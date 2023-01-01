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吳月氏國居士支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月氏國居士支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛城東丞相家殿。丞相母名維耶，早起沐浴著綵衣，與諸子婦俱出，稽首佛足，一面坐。佛問維耶：「沐浴何早？」對曰：「欲與諸婦俱受齋戒。」佛言：「齋有三輩，樂何等齋？」維耶長跪言：「願聞何謂三齋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛城東丞相家殿。丞相母名維耶，早起沐浴著綵衣，與諸子婦俱出，稽首佛足，一面坐。佛問維耶：「沐浴何早？」對曰：「欲與諸婦俱受齋戒。」佛言：「齋有三輩，樂何等齋？」維耶長跪言：「願聞何謂三齋。」

佛言：「一為牧牛齋，二為尼犍齋，三為佛法齋。牧牛齋者，如牧牛人求善水草飲飼其牛，暮歸思念何野有豐饒，須天明當復往。若族姓男女已受齋戒，意在家居利欲產業，及念美飲食育養身者，是為如彼牧牛人意，不得大福、非大明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一為牧牛齋，二為尼犍齋，三為佛法齋。牧牛齋者，如牧牛人求善水草飲飼其牛，暮歸思念何野有豐饒，須天明當復往。若族姓男女已受齋戒，意在家居利欲產業，及念美飲食育養身者，是為如彼牧牛人意，不得大福、非大明。

「尼犍齋者，當月十五日齋之時，伏地受齋戒，為十由延內諸神拜言：『我今日齋，不敢為惡；不名有家，彼我無親，妻子奴婢非是我有，我非其主。』然其學，貴文賤質無有正心，至到明日相，名有如故。事齋如彼者，不得大福、非大明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尼犍齋者，當月十五日齋之時，伏地受齋戒，為十由延內諸神拜言：『我今日齋，不敢為惡；不名有家，彼我無親，妻子奴婢非是我有，我非其主。』然其學，貴文賤質無有正心，至到明日相，名有如故。事齋如彼者，不得大福、非大明。

「佛法齋者，道弟子月六齋之日受八戒。何謂八？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛法齋者，道弟子月六齋之日受八戒。何謂八？

「第一戒者，盡一日一夜持，心如真人，無有殺意、慈念眾生，不得賊害蠕動之類，不加刀杖，念欲安利莫復為殺，如清淨戒以一心習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一戒者，盡一日一夜持，心如真人，無有殺意、慈念眾生，不得賊害蠕動之類，不加刀杖，念欲安利莫復為殺，如清淨戒以一心習。

「第二戒者，盡一日一夜持，心如真人，無貪取意、思念布施，當歡喜與、自手與、潔淨與、恭敬與、不望與，却慳貪意，如清淨戒以一心習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二戒者，盡一日一夜持，心如真人，無貪取意、思念布施，當歡喜與、自手與、潔淨與、恭敬與、不望與，却慳貪意，如清淨戒以一心習。

「第三戒者，一日一夜持，心如真人，無婬意、不念房室，修治梵行，不為邪欲、心不貪色，如清淨戒以一心習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三戒者，一日一夜持，心如真人，無婬意、不念房室，修治梵行，不為邪欲、心不貪色，如清淨戒以一心習。

「第四戒者，一日一夜持，心如真人，無妄語意，思念至誠、安定徐言，不為偽詐、心口相應，如清淨戒以一心習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四戒者，一日一夜持，心如真人，無妄語意，思念至誠、安定徐言，不為偽詐、心口相應，如清淨戒以一心習。

「第五戒者，一日一夜持，心如真人，不飲酒、不醉、不迷亂、不失志，去放逸意，如清淨戒以一心習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五戒者，一日一夜持，心如真人，不飲酒、不醉、不迷亂、不失志，去放逸意，如清淨戒以一心習。

「第六戒者，一日一夜持，心如真人，無求安意，不著華香、不傅脂粉、不為歌舞倡樂，如清淨戒以一心習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六戒者，一日一夜持，心如真人，無求安意，不著華香、不傅脂粉、不為歌舞倡樂，如清淨戒以一心習。

「第七戒者，一日一夜持，心如真人，無求安意，不臥好床，卑床草席，捐除睡臥，思念經道，如清淨戒以一心習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七戒者，一日一夜持，心如真人，無求安意，不臥好床，卑床草席，捐除睡臥，思念經道，如清淨戒以一心習。

「第八戒者，一日一夜持，心如真人，奉法時食，食少節身，過日中後不復食，如清淨戒以一心習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八戒者，一日一夜持，心如真人，奉法時食，食少節身，過日中後不復食，如清淨戒以一心習。」

佛告維耶：「受齋之日當習五念。何謂五？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告維耶：「受齋之日當習五念。何謂五？

「一當念佛。佛為如來，為至真，為等正覺，為明行足，為善逝、世間父、無上士、經法御、天人師，號曰佛。是念佛者，愚癡惡意怒習悉除，善心自生思樂佛業。譬如以麻油澡豆沐頭，垢濁得除。齋念佛者，其淨如是，眾人見之莫不好信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一當念佛。佛為如來，為至真，為等正覺，為明行足，為善逝、世間父、無上士、經法御、天人師，號曰佛。是念佛者，愚癡惡意怒習悉除，善心自生思樂佛業。譬如以麻油澡豆沐頭，垢濁得除。齋念佛者，其淨如是，眾人見之莫不好信。

「二當念法。佛所說法三十七品，具足不毀思念勿忘，當知此法為世間明。是念法者，愚癡惡意怒習悉除，善心自生用樂法業。譬如以麻油澡豆浴身，垢濁得除。齋念法者，其淨如是，眾人見之莫不好信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二當念法。佛所說法三十七品，具足不毀思念勿忘，當知此法為世間明。是念法者，愚癡惡意怒習悉除，善心自生用樂法業。譬如以麻油澡豆浴身，垢濁得除。齋念法者，其淨如是，眾人見之莫不好信。

「三當念眾。恭敬親附依受慧教，佛弟子眾，有得溝港受、溝港證者，有得頻來受、頻來證者，有得不還受、不還證者，有得應真受、應真證者，是為四雙之八輩丈夫，皆為戒成、定成、慧成、解成、度知見成，為聖德、為行具，當為叉手天上天下尊者福田。是念眾，愚癡惡意怒習悉除，喜心自生樂眾之業。譬如以淳灰浣衣，垢污得除。齋念眾者，其德如是，眾人見之莫不好信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三當念眾。恭敬親附依受慧教，佛弟子眾，有得溝港受、溝港證者，有得頻來受、頻來證者，有得不還受、不還證者，有得應真受、應真證者，是為四雙之八輩丈夫，皆為戒成、定成、慧成、解成、度知見成，為聖德、為行具，當為叉手天上天下尊者福田。是念眾，愚癡惡意怒習悉除，喜心自生樂眾之業。譬如以淳灰浣衣，垢污得除。齋念眾者，其德如是，眾人見之莫不好信。

「四者念戒。身受佛戒一心奉持，不虧不犯、不動不忘、善立慎護、為慧者舉、後無所悔、不以有望、能等教人。是念戒者，愚癡惡意怒習悉除，喜心自生樂戒統業。如鏡之磨，垢除盛明。齋念戒者，其淨如是，眾人見之莫不好信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者念戒。身受佛戒一心奉持，不虧不犯、不動不忘、善立慎護、為慧者舉、後無所悔、不以有望、能等教人。是念戒者，愚癡惡意怒習悉除，喜心自生樂戒統業。如鏡之磨，垢除盛明。齋念戒者，其淨如是，眾人見之莫不好信。

「五當念天。第一四天王，第二忉利天，鹽天，兜術天，不憍樂天，化應聲天，當自念：『我以有信、有戒、有聞、有施、有智，至身死時精神上天，願不失信、戒、聞、施、智。』是念天者，愚癡惡意怒習悉除，喜心自生樂天統業。譬如寶珠，常治清明。齋念天者，其淨如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五當念天。第一四天王，第二忉利天，鹽天，兜術天，不憍樂天，化應聲天，當自念：『我以有信、有戒、有聞、有施、有智，至身死時精神上天，願不失信、戒、聞、施、智。』是念天者，愚癡惡意怒習悉除，喜心自生樂天統業。譬如寶珠，常治清明。齋念天者，其淨如是。

「奉持八戒，習五思念，為佛法齋，與天參德，滅惡興善，後生天上，終得泥洹。是以智者自力行，出心作福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奉持八戒，習五思念，為佛法齋，與天參德，滅惡興善，後生天上，終得泥洹。是以智者自力行，出心作福。

「如是，維耶！齋之福祐明譽廣遠，譬是天下十六大國，是十六國滿中眾寶不可稱數，不如一日受佛法齋。如比其福者，則十六國為一豆耳。天上廣遠不可稱說，當今人間五十歲，為第一天上一日一夜，第一四天上壽五百歲，彼當人間九百萬歲。佛法齋者，得生此天上。人間百歲為忉利天上一日一夜，忉利天壽千歲，當人間三千六百萬歲。人間二百歲為鹽天上一日一夜，鹽天壽二千歲，當人間一億五千二百萬歲。人間四百歲為兜術天上一日一夜，兜術天壽四千歲，當人間六億八百萬歲。人間八百歲為不驕樂天上一日一夜，不驕樂天壽八千歲，當人間二十三億四千萬歲。人間千六百歲為化應聲天上一日一夜，化應聲天壽萬六千歲，當人間九十二億一千六百萬歲。若人有信、有戒、有聞、有施、有智奉佛法齋，當命盡時，其人精神，皆生此六天上，安隱快樂。猗善眾多我少說耳，凡人行善，魂神上天受福無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，維耶！齋之福祐明譽廣遠，譬是天下十六大國，是十六國滿中眾寶不可稱數，不如一日受佛法齋。如比其福者，則十六國為一豆耳。天上廣遠不可稱說，當今人間五十歲，為第一天上一日一夜，第一四天上壽五百歲，彼當人間九百萬歲。佛法齋者，得生此天上。人間百歲為忉利天上一日一夜，忉利天壽千歲，當人間三千六百萬歲。人間二百歲為鹽天上一日一夜，鹽天壽二千歲，當人間一億五千二百萬歲。人間四百歲為兜術天上一日一夜，兜術天壽四千歲，當人間六億八百萬歲。人間八百歲為不驕樂天上一日一夜，不驕樂天壽八千歲，當人間二十三億四千萬歲。人間千六百歲為化應聲天上一日一夜，化應聲天壽萬六千歲，當人間九十二億一千六百萬歲。若人有信、有戒、有聞、有施、有智奉佛法齋，當命盡時，其人精神，皆生此六天上，安隱快樂。猗善眾多我少說耳，凡人行善，魂神上天受福無量。」

維耶聞佛語，歡喜言：「善哉善哉！世尊！齋之福德甚快無量，願受佛戒。從今已後月月六齋，竭力作福至死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維耶聞佛語，歡喜言：「善哉善哉！世尊！齋之福德甚快無量，願受佛戒。從今已後月月六齋，竭力作福至死。」

佛說經已，皆歡喜受教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，皆歡喜受教。