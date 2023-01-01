八關齋經
劉宋 沮渠京聲譯1卷CBETA T0089少于一千字 7 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說八關齋經
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宋居士沮渠京聲譯
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聞如是：
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一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，世尊告諸比丘：「我今當說聖八關齋。諦聽諦聽，善思念之，我今當說。」對曰：「如是世尊！」爾時，彼比丘從佛受教。
一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，世尊告諸比丘：「我今當說聖八關齋。諦聽諦聽，善思念之，我今當說。」對曰：「如是世尊！」爾時，彼比丘從佛受教。
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世尊告曰：「於是比丘！若信族姓子族姓女，欲知聖八關齋，便教某甲當作是說：『猶如阿羅漢，盡形壽不殺生，亦不教人殺生，無怨恨心當懷慚愧，有慈心愍一切眾生。我字某名某，為阿羅漢所教，自今日始，隨意所欲不復殺生，無怨恨心常懷慚愧，有慈心愍一切眾生。猶如阿羅漢，盡形壽不盜、好施，亦不教人盜，常樂閑處。如是我字某名某，為阿羅漢所教，隨意所欲不復盜竊，常懷惠施，樂閑居處。猶如阿羅漢，盡形壽不習不淨行，常修梵行，清淨無穢而自娛樂。如是我字某名某，為阿羅漢所教，自今已後不復婬妷，清淨無穢。猶如阿羅漢，盡形壽不妄語，常行審諦，最尊最貴，諸尊長為世所貴。如是我字某名某，為彼阿羅漢所教，自今已後更不復妄語，亦不教人使習妄語，當行審諦，為世尊長不行妄語。猶如阿羅漢，亦不飲酒，如是我字某名某，自今已後隨意所欲亦不飲酒，亦不教人使飲酒。猶如阿羅漢，盡形壽不犯齋，隨時食。如是我字某名某，今一日一夜隨意所欲亦不犯齋，亦不教人使犯齋，隨時食。猶如阿羅漢，盡形壽不於高好床坐。如是我字某名某，今一日一夜不於高廣床坐，亦不教人使坐。猶如阿羅漢，盡形壽不習歌舞戲樂，亦不著紋飾香熏塗身。今一日一夜不習歌舞戲樂，亦不著紋飾香熏塗身。』
世尊告曰：「於是比丘！若信族姓子族姓女，欲知聖八關齋，便教某甲當作是說：『猶如阿羅漢，盡形壽不殺生，亦不教人殺生，無怨恨心當懷慚愧，有慈心愍一切眾生。我字某名某，為阿羅漢所教，自今日始，隨意所欲不復殺生，無怨恨心常懷慚愧，有慈心愍一切眾生。猶如阿羅漢，盡形壽不盜、好施，亦不教人盜，常樂閑處。如是我字某名某，為阿羅漢所教，隨意所欲不復盜竊，常懷惠施，樂閑居處。猶如阿羅漢，盡形壽不習不淨行，常修梵行，清淨無穢而自娛樂。如是我字某名某，為阿羅漢所教，自今已後不復婬妷，清淨無穢。猶如阿羅漢，盡形壽不妄語，常行審諦，最尊最貴，諸尊長為世所貴。如是我字某名某，為彼阿羅漢所教，自今已後更不復妄語，亦不教人使習妄語，當行審諦，為世尊長不行妄語。猶如阿羅漢，亦不飲酒，如是我字某名某，自今已後隨意所欲亦不飲酒，亦不教人使飲酒。猶如阿羅漢，盡形壽不犯齋，隨時食。如是我字某名某，今一日一夜隨意所欲亦不犯齋，亦不教人使犯齋，隨時食。猶如阿羅漢，盡形壽不於高好床坐。如是我字某名某，今一日一夜不於高廣床坐，亦不教人使坐。猶如阿羅漢，盡形壽不習歌舞戲樂，亦不著紋飾香熏塗身。今一日一夜不習歌舞戲樂，亦不著紋飾香熏塗身。』
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「如是修行聖八關齋，於是八關齋中功德不可限量，言有爾所福、爾所功德、爾所福報，如是眾多福不可稱計。諸比丘！譬如五大流水皆同一處，所謂恒伽、謠婆奴、新頭、阿脂耶、婆提摩棄，彼水所流處不可限量，言有爾所水、有爾所瓶水，有爾所千瓶百千瓶水。如是聖八關齋福不可稱量，言有爾所福、爾所功德、爾所果報，此大福不可稱計。」
「如是修行聖八關齋，於是八關齋中功德不可限量，言有爾所福、爾所功德、爾所福報，如是眾多福不可稱計。諸比丘！譬如五大流水皆同一處，所謂恒伽、謠婆奴、新頭、阿脂耶、婆提摩棄，彼水所流處不可限量，言有爾所水、有爾所瓶水，有爾所千瓶百千瓶水。如是聖八關齋福不可稱量，言有爾所福、爾所功德、爾所果報，此大福不可稱計。」
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爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
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