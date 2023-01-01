佛說十支居士八城人經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說十支居士八城人經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，諸上尊比丘，在波羅梨弗都盧城雞園中。世尊般涅槃不久，於是十支居士八城人多有財物，詣波羅梨弗都盧治生，於是十支居士八城人持錢財物盡買，盡買已極歡喜，得盈利極大歡喜意、極悅豫。出波羅梨弗都盧城已至雞園中，到已禮諸上尊比丘足，却坐一面。彼十支居士八城人却坐一面，時諸上尊比丘為說法勸進、等勸進，教授、等教授，以無量方便為說法勸進至等教授，等令歡喜已默然住。於是彼十支居士及八城人，聞諸上尊比丘所說法勸進至等歡喜已，白諸上尊比丘曰：「此諸上尊！今尊者阿難在何所住？我今欲見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，諸上尊比丘，在波羅梨弗都盧城雞園中。世尊般涅槃不久，於是十支居士八城人多有財物，詣波羅梨弗都盧治生，於是十支居士八城人持錢財物盡買，盡買已極歡喜，得盈利極大歡喜意、極悅豫。出波羅梨弗都盧城已至雞園中，到已禮諸上尊比丘足，却坐一面。彼十支居士八城人却坐一面，時諸上尊比丘為說法勸進、等勸進，教授、等教授，以無量方便為說法勸進至等教授，等令歡喜已默然住。於是彼十支居士及八城人，聞諸上尊比丘所說法勸進至等歡喜已，白諸上尊比丘曰：「此諸上尊！今尊者阿難在何所住？我今欲見。」

「此居士！彼尊者阿難，在毘舍離獼猴水岸上，欲見者當往見之。」於是十支居士八城人，從坐起，禮諸上尊比丘足，繞諸上尊已，離諸上尊，還至彼尊者阿難所。到已，禮尊者阿難足已，却坐一面。彼十支居士八城人却住一面已，白尊者阿難曰：「此阿難！我欲有所問，聽我所問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此居士！彼尊者阿難，在毘舍離獼猴水岸上，欲見者當往見之。」於是十支居士八城人，從坐起，禮諸上尊比丘足，繞諸上尊已，離諸上尊，還至彼尊者阿難所。到已，禮尊者阿難足已，却坐一面。彼十支居士八城人却住一面已，白尊者阿難曰：「此阿難！我欲有所問，聽我所問。」

「當問。居士！」聞已知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當問。居士！」聞已知之。

「此尊者阿難！彼世尊有智有見，如來、無所著、等正覺，以眼見第一義說一法，聖弟子所住，於有餘處有漏盡意解脫不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此尊者阿難！彼世尊有智有見，如來、無所著、等正覺，以眼見第一義說一法，聖弟子所住，於有餘處有漏盡意解脫不？」

「此居士！彼世尊有智有見，如來、無所著、等正覺，以眼見第一義說一法，聖弟子所住，有餘處有漏盡意解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此居士！彼世尊有智有見，如來、無所著、等正覺，以眼見第一義說一法，聖弟子所住，有餘處有漏盡意解脫。」

「云何，尊者阿難！彼如來、無所著、等正覺，眼見第一義說一法，聖弟子所住，有餘處有漏盡意解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何，尊者阿難！彼如來、無所著、等正覺，眼見第一義說一法，聖弟子所住，有餘處有漏盡意解脫？」

「此居士！聖弟子所聞，於婬解脫至住四禪正受住，彼依入法法相觀行止，彼依入法法相觀行止住，可有是處；彼所住得有漏盡，不住彼處得有漏盡；彼自樂法、彼自愛法、彼自習法、彼自敬法，得歡喜，五下結盡得化生，彼般涅槃成阿那含，不還此世間。是為，居士！彼世尊有智有見，如來、無所著、等正覺，眼見第一義說一法，聖弟子所住，有餘處有漏盡意解脫。復次，居士！聖弟子所聞，意與慈俱滿一方已正受住，如是二三四上下一切諸方，意與慈俱，無怨無二無恚，極廣極大無量極分別，滿諸方已正受住，如是意與悲喜護俱滿一切諸方已正受住，彼依入法法相觀行止，彼依入法法相觀行止住，可有是處，住彼已得有漏盡；不住彼處得有漏盡，若彼以法樂、以法愛，習行法敬法，得歡喜法，五下結盡得化生，於彼處般涅槃成阿那含，不還此世間。是為，居士！彼世尊有智有見，如來、無所著、等正覺，眼見第一義、說第一法，聖弟子所住，有餘處有漏盡意解脫。復次，居士！聖弟子所聞，度一切色相，至有想無想處正受住，彼依入法法相觀行止，至有漏盡意解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此居士！聖弟子所聞，於婬解脫至住四禪正受住，彼依入法法相觀行止，彼依入法法相觀行止住，可有是處；彼所住得有漏盡，不住彼處得有漏盡；彼自樂法、彼自愛法、彼自習法、彼自敬法，得歡喜，五下結盡得化生，彼般涅槃成阿那含，不還此世間。是為，居士！彼世尊有智有見，如來、無所著、等正覺，眼見第一義說一法，聖弟子所住，有餘處有漏盡意解脫。復次，居士！聖弟子所聞，意與慈俱滿一方已正受住，如是二三四上下一切諸方，意與慈俱，無怨無二無恚，極廣極大無量極分別，滿諸方已正受住，如是意與悲喜護俱滿一切諸方已正受住，彼依入法法相觀行止，彼依入法法相觀行止住，可有是處，住彼已得有漏盡；不住彼處得有漏盡，若彼以法樂、以法愛，習行法敬法，得歡喜法，五下結盡得化生，於彼處般涅槃成阿那含，不還此世間。是為，居士！彼世尊有智有見，如來、無所著、等正覺，眼見第一義、說第一法，聖弟子所住，有餘處有漏盡意解脫。復次，居士！聖弟子所聞，度一切色相，至有想無想處正受住，彼依入法法相觀行止，至有漏盡意解脫。」

於是十支居士八城人，白尊者阿難曰：「甚奇！尊者阿難！我等問尊者阿難一甘露門，而為說十二甘露門。甚多！尊者阿難！於此十二甘露門，依各各甘露門，當安隱自御之。猶若，尊者阿難！離城村不遠有重閣，若重閣房邊有十二門，或有人入中少有所為，或有人生無有義、不饒益、不安隱、不快樂，或有以火燒重閣，此尊者阿難！彼人於十二門，隨彼意安隱出。如是，甚奇！尊者阿難！我等問尊者阿難一甘露門，而為說十二甘露門。此尊者阿難！為甚多，當於十二甘露門，依各各甘露門各各當出之。此尊者阿難！彼諸婆羅門與惡法俱？施與師物；況當我等今於大師，當不以財施之？」於是十支居士八城人，於其夜饌具淨妙飲食。於其夜饌具淨妙飲食已，隨時敷座。敷座已，請雞園中比丘僧、毘舍離比丘僧皆悉聚之。雞園中諸比丘僧、毘舍離諸比丘僧皆悉聚已，以淨妙飲食手自授與。以淨妙飲食手授與已，知食訖，收攝鉢器，行澡水，以五百種物買房，施與尊者阿難以為私有。彼尊者阿難施與招提僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是十支居士八城人，白尊者阿難曰：「甚奇！尊者阿難！我等問尊者阿難一甘露門，而為說十二甘露門。甚多！尊者阿難！於此十二甘露門，依各各甘露門，當安隱自御之。猶若，尊者阿難！離城村不遠有重閣，若重閣房邊有十二門，或有人入中少有所為，或有人生無有義、不饒益、不安隱、不快樂，或有以火燒重閣，此尊者阿難！彼人於十二門，隨彼意安隱出。如是，甚奇！尊者阿難！我等問尊者阿難一甘露門，而為說十二甘露門。此尊者阿難！為甚多，當於十二甘露門，依各各甘露門各各當出之。此尊者阿難！彼諸婆羅門與惡法俱？施與師物；況當我等今於大師，當不以財施之？」於是十支居士八城人，於其夜饌具淨妙飲食。於其夜饌具淨妙飲食已，隨時敷座。敷座已，請雞園中比丘僧、毘舍離比丘僧皆悉聚之。雞園中諸比丘僧、毘舍離諸比丘僧皆悉聚已，以淨妙飲食手自授與。以淨妙飲食手授與已，知食訖，收攝鉢器，行澡水，以五百種物買房，施與尊者阿難以為私有。彼尊者阿難施與招提僧。

阿難如是說。十支居士八城人聞尊者阿難所說，歡喜而樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難如是說。十支居士八城人聞尊者阿難所說，歡喜而樂。