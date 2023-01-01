佛說泥犁經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說泥犁經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘言：「凡有人有三事，愚癡不足人所平相。何等為三事？癡人所念惡、所言惡、所行惡，今世即得其殃，用身苦、用念苦、用憂苦。何等為憂苦？癡人與智者相隨，智者道說癡人行惡死當入泥犁。癡人心念智者所言：『今我行惡，死當入泥犁。』是為憂苦。何等為念苦？癡人見取盜財，酷毒操械縛束、截手截足，竹鞞鞭䩞用餧虎，若著藁中以火然之，若以鈇質寸寸斬之若，以著地令象蹈之，若著釜上甑中烝之，若取四支生牽磔之。癡人自念：『惡人所作無狀，至使長吏掠治如是。設令長吏知我為惡，亦當復取我如是。』是為念苦。何等為身苦？癡人晨夜臥起未曾安隱，心常念惡、口常言惡、身常行惡，是惡已後病時，便自見泥犁中火釜中人，見人燒時、見人煮時，所作過惡稍來嬈人，譬如日中後其影稍下。其人稍入，泥犁中惡人即自念言：『我居世間，憙殺生、憙盜竊、憙犯他家婦女、憙欺人、憙兩舌、憙惡口、憙妄言、憙嫉妬、憙慳貪，不信有佛、不信有經、不信所作因緣有殃福、不信有後世生，令我死當入泥犁。』是為身苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘言：「凡有人有三事，愚癡不足人所平相。何等為三事？癡人所念惡、所言惡、所行惡，今世即得其殃，用身苦、用念苦、用憂苦。何等為憂苦？癡人與智者相隨，智者道說癡人行惡死當入泥犁。癡人心念智者所言：『今我行惡，死當入泥犁。』是為憂苦。何等為念苦？癡人見取盜財，酷毒操械縛束、截手截足，竹鞞鞭䩞用餧虎，若著藁中以火然之，若以鈇質寸寸斬之若，以著地令象蹈之，若著釜上甑中烝之，若取四支生牽磔之。癡人自念：『惡人所作無狀，至使長吏掠治如是。設令長吏知我為惡，亦當復取我如是。』是為念苦。何等為身苦？癡人晨夜臥起未曾安隱，心常念惡、口常言惡、身常行惡，是惡已後病時，便自見泥犁中火釜中人，見人燒時、見人煮時，所作過惡稍來嬈人，譬如日中後其影稍下。其人稍入，泥犁中惡人即自念言：『我居世間，憙殺生、憙盜竊、憙犯他家婦女、憙欺人、憙兩舌、憙惡口、憙妄言、憙嫉妬、憙慳貪，不信有佛、不信有經、不信所作因緣有殃福、不信有後世生，令我死當入泥犁。』是為身苦。」

佛言：「設令惡人眼如我眼，見惡人所趣殃過考掠之處，惡人即怖，心憔破吐沸血而死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「設令惡人眼如我眼，見惡人所趣殃過考掠之處，惡人即怖，心憔破吐沸血而死。」

佛言：「欲知勤苦最不可忍者，獨有泥犁。泥犁者，極苦不可具言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「欲知勤苦最不可忍者，獨有泥犁。泥犁者，極苦不可具言。」

諸比丘長跪言：「願聞泥犁勤苦譬喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘長跪言：「願聞泥犁勤苦譬喻。」

佛言：「譬如長吏捕得逆賊，將詣王前白言：『此人反逆念國家惡。』王勅長吏以矛刺百瘡。明日問之：『此人何類？』白言：『尚生。』王言：『復刺百瘡。』明日問之：『此人何類？』白言：『尚生。』王言：『復刺百瘡。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「譬如長吏捕得逆賊，將詣王前白言：『此人反逆念國家惡。』王勅長吏以矛刺百瘡。明日問之：『此人何類？』白言：『尚生。』王言：『復刺百瘡。』明日問之：『此人何類？』白言：『尚生。』王言：『復刺百瘡。』」

佛語諸比丘言：「如此人被三百瘡，寧有完處大如棗葉無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語諸比丘言：「如此人被三百瘡，寧有完處大如棗葉無？」

諸比丘言：「無有完處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「無有完處。」

佛語諸比丘：「此人被三百瘡，寧毒痛不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語諸比丘：「此人被三百瘡，寧毒痛不？」

諸比丘言：「人被一瘡，舉身皆痛，何況被三百瘡！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「人被一瘡，舉身皆痛，何況被三百瘡！」

佛持小石著手中，示諸比丘：「是石大？太山為大？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛持小石著手中，示諸比丘：「是石大？太山為大？」

諸比丘言：「佛手中石小，奈何持比山？欲持比山，億億萬倍尚復不如山大。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「佛手中石小，奈何持比山？欲持比山，億億萬倍尚復不如山大。」

佛言：「泥犁中痛，與矛瘡痛億億萬倍，尚不如泥犁痛，手中小石如三百矛瘡，山者如泥犁中痛。癡人心念惡、口言惡、身行惡，死後墮泥犁中。泥犁中有獸鬼，便牽人前，以鈎鈎其上齗，復以鈎鈎其頷，口皆挓開，以取消銅灌人口中，脣舌腸𦝩皆燋爛，銅便下過去，毒痛不可忍。其人平生於世間時求財利、逆用飲食，故以消銅灌之，泥犁勤苦如是。泥犁中鬼取人，持鈎鈎其上下頷，皆挓開，取燒鐵杵刺人咽中，脣舌腸𦝩皆燋爛，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人上鐵山，以火燒山令正赤，上走下走，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人，以燒赤斧斬其手、斬其足、斬其百節，解解斷之，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人，以鐵斤𣃆人身，舉身骨肉皆悉盡，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。泥犁中有鳥，喙如鐵主，啄人頭噉人腦，毒痛不可忍，過惡未解故不死也，泥犁勤苦如是。泥犁中復有群駱獸，共取人𭠧食齘齧，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人，以刀剝之，從兩膀腸上至兩脅，持駕鐵車，持兩脅肉為被，令挽鐵車走行火上，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人兩脚，倒擲釜中湯沸踊躍，在底亦熟在上亦熟，沸更上下無有不熟。譬如煮豆上下皆熟，覆亦熟露亦熟，泥犁中人所在皆熟，無有東西上下；其人平生在世間時，自放恣心恣口恣身所致，泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人，臥著赤地五毒治之，以燒釘釘其左掌，復燒釘釘其右掌，復以燒釘釘其右足，復以燒釘釘其左足，復以燒釘釘其心，下徹地，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「泥犁中痛，與矛瘡痛億億萬倍，尚不如泥犁痛，手中小石如三百矛瘡，山者如泥犁中痛。癡人心念惡、口言惡、身行惡，死後墮泥犁中。泥犁中有獸鬼，便牽人前，以鈎鈎其上齗，復以鈎鈎其頷，口皆挓開，以取消銅灌人口中，脣舌腸𦝩皆燋爛，銅便下過去，毒痛不可忍。其人平生於世間時求財利、逆用飲食，故以消銅灌之，泥犁勤苦如是。泥犁中鬼取人，持鈎鈎其上下頷，皆挓開，取燒鐵杵刺人咽中，脣舌腸𦝩皆燋爛，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人上鐵山，以火燒山令正赤，上走下走，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人，以燒赤斧斬其手、斬其足、斬其百節，解解斷之，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人，以鐵斤𣃆人身，舉身骨肉皆悉盡，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。泥犁中有鳥，喙如鐵主，啄人頭噉人腦，毒痛不可忍，過惡未解故不死也，泥犁勤苦如是。泥犁中復有群駱獸，共取人𭠧食齘齧，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人，以刀剝之，從兩膀腸上至兩脅，持駕鐵車，持兩脅肉為被，令挽鐵車走行火上，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人兩脚，倒擲釜中湯沸踊躍，在底亦熟在上亦熟，沸更上下無有不熟。譬如煮豆上下皆熟，覆亦熟露亦熟，泥犁中人所在皆熟，無有東西上下；其人平生在世間時，自放恣心恣口恣身所致，泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人，臥著赤地五毒治之，以燒釘釘其左掌，復燒釘釘其右掌，復以燒釘釘其右足，復以燒釘釘其左足，復以燒釘釘其心，下徹地，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。

「泥犁中鬼牽人臂入泥犁城中，泥犁城正四方，四面有門，城四面皆堅，門皆有守鬼。其城壁地皆鐵，城用鐵覆蓋之，不得令有過泄，地皆燒正赤，周匝四千里，東壁火焰至西壁，西壁火焰至東壁，南壁火焰至北壁，北壁火焰至南壁，上火焰下至地，地火焰至上。諸惡人有犯此十事者皆墮是中，殺生者、盜竊者、犯他家婦女者、欺人者、兩舌者、惡口者、妄言者、嫉妬者、慳貪者，不信有佛、不信有經、不信所作因有殃福。如是曹人滿泥犁中。泥犁中毒痛極數千萬歲，乃遙見東方門開，皆走往。人足著地者即焦，舉足肉復生如故，當有得脫者便過出去，未當脫者門復閉。其人見有得脫出者，如反不得出，便極視躃地。守門鬼言：『咄死惡人，汝來於門下，何等求？』言：『我飢渴。』鬼便取鈎，鈎其上下頷，口皆挓開，便以消銅灌人口中，脣舌腸𦝩皆燋爛，銅便過下去。其人平生在世間時，求財利不用道理，所犯惡逆故受是殃，泥犁勤苦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「泥犁中鬼牽人臂入泥犁城中，泥犁城正四方，四面有門，城四面皆堅，門皆有守鬼。其城壁地皆鐵，城用鐵覆蓋之，不得令有過泄，地皆燒正赤，周匝四千里，東壁火焰至西壁，西壁火焰至東壁，南壁火焰至北壁，北壁火焰至南壁，上火焰下至地，地火焰至上。諸惡人有犯此十事者皆墮是中，殺生者、盜竊者、犯他家婦女者、欺人者、兩舌者、惡口者、妄言者、嫉妬者、慳貪者，不信有佛、不信有經、不信所作因有殃福。如是曹人滿泥犁中。泥犁中毒痛極數千萬歲，乃遙見東方門開，皆走往。人足著地者即焦，舉足肉復生如故，當有得脫者便過出去，未當脫者門復閉。其人見有得脫出者，如反不得出，便極視躃地。守門鬼言：『咄死惡人，汝來於門下，何等求？』言：『我飢渴。』鬼便取鈎，鈎其上下頷，口皆挓開，便以消銅灌人口中，脣舌腸𦝩皆燋爛，銅便過下去。其人平生在世間時，求財利不用道理，所犯惡逆故受是殃，泥犁勤苦如是。

「復有泥犁，如世間鑪炭正赤，縱廣數千里，人皆走出城，趣入炭火泥犁中，燒炙燋熟不得休息，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁中勤苦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有泥犁，如世間鑪炭正赤，縱廣數千里，人皆走出城，趣入炭火泥犁中，燒炙燋熟不得休息，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁中勤苦如是。

「次復入寒冰泥犁中，縱廣數千里。人入其中，皆寒凍戰慄、破碎摧裂，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復入寒冰泥犁中，縱廣數千里。人入其中，皆寒凍戰慄、破碎摧裂，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。

「復次入沸屎泥犁中，周匝數千里，屎即熱沸有氣，走趣行之。人入其中，便於其中自熟，毒痛不可忍，過惡未解故不得死，泥犁勤苦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次入沸屎泥犁中，周匝數千里，屎即熱沸有氣，走趣行之。人入其中，便於其中自熟，毒痛不可忍，過惡未解故不得死，泥犁勤苦如是。

「復次入膿血泥犁中，周匝數千里，臭惡不可言，膿血皆沸。入墮其中，皆自熟爛形體壞敗，為烏鳥所食，毒痛不可忍，過惡未解故不得死，泥犁勤苦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次入膿血泥犁中，周匝數千里，臭惡不可言，膿血皆沸。入墮其中，皆自熟爛形體壞敗，為烏鳥所食，毒痛不可忍，過惡未解故不得死，泥犁勤苦如是。

「次復入剃頭刀山，周匝數千里，人從膿死泥犁走，欲上山，山上有刀皆割其足；適欲據，割其手；適欲前，割其腹；適欲偃，割其背；適欲踞，割其臗；適欲傾，割其脇；毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復入剃頭刀山，周匝數千里，人從膿死泥犁走，欲上山，山上有刀皆割其足；適欲據，割其手；適欲前，割其腹；適欲偃，割其背；適欲踞，割其臗；適欲傾，割其脇；毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。

「次復入劒樹，樹枝皆如劒。人入其中，劒刺人胸、刺人脇、刺人背、刺人手、刺人足、刺人身，前後皆徹，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復入劒樹，樹枝皆如劒。人入其中，劒刺人胸、刺人脇、刺人背、刺人手、刺人足、刺人身，前後皆徹，毒痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。

「次復入鐵竹蘆，縱廣數千里，樹葉皆如利刀。人入其中者，風至吹竹令震動，葉皆貫人肌、截人骨，形體無完處，苦痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復入鐵竹蘆，縱廣數千里，樹葉皆如利刀。人入其中者，風至吹竹令震動，葉皆貫人肌、截人骨，形體無完處，苦痛不可忍，過惡未解故不死，泥犁勤苦如是。

「次復有入鹹水泥犁，縱廣數千里水，鹹水如鹽熱沸踊躍，水中有鳥，喙如鐵主，啄人肌、齩人骨，人不能忍是痛、便渡水去。守泥犁鬼言：『死惡人，汝何等求索？』人言：『我苦飢渴。』鬼即以鈎，鈎其上下齗，口皆挓開，復以消銅灌人口中，脣亦燋、舌亦燋、咽亦燋，腹中五藏皆燋盡，銅便下過去，其人不能復忍，復還入沸鹹水中。苦痛如前不能復忍，復還入鐵竹蘆中，苦痛如前不能復忍，復還入劒樹間，苦痛如前不能復忍，還入剃頭刀山，苦痛如前不能復忍，還入膿血泥犁，苦痛如前不能復忍，復還入沸𡱁泥犁，苦痛如前不能復忍，復還入炭火泥犁，苦痛如前不能復忍，復還入鐵城泥犁，苦痛不可忍。東門苦亦如是，南門苦亦如是，西門苦亦如是，北門苦亦如是。泥犁勤苦如是。」佛告諸比丘：「泥犁苦不可勝數，我略麁粗為汝說耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復有入鹹水泥犁，縱廣數千里水，鹹水如鹽熱沸踊躍，水中有鳥，喙如鐵主，啄人肌、齩人骨，人不能忍是痛、便渡水去。守泥犁鬼言：『死惡人，汝何等求索？』人言：『我苦飢渴。』鬼即以鈎，鈎其上下齗，口皆挓開，復以消銅灌人口中，脣亦燋、舌亦燋、咽亦燋，腹中五藏皆燋盡，銅便下過去，其人不能復忍，復還入沸鹹水中。苦痛如前不能復忍，復還入鐵竹蘆中，苦痛如前不能復忍，復還入劒樹間，苦痛如前不能復忍，還入剃頭刀山，苦痛如前不能復忍，還入膿血泥犁，苦痛如前不能復忍，復還入沸𡱁泥犁，苦痛如前不能復忍，復還入炭火泥犁，苦痛如前不能復忍，復還入鐵城泥犁，苦痛不可忍。東門苦亦如是，南門苦亦如是，西門苦亦如是，北門苦亦如是。泥犁勤苦如是。」佛告諸比丘：「泥犁苦不可勝數，我略麁粗為汝說耳。」

佛言：「人作惡，在畜生中，以芻草為食，舌撈齒嗺。何等為舌撈齒嗺者？牛馬騾驢、象驝駝之屬，如是眾多。其人平生居世間時，心念惡、口言惡、身行惡，死後展轉來作是畜生，勤苦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「人作惡，在畜生中，以芻草為食，舌撈齒嗺。何等為舌撈齒嗺者？牛馬騾驢、象驝駝之屬，如是眾多。其人平生居世間時，心念惡、口言惡、身行惡，死後展轉來作是畜生，勤苦如是。」

佛言：「有禽獸，生於冥處、長於冥處、死於冥處。何等為生於冥處者？蛇鼠狸獺虫蟻，如是之屬眾多。其人平生居世間時，心念惡、口言惡、身行惡，死後展轉化來，作是禽獸，勤苦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有禽獸，生於冥處、長於冥處、死於冥處。何等為生於冥處者？蛇鼠狸獺虫蟻，如是之屬眾多。其人平生居世間時，心念惡、口言惡、身行惡，死後展轉化來，作是禽獸，勤苦如是。」

佛言：「有鱗虫，生於水中、長於水中、死於水中。何等為生於水中者？蛟龍魚鼈黿鼉之屬，如是眾多。其人平生在世間時，心念惡、口言惡、身行惡，死後以展轉化來作是鱗虫，勤苦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有鱗虫，生於水中、長於水中、死於水中。何等為生於水中者？蛟龍魚鼈黿鼉之屬，如是眾多。其人平生在世間時，心念惡、口言惡、身行惡，死後以展轉化來作是鱗虫，勤苦如是。」

佛言：「有虫𮙥，生於臭中、死於臭中、長於臭中。何等為生於臭中？濕地虫、溝邊虫、溷中虫，如是之屬眾多。其人平生在世間時，心念惡、口言惡、身行惡，死後以來作是虫𮙥，勤苦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有虫𮙥，生於臭中、死於臭中、長於臭中。何等為生於臭中？濕地虫、溝邊虫、溷中虫，如是之屬眾多。其人平生在世間時，心念惡、口言惡、身行惡，死後以來作是虫𮙥，勤苦如是。」

佛言：「有虫畜主食不淨，人更衣，遙聞其臭，走行趣之，言我得食。何等為主食不淨者？犬猪蠅蜣蜋，臭穢之屬如是眾多。其人平生於世間時，心念惡、口言惡、身行惡，死後展轉以來作是虫畜，勤苦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有虫畜主食不淨，人更衣，遙聞其臭，走行趣之，言我得食。何等為主食不淨者？犬猪蠅蜣蜋，臭穢之屬如是眾多。其人平生於世間時，心念惡、口言惡、身行惡，死後展轉以來作是虫畜，勤苦如是。」

佛告諸比丘：「虫畜眾多，我麁粗為汝說耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「虫畜眾多，我麁粗為汝說耳。」

佛言：「人作惡，在薜荔中者，常食沸屎尿。所以常食沸屎尿者何？其人平生在世間時，心念惡、口言惡、身行惡，慳貪惜飲食，故在薜荔中。又薜荔以膿血為食，其人平生在世間時，作惡嗜美故，今食膿血。薜荔中有黑狗白狗，主食薜荔肌肉。薜荔中有烏，主食其腦。或有十歲未曾見水者，或時百歲未曾得水者，或遙見流水正清，欲行趣飲食，水空竭；或時有水化作消銅；或鹹水沸如湯；適欲前飲鬼便捶之。在薜荔中勤苦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「人作惡，在薜荔中者，常食沸屎尿。所以常食沸屎尿者何？其人平生在世間時，心念惡、口言惡、身行惡，慳貪惜飲食，故在薜荔中。又薜荔以膿血為食，其人平生在世間時，作惡嗜美故，今食膿血。薜荔中有黑狗白狗，主食薜荔肌肉。薜荔中有烏，主食其腦。或有十歲未曾見水者，或時百歲未曾得水者，或遙見流水正清，欲行趣飲食，水空竭；或時有水化作消銅；或鹹水沸如湯；適欲前飲鬼便捶之。在薜荔中勤苦如是。」

佛言：「薜荔眾多，我粗為汝說耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「薜荔眾多，我粗為汝說耳。」

佛言：「人在三惡道難得脫，譬如周匝八萬四千里水，中有一盲龜，水上有一浮木有一孔，龜從水中百歲一跳出頭，寧能值木孔中不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「人在三惡道難得脫，譬如周匝八萬四千里水，中有一盲龜，水上有一浮木有一孔，龜從水中百歲一跳出頭，寧能值木孔中不？」

諸比丘言：「百千萬歲尚恐不入也。所以者何？有時木在東、龜在西，有時木在西、龜出東，有時木在南、龜出北，有時木在北、龜出南，有時龜適出頭，木為風所吹在陸地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「百千萬歲尚恐不入也。所以者何？有時木在東、龜在西，有時木在西、龜出東，有時木在南、龜出北，有時木在北、龜出南，有時龜適出頭，木為風所吹在陸地。」

「龜百歲一出頭，尚有入孔中時；人在三惡道處，難得作人，過於是龜。何以故？三惡處人，皆無所知識亦無法令，亦不知善惡，亦不知父母，亦不知布施，更相噉食強行食弱。如此曹人，身未曾離於屠剝膿血瘡，從苦入苦、從冥入冥，惡人所更如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龜百歲一出頭，尚有入孔中時；人在三惡道處，難得作人，過於是龜。何以故？三惡處人，皆無所知識亦無法令，亦不知善惡，亦不知父母，亦不知布施，更相噉食強行食弱。如此曹人，身未曾離於屠剝膿血瘡，從苦入苦、從冥入冥，惡人所更如是。」

佛言：「譬如人有揜者初亡甚多，至亡妻子田宅，羸跣無所復有，尚復負餘。財主大促責，以煙熏之、以火炙之。」佛言：「如是揜者，所亡尚為薄少，初亡甚多至亡妻子田宅，復負揜餘錢，為人所熏炙，如是為一世貧，數之無幾殘歲。人心念惡、口言惡、身行惡，死後在三惡道中，過於是貧。在三惡道中無央數，正使從三惡道中得解脫，復於人中生，當於工匠，若野處貧乞匃家作子，若以手技自給，不能自飽滿好衣。雖在是中作子，或時跛蹇聾盲不屬逮人。若生於屠殺家，或生於賣牛羊屠魚獦雞狗，從惡道出，為是曹家作子，復作惡，死後當復還入惡道中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「譬如人有揜者初亡甚多，至亡妻子田宅，羸跣無所復有，尚復負餘。財主大促責，以煙熏之、以火炙之。」佛言：「如是揜者，所亡尚為薄少，初亡甚多至亡妻子田宅，復負揜餘錢，為人所熏炙，如是為一世貧，數之無幾殘歲。人心念惡、口言惡、身行惡，死後在三惡道中，過於是貧。在三惡道中無央數，正使從三惡道中得解脫，復於人中生，當於工匠，若野處貧乞匃家作子，若以手技自給，不能自飽滿好衣。雖在是中作子，或時跛蹇聾盲不屬逮人。若生於屠殺家，或生於賣牛羊屠魚獦雞狗，從惡道出，為是曹家作子，復作惡，死後當復還入惡道中。」

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛戒諸比丘言：「我以天眼視天下人，生死好醜、尊者卑者，人死得好道、得惡道者。人於世間，身所行惡、口所言惡、心所念惡，常好烹殺祠祀鬼神者，死當入泥犁中。身常行善、口常言善、心常念善，死即生天上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛戒諸比丘言：「我以天眼視天下人，生死好醜、尊者卑者，人死得好道、得惡道者。人於世間，身所行惡、口所言惡、心所念惡，常好烹殺祠祀鬼神者，死當入泥犁中。身常行善、口常言善、心常念善，死即生天上。」

佛言：「人如天雨水中泡起，雨從上滴之，一泡壞一泡成。人生世間，生者死者如泡起頃，佛持天眼視一天下人，有天上者、有入泥犁者，貧者富者、尊者卑者，人所為善惡。」佛言：「我皆知之。譬若冥夜，於城門兩邊各然大炬火，人有出者、有入者數千萬人，人從冥中皆見火中出入者。佛持天眼視上天者、入泥犁者，如人從冥中視火中出入者，如人上高樓，樓下有數千萬家，人從上望皆見諸家。」佛言：「我見天下人，死上天者、入泥犁者，如人從高樓上視諸家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「人如天雨水中泡起，雨從上滴之，一泡壞一泡成。人生世間，生者死者如泡起頃，佛持天眼視一天下人，有天上者、有入泥犁者，貧者富者、尊者卑者，人所為善惡。」佛言：「我皆知之。譬若冥夜，於城門兩邊各然大炬火，人有出者、有入者數千萬人，人從冥中皆見火中出入者。佛持天眼視上天者、入泥犁者，如人從冥中視火中出入者，如人上高樓，樓下有數千萬家，人從上望皆見諸家。」佛言：「我見天下人，死上天者、入泥犁者，如人從高樓上視諸家。」

佛言：「如人乘船行清水中，皆見水中魚石所有。佛持天眼視天下人，生天上者、入泥犁者，如人視清水中。天下有明月珠，持五綵縷貫之，人視珠皆見五綵別，知縷知珠相貫穿。佛見天下所從來生死善惡變化，如人見珠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如人乘船行清水中，皆見水中魚石所有。佛持天眼視天下人，生天上者、入泥犁者，如人視清水中。天下有明月珠，持五綵縷貫之，人視珠皆見五綵別，知縷知珠相貫穿。佛見天下所從來生死善惡變化，如人見珠。」

佛言：「我見天下人不孝父母，不承事沙門婆羅門，不敬長老，不畏事，不畏今世後世，不驚不恐者，如是曹人死即入泥犁。與鹽王相見，即去惡就善。主泥犁卒名曰旁，旁即將人道至鹽王所，泥犁旁白言：『此人於世間時，為人不孝父母，不承事沙門婆羅門，不敬長老，不喜布施，不畏今世後世，不畏禁戒，願王處是人過罪。』王即呼人前，對之言：『若為人時於世間，不念父母養育，若推𤍜居濕乳哺長大，若何以不孝父母？』其人即對言：『我實愚癡憍慢。』王言：『處若罪過者，非若父母，非天非帝王，非沙門婆羅門過。若身所作，當自得之。』是為鹽王第一問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我見天下人不孝父母，不承事沙門婆羅門，不敬長老，不畏事，不畏今世後世，不驚不恐者，如是曹人死即入泥犁。與鹽王相見，即去惡就善。主泥犁卒名曰旁，旁即將人道至鹽王所，泥犁旁白言：『此人於世間時，為人不孝父母，不承事沙門婆羅門，不敬長老，不喜布施，不畏今世後世，不畏禁戒，願王處是人過罪。』王即呼人前，對之言：『若為人時於世間，不念父母養育，若推𤍜居濕乳哺長大，若何以不孝父母？』其人即對言：『我實愚癡憍慢。』王言：『處若罪過者，非若父母，非天非帝王，非沙門婆羅門過。若身所作，當自得之。』是為鹽王第一問。

「『若不見世間人病困劇時，羸劣甚極手足不仁？』其人言：『我實見之。』王言：『若何以不自改為善耶？』人言：『我實愚癡憍慢。』王言：『若身所作，當自得之。是亦非父母，非天非帝王，非沙門婆羅門過。若身所作，當自得之。』是為鹽王第二問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若不見世間人病困劇時，羸劣甚極手足不仁？』其人言：『我實見之。』王言：『若何以不自改為善耶？』人言：『我實愚癡憍慢。』王言：『若身所作，當自得之。是亦非父母，非天非帝王，非沙門婆羅門過。若身所作，當自得之。』是為鹽王第二問。

「『若不見世間男女老時，眼無所見，耳無所聞，持杖而行，黑髮更白不如少年時？』其人對曰：『我實見老人持杖而行。』『當是時若何以不自改為善耶？』其人言：『我實愚癡憍慢。』王言：『是亦非若父母，非天非帝王，非沙門婆羅門過。若身所作，當自得之。』是為鹽王第三問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若不見世間男女老時，眼無所見，耳無所聞，持杖而行，黑髮更白不如少年時？』其人對曰：『我實見老人持杖而行。』『當是時若何以不自改為善耶？』其人言：『我實愚癡憍慢。』王言：『是亦非若父母，非天非帝王，非沙門婆羅門過。若身所作，當自得之。』是為鹽王第三問。

「『若於世間時，不見男子女人死，一日至二日至七日，身體腐爛形體壞敗，為虫蟻所食，為眾人所惡？若見是，何以不自改為善耶？』其人言：『我實見之，愚癡憍慢。』『若施行，何以不端若行、端若口、端若心？是亦非父母，非天非帝王，非沙門婆羅門過。若身所作，當自得之。』是為鹽王第四問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若於世間時，不見男子女人死，一日至二日至七日，身體腐爛形體壞敗，為虫蟻所食，為眾人所惡？若見是，何以不自改為善耶？』其人言：『我實見之，愚癡憍慢。』『若施行，何以不端若行、端若口、端若心？是亦非父母，非天非帝王，非沙門婆羅門過。若身所作，當自得之。』是為鹽王第四問。

「『若為人時於世間，寧見長吏捕得劫人殺人賊，即反縛送獄掠治考問，或有將出於道中挌殺，或生牽磔者，若寧見是不？』其人言：『我實見之。』『若何以不自改為善？若為人時，何以不正若身、正若口、正若心？』其人言：『我實愚癡憍慢。』『若身所作，當自得之。是亦非父母，非天非帝王，非沙門婆羅門過。若身所作，當自得之。』是為鹽王第五問對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若為人時於世間，寧見長吏捕得劫人殺人賊，即反縛送獄掠治考問，或有將出於道中挌殺，或生牽磔者，若寧見是不？』其人言：『我實見之。』『若何以不自改為善？若為人時，何以不正若身、正若口、正若心？』其人言：『我實愚癡憍慢。』『若身所作，當自得之。是亦非父母，非天非帝王，非沙門婆羅門過。若身所作，當自得之。』是為鹽王第五問對。

「問對已畢，泥犁旁則牽將持出詣一鐵城，是第一泥犁，名阿鼻摩泥犁。城有四門，周匝四千里，中有大釜縱廣四十里，深亦四十里，泥犁旁以矛刺人，內著釜中煑之。如是無數城中皆有火，人遙望見之，皆愁怖戰慄。如是入者數千萬人，泥犁旁趁人而內其中，晝夜不得出入，四面走欲求出門，門皆閉不得出。人在其中數千萬歲，火亦不滅、人亦不死。久久見東門自開，人皆走欲出，適至門中門復閉，諸欲出人復於門中共鬪諍欲得出。久久復遙見南門開，皆走往門復閉，人皆復於門中共鬪諍欲得出。久久復遙見北城門開，人皆走往門復閉，人皆復於門中共鬪諍欲得出。久久復遙見西門開，人皆走往門復閉。久久四門復開，人皆走往悉得出，自以為得脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「問對已畢，泥犁旁則牽將持出詣一鐵城，是第一泥犁，名阿鼻摩泥犁。城有四門，周匝四千里，中有大釜縱廣四十里，深亦四十里，泥犁旁以矛刺人，內著釜中煑之。如是無數城中皆有火，人遙望見之，皆愁怖戰慄。如是入者數千萬人，泥犁旁趁人而內其中，晝夜不得出入，四面走欲求出門，門皆閉不得出。人在其中數千萬歲，火亦不滅、人亦不死。久久見東門自開，人皆走欲出，適至門中門復閉，諸欲出人復於門中共鬪諍欲得出。久久復遙見南門開，皆走往門復閉，人皆復於門中共鬪諍欲得出。久久復遙見北城門開，人皆走往門復閉，人皆復於門中共鬪諍欲得出。久久復遙見西門開，人皆走往門復閉。久久四門復開，人皆走往悉得出，自以為得脫。

「復入第二鳩延泥犁中，走足著地即焦，舉足肉復生如故。有東走者、西走者、南走者、北走者，周匝地皆熱焦，數千萬歲乃竟，自以為得脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復入第二鳩延泥犁中，走足著地即焦，舉足肉復生如故。有東走者、西走者、南走者、北走者，周匝地皆熱焦，數千萬歲乃竟，自以為得脫。

「復入第三彌離摩德泥犁中，其中有虫，虫名掘啄，𭉨如鐵，頭黑。是虫見人皆迎而啄人，肉骨髓皆盡，如此數千萬歲乃竟，自以為得脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復入第三彌離摩德泥犁中，其中有虫，虫名掘啄，𭉨如鐵，頭黑。是虫見人皆迎而啄人，肉骨髓皆盡，如此數千萬歲乃竟，自以為得脫。

「復入第四崩羅多泥犁中，其中有石石如利刀，人皆走上其顛，有走下者，皆欲求脫，不知當如去，足皆截剝，地石皆如利刀，如是復數千萬歲乃竟，自以為得脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復入第四崩羅多泥犁中，其中有石石如利刀，人皆走上其顛，有走下者，皆欲求脫，不知當如去，足皆截剝，地石皆如利刀，如是復數千萬歲乃竟，自以為得脫。

「復入第五阿夷波多洹泥犁中，其中有熱風，風大熱，過於世間爐炭，風來著身焦人身體，皆欲避之者，常與熱風相逢，避之不能得脫。其人求死不能得死、求生不能得生，如是數千萬歲竟乃得出，自以為得脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復入第五阿夷波多洹泥犁中，其中有熱風，風大熱，過於世間爐炭，風來著身焦人身體，皆欲避之者，常與熱風相逢，避之不能得脫。其人求死不能得死、求生不能得生，如是數千萬歲竟乃得出，自以為得脫。

「復入第六阿喻慘波犁洹泥犁中，其中多樹木，樹木皆為刺，樹間有鬼。人入其中，鬼頭上即出火，口中亦出火，合身有十六刺。鬼遙見人來入，大怒火，皆出前食人肉，十六刺皆貫人身體，裂而食之。人皆欲得出，走者常觸是鬼，如是數千萬歲乃竟，自以為得脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復入第六阿喻慘波犁洹泥犁中，其中多樹木，樹木皆為刺，樹間有鬼。人入其中，鬼頭上即出火，口中亦出火，合身有十六刺。鬼遙見人來入，大怒火，皆出前食人肉，十六刺皆貫人身體，裂而食之。人皆欲得出，走者常觸是鬼，如是數千萬歲乃竟，自以為得脫。

「復入第七熟徙務泥犁中，其中有蟲名敦，人入其中者，是虫飛來入人口中，食人身體，人皆走極欲求脫，虫食不置，人皆四面走不能得脫，如是數千萬歲乃竟，自以為得脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復入第七熟徙務泥犁中，其中有蟲名敦，人入其中者，是虫飛來入人口中，食人身體，人皆走極欲求脫，虫食不置，人皆四面走不能得脫，如是數千萬歲乃竟，自以為得脫。

「復入第八檀尼愈泥犁中，其中有流水，人皆墮水中，水邊刺棘，是水熱過於世間湯灌，熱沸踊躍人皆熟爛。走欲上岸，岸邊有鬼持矛手刺人，復內其中令不得出。人入皆隨水下流，下流復有鬼，鬼復徼而鈎之，問言：『若曹從何所來？若為是間？』人言：『我不知從何所來，亦不知當如去。我但苦飢渴，欲隨逐飯食耳。』鬼言：『我與汝食。』即取消銅以注人口，復中皆燋，如是求死不得死、求生不得生。其人於世間為人時作惡，是故求解不得解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復入第八檀尼愈泥犁中，其中有流水，人皆墮水中，水邊刺棘，是水熱過於世間湯灌，熱沸踊躍人皆熟爛。走欲上岸，岸邊有鬼持矛手刺人，復內其中令不得出。人入皆隨水下流，下流復有鬼，鬼復徼而鈎之，問言：『若曹從何所來？若為是間？』人言：『我不知從何所來，亦不知當如去。我但苦飢渴，欲隨逐飯食耳。』鬼言：『我與汝食。』即取消銅以注人口，復中皆燋，如是求死不得死、求生不得生。其人於世間為人時作惡，是故求解不得解。

「諸泥犁人皆復得出，自以為得脫，還反更入第七泥犁中，第七泥犁中鬼迎問：『若去已復還為？』諸泥犁中人皆言：『我但苦飢渴。』即復入第六泥犁中，從第六復入第五，從第五復入第四，從第四復入第三，從第三復入第二，從第二復入第一阿鼻摩泥犁求出，遙望見鐵城，皆歡喜大呼，俱稱萬歲。鹽王聞之，即問泥犁旁：『是何等聲？』泥犁旁即白言：『是呼聲者，是前所過泥犁中去。』鹽王言：『是皆不孝父母，不畏天，不畏帝王，不敬先祖，不承事沙門婆羅門，不畏禁戒者。』鹽王復見之言：『若莫非鹽王也，今若皆解脫去，當復為人作子者當孝順，當善事長老，當畏天，當畏帝王，當承事沙門婆羅門，當端若心、端若口、端若身。人生在世間，罪過小且輕，泥犁罪過大重；若得沙門婆羅門當承事，然後當得度脫諸惡道，勤苦之處皆已閉塞。』對已畢，諸泥犁中人皆得出在城外，夜皆死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸泥犁人皆復得出，自以為得脫，還反更入第七泥犁中，第七泥犁中鬼迎問：『若去已復還為？』諸泥犁中人皆言：『我但苦飢渴。』即復入第六泥犁中，從第六復入第五，從第五復入第四，從第四復入第三，從第三復入第二，從第二復入第一阿鼻摩泥犁求出，遙望見鐵城，皆歡喜大呼，俱稱萬歲。鹽王聞之，即問泥犁旁：『是何等聲？』泥犁旁即白言：『是呼聲者，是前所過泥犁中去。』鹽王言：『是皆不孝父母，不畏天，不畏帝王，不敬先祖，不承事沙門婆羅門，不畏禁戒者。』鹽王復見之言：『若莫非鹽王也，今若皆解脫去，當復為人作子者當孝順，當善事長老，當畏天，當畏帝王，當承事沙門婆羅門，當端若心、端若口、端若身。人生在世間，罪過小且輕，泥犁罪過大重；若得沙門婆羅門當承事，然後當得度脫諸惡道，勤苦之處皆已閉塞。』對已畢，諸泥犁中人皆得出在城外，夜皆死。

「死者先世為人時，雖作惡多猶有小善，從泥犁中還者，皆更正如道，從泥犁中出，各正心正行者，不復還入泥犁也；泥犁亦不呼人，從惡行所致，更泥犁中酷毒痛苦，亦可自思念亦可為善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「死者先世為人時，雖作惡多猶有小善，從泥犁中還者，皆更正如道，從泥犁中出，各正心正行者，不復還入泥犁也；泥犁亦不呼人，從惡行所致，更泥犁中酷毒痛苦，亦可自思念亦可為善。」

佛說教如是，比丘皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說教如是，比丘皆歡喜。