼沙門瞿曇！知邪見，應如此知耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此阿難！彼沙門瞿曇！棄邪見、除邪見，不記說世間有常、世間無常，世間有邊、世間無邊，命是身是、命異身異，有如此命終、無有命終、有此無有此、無有命終。此阿難！彼沙門瞿曇！知邪見，應如此知耶？」

「此婆羅門！彼世尊有智、有知見，如來、無所著、等正覺，棄邪見、除邪見，不記說世間有常至無有命終。此婆羅門！彼世尊有智、有見知，此邪見，如來、無所著、等正覺應如此知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此婆羅門！彼世尊有智、有知見，如來、無所著、等正覺，棄邪見、除邪見，不記說世間有常至無有命終。此婆羅門！彼世尊有智、有見知，此邪見，如來、無所著、等正覺應如此知。」

「此阿難！彼沙門瞿曇！棄邪見、除邪見，不記說世間有常至無有命終。云何，阿難！彼沙門瞿曇，知此邪見？此云何知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此阿難！彼沙門瞿曇！棄邪見、除邪見，不記說世間有常至無有命終。云何，阿難！彼沙門瞿曇，知此邪見？此云何知？」

「此婆羅門！彼世尊有智、有見，如來、無所著、等正覺，棄邪見、除邪見，不記說世間有常至無有命終。此婆羅門！此邪見者，相應、等相應，如是趣、如是生，及後世。此婆羅門！彼世尊如是知，有知、有見，如來、無所著、等正覺，知邪見，當如是知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此婆羅門！彼世尊有智、有見，如來、無所著、等正覺，棄邪見、除邪見，不記說世間有常至無有命終。此婆羅門！此邪見者，相應、等相應，如是趣、如是生，及後世。此婆羅門！彼世尊如是知，有知、有見，如來、無所著、等正覺，知邪見，當如是知。」

「是故，阿難！我今歸汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，阿難！我今歸汝。」

「汝婆羅門！莫歸於我，如我所歸世尊，汝亦當歸之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝婆羅門！莫歸於我，如我所歸世尊，汝亦當歸之。」

「是故，阿難！我今便歸彼世尊、法及比丘僧，我於彼世尊為優婆塞，從今日始離於殺，今日歸尊者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，阿難！我今便歸彼世尊、法及比丘僧，我於彼世尊為優婆塞，從今日始離於殺，今日歸尊者。」

阿難如是說。彼邪命聞尊者阿難所說，歡喜而樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難如是說。彼邪命聞尊者阿難所說，歡喜而樂。