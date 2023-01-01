世尊告曰：「於是比丘！若信族姓子族姓女，欲知聖八關齋，便教某甲當作是說：『猶如阿羅漢，盡形壽不殺生，亦不教人殺生，無怨恨心當懷慚愧，有慈心愍一切眾生。我字某名某，為阿羅漢所教，自今日始，隨意所欲不復殺生，無怨恨心常懷慚愧，有慈心愍一切眾生。猶如阿羅漢，盡形壽不盜、好施，亦不教人盜，常樂閑處。如是我字某名某，為阿羅漢所教，隨意所欲不復盜竊，常懷惠施，樂閑居處。猶如阿羅漢，盡形壽不習不淨行，常修梵行，清淨無穢而自娛樂。如是我字某名某，為阿羅漢所教，自今已後不復婬妷，清淨無穢。猶如阿羅漢，盡形壽不妄語，常行審諦，最尊最貴，諸尊長為世所貴。如是我字某名某，為彼阿羅漢所教，自今已後更不復妄語，亦不教人使習妄語，當行審諦，為世尊長不行妄語。猶如阿羅漢，亦不飲酒，如是我字某名某，自今已後隨意所欲亦不飲酒，亦不教人使飲酒。猶如阿羅漢，盡形壽不犯齋，隨時食。如是我字某名某，今一日一夜隨意所欲亦不犯齋，亦不教人使犯齋，隨時食。猶如阿羅漢，盡形壽不於高好床坐。如是我字某名某，今一日一夜不於高廣床坐，亦不教人使坐。猶如阿羅漢，盡形壽不習歌舞戲樂，亦不著紋飾香熏塗身。今一日一夜不習歌舞戲樂，亦不著紋飾香熏塗身。』

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「於是比丘！若信族姓子族姓女，欲知聖八關齋，便教某甲當作是說：『猶如阿羅漢，盡形壽不殺生，亦不教人殺生，無怨恨心當懷慚愧，有慈心愍一切眾生。我字某名某，為阿羅漢所教，自今日始，隨意所欲不復殺生，無怨恨心常懷慚愧，有慈心愍一切眾生。猶如阿羅漢，盡形壽不盜、好施，亦不教人盜，常樂閑處。如是我字某名某，為阿羅漢所教，隨意所欲不復盜竊，常懷惠施，樂閑居處。猶如阿羅漢，盡形壽不習不淨行，常修梵行，清淨無穢而自娛樂。如是我字某名某，為阿羅漢所教，自今已後不復婬妷，清淨無穢。猶如阿羅漢，盡形壽不妄語，常行審諦，最尊最貴，諸尊長為世所貴。如是我字某名某，為彼阿羅漢所教，自今已後更不復妄語，亦不教人使習妄語，當行審諦，為世尊長不行妄語。猶如阿羅漢，亦不飲酒，如是我字某名某，自今已後隨意所欲亦不飲酒，亦不教人使飲酒。猶如阿羅漢，盡形壽不犯齋，隨時食。如是我字某名某，今一日一夜隨意所欲亦不犯齋，亦不教人使犯齋，隨時食。猶如阿羅漢，盡形壽不於高好床坐。如是我字某名某，今一日一夜不於高廣床坐，亦不教人使坐。猶如阿羅漢，盡形壽不習歌舞戲樂，亦不著紋飾香熏塗身。今一日一夜不習歌舞戲樂，亦不著紋飾香熏塗身。』