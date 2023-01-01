優陂夷墮舍迦經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優陂夷墮舍迦經

失譯人名今附宋錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附宋錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國止。城東出，有女人子字蕪耶樓，人呼為蕪耶樓母，佛在蕪耶樓母家殿上坐。有一女人奉持教戒，字墮舍迦，以月十五日朝起沐浴，有七子婦皆使沐浴著好衣，日未中因飯，飯已澡手，將七子婦至佛所，前為佛作禮。佛言：「就座。」皆却就座。佛問優陂夷墮舍迦：「今日何等沐浴著好衣，與子婦俱至佛所？」墮舍迦言：「今日十五日我齋戒，我聞一月當六齋，我與子婦俱共齋，不敢懈慢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國止。城東出，有女人子字蕪耶樓，人呼為蕪耶樓母，佛在蕪耶樓母家殿上坐。有一女人奉持教戒，字墮舍迦，以月十五日朝起沐浴，有七子婦皆使沐浴著好衣，日未中因飯，飯已澡手，將七子婦至佛所，前為佛作禮。佛言：「就座。」皆却就座。佛問優陂夷墮舍迦：「今日何等沐浴著好衣，與子婦俱至佛所？」墮舍迦言：「今日十五日我齋戒，我聞一月當六齋，我與子婦俱共齋，不敢懈慢。」

佛告墮舍迦：「佛正齋法有八戒，使人得度世道，不復墮三惡處，所生常有福祐，亦從八戒本因緣致成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告墮舍迦：「佛正齋法有八戒，使人得度世道，不復墮三惡處，所生常有福祐，亦從八戒本因緣致成佛。

「何等為佛正齋法？是間有賢善人持戒，一月六日齋，月八日一齋，十四日一齋，十五日一齋，二十三日一齋，二十九日一齋，三十日一齋。齋日朝起，告家中言：『今日我身齋，家中今一日，且莫飲酒、莫鬪諍、莫道說錢財，家中事意所念、口所說，當如阿羅漢。』阿羅漢無殺意，齋日持戒亦當如阿羅漢，無殺意、無捶擊意，念畜生及虫蛾，使常生，如阿羅漢意，是為一戒。今日與夜持殺意使不得殺，持意如是，為佛一戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為佛正齋法？是間有賢善人持戒，一月六日齋，月八日一齋，十四日一齋，十五日一齋，二十三日一齋，二十九日一齋，三十日一齋。齋日朝起，告家中言：『今日我身齋，家中今一日，且莫飲酒、莫鬪諍、莫道說錢財，家中事意所念、口所說，當如阿羅漢。』阿羅漢無殺意，齋日持戒亦當如阿羅漢，無殺意、無捶擊意，念畜生及虫蛾，使常生，如阿羅漢意，是為一戒。今日與夜持殺意使不得殺，持意如是，為佛一戒。」

佛言：「齋日持意當如阿羅漢無貪心，無所貪慕於世間，無貪毛菜之意。齋日如是持意如阿羅漢，富有者，當念作布施，貧無有者，常當念施，是為二戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「齋日持意當如阿羅漢無貪心，無所貪慕於世間，無貪毛菜之意。齋日如是持意如阿羅漢，富有者，當念作布施，貧無有者，常當念施，是為二戒。」

佛言：「齋日持意當如阿羅漢，阿羅漢不畜婦亦不念婦，亦不貪女人亦無婬意。齋日如是持意如阿羅漢，是為三戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「齋日持意當如阿羅漢，阿羅漢不畜婦亦不念婦，亦不貪女人亦無婬意。齋日如是持意如阿羅漢，是為三戒。」

佛言：「齋日持意當如阿羅漢，不妄語、不傷人意，語即說佛經，不語者但念諸善。齋日如是持意如阿羅漢，是為四戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「齋日持意當如阿羅漢，不妄語、不傷人意，語即說佛經，不語者但念諸善。齋日如是持意如阿羅漢，是為四戒。」

佛言：「齋日持意當如阿羅漢，阿羅漢不飲酒，不念酒、不思酒，用酒為惡。齋日如是持意如阿羅漢，是為五戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「齋日持意當如阿羅漢，阿羅漢不飲酒，不念酒、不思酒，用酒為惡。齋日如是持意如阿羅漢，是為五戒。」

佛言：「齋日持意當如阿羅漢，阿羅漢意不在歌舞，聞亦不喜音樂聲，亦不在香華氣。齋日如是持意如阿羅漢，是為六戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「齋日持意當如阿羅漢，阿羅漢意不在歌舞，聞亦不喜音樂聲，亦不在香華氣。齋日如是持意如阿羅漢，是為六戒。」

佛言：「齋日持意當如阿羅漢，阿羅漢不於高好床臥，意亦不念高好床上臥。齋日如是持意如阿羅漢，是為七戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「齋日持意當如阿羅漢，阿羅漢不於高好床臥，意亦不念高好床上臥。齋日如是持意如阿羅漢，是為七戒。」

佛言：「齋日持意當如阿羅漢，阿羅漢日中及食，日中已後至明不得復食，得飲蜜漿。齋日如是持意如阿羅漢，是為八戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「齋日持意當如阿羅漢，阿羅漢日中及食，日中已後至明不得復食，得飲蜜漿。齋日如是持意如阿羅漢，是為八戒。」

佛復告優陂夷墮舍迦：「是間有人，頭髮有垢自沐其頭，沐已其人便喜言：『我頭垢已去。』有人持八戒一日一夜者，明日即喜，喜者便念：『佛經戒廼如是。』其有人，心中有惡意即去，善意即還。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告優陂夷墮舍迦：「是間有人，頭髮有垢自沐其頭，沐已其人便喜言：『我頭垢已去。』有人持八戒一日一夜者，明日即喜，喜者便念：『佛經戒廼如是。』其有人，心中有惡意即去，善意即還。」

佛言：「有人身體饒垢入水中治，身垢皆去。出水即喜言：『我垢去身輕。』其有人齋戒一日一夜，明日即喜念佛正語，自念：『當何時得道，使我心不復動、不復走，使我心一，志無為之道。』」佛言：「有人衣多垢，以得灰浣之垢去，其人即喜。其有人齋戒一日一夜，明日即喜，便念比丘僧，言：『比丘僧中，有須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢。』念比丘僧如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有人身體饒垢入水中治，身垢皆去。出水即喜言：『我垢去身輕。』其有人齋戒一日一夜，明日即喜念佛正語，自念：『當何時得道，使我心不復動、不復走，使我心一，志無為之道。』」佛言：「有人衣多垢，以得灰浣之垢去，其人即喜。其有人齋戒一日一夜，明日即喜，便念比丘僧，言：『比丘僧中，有須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢。』念比丘僧如是。」

佛言：「如人有鏡，鏡有垢，磨去其垢鏡即明。其有人齋戒一日一夜，有慈心於天下，心開如明如鏡者，不當有瞋怒意。其有人一日一夜齋戒，閱哀天下，淨心自思自端其意，自思念身中惡露如是，如是者不當復瞋怒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如人有鏡，鏡有垢，磨去其垢鏡即明。其有人齋戒一日一夜，有慈心於天下，心開如明如鏡者，不當有瞋怒意。其有人一日一夜齋戒，閱哀天下，淨心自思自端其意，自思念身中惡露如是，如是者不當復瞋怒。」

佛告優陂夷墮舍迦：「持八戒齋一日一夜不失者，勝持金銀珠璣施與比丘僧也。天下有十六大國，一者名鴦迦，二者名摩竭，三者名迦夷，四者名拘薛羅，五者名鳩溜，六者名般闍荼，七者名阿波耶，八者名阿洹提渝，九者名脂提渝，十者名越祇渝，十一者名速摩，十二者名速賴吒，十三者名越蹉，十四者名末羅，十五者名渝匿，十六者名劍善提。是十六大國中珍寶物施與比丘僧，不如齋戒一日一夜也。齋戒使人得度世道，以財寶施與，不能使人得道。今我得佛道，本從是八戒起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優陂夷墮舍迦：「持八戒齋一日一夜不失者，勝持金銀珠璣施與比丘僧也。天下有十六大國，一者名鴦迦，二者名摩竭，三者名迦夷，四者名拘薛羅，五者名鳩溜，六者名般闍荼，七者名阿波耶，八者名阿洹提渝，九者名脂提渝，十者名越祇渝，十一者名速摩，十二者名速賴吒，十三者名越蹉，十四者名末羅，十五者名渝匿，十六者名劍善提。是十六大國中珍寶物施與比丘僧，不如齋戒一日一夜也。齋戒使人得度世道，以財寶施與，不能使人得道。今我得佛道，本從是八戒起。」

佛告墮舍迦：「天下人多憂家事，我用是故，使一月六齋持八戒。若有賢善人，欲急得阿羅漢道者，若欲疾得佛道者，若欲生天上者，能自端其心、一其意者，一月十五日齋亦善，二十日齋亦善；人多憂家事，故與一月六齋。六日齋者，譬如海水不可斛量，其有齋戒一日一夜者，其福不可計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告墮舍迦：「天下人多憂家事，我用是故，使一月六齋持八戒。若有賢善人，欲急得阿羅漢道者，若欲疾得佛道者，若欲生天上者，能自端其心、一其意者，一月十五日齋亦善，二十日齋亦善；人多憂家事，故與一月六齋。六日齋者，譬如海水不可斛量，其有齋戒一日一夜者，其福不可計。」

佛告墮舍迦：「且將子婦歸，誦念是正齋法八戒也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告墮舍迦：「且將子婦歸，誦念是正齋法八戒也。」

優陂夷墮舍迦，前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優陂夷墮舍迦，前為佛作禮而去。