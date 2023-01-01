佛說鞞摩肅經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說鞞摩肅經

宋天竺三藏求那䟦陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏求那䟦陀羅譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。於是，鞞摩肅(姓也)異學，中食後行，彷徉而行至世尊所。到已白世尊曰：「唯，瞿曇！形色極無上妙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。於是，鞞摩肅(姓也)異學，中食後行，彷徉而行至世尊所。到已白世尊曰：「唯，瞿曇！形色極無上妙。」

「此迦旃延！云何為色妙？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此迦旃延！云何為色妙？」

「此瞿曇！謂色妙極妙，更無有妙最勝者，最妙最好彼色最妙，彼色最上最好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此瞿曇！謂色妙極妙，更無有妙最勝者，最妙最好彼色最妙，彼色最上最好。」

「猶若，迦旃延！有人作是說：『人中有妙者我欲婬之。』或有作是言：『汝謂此人中妙者，字是姓是像是？若長若短若中？若端正不端正？若白黑？若剎利女、婆羅門女、居士女、工師女？東方南方西方北方？』問已不能報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶若，迦旃延！有人作是說：『人中有妙者我欲婬之。』或有作是言：『汝謂此人中妙者，字是姓是像是？若長若短若中？若端正不端正？若白黑？若剎利女、婆羅門女、居士女、工師女？東方南方西方北方？』問已不能報。」

「汝不知不見，謂此人中妙至北方，而言欲婬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝不知不見，謂此人中妙至北方，而言欲婬。」

「此迦旃延！汝所言彼色為最妙，彼色為最上，彼色無上，問色已不能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此迦旃延！汝所言彼色為最妙，彼色為最上，彼色無上，問色已不能知。」

「猶若，瞿曇！閻浮檀金，巧工師子極磨治淨著白器中，形色極妙，色有所照。是故，瞿曇！我作是說，色為最妙，色為最勝，彼色為最勝，彼色無上，彼色最上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶若，瞿曇！閻浮檀金，巧工師子極磨治淨著白器中，形色極妙，色有所照。是故，瞿曇！我作是說，色為最妙，色為最勝，彼色為最勝，彼色無上，彼色最上。」

「是故，迦旃延！我還問汝，隨所思還報之。於迦旃延意云何？此閻浮檀金，巧師子極磨治淨，著白器中形色有照，謂此即照虫於闇冥時，色妙色有所照，誰光最勝最上最妙最好說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，迦旃延！我還問汝，隨所思還報之。於迦旃延意云何？此閻浮檀金，巧師子極磨治淨，著白器中形色有照，謂此即照虫於闇冥時，色妙色有所照，誰光最勝最上最妙最好說？」

「此瞿曇！即照虫於閻浮檀金，光明最勝最上最好最妙說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此瞿曇！即照虫於閻浮檀金，光明最勝最上最好最妙說。」

「於迦旃延意云何？即照虫於闇冥時，光明有所照；謂油燈明於闇冥時，光明有所照；誰光明最勝最妙最好最上？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於迦旃延意云何？即照虫於闇冥時，光明有所照；謂油燈明於闇冥時，光明有所照；誰光明最勝最妙最好最上？」

「唯瞿曇！油燈光明於即照虫，光明最勝最上最妙最好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯瞿曇！油燈光明於即照虫，光明最勝最上最妙最好。」

「於迦旃延意云何？謂油燈光明，於夜闇冥有所照；謂此大火積，於夜闇冥光明有所照；誰光明最勝最上妙好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於迦旃延意云何？謂油燈光明，於夜闇冥有所照；謂此大火積，於夜闇冥光明有所照；誰光明最勝最上妙好？」

「唯瞿曇！火積光明於油燈，光明最勝上妙好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯瞿曇！火積光明於油燈，光明最勝上妙好。」

「於迦旃延意云何？謂火積於闇冥時光明有所照；謂星過夜半天晴無雲曀，光明有所照；誰光明最勝上妙好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於迦旃延意云何？謂火積於闇冥時光明有所照；謂星過夜半天晴無雲曀，光明有所照；誰光明最勝上妙好？」

「唯瞿曇！星光明於火積，光明最勝上妙好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯瞿曇！星光明於火積，光明最勝上妙好。」

「於迦旃延意云何？謂星過夜半已，天晴無雲蔽，光明有所照；謂月夜欲半，天無雲蔽，光明有所照；誰光明最勝上妙好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於迦旃延意云何？謂星過夜半已，天晴無雲蔽，光明有所照；謂月夜欲半，天無雲蔽，光明有所照；誰光明最勝上妙好？」

「唯瞿曇！月光明於星，光明最勝上妙好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯瞿曇！月光明於星，光明最勝上妙好。」

「於迦旃延意云何？謂月夜欲半，天晴無雲蔽，光明有所照；謂日於夏時，日中光明有所照；誰光明最勝上妙好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於迦旃延意云何？謂月夜欲半，天晴無雲蔽，光明有所照；謂日於夏時，日中光明有所照；誰光明最勝上妙好？」

「唯瞿曇！日光明於月，光明最勝上妙好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯瞿曇！日光明於月，光明最勝上妙好。」

「此迦旃延！彼多有天諸謂如是威神，極有所能，光明所不及，我本在中坐，本在中有所說，我不作是說，光明最勝光明最上光明最妙。汝迦旃延！謂即照虫光明最下最不如，而說言是最上最勝最妙耶？問光明已而不能知。」於是鞞摩肅異學，被世尊面責，默然住無有言，身面污，迴面無言默然住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此迦旃延！彼多有天諸謂如是威神，極有所能，光明所不及，我本在中坐，本在中有所說，我不作是說，光明最勝光明最上光明最妙。汝迦旃延！謂即照虫光明最下最不如，而說言是最上最勝最妙耶？問光明已而不能知。」於是鞞摩肅異學，被世尊面責，默然住無有言，身面污，迴面無言默然住。

於是世尊面責鞞摩肅已，還欲令言，告鞞摩肅異學曰：「復次迦旃延！有五姓欲愛念愛色近婬染著，眼知色、耳知聲、鼻知香、舌知味、身知細滑。此迦旃延！或有愛色，或有不愛色，謂或有一於色歡喜具滿，喜意所念亦滿，於彼色於餘色，不欲不思，不欲得不願求，是彼色最為妙最為上。此迦旃延！或有一愛聲香味細滑，或有一不愛滑，或有一細滑者歡喜具滿，喜意所念亦滿，於彼細滑更餘細滑，不欲不思，不欲得不願求，是彼細滑最上最妙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊面責鞞摩肅已，還欲令言，告鞞摩肅異學曰：「復次迦旃延！有五姓欲愛念愛色近婬染著，眼知色、耳知聲、鼻知香、舌知味、身知細滑。此迦旃延！或有愛色，或有不愛色，謂或有一於色歡喜具滿，喜意所念亦滿，於彼色於餘色，不欲不思，不欲得不願求，是彼色最為妙最為上。此迦旃延！或有一愛聲香味細滑，或有一不愛滑，或有一細滑者歡喜具滿，喜意所念亦滿，於彼細滑更餘細滑，不欲不思，不欲得不願求，是彼細滑最上最妙。」

於是鞞摩肅異學叉手向世尊，白世尊曰：「甚奇瞿曇！而沙門瞿曇無量方便，為我說婬樂求婬樂。猶若瞿曇！草木因火然，火因草木然。如是我，沙門瞿曇！以無量方便說於婬，說婬樂求婬樂止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是鞞摩肅異學叉手向世尊，白世尊曰：「甚奇瞿曇！而沙門瞿曇無量方便，為我說婬樂求婬樂。猶若瞿曇！草木因火然，火因草木然。如是我，沙門瞿曇！以無量方便說於婬，說婬樂求婬樂止。」

「迦旃延！汝為不善於此長夜作異見、作異忍、作異欲、作異求，我此所說等與等知其義。此迦旃延！我弟子諸比丘，晨起及暮常不眠臥，常行講論必成等道，具足分別，生得盡、梵行已成、所作已辦、名色已有，知如真。我此所說，等與等知其義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦旃延！汝為不善於此長夜作異見、作異忍、作異欲、作異求，我此所說等與等知其義。此迦旃延！我弟子諸比丘，晨起及暮常不眠臥，常行講論必成等道，具足分別，生得盡、梵行已成、所作已辦、名色已有，知如真。我此所說，等與等知其義。」

於是鞞摩肅異學，於世尊極瞋恚，極懷恨不歡喜，說世尊、誹世尊、罵世尊：「如此沙門瞿曇！為非。」罵說已，白世尊曰：「此瞿曇！或有一沙門婆羅門，不知過去世，不知當來世，無量生世間，而記說聖，生已盡、梵行已成、所作已辦、名色已有，知如真。是故，瞿曇！我作是念：『云何或一沙門婆羅門，不知過去世，不知當來世，無量生世間，而記說聖，生已盡、梵行已成、所作已辦、名色已有，知如真？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是鞞摩肅異學，於世尊極瞋恚，極懷恨不歡喜，說世尊、誹世尊、罵世尊：「如此沙門瞿曇！為非。」罵說已，白世尊曰：「此瞿曇！或有一沙門婆羅門，不知過去世，不知當來世，無量生世間，而記說聖，生已盡、梵行已成、所作已辦、名色已有，知如真。是故，瞿曇！我作是念：『云何或一沙門婆羅門，不知過去世，不知當來世，無量生世間，而記說聖，生已盡、梵行已成、所作已辦、名色已有，知如真？』」

於是世尊作是念：「念此鞞摩肅異學！於我極瞋恚、極懷恨、不歡喜，誹謗我、罵詈我：『此沙門瞿曇！我罵說之。』而白我曰：『此瞿曇！或有一沙門婆羅門，不知過去世至知如真。』」世尊知已，告鞞摩肅異學曰：「此迦旃延！或一沙門婆羅門，不知過去世，至知如真，彼時應作是言：『置過去世，置當來世，不應念一生。』復次，迦旃延！我作是說：『置過去世，置當來世，不應念一生。我弟子諸比丘，不諛諂亦不幻，質直行，我教授之、我為說法，如所設則能學，近於法知有善。』猶若，迦旃延！年少童男，彼父母或繫手足，於彼時有智生，彼父母解手足，彼但憶解不憶縛。如是，迦旃延！我作是說：『置過去世，至知有善。』猶若迦旃延！因油燈炷則得然，或有人不更著油、不更易炷，前者皆盡後亦不益，不久速滅。如是，迦旃延！我作是說：『置過去世，至知有善。』猶若迦旃延！有十積木，二十三十四十五十六十積木，火燒然而然，則知有大火積。或有人更不著薪、不著草、不著牛糞、不著䴸、不著掃，不久皆盡亦不更著，不久速滅。如是，迦旃延！我作是說：『置過去世，至知有善。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊作是念：「念此鞞摩肅異學！於我極瞋恚、極懷恨、不歡喜，誹謗我、罵詈我：『此沙門瞿曇！我罵說之。』而白我曰：『此瞿曇！或有一沙門婆羅門，不知過去世至知如真。』」世尊知已，告鞞摩肅異學曰：「此迦旃延！或一沙門婆羅門，不知過去世，至知如真，彼時應作是言：『置過去世，置當來世，不應念一生。』復次，迦旃延！我作是說：『置過去世，置當來世，不應念一生。我弟子諸比丘，不諛諂亦不幻，質直行，我教授之、我為說法，如所設則能學，近於法知有善。』猶若，迦旃延！年少童男，彼父母或繫手足，於彼時有智生，彼父母解手足，彼但憶解不憶縛。如是，迦旃延！我作是說：『置過去世，至知有善。』猶若迦旃延！因油燈炷則得然，或有人不更著油、不更易炷，前者皆盡後亦不益，不久速滅。如是，迦旃延！我作是說：『置過去世，至知有善。』猶若迦旃延！有十積木，二十三十四十五十六十積木，火燒然而然，則知有大火積。或有人更不著薪、不著草、不著牛糞、不著䴸、不著掃，不久皆盡亦不更著，不久速滅。如是，迦旃延！我作是說：『置過去世，至知有善。』」

說此時，鞞摩肅異學，遠塵離垢諸法眼生。於是鞞摩肅異學，見法得法，了法清淨法，離邪離疑，更無尊天不復信他，離諸猶豫得立果，於世尊境界得無畏法。從坐起，頭面禮世尊足：「唯世尊！我寧可得於世尊學道，受具足為比丘，於世尊所行於梵行，此比丘當行梵行。」彼鞞摩肅，則於世尊學道，受具足為比丘。尊者鞞摩肅，學道受具足，知法至成阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此時，鞞摩肅異學，遠塵離垢諸法眼生。於是鞞摩肅異學，見法得法，了法清淨法，離邪離疑，更無尊天不復信他，離諸猶豫得立果，於世尊境界得無畏法。從坐起，頭面禮世尊足：「唯世尊！我寧可得於世尊學道，受具足為比丘，於世尊所行於梵行，此比丘當行梵行。」彼鞞摩肅，則於世尊學道，受具足為比丘。尊者鞞摩肅，學道受具足，知法至成阿羅漢。

佛如是說。鞞摩肅聞世尊所說，歡喜而樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如是說。鞞摩肅聞世尊所說，歡喜而樂。