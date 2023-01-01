佛說分別布施經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說分別布施經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘陀樹園，與苾芻眾俱。爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提，持新㲲衣來詣佛所。到佛所已頂禮佛足退住一面，即白佛言：「世尊！此新㲲衣我自手作，奉上世尊，惟願納受，令我長夜得大利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在釋種住處迦毗羅城尼拘陀樹園，與苾芻眾俱。爾時有一苾芻尼名摩訶波闍波提，持新㲲衣來詣佛所。到佛所已頂禮佛足退住一面，即白佛言：「世尊！此新㲲衣我自手作，奉上世尊，惟願納受，令我長夜得大利樂。」

爾時佛告摩訶波闍波提：「汝可持此㲲衣施諸大眾，所獲勝利同供養我等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告摩訶波闍波提：「汝可持此㲲衣施諸大眾，所獲勝利同供養我等無有異。」

是時摩訶波闍波提苾芻尼，重白佛言：「我本發心，唯為世尊故造此衣，願佛納受，令我長夜得大利樂。」如是三復慇懃勸請，佛亦如是三復答言：「但當平等施諸大眾，所獲勝利與我無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時摩訶波闍波提苾芻尼，重白佛言：「我本發心，唯為世尊故造此衣，願佛納受，令我長夜得大利樂。」如是三復慇懃勸請，佛亦如是三復答言：「但當平等施諸大眾，所獲勝利與我無異。」

是時尊者阿難，侍於佛側見是事已，前白佛言：「世尊！此摩訶波闍波提苾芻尼，是佛之親，有大恩德，唯佛自知。此所奉衣，佛為納受，今正是時，令摩訶波闍波提於長夜中得大利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者阿難，侍於佛側見是事已，前白佛言：「世尊！此摩訶波闍波提苾芻尼，是佛之親，有大恩德，唯佛自知。此所奉衣，佛為納受，今正是時，令摩訶波闍波提於長夜中得大利樂。」

佛言：「阿難！如是，如是！此摩訶波闍波提是吾之親，有大恩德，我亦自知。今自手造衣來施於我，甚為難事。何以故？阿難當知！所有補特伽羅能起淨信心，歸依佛法僧者甚為難事；又復能持不殺、不盜、不婬、不妄、不飲酒等近事戒法，如是補特伽羅轉復難作。何況於佛世尊，合掌恭敬而行布施，施已淨信於佛無疑，及法僧伽亦無疑惑，乃至苦集滅道四聖諦理，永斷疑見。阿難！今此摩訶波闍波提苾芻尼，能起淨信心歸依佛法僧，受持不殺、不盜、不婬、不妄、不飲酒等近事戒法，而能於佛及法僧伽，乃至苦集滅道四聖諦理，已斷疑惑，此苾芻尼難作能作，佛亦自知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！如是，如是！此摩訶波闍波提是吾之親，有大恩德，我亦自知。今自手造衣來施於我，甚為難事。何以故？阿難當知！所有補特伽羅能起淨信心，歸依佛法僧者甚為難事；又復能持不殺、不盜、不婬、不妄、不飲酒等近事戒法，如是補特伽羅轉復難作。何況於佛世尊，合掌恭敬而行布施，施已淨信於佛無疑，及法僧伽亦無疑惑，乃至苦集滅道四聖諦理，永斷疑見。阿難！今此摩訶波闍波提苾芻尼，能起淨信心歸依佛法僧，受持不殺、不盜、不婬、不妄、不飲酒等近事戒法，而能於佛及法僧伽，乃至苦集滅道四聖諦理，已斷疑惑，此苾芻尼難作能作，佛亦自知。

「阿難！有十四種較量布施。何等十四？一者、於病苦人而行布施；二者、於破戒人而行布施；三者、於持戒人而行布施；四者、於離染人而行布施；五者、於須陀洹向而行布施；六者、於須陀洹果而行布施；七者、於斯陀含向而行布施；八者、於斯陀含果而行布施；九者、於阿那含向而行布施；十者、於阿那含果而行布施；十一者、於阿羅漢向而行布施；十二者、於阿羅漢果而行布施；十三者、於諸緣覺而行布施；十四者、於如來、應供、正等正覺而行布施。阿難！汝今當知：施病苦人獲二倍福；施破戒人獲百倍福；施持戒人獲千倍福；施離染人獲百千倍福；施須陀洹向獲無量福，何況須陀洹果；施斯陀含向獲無量福，何況斯陀含果；施阿那含向獲無量福，何況阿那含果；施阿羅漢向獲無量福，何況阿羅漢果；施諸緣覺獲無量福，何況如來、應供、正等正覺；如是名為較量十四種布施功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！有十四種較量布施。何等十四？一者、於病苦人而行布施；二者、於破戒人而行布施；三者、於持戒人而行布施；四者、於離染人而行布施；五者、於須陀洹向而行布施；六者、於須陀洹果而行布施；七者、於斯陀含向而行布施；八者、於斯陀含果而行布施；九者、於阿那含向而行布施；十者、於阿那含果而行布施；十一者、於阿羅漢向而行布施；十二者、於阿羅漢果而行布施；十三者、於諸緣覺而行布施；十四者、於如來、應供、正等正覺而行布施。阿難！汝今當知：施病苦人獲二倍福；施破戒人獲百倍福；施持戒人獲千倍福；施離染人獲百千倍福；施須陀洹向獲無量福，何況須陀洹果；施斯陀含向獲無量福，何況斯陀含果；施阿那含向獲無量福，何況阿那含果；施阿羅漢向獲無量福，何況阿羅漢果；施諸緣覺獲無量福，何況如來、應供、正等正覺；如是名為較量十四種布施功德。

「復次，阿難！當知布施大眾有其七種：一者、施佛現前諸苾芻眾；二者、施佛滅後諸苾芻眾；三者、施佛滅後苾芻尼眾；四者、施佛滅後苾芻、苾芻尼二眾；五者、施佛滅後遊方行化諸苾芻眾；六者、施佛滅後遊方行化苾芻尼眾；七者、施佛滅後遊方行化苾芻、苾芻尼二眾。如是名為七種大眾，當行布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！當知布施大眾有其七種：一者、施佛現前諸苾芻眾；二者、施佛滅後諸苾芻眾；三者、施佛滅後苾芻尼眾；四者、施佛滅後苾芻、苾芻尼二眾；五者、施佛滅後遊方行化諸苾芻眾；六者、施佛滅後遊方行化苾芻尼眾；七者、施佛滅後遊方行化苾芻、苾芻尼二眾。如是名為七種大眾，當行布施。

「復次，阿難！當知有四種布施清淨。何等為四？一者、能施清淨即無受者；二者、所施清淨即無受者；三者、能受清淨即無施者；四者、所受清淨即無施者。阿難！何名能施清淨即無受者？謂由施者不取其相，即身業清淨、口業清淨、意業清淨，正命清淨，見亦清淨，如是具足即無施相，以無施故即無受者。若施者有所見相，即身口意三業不清淨，命亦不清，淨見亦不清淨；若離是相，即施者受者二皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！當知有四種布施清淨。何等為四？一者、能施清淨即無受者；二者、所施清淨即無受者；三者、能受清淨即無施者；四者、所受清淨即無施者。阿難！何名能施清淨即無受者？謂由施者不取其相，即身業清淨、口業清淨、意業清淨，正命清淨，見亦清淨，如是具足即無施相，以無施故即無受者。若施者有所見相，即身口意三業不清淨，命亦不清，淨見亦不清淨；若離是相，即施者受者二皆清淨。

「又復，何名所施清淨即無受者？若受者身業不清淨、口業不清淨、意業不清淨，命不清淨，見不清淨，即有所施相；若受者三業清淨，命清淨，見清淨，如是具足即無所施相，由離相故即所施清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，何名所施清淨即無受者？若受者身業不清淨、口業不清淨、意業不清淨，命不清淨，見不清淨，即有所施相；若受者三業清淨，命清淨，見清淨，如是具足即無所施相，由離相故即所施清淨。

「又復，何名能受清淨即無施者？若受者身口意三業不清淨，命不清淨，見不清淨，即有能受相；若離是相即無施者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，何名能受清淨即無施者？若受者身口意三業不清淨，命不清淨，見不清淨，即有能受相；若離是相即無施者。

「又復，何名所受清淨即無施者？謂由施者三業清淨，命清淨，見清淨，即無所施；由離施故即無所受，是故所受清淨。阿難！若能如是了知，即得四種布施清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，何名所受清淨即無施者？謂由施者三業清淨，命清淨，見清淨，即無所施；由離施故即無所受，是故所受清淨。阿難！若能如是了知，即得四種布施清淨。」

爾時摩訶波闍波提苾芻尼，聞佛宣說種種布施法已，即持是衣施諸大眾，是時諸苾芻眾即為納受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩訶波闍波提苾芻尼，聞佛宣說種種布施法已，即持是衣施諸大眾，是時諸苾芻眾即為納受。

佛告阿難：「於當來世若有信心善男子等，能於大眾起淨信心而行布施者，當知是人獲福無量，何況於今現在行施？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「於當來世若有信心善男子等，能於大眾起淨信心而行布施者，當知是人獲福無量，何況於今現在行施？」

爾時尊者阿難及摩訶波闍波提苾芻尼聞佛說已，歡喜踊躍，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難及摩訶波闍波提苾芻尼聞佛說已，歡喜踊躍，信受奉行。