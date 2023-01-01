婆羅門子命終愛念不離經

佛說婆羅門子命終愛念不離經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說婆羅門子命終愛念不離經

後漢安息沙門安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息沙門安世高譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時有異婆羅門，有一子命終愛念不離。彼命終亦不能食，亦不能飲，亦不著衣亦不塗香，但至塚間而啼泣，彼啼泣憶念在抱上。於是彼婆羅門彷徉而行至世尊所，到已共世尊面相慰勞。面相慰勞已，彼婆羅門却坐一面已。世尊告曰：「何以故？汝婆羅門諸根不常定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時有異婆羅門，有一子命終愛念不離。彼命終亦不能食，亦不能飲，亦不著衣亦不塗香，但至塚間而啼泣，彼啼泣憶念在抱上。於是彼婆羅門彷徉而行至世尊所，到已共世尊面相慰勞。面相慰勞已，彼婆羅門却坐一面已。世尊告曰：「何以故？汝婆羅門諸根不常定？」

「此瞿曇！我意根云何意根當定？我有一子而命終，愛念不離。彼命終，我不能食、不能飲、不著衣、不塗香，我但在家啼泣，啼泣時憶念在抱上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此瞿曇！我意根云何意根當定？我有一子而命終，愛念不離。彼命終，我不能食、不能飲、不著衣、不塗香，我但在家啼泣，啼泣時憶念在抱上。」

「如是如是。婆羅門！此婆羅門！愛生已則有憂慼苦不樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是如是。婆羅門！此婆羅門！愛生已則有憂慼苦不樂。」

「云何，瞿曇！豈當爾？愛生已，當有憂慼苦不樂耶？此瞿曇！愛生已，當有歡喜愛念。」再三，世尊告彼婆羅門曰：「如是如是。婆羅門！此婆羅門！愛生已，則有憂慼啼泣不樂。」再三，彼婆羅門白世尊曰：「云何，瞿曇！豈當爾？愛生已，有憂慼不樂耶？此瞿曇！愛生已，但有歡喜愛念。」於是彼婆羅門聞世尊所說，亦不樂、不說非。不樂、不然可已，從坐起便還。彼時祇桓門外有諸戲人共戲，彼婆羅門遙見祇桓門外有諸戲人共戲，見已作是念：「世間聰明者此是最勝，我寧可所可共沙門瞿曇論者，盡當向彼戲人說之。」於是彼婆羅門便至彼諸戲人所，到已所可共世尊論者，盡向彼戲人說之。如是說已，彼諸戲人報彼婆羅門曰：「此婆羅門！豈當爾？愛生已，則有憂慼苦不樂耶？此婆羅門！愛生已，當有歡喜愛念。」於是彼婆羅門作是念：「此諸戲人語與我等。」迴頭已即便去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何，瞿曇！豈當爾？愛生已，當有憂慼苦不樂耶？此瞿曇！愛生已，當有歡喜愛念。」再三，世尊告彼婆羅門曰：「如是如是。婆羅門！此婆羅門！愛生已，則有憂慼啼泣不樂。」再三，彼婆羅門白世尊曰：「云何，瞿曇！豈當爾？愛生已，有憂慼不樂耶？此瞿曇！愛生已，但有歡喜愛念。」於是彼婆羅門聞世尊所說，亦不樂、不說非。不樂、不然可已，從坐起便還。彼時祇桓門外有諸戲人共戲，彼婆羅門遙見祇桓門外有諸戲人共戲，見已作是念：「世間聰明者此是最勝，我寧可所可共沙門瞿曇論者，盡當向彼戲人說之。」於是彼婆羅門便至彼諸戲人所，到已所可共世尊論者，盡向彼戲人說之。如是說已，彼諸戲人報彼婆羅門曰：「此婆羅門！豈當爾？愛生已，則有憂慼苦不樂耶？此婆羅門！愛生已，當有歡喜愛念。」於是彼婆羅門作是念：「此諸戲人語與我等。」迴頭已即便去。

彼所論則廣聞，次第徹王宮。王波斯匿聞之，沙門瞿曇作是言：「愛生已則有憂慼苦不樂。」王波斯匿聞已，告末利夫人曰：「此末利！我聞沙門瞿曇作是言：『愛生已，則有憂慼苦不樂。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼所論則廣聞，次第徹王宮。王波斯匿聞之，沙門瞿曇作是言：「愛生已則有憂慼苦不樂。」王波斯匿聞已，告末利夫人曰：「此末利！我聞沙門瞿曇作是言：『愛生已，則有憂慼苦不樂。』」

「如是如是。大王！愛生已，則有苦憂慼不樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是如是。大王！愛生已，則有苦憂慼不樂。」

「此末利！我聞汝師言，弟子亦爾。汝末利！彼沙門瞿曇是汝師，而今汝作是言：『愛生已，則有憂慼苦不樂。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此末利！我聞汝師言，弟子亦爾。汝末利！彼沙門瞿曇是汝師，而今汝作是言：『愛生已，則有憂慼苦不樂。』」

「此大王！聞我所說不信者，便可自往、若遣使。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大王！聞我所說不信者，便可自往、若遣使。」

於是王波斯匿告那梨鴦伽婆羅門曰：「汝那梨鴦伽！往彼沙門瞿曇所。到已以我言問訊沙門瞿曇，無量問訊，安隱輕舉有力不？作如是言：『此瞿曇！王波斯匿無量問訊，安隱輕舉有力不？實沙門瞿曇！作是言：「愛生已，則有憂慼苦不樂耶？」』此那梨鴦伽！若彼沙門瞿曇作是說，汝當善受持誦習之。何以故？彼不虛說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是王波斯匿告那梨鴦伽婆羅門曰：「汝那梨鴦伽！往彼沙門瞿曇所。到已以我言問訊沙門瞿曇，無量問訊，安隱輕舉有力不？作如是言：『此瞿曇！王波斯匿無量問訊，安隱輕舉有力不？實沙門瞿曇！作是言：「愛生已，則有憂慼苦不樂耶？」』此那梨鴦伽！若彼沙門瞿曇作是說，汝當善受持誦習之。何以故？彼不虛說。」

彼那梨鴦伽婆羅門速受王波斯匿教已，至世尊所，到已共世尊面相慰勞，面相慰勞已，却坐一面。彼那梨鴦伽婆羅門却坐一面已，白世尊曰：「此瞿曇！波斯匿王無量問訊，安隱輕舉有力不？實沙門瞿曇作是言：『愛生已，則有憂慼苦不樂耶？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼那梨鴦伽婆羅門速受王波斯匿教已，至世尊所，到已共世尊面相慰勞，面相慰勞已，却坐一面。彼那梨鴦伽婆羅門却坐一面已，白世尊曰：「此瞿曇！波斯匿王無量問訊，安隱輕舉有力不？實沙門瞿曇作是言：『愛生已，則有憂慼苦不樂耶？』」

「此那梨鴦伽！我還問汝，隨所有力當還報之。於那梨鴦伽意云何？或有人母命終，彼母命終意狂亂，躶形不著衣隨彼遊行，作如是言：『我不見母、我不見母。』此婆羅門當知之，愛生已則有憂慼苦不樂。如是父兄姊妹若婦命終，彼婦命終已則意狂亂，躶形不著衣隨彼遊行，作是言：『我不見父及婦。』此婆羅門！當知此愛生已則有憂慼苦不樂。此婆羅門！昔有一人婦還歸家，彼親屬欲奪與他人，彼婦人聞之，親屬欲持我與他人。彼婦人聞已速便走還。還至己夫所，到已語彼夫曰：『君當知，我親屬欲持我與他人。君所應為者今當為之。』於是彼人作極利刀，持彼婦人手還入屋中，作如是言：『當共同去，當共同去。』斷彼女人命亦自斷命。此婆羅門！當知此愛生已，則有憂慼苦不樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此那梨鴦伽！我還問汝，隨所有力當還報之。於那梨鴦伽意云何？或有人母命終，彼母命終意狂亂，躶形不著衣隨彼遊行，作如是言：『我不見母、我不見母。』此婆羅門當知之，愛生已則有憂慼苦不樂。如是父兄姊妹若婦命終，彼婦命終已則意狂亂，躶形不著衣隨彼遊行，作是言：『我不見父及婦。』此婆羅門！當知此愛生已則有憂慼苦不樂。此婆羅門！昔有一人婦還歸家，彼親屬欲奪與他人，彼婦人聞之，親屬欲持我與他人。彼婦人聞已速便走還。還至己夫所，到已語彼夫曰：『君當知，我親屬欲持我與他人。君所應為者今當為之。』於是彼人作極利刀，持彼婦人手還入屋中，作如是言：『當共同去，當共同去。』斷彼女人命亦自斷命。此婆羅門！當知此愛生已，則有憂慼苦不樂。」

於是那梨鴦伽婆羅門聞世尊所說，善受持誦習已，從坐起，繞世尊已離世尊，還至王波斯匿所。到已白王波斯匿曰：「實爾，大王！彼沙門瞿曇作是說：『愛生已，則有憂慼苦不樂。』」於是王波斯匿告末利夫人曰：「實爾，末利！彼沙門瞿曇作是說：『愛生已，則有憂慼苦不樂。』」「是故，大王！我還問王，隨所有力當報之。於大王意云何？愛鞞留羅大將不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是那梨鴦伽婆羅門聞世尊所說，善受持誦習已，從坐起，繞世尊已離世尊，還至王波斯匿所。到已白王波斯匿曰：「實爾，大王！彼沙門瞿曇作是說：『愛生已，則有憂慼苦不樂。』」於是王波斯匿告末利夫人曰：「實爾，末利！彼沙門瞿曇作是說：『愛生已，則有憂慼苦不樂。』」「是故，大王！我還問王，隨所有力當報之。於大王意云何？愛鞞留羅大將不？」

「此末利！我愛彼鞞留羅大將。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此末利！我愛彼鞞留羅大將。」

「此大王！彼鞞留羅大將，是敗壞、是變異，生苦憂慼不樂不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大王！彼鞞留羅大將，是敗壞、是變異，生苦憂慼不樂不？」

「此末利！鞞留羅大將，有敗壞變異，則有憂慼苦不樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此末利！鞞留羅大將，有敗壞變異，則有憂慼苦不樂。」

「此大王！當以此知之，愛生已則有憂慼苦不樂。於大王意云何？愛賢首大將，愛一奔陀利大象，愛婆夷提女，愛婆沙剎諦隷(夫人)，愛迦尸人民不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大王！當以此知之，愛生已則有憂慼苦不樂。於大王意云何？愛賢首大將，愛一奔陀利大象，愛婆夷提女，愛婆沙剎諦隷(夫人)，愛迦尸人民不？」

「此末利！愛迦尸拘薩羅人民。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此末利！愛迦尸拘薩羅人民。」

「此大王！迦尸拘薩羅人民，亦是敗壞有變異，生苦憂慼不樂不？」「此末利！諸五婬欲自娛樂者，皆因迦尸拘薩羅人民。此末利！迦尸人民敗壞變異者，我命不全，況當不生苦憂慼不樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大王！迦尸拘薩羅人民，亦是敗壞有變異，生苦憂慼不樂不？」「此末利！諸五婬欲自娛樂者，皆因迦尸拘薩羅人民。此末利！迦尸人民敗壞變異者，我命不全，況當不生苦憂慼不樂？」

「此大王！當知此愛生已，則有苦憂慼不樂。於大王意云何？今寧愍妾不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大王！當知此愛生已，則有苦憂慼不樂。於大王意云何？今寧愍妾不？」

「此末利！我亦愍汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此末利！我亦愍汝。」

「此大王！妾亦有敗壞、有變異，寧可不生苦憂慼不樂耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大王！妾亦有敗壞、有變異，寧可不生苦憂慼不樂耶？」

「汝末利！敗壞有變異，我亦當生憂慼苦不樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝末利！敗壞有變異，我亦當生憂慼苦不樂。」

「此大王！以此當知之，愛生已則有憂慼苦不樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大王！以此當知之，愛生已則有憂慼苦不樂。」

「此末利！從今日始，彼沙門瞿曇！因此事當為我師，我為弟子。此末利！我今歸彼世尊、法及比丘僧，我於彼世尊持優婆塞，從今日始離於殺，今自歸佛。」如是說，王波斯匿遙聞世尊所說，歡喜而樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此末利！從今日始，彼沙門瞿曇！因此事當為我師，我為弟子。此末利！我今歸彼世尊、法及比丘僧，我於彼世尊持優婆塞，從今日始離於殺，今自歸佛。」如是說，王波斯匿遙聞世尊所說，歡喜而樂。