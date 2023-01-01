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西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉 詔譯

「復云何業，有補特伽羅，若身及心俱不快樂又不修福？此一有情，於過去世損惱眾生令他怖畏，又無信心不發善願，故此補特伽羅，命終之後生在人中身心不安，又多愚闇而不修施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業，有補特伽羅，若身及心俱不快樂又不修福？此一有情，於過去世損惱眾生令他怖畏，又無信心不發善願，故此補特伽羅，命終之後生在人中身心不安，又多愚闇而不修施。

「云何補特伽羅人間命短三塗命長？此一補特伽羅，過去修因，順生善少順後惡多，故此補特伽羅人中命促，後生地獄鬼畜及阿素囉壽命乃長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何補特伽羅人間命短三塗命長？此一補特伽羅，過去修因，順生善少順後惡多，故此補特伽羅人中命促，後生地獄鬼畜及阿素囉壽命乃長。

「云何補特伽羅三塗命短人中命長？此一補特伽羅，過去修因，順生惡少順後善多，故此補特伽羅三塗壽短，後生人中壽命乃長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何補特伽羅三塗命短人中命長？此一補特伽羅，過去修因，順生惡少順後善多，故此補特伽羅三塗壽短，後生人中壽命乃長。

「云何補特伽羅，生在人中及三塗內，壽命皆短？此一補特伽羅，過去修因，順生順後善惡俱少，故此補特伽羅，人及三塗壽命皆短。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何補特伽羅，生在人中及三塗內，壽命皆短？此一補特伽羅，過去修因，順生順後善惡俱少，故此補特伽羅，人及三塗壽命皆短。

「云何補特伽羅命盡煩惱盡？云何補特伽羅，煩惱乃盡壽命不盡？謂預流、一來、不還、決定性者及不決定阿羅漢人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何補特伽羅命盡煩惱盡？云何補特伽羅，煩惱乃盡壽命不盡？謂預流、一來、不還、決定性者及不決定阿羅漢人。

「復云何業，有補特伽羅惡趣而生，形色身量端嚴殊妙，見者歡喜人皆愛樂？此一補特伽羅，於過去世修習忍行，破佛淨戒墮在惡趣受異類身，形色端嚴柔潤具足見者歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業，有補特伽羅惡趣而生，形色身量端嚴殊妙，見者歡喜人皆愛樂？此一補特伽羅，於過去世修習忍行，破佛淨戒墮在惡趣受異類身，形色端嚴柔潤具足見者歡喜。

「復云何業，有補特伽羅生惡趣中，身體麁澁形色醜陋，人見不悅？謂此補特伽羅，於過去世性多瞋怒不修忍度，破佛淨戒又不發露，命終已後處異類中，形色醜陋身體麁澁，諸根缺減臭氣充滿，癡增闇昧見者不喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業，有補特伽羅生惡趣中，身體麁澁形色醜陋，人見不悅？謂此補特伽羅，於過去世性多瞋怒不修忍度，破佛淨戒又不發露，命終已後處異類中，形色醜陋身體麁澁，諸根缺減臭氣充滿，癡增闇昧見者不喜。

「復次，十不善業獲果云何？殺命為因，壽量色力而非滿足；偷盜所得，霜雹蟲蝗飢饉水旱；邪欲所獲，外多塵垢妻不貞良；虛妄所獲，臭氣惡名人皆嫌厭；離間所獲，眷屬不和疾病縈纏；麁惡所獲，觸對硬澁果實非美；雜穢所獲，林木叢刺園苑荒殘；貪愛所獲，庫藏寡尠；瞋恚所獲，果味辛辣容貌醜惡；愚癡所獲，外色不潔果實虛耗；十不善業因之所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，十不善業獲果云何？殺命為因，壽量色力而非滿足；偷盜所得，霜雹蟲蝗飢饉水旱；邪欲所獲，外多塵垢妻不貞良；虛妄所獲，臭氣惡名人皆嫌厭；離間所獲，眷屬不和疾病縈纏；麁惡所獲，觸對硬澁果實非美；雜穢所獲，林木叢刺園苑荒殘；貪愛所獲，庫藏寡尠；瞋恚所獲，果味辛辣容貌醜惡；愚癡所獲，外色不潔果實虛耗；十不善業因之所得。

「修十善業獲果云何？遠離殺害，壽量所依皆悉滿足；離於偷盜，飢饉風雹蟲蝗等災悉皆遠離；因無邪欲，美聲流播遠離塵垢；因無妄語，口常香潔；因無離間，眷屬和順，遠離高下霹靂霜雹；因無麁惡，果味甘美；遠離硬澁，因無雜穢，林木園苑遠離叢刺，皆悉滋潤；因無貪愛，倉庫果實充滿具足；因無瞋恚，身相圓滿諸根無缺；因無邪見，信心不斷，最上果實香美具足；修十善業感果如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修十善業獲果云何？遠離殺害，壽量所依皆悉滿足；離於偷盜，飢饉風雹蟲蝗等災悉皆遠離；因無邪欲，美聲流播遠離塵垢；因無妄語，口常香潔；因無離間，眷屬和順，遠離高下霹靂霜雹；因無麁惡，果味甘美；遠離硬澁，因無雜穢，林木園苑遠離叢刺，皆悉滋潤；因無貪愛，倉庫果實充滿具足；因無瞋恚，身相圓滿諸根無缺；因無邪見，信心不斷，最上果實香美具足；修十善業感果如是。

「復次十惡，獲果有十。何等為十？殺生十者：一冤家轉多，二見者不喜，三有情驚怖，四恒受苦惱，五常思殺業，六夢見憂苦，七臨終悔恨，八壽命短促，九心識愚昧，十死墮地獄。復次偷盜報有十種。何等為十？一結宿冤，二恒疑慮，三惡友隨逐，四善友遠離，五破佛淨戒六王法謫罰，七恣縱𢠽逸，八恒時憂惱，九不自在，十死入地獄。復次邪欲報有十種。何等為十？一欲心熾盛，二妻不貞良，三不善增長，四善法消滅，五男女縱逸，六資財密散，七心多疑慮，八遠離善友，九親族不信，十命終三塗。復次妄語報有十種。何等為十？一口氣恒臭，二正直遠離，三諂曲日增，四非人相近，五忠言不信，六智慧尠少，七稱揚不實，八誠語不發，九愛論是非，十身謝惡趣。復次飲酒三十六過。其過云何？一資財散失，二現多疾病，三因興鬪諍，四增長殺害，五增長瞋恚，六多不遂意，七智慧漸寡，八福德不增，九福德轉減，十顯露祕密，十一事業不成，十二多增憂苦，十三諸根闇昧，十四毀辱父母，十五不敬沙門，十六不信婆羅門，十七不尊敬佛，十八不敬僧法，十九親近惡友，二十捨離善友，二十一棄捨飲食，二十二形不隱密，二十三淫欲熾盛，二十四眾人不悅，二十五多增語笑，二十六父母不喜，二十七眷屬嫌棄，二十八受持非法，二十九遠離正法，三十不敬賢善，三十一違犯過非，三十二遠離圓寂，三十三顛狂轉增，三十四身心散亂，三十五作惡放逸，三十六身謝命終墮大地獄受苦無窮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次十惡，獲果有十。何等為十？殺生十者：一冤家轉多，二見者不喜，三有情驚怖，四恒受苦惱，五常思殺業，六夢見憂苦，七臨終悔恨，八壽命短促，九心識愚昧，十死墮地獄。復次偷盜報有十種。何等為十？一結宿冤，二恒疑慮，三惡友隨逐，四善友遠離，五破佛淨戒六王法謫罰，七恣縱𢠽逸，八恒時憂惱，九不自在，十死入地獄。復次邪欲報有十種。何等為十？一欲心熾盛，二妻不貞良，三不善增長，四善法消滅，五男女縱逸，六資財密散，七心多疑慮，八遠離善友，九親族不信，十命終三塗。復次妄語報有十種。何等為十？一口氣恒臭，二正直遠離，三諂曲日增，四非人相近，五忠言不信，六智慧尠少，七稱揚不實，八誠語不發，九愛論是非，十身謝惡趣。復次飲酒三十六過。其過云何？一資財散失，二現多疾病，三因興鬪諍，四增長殺害，五增長瞋恚，六多不遂意，七智慧漸寡，八福德不增，九福德轉減，十顯露祕密，十一事業不成，十二多增憂苦，十三諸根闇昧，十四毀辱父母，十五不敬沙門，十六不信婆羅門，十七不尊敬佛，十八不敬僧法，十九親近惡友，二十捨離善友，二十一棄捨飲食，二十二形不隱密，二十三淫欲熾盛，二十四眾人不悅，二十五多增語笑，二十六父母不喜，二十七眷屬嫌棄，二十八受持非法，二十九遠離正法，三十不敬賢善，三十一違犯過非，三十二遠離圓寂，三十三顛狂轉增，三十四身心散亂，三十五作惡放逸，三十六身謝命終墮大地獄受苦無窮。」

爾時佛告輸迦長者：「若復有人，於如來塔合掌恭敬，有十功德。何等為十？一貴族廣大，二妙色廣大，三形相廣大，四四事廣大，五珍財廣大，六美名廣大，七信根廣大，八憶念廣大，九智慧廣大，十藝業廣大。如是，長者！若復有人合掌恭敬如來之塔，獲斯功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告輸迦長者：「若復有人，於如來塔合掌恭敬，有十功德。何等為十？一貴族廣大，二妙色廣大，三形相廣大，四四事廣大，五珍財廣大，六美名廣大，七信根廣大，八憶念廣大，九智慧廣大，十藝業廣大。如是，長者！若復有人合掌恭敬如來之塔，獲斯功德。

「若復有人，於如來塔合掌禮拜，獲十功德。何等為十？一言辭柔軟，二智慧超群，三人天歡喜，四福德廣大，五賢善同居，六尊貴自在，七恒值諸佛，八親近菩薩，九命終生天，十速證圓寂；如是功德，禮拜佛塔獲如斯報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，於如來塔合掌禮拜，獲十功德。何等為十？一言辭柔軟，二智慧超群，三人天歡喜，四福德廣大，五賢善同居，六尊貴自在，七恒值諸佛，八親近菩薩，九命終生天，十速證圓寂；如是功德，禮拜佛塔獲如斯報。

「若復有人拂拭佛塔，獲十功德。何等為十？一色相圓滿，二身體𦟛直，三音聲微妙，四遠離三毒，五路無叢刺，六種族最上，七崇貴自在，八命終生天，九體離垢染，十速證圓寂；如是功德，拂拭佛塔獲如斯報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人拂拭佛塔，獲十功德。何等為十？一色相圓滿，二身體𦟛直，三音聲微妙，四遠離三毒，五路無叢刺，六種族最上，七崇貴自在，八命終生天，九體離垢染，十速證圓寂；如是功德，拂拭佛塔獲如斯報。

「若復有人，於如來塔布施傘蓋，獲十種功德。何等為十？一離熱惱，二心不散亂，三作世間主，四藝業廣大，五福德無量，六得轉輪王，七身相圓滿，八遠離三塗，九命終生天，十速證圓寂；如是功德，傘蓋施佛獲如斯報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，於如來塔布施傘蓋，獲十種功德。何等為十？一離熱惱，二心不散亂，三作世間主，四藝業廣大，五福德無量，六得轉輪王，七身相圓滿，八遠離三塗，九命終生天，十速證圓寂；如是功德，傘蓋施佛獲如斯報。

「若復有人，於如來塔以鍾鈴布施，獲十種功德。何等為十？一端嚴無比，二妙音適悅，三聲同迦陵，四言辭柔軟，五見皆歡喜，六得阿難多聞，七尊貴自在，八美名流布，九往來天宮，十究竟圓寂；如是功德，布施鍾鈴所獲勝報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，於如來塔以鍾鈴布施，獲十種功德。何等為十？一端嚴無比，二妙音適悅，三聲同迦陵，四言辭柔軟，五見皆歡喜，六得阿難多聞，七尊貴自在，八美名流布，九往來天宮，十究竟圓寂；如是功德，布施鍾鈴所獲勝報。

「若復有人，於如來塔布施幢幡，有十功德。何等為十？一形容𦟛直長壽圓滿，二世間慇重，三信根堅固，四孝養父母，五親友眷屬皆悉廣大，六美名稱讚，七色相端嚴，八見者歡喜，九富貴上族自在生天，十速證圓寂；如是功德，施佛幢幡獲如斯報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，於如來塔布施幢幡，有十功德。何等為十？一形容𦟛直長壽圓滿，二世間慇重，三信根堅固，四孝養父母，五親友眷屬皆悉廣大，六美名稱讚，七色相端嚴，八見者歡喜，九富貴上族自在生天，十速證圓寂；如是功德，施佛幢幡獲如斯報。

「若復有人，於如來塔以衣布施，獲十二種殊妙功德。何等十二？一身體𦟛直，二見者歡喜，三福相光潤，四色相微妙，五色形無比，六身無塵垢，七衣服鮮潔，八臥具細軟，九得大自在，十命終生天，十一見皆愛敬，十二速證圓寂；如是功德，施佛衣服獲如斯報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，於如來塔以衣布施，獲十二種殊妙功德。何等十二？一身體𦟛直，二見者歡喜，三福相光潤，四色相微妙，五色形無比，六身無塵垢，七衣服鮮潔，八臥具細軟，九得大自在，十命終生天，十一見皆愛敬，十二速證圓寂；如是功德，施佛衣服獲如斯報。

「若復有人，於如來塔施花供養，功德有十。何等為十？一色相如花，二世間無比，三鼻根不壞，四身離臭穢，五妙香清淨，六往生十方淨土見佛，七戒香芬馥，八世間慇重得大法樂，九生天自在，十速證圓寂；如是功德，以花供養佛舍利塔獲如斯果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，於如來塔施花供養，功德有十。何等為十？一色相如花，二世間無比，三鼻根不壞，四身離臭穢，五妙香清淨，六往生十方淨土見佛，七戒香芬馥，八世間慇重得大法樂，九生天自在，十速證圓寂；如是功德，以花供養佛舍利塔獲如斯果。

「若復有人，以鬘布施如來之塔，獲十種功德。云何十種？一色妙如鬘，二身離臭穢，三形體清淨，四生十方佛土，五戒香芬馥，六恒聞妙香，七眷屬圓滿，八諸根適悅，九生天自在，十速證涅槃；如是功德，於如來塔施鬘供養，獲如斯報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，以鬘布施如來之塔，獲十種功德。云何十種？一色妙如鬘，二身離臭穢，三形體清淨，四生十方佛土，五戒香芬馥，六恒聞妙香，七眷屬圓滿，八諸根適悅，九生天自在，十速證涅槃；如是功德，於如來塔施鬘供養，獲如斯報。

「若復有人，施燈供養佛舍利塔，獲十功德。云何十種？一肉眼清淨，二獲淨天眼，三離於三毒，四得諸善法，五聰明智慧，六遠離愚癡，七不墮黑闇三塗，八尊貴自在，九往生諸天，十速證圓寂；如是功德，施燈供養佛舍利塔，獲斯勝報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，施燈供養佛舍利塔，獲十功德。云何十種？一肉眼清淨，二獲淨天眼，三離於三毒，四得諸善法，五聰明智慧，六遠離愚癡，七不墮黑闇三塗，八尊貴自在，九往生諸天，十速證圓寂；如是功德，施燈供養佛舍利塔，獲斯勝報。

「若復有人，施塗香供養如來之塔，獲十功德。云何十種？一鼻根清淨，二身離臭穢，三身妙香潔，四形相端嚴，五世間恭敬，六樂法多聞，七尊貴自在，八聲譽遐布，九命終生天，十速證圓寂；如是十種功德，布施塗香供養如來舍利之塔，獲斯勝報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，施塗香供養如來之塔，獲十功德。云何十種？一鼻根清淨，二身離臭穢，三身妙香潔，四形相端嚴，五世間恭敬，六樂法多聞，七尊貴自在，八聲譽遐布，九命終生天，十速證圓寂；如是十種功德，布施塗香供養如來舍利之塔，獲斯勝報。

「若復有人，以妙音樂供養佛塔，獲於十種勝妙功德。何等為十？一身相端嚴，二見者歡喜，三音聲微妙，四言辭和順，五肢體適悅，六離瞋恚，七慶喜多聞，八崇貴自在，九命終生天，十速證圓寂；如是功德，以妙音樂供養佛塔，獲如斯報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，以妙音樂供養佛塔，獲於十種勝妙功德。何等為十？一身相端嚴，二見者歡喜，三音聲微妙，四言辭和順，五肢體適悅，六離瞋恚，七慶喜多聞，八崇貴自在，九命終生天，十速證圓寂；如是功德，以妙音樂供養佛塔，獲如斯報。

「若復有人，於如來塔歡喜讚歎，獲十八種勝妙功德。云何十八？一種族尊高，二形相端嚴，三圓滿𦟛直，四見聞歡喜，五資財無量，六眷屬廣大，七遠離散壞，八尊貴自在，九恒生佛土，十聲譽遐布，十一美德讚頌，十二四事豐足，十三天人供養，十四得轉輪王，十五壽命延長，十六體堅金剛，十七命終生天，十八速證圓寂；如是功德，歡喜讚歎佛舍利塔，獲斯勝報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，於如來塔歡喜讚歎，獲十八種勝妙功德。云何十八？一種族尊高，二形相端嚴，三圓滿𦟛直，四見聞歡喜，五資財無量，六眷屬廣大，七遠離散壞，八尊貴自在，九恒生佛土，十聲譽遐布，十一美德讚頌，十二四事豐足，十三天人供養，十四得轉輪王，十五壽命延長，十六體堅金剛，十七命終生天，十八速證圓寂；如是功德，歡喜讚歎佛舍利塔，獲斯勝報。

「若復有人，施佛床座，獲十種功德。何等為十？一德業尊重，二世間稱讚，三肢節多力，四名稱遠聞，五德美歌頌，六安和適悅，七獲轉輪王座僕從眾多，八見者歡喜，九生天自在福相具足，十速證圓寂；如是功德，施佛床座獲斯勝報。若復有人，布施鞋履供養僧佛，功德有十。云何十種？一威儀師範，二象馬無闕，三行道勇健，四身無疲乏，五足步無損，六離荊棘沙礫，七獲神足通，八僕從眾多，九生天自在，十速證圓寂；如是功德，鞋履布施佛比丘等，獲如斯報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，施佛床座，獲十種功德。何等為十？一德業尊重，二世間稱讚，三肢節多力，四名稱遠聞，五德美歌頌，六安和適悅，七獲轉輪王座僕從眾多，八見者歡喜，九生天自在福相具足，十速證圓寂；如是功德，施佛床座獲斯勝報。若復有人，布施鞋履供養僧佛，功德有十。云何十種？一威儀師範，二象馬無闕，三行道勇健，四身無疲乏，五足步無損，六離荊棘沙礫，七獲神足通，八僕從眾多，九生天自在，十速證圓寂；如是功德，鞋履布施佛比丘等，獲如斯報。

「若復有人，以鉢器什物施佛及僧，功德有十。云何十種？一形色光潤，二器物具足隨意受用，三離諸飢渴，四珍寶豐足，五遠離惡趣，六人天歡喜，七福相圓滿，八尊貴自在，九恒生諸天，十速證圓寂；如是功德，布施器物獲如斯報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，以鉢器什物施佛及僧，功德有十。云何十種？一形色光潤，二器物具足隨意受用，三離諸飢渴，四珍寶豐足，五遠離惡趣，六人天歡喜，七福相圓滿，八尊貴自在，九恒生諸天，十速證圓寂；如是功德，布施器物獲如斯報。

「若復有人，齋食供養佛及眾僧，功德有十。云何為十？一壽命延長，二形色圓滿，三肢節多力，四記憶不忘，五智慧辯才，六眾覩歡喜，七豐足珍寶，八人天自在，九命終生天，十速證圓寂；如是十種勝妙功德，施佛及僧齋食供養，獲如斯果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，齋食供養佛及眾僧，功德有十。云何為十？一壽命延長，二形色圓滿，三肢節多力，四記憶不忘，五智慧辯才，六眾覩歡喜，七豐足珍寶，八人天自在，九命終生天，十速證圓寂；如是十種勝妙功德，施佛及僧齋食供養，獲如斯果。

「若復有人，以象馬車乘施佛及僧，功德有十。云何為十？一足相柔軟，二威儀無缺，三身離疲乏，四安樂無病，五冤家遠離，六神足自在，七僕從眾多，八人天福相見皆歡喜，九命終生天，十速證圓寂；如是功德，以車乘象馬施佛及僧，獲如斯報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，以象馬車乘施佛及僧，功德有十。云何為十？一足相柔軟，二威儀無缺，三身離疲乏，四安樂無病，五冤家遠離，六神足自在，七僕從眾多，八人天福相見皆歡喜，九命終生天，十速證圓寂；如是功德，以車乘象馬施佛及僧，獲如斯報。

「若復有人，修嚴房室屋宇殿堂施佛及僧，功德眾多行相云何？恒離驚怖身心安樂；所得臥具細軟最妙；衣服嚴身香潔清淨；人間天上五欲自在；剎帝利婆羅門大姓種族，及長者居士宰官商主，聚落城邑國王大臣，隨願滿足皆悉成就。若於轉輪聖王，隨其福力，一洲二洲乃至四洲，王化自在。若於六欲諸天、四王、忉利，乃至他化自在，願皆成就，隨意生彼。若復有人由前福力，於色界諸天，梵眾、梵輔乃至色究竟天，皆悉成就隨願生彼。若復有人於無色界空無邊處，乃至非想非非想處，皆悉成就。若於預流、一來、不還、阿羅漢果、緣覺，乃至無上菩提，隨其所應皆得成就。如是功德差別無量，因修房室殿堂樓閣施佛及僧，獲如斯報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，修嚴房室屋宇殿堂施佛及僧，功德眾多行相云何？恒離驚怖身心安樂；所得臥具細軟最妙；衣服嚴身香潔清淨；人間天上五欲自在；剎帝利婆羅門大姓種族，及長者居士宰官商主，聚落城邑國王大臣，隨願滿足皆悉成就。若於轉輪聖王，隨其福力，一洲二洲乃至四洲，王化自在。若於六欲諸天、四王、忉利，乃至他化自在，願皆成就，隨意生彼。若復有人由前福力，於色界諸天，梵眾、梵輔乃至色究竟天，皆悉成就隨願生彼。若復有人於無色界空無邊處，乃至非想非非想處，皆悉成就。若於預流、一來、不還、阿羅漢果、緣覺，乃至無上菩提，隨其所應皆得成就。如是功德差別無量，因修房室殿堂樓閣施佛及僧，獲如斯報。

「若復有人，以美飲湯藥施佛及僧，獲十種功德。云何十種？一諸根圓滿，二清淨鮮潔，三額廣平正，四容貌熙怡，五形色光潤，六福德圓滿，七離飢渴，八遠離三惡，九生天自在，十速證圓寂；如是功德，施佛及僧美飲湯藥，獲如是報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，以美飲湯藥施佛及僧，獲十種功德。云何十種？一諸根圓滿，二清淨鮮潔，三額廣平正，四容貌熙怡，五形色光潤，六福德圓滿，七離飢渴，八遠離三惡，九生天自在，十速證圓寂；如是功德，施佛及僧美飲湯藥，獲如是報。

「若復有人歸佛出家，功德有十。云何為十？一遠離妻室，二染欲不貪，三愛樂寂靜，四諸佛歡喜，五遠離邪魔，六近佛聽法，七遠離三惡，八諸天愛敬，九命終生天，十速證圓寂；如是十種功德，歸佛出家獲如斯報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人歸佛出家，功德有十。云何為十？一遠離妻室，二染欲不貪，三愛樂寂靜，四諸佛歡喜，五遠離邪魔，六近佛聽法，七遠離三惡，八諸天愛敬，九命終生天，十速證圓寂；如是十種功德，歸佛出家獲如斯報。

「若有比丘在林野中寂靜而居，有十種功德。云何為十？一遠離闠閙，二清淨香潔，三禪定成就，四諸佛愛念，五離中夭，六多聞總持，七成就舍摩他、尾鉢舍那，八煩惱不起，九命終生天，十速證圓寂；如是功德，林野中住比丘修行，獲如斯報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有比丘在林野中寂靜而居，有十種功德。云何為十？一遠離闠閙，二清淨香潔，三禪定成就，四諸佛愛念，五離中夭，六多聞總持，七成就舍摩他、尾鉢舍那，八煩惱不起，九命終生天，十速證圓寂；如是功德，林野中住比丘修行，獲如斯報。

「若有比丘持鉢乞食，有十種功德。云何十種？一威儀無缺，二成熟有情，三遠離慢心，四不貪名利，五福田周普，六諸佛歡悅，七紹隆三寶，八梵行圓滿捨下劣意，九命終生天，十究竟圓寂；如是功德，若常持鉢乞食所獲。若有比丘持鉢乞食，遠離十種黑闇，始獲如是十種功德，云何十種？一了知出入聚落有益無益，二了知族姓行時有益無益，三了知說法有益無益，四了知親近阿闍梨和尚有益無益，五了知慈心化利眾生有益無益，六了知親近遠離有益無益，七了知習學戒定慧三有益無益，八了知檀信施衣有益無益，九了知持鉢里巷之中有益無益，十了知受用臥具湯藥，乃至命終已來有益無益；如此了知，獲如是等十種勝報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有比丘持鉢乞食，有十種功德。云何十種？一威儀無缺，二成熟有情，三遠離慢心，四不貪名利，五福田周普，六諸佛歡悅，七紹隆三寶，八梵行圓滿捨下劣意，九命終生天，十究竟圓寂；如是功德，若常持鉢乞食所獲。若有比丘持鉢乞食，遠離十種黑闇，始獲如是十種功德，云何十種？一了知出入聚落有益無益，二了知族姓行時有益無益，三了知說法有益無益，四了知親近阿闍梨和尚有益無益，五了知慈心化利眾生有益無益，六了知親近遠離有益無益，七了知習學戒定慧三有益無益，八了知檀信施衣有益無益，九了知持鉢里巷之中有益無益，十了知受用臥具湯藥，乃至命終已來有益無益；如此了知，獲如是等十種勝報。」

爾時佛告輸迦長者子言：「業因業生、業因業滅，業有前後、引滿差別，報乃高低愚智懸隔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告輸迦長者子言：「業因業生、業因業滅，業有前後、引滿差別，報乃高低愚智懸隔。」

說此法時，於是輸迦長者白佛言：「世尊！此舍衛國塢播塞迦族姓之中，及餘一切剎帝利婆羅門等族姓之中，聞皆歡喜憶念受持，我等眷屬皆悉愛樂長夜安樂，利益自他無有窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法時，於是輸迦長者白佛言：「世尊！此舍衛國塢播塞迦族姓之中，及餘一切剎帝利婆羅門等族姓之中，聞皆歡喜憶念受持，我等眷屬皆悉愛樂長夜安樂，利益自他無有窮盡。」

佛言：「善哉善哉！輸迦長者！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉！輸迦長者！如汝所說。」

爾時世尊說是語已，兜儞野子輸迦長者，及諸苾芻、無量百千人非人等，歡喜踊躍，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是語已，兜儞野子輸迦長者，及諸苾芻、無量百千人非人等，歡喜踊躍，禮佛而退。