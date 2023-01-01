佛說應法經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說應法經

西晉三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，婆伽婆在拘類法治處。彼時，佛告諸比丘：「謂今此世間，如是婬、如是欲、如是愛、如是樂、如是喜，但不愛不念法敗壞，愛法念增；彼如是婬，如是欲，如是愛、如是樂、如是喜，而令不善法轉增，愛善法轉減。我法甚深，難見難覺、難了難知。如是，我法甚深，難見難覺、難了難知，而令今不愛善法減，愛善法增，與此四法相應，世間有此。云何為四？有與法相應，現在樂、後受苦報；有法與相應，現在苦、後受樂報；有法與相應，現在苦、後受苦報；有法與相應，現在樂、後受樂報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆在拘類法治處。彼時，佛告諸比丘：「謂今此世間，如是婬、如是欲、如是愛、如是樂、如是喜，但不愛不念法敗壞，愛法念增；彼如是婬，如是欲，如是愛、如是樂、如是喜，而令不善法轉增，愛善法轉減。我法甚深，難見難覺、難了難知。如是，我法甚深，難見難覺、難了難知，而令今不愛善法減，愛善法增，與此四法相應，世間有此。云何為四？有與法相應，現在樂、後受苦報；有法與相應，現在苦、後受樂報；有法與相應，現在苦、後受苦報；有法與相應，現在樂、後受樂報。

「云何法相應，現在樂、後受苦報？或有一自樂歡喜行於殺，因殺以為樂、以為喜；彼喜彼歡喜不與取、婬欲、行妄言至邪見，因邪見以為喜、以為樂；此如是身樂、意樂，不善為不善，亦不成神通，不至等道，不與涅槃相應。此法相應，現在樂、後受苦報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何法相應，現在樂、後受苦報？或有一自樂歡喜行於殺，因殺以為樂、以為喜；彼喜彼歡喜不與取、婬欲、行妄言至邪見，因邪見以為喜、以為樂；此如是身樂、意樂，不善為不善，亦不成神通，不至等道，不與涅槃相應。此法相應，現在樂、後受苦報。

「云何法與相應，現在苦、後受樂報？或有一自苦行不樂行棄於殺，因棄殺，以為苦、以為不喜；彼自行苦，不喜行不與取、婬欲、行妄言至邪見，因棄捨邪見為等見，以為苦、以為不喜；如是身行苦、意行苦，善為善，成神通至等道，與涅槃相應。與此法相應，現在苦、後受樂報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何法與相應，現在苦、後受樂報？或有一自苦行不樂行棄於殺，因棄殺，以為苦、以為不喜；彼自行苦，不喜行不與取、婬欲、行妄言至邪見，因棄捨邪見為等見，以為苦、以為不喜；如是身行苦、意行苦，善為善，成神通至等道，與涅槃相應。與此法相應，現在苦、後受樂報。

「云何法相應，現在苦、後受苦報？或有一自行苦自不喜行於殺，因殺故，以為苦、以為不喜；彼自苦，自行不喜不與取、婬欲、行妄言至邪見，因邪見有不樂、有不喜；如是身行苦、意行苦，不善受不善，不成神通不至等道，不與涅槃相應。此法相應，現在苦、後受苦報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何法相應，現在苦、後受苦報？或有一自行苦自不喜行於殺，因殺故，以為苦、以為不喜；彼自苦，自行不喜不與取、婬欲、行妄言至邪見，因邪見有不樂、有不喜；如是身行苦、意行苦，不善受不善，不成神通不至等道，不與涅槃相應。此法相應，現在苦、後受苦報。

「云何法相應，現在樂、後受樂報？或有一自行樂，自行喜棄於殺，因棄殺，以為樂、以為喜；彼喜彼樂，不與取、婬欲、行妄言至邪見棄捨離，因棄捨離邪，以為樂、以為喜；如是身樂行、意樂行，行善為善，成神通至等道，與涅槃相應。此法相應，現在樂、後受樂報。謂彼此法相應，現在樂、後受苦報，非是慧慧者說，不知如真；與此法相應，現在樂、後受苦報，彼如是不知如真，彼行不棄。彼行不棄故，不愛不樂法轉增，愛法轉減，猶若阿摩尼藥，色具足、香具足、味具足，彼雜於毒，有人有患便飲之。彼飲可口，飲時不住咽，飲已變為非藥。如是與此法相應，現在樂、後受苦報，非智慧；無慧故，不知如真。與此法相應，現在樂、後受苦報，彼不知如真，彼行不棄。彼行不棄者，不愛不樂法轉增，愛法樂法轉減，此法非智慧。謂應此法，現在苦、後受樂報，非智慧；非智慧，不知如真。與此法相應，現在苦、後受樂報，彼不知如真，亦不行彼棄捨彼。不行棄捨者，不愛不樂法轉增，愛喜法轉減，此法非智慧。彼法相應，現在苦、後受苦報，非智慧非智慧。與此法相應，現在苦、後受苦報，不知如真，彼行不棄。彼行不棄者，不愛不樂法轉增，愛法樂法轉減，猶若大小便雜毒已，有人有病而取飲之。彼飲時，咽苦不下及臭無味，飲時壞咽，飲已變為非藥。如是應此法，現在苦、後受苦報，不知如真。謂應此法，現在苦、後受苦報，彼不知如真，彼行不棄捨。彼行不棄捨已，不愛不喜法轉增，愛喜法轉減，此法非智慧。謂應此法，現在樂、後受樂報，非智慧慧者所說，不知如真。應此法，現在樂、後受樂報，彼不知如真，彼不行棄捨離。彼不棄不捨離，不愛不喜法轉增，愛喜法轉減，此法非智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何法相應，現在樂、後受樂報？或有一自行樂，自行喜棄於殺，因棄殺，以為樂、以為喜；彼喜彼樂，不與取、婬欲、行妄言至邪見棄捨離，因棄捨離邪，以為樂、以為喜；如是身樂行、意樂行，行善為善，成神通至等道，與涅槃相應。此法相應，現在樂、後受樂報。謂彼此法相應，現在樂、後受苦報，非是慧慧者說，不知如真；與此法相應，現在樂、後受苦報，彼如是不知如真，彼行不棄。彼行不棄故，不愛不樂法轉增，愛法轉減，猶若阿摩尼藥，色具足、香具足、味具足，彼雜於毒，有人有患便飲之。彼飲可口，飲時不住咽，飲已變為非藥。如是與此法相應，現在樂、後受苦報，非智慧；無慧故，不知如真。與此法相應，現在樂、後受苦報，彼不知如真，彼行不棄。彼行不棄者，不愛不樂法轉增，愛法樂法轉減，此法非智慧。謂應此法，現在苦、後受樂報，非智慧；非智慧，不知如真。與此法相應，現在苦、後受樂報，彼不知如真，亦不行彼棄捨彼。不行棄捨者，不愛不樂法轉增，愛喜法轉減，此法非智慧。彼法相應，現在苦、後受苦報，非智慧非智慧。與此法相應，現在苦、後受苦報，不知如真，彼行不棄。彼行不棄者，不愛不樂法轉增，愛法樂法轉減，猶若大小便雜毒已，有人有病而取飲之。彼飲時，咽苦不下及臭無味，飲時壞咽，飲已變為非藥。如是應此法，現在苦、後受苦報，不知如真。謂應此法，現在苦、後受苦報，彼不知如真，彼行不棄捨。彼行不棄捨已，不愛不喜法轉增，愛喜法轉減，此法非智慧。謂應此法，現在樂、後受樂報，非智慧慧者所說，不知如真。應此法，現在樂、後受樂報，彼不知如真，彼不行棄捨離。彼不棄不捨離，不愛不喜法轉增，愛喜法轉減，此法非智慧。

「彼行法知如真，彼不行法知如真，彼行法知如真，彼不行法知如真者，未行法當行，應行法當不行。彼未行經當行，應行法當不行者，不善法轉增，善法轉減，此法非智慧。謂彼應此法，現在樂、後受苦報，智慧慧者所說，知如真。彼應此法，現在樂、後受苦報，彼如是知如真，彼不行彼棄捨離。不行棄捨離已，彼便不行棄捨離，不善法減，善法轉增，此法智慧。謂彼應此法，現在苦、後受樂報，是智慧慧者所說，知如真。彼應此法，現在苦、後受樂報，彼如是知如真，彼行彼不棄。不行不棄捨已，不愛不喜法轉減，愛喜法轉增，此法是智慧。猶若大小便種種藥草雜，有人有患取飲之。彼飲時不住咽，飲時壞咽，飲已應如藥法。如是應此法，現在苦、後受樂報，是智慧慧者所說，知如真。謂應此法，現在苦、後受樂報，彼如是知如真，彼行不棄捨。彼行不棄捨已，不愛不喜法轉減，愛喜法轉增，此法是智慧。謂彼應此法，現在苦、後受苦報，是智慧慧者所說，知如真。謂應此法，現在苦、後受苦報，彼如是知如真，彼不行棄捨離。不行棄捨離已，不愛不喜法轉減，愛喜法轉增，此法是智慧。謂應此法，現在樂、後受樂報，是智慧慧者所說。謂應此法，現在樂、後受樂報，彼如是知如真，彼行不捨離。彼行不捨離已，不愛不喜法轉減，愛喜法轉增，此法是智慧。猶若酥蜜種種藥雜，有人有病取便飲之。彼飲利咽，飲時不住咽，飲已應如藥法。如是應此法，現在樂、後受樂報，是智慧慧者所說，知如真。謂應此法，現在樂、後受樂報，彼如是知如真，彼行不捨離。彼行不捨離已，不愛不念法轉減，愛念法轉增，此法是智慧慧者所說。彼行法已知如真，不行法已知如真，彼行法知如真，不行法知如真，不行法便不行，應行法當行。彼不行法便不行，應行法當行者，不善法轉減，善法轉增，此法是智慧慧者。應此四法，世間有此說，此者是所因說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼行法知如真，彼不行法知如真，彼行法知如真，彼不行法知如真者，未行法當行，應行法當不行。彼未行經當行，應行法當不行者，不善法轉增，善法轉減，此法非智慧。謂彼應此法，現在樂、後受苦報，智慧慧者所說，知如真。彼應此法，現在樂、後受苦報，彼如是知如真，彼不行彼棄捨離。不行棄捨離已，彼便不行棄捨離，不善法減，善法轉增，此法智慧。謂彼應此法，現在苦、後受樂報，是智慧慧者所說，知如真。彼應此法，現在苦、後受樂報，彼如是知如真，彼行彼不棄。不行不棄捨已，不愛不喜法轉減，愛喜法轉增，此法是智慧。猶若大小便種種藥草雜，有人有患取飲之。彼飲時不住咽，飲時壞咽，飲已應如藥法。如是應此法，現在苦、後受樂報，是智慧慧者所說，知如真。謂應此法，現在苦、後受樂報，彼如是知如真，彼行不棄捨。彼行不棄捨已，不愛不喜法轉減，愛喜法轉增，此法是智慧。謂彼應此法，現在苦、後受苦報，是智慧慧者所說，知如真。謂應此法，現在苦、後受苦報，彼如是知如真，彼不行棄捨離。不行棄捨離已，不愛不喜法轉減，愛喜法轉增，此法是智慧。謂應此法，現在樂、後受樂報，是智慧慧者所說。謂應此法，現在樂、後受樂報，彼如是知如真，彼行不捨離。彼行不捨離已，不愛不喜法轉減，愛喜法轉增，此法是智慧。猶若酥蜜種種藥雜，有人有病取便飲之。彼飲利咽，飲時不住咽，飲已應如藥法。如是應此法，現在樂、後受樂報，是智慧慧者所說，知如真。謂應此法，現在樂、後受樂報，彼如是知如真，彼行不捨離。彼行不捨離已，不愛不念法轉減，愛念法轉增，此法是智慧慧者所說。彼行法已知如真，不行法已知如真，彼行法知如真，不行法知如真，不行法便不行，應行法當行。彼不行法便不行，應行法當行者，不善法轉減，善法轉增，此法是智慧慧者。應此四法，世間有此說，此者是所因說。」

佛如是說。彼諸比丘，聞世尊所說，歡喜而樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如是說。彼諸比丘，聞世尊所說，歡喜而樂。