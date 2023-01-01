分別善惡報應經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別善惡報應經卷上

西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，世尊食時著衣持鉢，入舍衛城次第乞食，至兜儞野子輸迦長者舍，在門外立。是時，輸迦長者家有一犬，名曰商佉，常在門首。於是，長者常用銅器盛以美飯，與商佉食。犬見世尊瞋恚而吠。爾時，世尊謂商佉言：「汝由未悟，見我乃吠。」作是語時，商佉轉惡心生瞋恨，即離本處往旃檀座下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，世尊食時著衣持鉢，入舍衛城次第乞食，至兜儞野子輸迦長者舍，在門外立。是時，輸迦長者家有一犬，名曰商佉，常在門首。於是，長者常用銅器盛以美飯，與商佉食。犬見世尊瞋恚而吠。爾時，世尊謂商佉言：「汝由未悟，見我乃吠。」作是語時，商佉轉惡心生瞋恨，即離本處往旃檀座下。

是時輸迦長者出舍門外，見犬在於旃檀座下，長者問言：「誰瞋於汝？」商佉默然。是時輸迦長者又復問言：「賢子！誰人瞋汝商佉？」對曰：「沙門瞿曇而來在此，於門下立，我見乃吠。彼沙門瞿曇作如是言：『汝由未悟，今乃更吠。』我聞此語心生瞋怒，起離本處來栴檀座下。」是時輸迦聞是語已，發大瞋怒出舍衛城，往彼祇樹給孤獨園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時輸迦長者出舍門外，見犬在於旃檀座下，長者問言：「誰瞋於汝？」商佉默然。是時輸迦長者又復問言：「賢子！誰人瞋汝商佉？」對曰：「沙門瞿曇而來在此，於門下立，我見乃吠。彼沙門瞿曇作如是言：『汝由未悟，今乃更吠。』我聞此語心生瞋怒，起離本處來栴檀座下。」是時輸迦聞是語已，發大瞋怒出舍衛城，往彼祇樹給孤獨園。

爾時世尊與無量百千諸比丘眾，前後圍遶在座說法。於是世尊遙見輸迦長者遠路而來，告諸比丘：「汝等見此輸迦長者遠來已不？」諸比丘言：「唯然已見。」世尊告言：「此長者子，向於佛所而發瞋心，命終之後如箭剎那墮大地獄。何以故？虛妄計執分別彼我，起瞋煩惱毀謗於佛，墮諸惡趣受苦無量。又復於我心生輕謗，一切眾生亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊與無量百千諸比丘眾，前後圍遶在座說法。於是世尊遙見輸迦長者遠路而來，告諸比丘：「汝等見此輸迦長者遠來已不？」諸比丘言：「唯然已見。」世尊告言：「此長者子，向於佛所而發瞋心，命終之後如箭剎那墮大地獄。何以故？虛妄計執分別彼我，起瞋煩惱毀謗於佛，墮諸惡趣受苦無量。又復於我心生輕謗，一切眾生亦復如是。」

爾時世尊告諸比丘，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸比丘，而說頌曰：

「於佛起惡心， 毀謗生輕慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於佛起惡心， 毀謗生輕慢，

入大地獄中， 受苦無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入大地獄中， 受苦無窮盡。

有諸數取趣， 於師及比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸數取趣， 於師及比丘，

暫時起惡心， 命終墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暫時起惡心， 命終墮地獄。

若於如來處， 起大瞋恨心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於如來處， 起大瞋恨心，

皆墮惡道中， 輪迴恒受苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆墮惡道中， 輪迴恒受苦。」

是時兜儞野子來詣佛所，頂禮佛足，於世尊前種種語言，柔和善順稱歎如來。說是語已，在一面立而白佛言：「世尊！以何因緣到於我舍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時兜儞野子來詣佛所，頂禮佛足，於世尊前種種語言，柔和善順稱歎如來。說是語已，在一面立而白佛言：「世尊！以何因緣到於我舍？」

佛告輸迦長者言：「食時已至，吾乃著衣持鉢入舍衛城，次第乞食，遂至汝舍在門下立。是時商佉處於門首，銅器之內飲食之次，商佉見吾在門下立，纔見乃吠。我言：『商佉！汝由未悟，何故見吠？』犬聞是語，遂生瞋怒往詣別處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告輸迦長者言：「食時已至，吾乃著衣持鉢入舍衛城，次第乞食，遂至汝舍在門下立。是時商佉處於門首，銅器之內飲食之次，商佉見吾在門下立，纔見乃吠。我言：『商佉！汝由未悟，何故見吠？』犬聞是語，遂生瞋怒往詣別處。」

是時長者白世尊言：「此犬商佉，過去宿因不知云何？願佛演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時長者白世尊言：「此犬商佉，過去宿因不知云何？願佛演說。」

佛言：「且止！勿問斯事！汝若聞此，倍生懊惱，不可忍矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「且止！勿問斯事！汝若聞此，倍生懊惱，不可忍矣。」

輸迦長者如是三請，白佛言：「世尊！唯願為我演說斯事我等樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輸迦長者如是三請，白佛言：「世尊！唯願為我演說斯事我等樂聞。」

爾時世尊告長者言：「汝今諦聽，善思念之，吾今為汝分別演說。此犬汝父兜儞野身，於過去生妄計此身無我計我，慳貪嫉妬不行惠施，貪惜財物不信三寶，墮畜生中，今犬商佉是長者父。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告長者言：「汝今諦聽，善思念之，吾今為汝分別演說。此犬汝父兜儞野身，於過去生妄計此身無我計我，慳貪嫉妬不行惠施，貪惜財物不信三寶，墮畜生中，今犬商佉是長者父。」

輸迦長者復白世尊：「我父兜儞野，在生之日常行布施，祭祀火天及諸鬼神，彼身決定得生梵天受大富樂，何故復墮畜類之中？此事難信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輸迦長者復白世尊：「我父兜儞野，在生之日常行布施，祭祀火天及諸鬼神，彼身決定得生梵天受大富樂，何故復墮畜類之中？此事難信。」

佛告長者言：「汝父兜儞野，由是分別妄生計執，不行惠捨不信三寶，以此因緣墮此類中。」復告長者：「吾今所說恐汝難信，當自還家問於商佉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告長者言：「汝父兜儞野，由是分別妄生計執，不行惠捨不信三寶，以此因緣墮此類中。」復告長者：「吾今所說恐汝難信，當自還家問於商佉。」

是時長者辭佛歸家，到已告言：「商佉！汝實我父是兜儞野！」此犬却坐栴檀之座。長者復言：「商佉！實是我父兜儞野不？可就銅盤食此肉飯。」商佉即食。食已又復告言：「若實我父是兜儞野，當何所表為顯奇異？」於時商佉聞是語已，從座而起詣本住處，於栴檀座下以鼻齅地，以足攫出四大鐵甕，滿中盛金瓶盤雜器。是時輸迦長者見此希奇金銀珍寶，踊躍歡喜愛護覆藏。於是長者，出舍衛城，往詣佛所，一心歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時長者辭佛歸家，到已告言：「商佉！汝實我父是兜儞野！」此犬却坐栴檀之座。長者復言：「商佉！實是我父兜儞野不？可就銅盤食此肉飯。」商佉即食。食已又復告言：「若實我父是兜儞野，當何所表為顯奇異？」於時商佉聞是語已，從座而起詣本住處，於栴檀座下以鼻齅地，以足攫出四大鐵甕，滿中盛金瓶盤雜器。是時輸迦長者見此希奇金銀珍寶，踊躍歡喜愛護覆藏。於是長者，出舍衛城，往詣佛所，一心歸依。

爾時世尊，與無量百千比丘眾等，在座說法。於是世尊告諸比丘：「汝見兜儞野子鸚鵡長者遠來已不？」諸比丘言：「唯然已見。」佛告比丘：「今此長者身謝命終，如捨重擔往生天上，因於我所歡喜踊躍，發誠諦心獲報如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，與無量百千比丘眾等，在座說法。於是世尊告諸比丘：「汝見兜儞野子鸚鵡長者遠來已不？」諸比丘言：「唯然已見。」佛告比丘：「今此長者身謝命終，如捨重擔往生天上，因於我所歡喜踊躍，發誠諦心獲報如是。」

爾時世尊告諸比丘，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸比丘，而說頌曰：

「此一數取趣， 發心見我喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此一數取趣， 發心見我喜，

命終往生天， 如捨於重擔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命終往生天， 如捨於重擔。

若於說法師， 如來及比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於說法師， 如來及比丘，

暫時心歡喜， 獲果亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暫時心歡喜， 獲果亦如是。」

爾時世尊說此偈已，於是輸迦長者往詣佛所，頭面禮足歡喜無量，種種稱讚歎未曾有。說是語已，在一面立。於是世尊告輸迦言：「此商佉犬，實是汝父。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此偈已，於是輸迦長者往詣佛所，頭面禮足歡喜無量，種種稱讚歎未曾有。說是語已，在一面立。於是世尊告輸迦言：「此商佉犬，實是汝父。」

長者白言：「唯然，世尊！如佛所說真實不虛，所有疑惑皆悉除斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者白言：「唯然，世尊！如佛所說真實不虛，所有疑惑皆悉除斷。」

爾時輸迦長者白世尊言：「一切有情夭壽長命、有病無病、端嚴醜陋、貴賤種族、聰明愚鈍、柔和麁獷，其事非一，因果善惡報應云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時輸迦長者白世尊言：「一切有情夭壽長命、有病無病、端嚴醜陋、貴賤種族、聰明愚鈍、柔和麁獷，其事非一，因果善惡報應云何？」

佛告輸迦長者子言：「善哉善哉！汝應諦聽，善思念之，今為汝說。一切有情，作業修因善惡不等，所獲報應貴賤上下，種族高低差別亦殊，我今略說如斯之事，若廣分別其義甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告輸迦長者子言：「善哉善哉！汝應諦聽，善思念之，今為汝說。一切有情，作業修因善惡不等，所獲報應貴賤上下，種族高低差別亦殊，我今略說如斯之事，若廣分別其義甚深。」

是時長者重白佛言：「願佛演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時長者重白佛言：「願佛演說。」

爾時佛告長者言：「汝應善聽！一切有情造種種業，起種種惑。眾生業有黑白，果報乃分善惡，黑業三塗受報，白業定感人天。又業有分限，命乃短長。復次補特伽羅有業，多病少病、端嚴醜陋。或復有業，補特伽羅，富貴貧窮、聰明智慧、根鈍愚闇。或復有業，補特伽羅，生三惡趣。或復有業，生欲界人天乃至有頂。或復有業，補特伽羅，遠遊及近，或復有業，補特伽羅，所求不遂；或復有業，不求自至。或復有業，補特伽羅，成就難易有成不成。或復有業，補特伽羅，地獄壽命圓滿中夭輕重不等。或復有業，補特伽羅，富貴貧窮先後不定。或復有業，補特伽羅，富貴貧窮、布施愛樂慳悋不定。或復有業，補特伽羅，壽命長短於中不定。或復有業，補特伽羅，身心快樂苦惱不定。或復有業，補特伽羅，形貌端嚴光潤愛樂，或復醜陋麁澁嫌厭。或復有業，補特伽羅，諸根具足不具足等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告長者言：「汝應善聽！一切有情造種種業，起種種惑。眾生業有黑白，果報乃分善惡，黑業三塗受報，白業定感人天。又業有分限，命乃短長。復次補特伽羅有業，多病少病、端嚴醜陋。或復有業，補特伽羅，富貴貧窮、聰明智慧、根鈍愚闇。或復有業，補特伽羅，生三惡趣。或復有業，生欲界人天乃至有頂。或復有業，補特伽羅，遠遊及近，或復有業，補特伽羅，所求不遂；或復有業，不求自至。或復有業，補特伽羅，成就難易有成不成。或復有業，補特伽羅，地獄壽命圓滿中夭輕重不等。或復有業，補特伽羅，富貴貧窮先後不定。或復有業，補特伽羅，富貴貧窮、布施愛樂慳悋不定。或復有業，補特伽羅，壽命長短於中不定。或復有業，補特伽羅，身心快樂苦惱不定。或復有業，補特伽羅，形貌端嚴光潤愛樂，或復醜陋麁澁嫌厭。或復有業，補特伽羅，諸根具足不具足等。」

爾時佛告長者子言：「有十善業應當修習，若十惡業汝應除斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告長者子言：「有十善業應當修習，若十惡業汝應除斷。」

於是長者白佛言：「世尊！有情短命，何業所獲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是長者白佛言：「世尊！有情短命，何業所獲？」

佛告長者子言：「殺生所獲。復次殺業，然有十種：一自手殺，二勸他殺，三慶快殺，四隨喜殺，五懷胎殺，六勸墮胎殺，七酬冤殺，八斷男根殺，九方便殺，十役他殺；如是十種獲短命報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告長者子言：「殺生所獲。復次殺業，然有十種：一自手殺，二勸他殺，三慶快殺，四隨喜殺，五懷胎殺，六勸墮胎殺，七酬冤殺，八斷男根殺，九方便殺，十役他殺；如是十種獲短命報。

「復云何業獲報長命？有十種業。何等為十？一離自手殺，二離勸他殺，三離慶快殺，四離隨喜殺，五救刑獄殺，六放生命，七施他無畏，八慈恤病人，九惠施飲食，十幡燈供養；如是十種獲長命報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業獲報長命？有十種業。何等為十？一離自手殺，二離勸他殺，三離慶快殺，四離隨喜殺，五救刑獄殺，六放生命，七施他無畏，八慈恤病人，九惠施飲食，十幡燈供養；如是十種獲長命報。

「復云何業獲報多病？有十種業。何等為十？一自壞有情，二勸他令壞，三隨喜壞，四讚歎壞，五不孝父母，六多結宿冤，七毒心行藥，八慳悋飲食，九輕慢聖賢，十毀謗師法；如是十種獲報多病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業獲報多病？有十種業。何等為十？一自壞有情，二勸他令壞，三隨喜壞，四讚歎壞，五不孝父母，六多結宿冤，七毒心行藥，八慳悋飲食，九輕慢聖賢，十毀謗師法；如是十種獲報多病。

「復云何業獲報少病？有十種業。何等為十？一不損有情，二勸他不損，三不隨喜損，四不讚歎損，五離慶快損，六孝養父母，七尊重師長，八不結宿冤，九施僧安樂，十施藥飲食；如是十種獲少病報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業獲報少病？有十種業。何等為十？一不損有情，二勸他不損，三不隨喜損，四不讚歎損，五離慶快損，六孝養父母，七尊重師長，八不結宿冤，九施僧安樂，十施藥飲食；如是十種獲少病報。

「復云何業獲報醜陋？有十種業。何等為十？一恒起瞋忿，二恣縱慢心，三不孝父母，四恒恣貪癡，五毀謗聖賢，六侵奪𣣋逼，七盜佛光明，八戲弄他醜，九壞佛光明，十行非梵行；如是十種獲報醜陋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業獲報醜陋？有十種業。何等為十？一恒起瞋忿，二恣縱慢心，三不孝父母，四恒恣貪癡，五毀謗聖賢，六侵奪𣣋逼，七盜佛光明，八戲弄他醜，九壞佛光明，十行非梵行；如是十種獲報醜陋。

「復云何業獲報端嚴？有十種業。云何十業？一修慈忍，二惠施佛塔，三塗掃塔寺，四修嚴精舍，五莊嚴佛像，六孝養父母，七信重聖賢，八謙卑離慢，九梵行無缺，十遠離損害；如是十種獲報端嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業獲報端嚴？有十種業。云何十業？一修慈忍，二惠施佛塔，三塗掃塔寺，四修嚴精舍，五莊嚴佛像，六孝養父母，七信重聖賢，八謙卑離慢，九梵行無缺，十遠離損害；如是十種獲報端嚴。

「復云何業獲種族卑賤？有十種業。云何十種？一貪愛名利不修施行，二嫉妬他榮，三輕毀父母，四不遵師法，五譏謗賢善，六親近惡友，七勸他作惡，八破壞他善，九貨易經像，十不信三寶；如是十種獲報卑賤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業獲種族卑賤？有十種業。云何十種？一貪愛名利不修施行，二嫉妬他榮，三輕毀父母，四不遵師法，五譏謗賢善，六親近惡友，七勸他作惡，八破壞他善，九貨易經像，十不信三寶；如是十種獲報卑賤。

「復云何業得豪族富貴？有十種業。何等為十？一離嫉妬慶他名利，二尊重父母，三信崇師法，四發菩提心，五施佛傘蓋，六修嚴塔寺，七懺悔惡業，八廣修施行，九勸修十善，十信崇三寶；如是十種獲報豪貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業得豪族富貴？有十種業。何等為十？一離嫉妬慶他名利，二尊重父母，三信崇師法，四發菩提心，五施佛傘蓋，六修嚴塔寺，七懺悔惡業，八廣修施行，九勸修十善，十信崇三寶；如是十種獲報豪貴。

「復云何業獲人間惡報？有十種業。云何十種？一恣縱我慢，二輕慢父母，三輕慢沙門，四輕慢婆羅門，五輕毀賢善，六輕慢親族，七不信因果，八輕厭自身，九憎嫌他人，十不信三寶；如是十種獲人間惡報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業獲人間惡報？有十種業。云何十種？一恣縱我慢，二輕慢父母，三輕慢沙門，四輕慢婆羅門，五輕毀賢善，六輕慢親族，七不信因果，八輕厭自身，九憎嫌他人，十不信三寶；如是十種獲人間惡報。

「復云何業獲人中勝報？有十種業。云何十種？一謙卑離慢，二尊重父母，三尊重沙門，四信崇婆羅門，五愛護親族，六尊重賢聖，七修行十善，八不輕慢補特伽羅，九尊重師法，十諦信三寶；如是十種獲人中勝報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業獲人中勝報？有十種業。云何十種？一謙卑離慢，二尊重父母，三尊重沙門，四信崇婆羅門，五愛護親族，六尊重賢聖，七修行十善，八不輕慢補特伽羅，九尊重師法，十諦信三寶；如是十種獲人中勝報。

「復云何業獲報孤貧？有十種業。云何十種？一恒行劫盜，二勸他劫盜，三讚歎劫盜，四隨喜劫盜，五毀謗父母，六謗讟聖賢，七障礙他施，八嫉他名利，九慳悋財物，十輕毀三寶願常飢饉；如是十種獲報孤貧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業獲報孤貧？有十種業。云何十種？一恒行劫盜，二勸他劫盜，三讚歎劫盜，四隨喜劫盜，五毀謗父母，六謗讟聖賢，七障礙他施，八嫉他名利，九慳悋財物，十輕毀三寶願常飢饉；如是十種獲報孤貧。

「復云何業獲大福德？有十種業。云何十種？一離劫盜，二離勸他非，三離隨喜盜，四孝養父母，五信崇聖賢，六慶他名利，七廣行惠施，八不嫉名利，九不慳財寶愛恤孤貧，十供養三寶；如是十種獲福廣大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業獲大福德？有十種業。云何十種？一離劫盜，二離勸他非，三離隨喜盜，四孝養父母，五信崇聖賢，六慶他名利，七廣行惠施，八不嫉名利，九不慳財寶愛恤孤貧，十供養三寶；如是十種獲福廣大。

「復云何業獲報愚鈍？有十種業。云何十業？一謂此補特伽羅不信沙門亦不親近，二不信婆羅門，三不信師法亦非親近，四隱法不傳，五伺師法短，六遠離正法，七斷滅善法，八謗毀賢智，九習學非法，十毀謗正見稱揚邪見；如是十法獲報愚鈍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業獲報愚鈍？有十種業。云何十業？一謂此補特伽羅不信沙門亦不親近，二不信婆羅門，三不信師法亦非親近，四隱法不傳，五伺師法短，六遠離正法，七斷滅善法，八謗毀賢智，九習學非法，十毀謗正見稱揚邪見；如是十法獲報愚鈍。

「復云何業獲大智慧？有十種法。云何十法？一謂此補特伽羅親近沙門深信求法，二信婆羅門，三親近師法求解深義，四尊重三寶，五遠離愚癡，六不謗師法，七求於深智，八傳法利生令不斷滅，九遠離非法，十稱揚正見離諸邪見；如是十法獲大智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業獲大智慧？有十種法。云何十法？一謂此補特伽羅親近沙門深信求法，二信婆羅門，三親近師法求解深義，四尊重三寶，五遠離愚癡，六不謗師法，七求於深智，八傳法利生令不斷滅，九遠離非法，十稱揚正見離諸邪見；如是十法獲大智慧。

「復云何業獲地獄報？有十種法。云何十種？一不善身業，二不善口業，三不善意業，四恒起身見，五恒起邊見，六邪見不息，七作惡不懺，八婬欲邪行，九毀謗聖賢，十壞滅正法；如是十業獲地獄報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業獲地獄報？有十種法。云何十種？一不善身業，二不善口業，三不善意業，四恒起身見，五恒起邊見，六邪見不息，七作惡不懺，八婬欲邪行，九毀謗聖賢，十壞滅正法；如是十業獲地獄報。

「復云何業獲畜生報？有十種業。云何為十？一中品惡身業，二中品惡語業，三中品惡意業，四起種種貪，五起種種瞋，六起種種癡，七布施非法，八禁呪厭術，九毀菩薩梵行，十起常邊見人死為人；如是十業獲報畜生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業獲畜生報？有十種業。云何為十？一中品惡身業，二中品惡語業，三中品惡意業，四起種種貪，五起種種瞋，六起種種癡，七布施非法，八禁呪厭術，九毀菩薩梵行，十起常邊見人死為人；如是十業獲報畜生。

「復云何業獲報餓鬼？有十種業。云何十業？一耎惡身業，二耎惡口業，三耎惡意業，四貪悋財物不行惠施，五起大邪見謗佛因果，六我慢自恃輕毀賢良，七障礙他施，八不恤飢渴，九慳惜飲食不施佛僧，十他獲名利方便離隔；如是十業獲報餓鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業獲報餓鬼？有十種業。云何十業？一耎惡身業，二耎惡口業，三耎惡意業，四貪悋財物不行惠施，五起大邪見謗佛因果，六我慢自恃輕毀賢良，七障礙他施，八不恤飢渴，九慳惜飲食不施佛僧，十他獲名利方便離隔；如是十業獲報餓鬼。

「復云何業獲報人間？有十種業。何等十業？一離殺生，二離不與取，三離非梵行，四離虛誑語，五離雜穢語，六無離間語，七離麁惡語，八離飲酒食肉，九離癡闇，十離邪見諦信三寶；修如是等十種耎業，獲報人間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業獲報人間？有十種業。何等十業？一離殺生，二離不與取，三離非梵行，四離虛誑語，五離雜穢語，六無離間語，七離麁惡語，八離飲酒食肉，九離癡闇，十離邪見諦信三寶；修如是等十種耎業，獲報人間。

「復次，修習何業得生欲天？修十善業得生彼天。復修何業得生色界？修十定善得生彼天。復修何業得生於彼四無色界？修習三摩鉢底為因，得生彼天。何等為四？遠離一切色，作無邊空想，復修彼定伏除彼障，命終之後生彼空無邊處。遠離麁識細識現前，作無邊想伏除彼障，復修彼定後生彼天。遠離無所有處障染，復修彼定後生彼天。遠離彼障復修彼定，命終之後得生非想非非想處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，修習何業得生欲天？修十善業得生彼天。復修何業得生色界？修十定善得生彼天。復修何業得生於彼四無色界？修習三摩鉢底為因，得生彼天。何等為四？遠離一切色，作無邊空想，復修彼定伏除彼障，命終之後生彼空無邊處。遠離麁識細識現前，作無邊想伏除彼障，復修彼定後生彼天。遠離無所有處障染，復修彼定後生彼天。遠離彼障復修彼定，命終之後得生非想非非想處。

「復次，修習何業不生無間？修諸善業迴向所求，決定得生諸善趣中不入無間。復次，修習何業感得何果？若修善業感可愛果，若造惡業感非愛果；若遠離此善不善業，愛非愛果終不可得，譬如慈女商主遠行，久不歸家子無由得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，修習何業不生無間？修諸善業迴向所求，決定得生諸善趣中不入無間。復次，修習何業感得何果？若修善業感可愛果，若造惡業感非愛果；若遠離此善不善業，愛非愛果終不可得，譬如慈女商主遠行，久不歸家子無由得。

「復云何業而不得果？所修惡業迴心發露，省悟前非思惟嫌厭，心念口言作意專注重重懺悔，此業雖作而不受果；善業亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業而不得果？所修惡業迴心發露，省悟前非思惟嫌厭，心念口言作意專注重重懺悔，此業雖作而不受果；善業亦然。

「復云何業得身心圓滿？修習忍辱得身相圓滿，修習聞思得心圓滿，此業修習必定得果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業得身心圓滿？修習忍辱得身相圓滿，修習聞思得心圓滿，此業修習必定得果。

「復云何業，修作已後而非散失？若有善業已作不悔亦不嫌厭，而非擾惱又非撥無，不說是非而不遠離，亦非躁撓作如是行，此業修習終非散失定受於果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業，修作已後而非散失？若有善業已作不悔亦不嫌厭，而非擾惱又非撥無，不說是非而不遠離，亦非躁撓作如是行，此業修習終非散失定受於果。

「復云何業而不得果？修無記業不得其果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業而不得果？修無記業不得其果。

「復云何業，補特伽羅，地獄壽命而無中夭？此一補特伽羅作彼業已，而不悔恨亦不嫌厭，又不撥無心不擾惱，不說是非又不躁撓，行如此行天受當知，作彼彼業補特伽羅，處地獄生，圓滿壽命而非中夭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業，補特伽羅，地獄壽命而無中夭？此一補特伽羅作彼業已，而不悔恨亦不嫌厭，又不撥無心不擾惱，不說是非又不躁撓，行如此行天受當知，作彼彼業補特伽羅，處地獄生，圓滿壽命而非中夭。

「復云何業，有補特伽羅，處地獄中壽量不滿？此一補特伽羅，作彼業已而乃嫌悔，煩惱自毀省悟前非，遠離彼業而不躁撓，行如是行，此補特伽羅作彼業已，地獄中生不滿壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業，有補特伽羅，處地獄中壽量不滿？此一補特伽羅，作彼業已而乃嫌悔，煩惱自毀省悟前非，遠離彼業而不躁撓，行如是行，此補特伽羅作彼業已，地獄中生不滿壽命。

「復云何業，有補特伽羅，地獄中生即便命終？此一補特伽羅作彼業已，悔嫌躁擾說言撥無，解除遠離煩惱鋒利，不可愛樂我更不作。如阿闍世王，作殺父罪已悔過發露：『我作惡業應當自受。』對佛懺悔解說前非。佛愍彼王令觀罪性，從緣幻有了不可得。故此補特伽羅，處地獄中即便命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業，有補特伽羅，地獄中生即便命終？此一補特伽羅作彼業已，悔嫌躁擾說言撥無，解除遠離煩惱鋒利，不可愛樂我更不作。如阿闍世王，作殺父罪已悔過發露：『我作惡業應當自受。』對佛懺悔解說前非。佛愍彼王令觀罪性，從緣幻有了不可得。故此補特伽羅，處地獄中即便命終。

「復云何業，有補特伽羅，先受快樂後受苦惱？此一補特伽羅，初行布施愛樂歡喜，施已心悔。故此補特伽羅，生在人中處上種族，金銀珍寶象馬車乘，悉皆具足，父母妻子吏民知識，圓滿無缺，乃至庫藏亦復如是；故得果時，先受快樂後乃苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業，有補特伽羅，先受快樂後受苦惱？此一補特伽羅，初行布施愛樂歡喜，施已心悔。故此補特伽羅，生在人中處上種族，金銀珍寶象馬車乘，悉皆具足，父母妻子吏民知識，圓滿無缺，乃至庫藏亦復如是；故得果時，先受快樂後乃苦惱。

「復云何業，有補特伽羅，先受貧苦後乃快樂？此一補特伽羅，由昔因時用下品心微分布施，捨已不悔後乃歡喜。故此補特伽羅，生在人中種族卑下，飲食珍寶悉皆乏少亦不自在，後漸增長財物廣大，乃至種種資具無有乏少，故此補特伽羅，後得果時，先乃貧苦後受快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業，有補特伽羅，先受貧苦後乃快樂？此一補特伽羅，由昔因時用下品心微分布施，捨已不悔後乃歡喜。故此補特伽羅，生在人中種族卑下，飲食珍寶悉皆乏少亦不自在，後漸增長財物廣大，乃至種種資具無有乏少，故此補特伽羅，後得果時，先乃貧苦後受快樂。

「復云何業，有補特伽羅，先受快樂後亦快樂？此一補特伽羅，未施歡喜，正施、施已歡喜，三時無悔。此一補特伽羅，生在人中於富貴家上種族中，父母妻子吏民親友圓滿具足，庫藏珍寶象馬牛羊，乃至園林田宅，無不具足自在受用，故此補特伽羅，先受快樂後亦快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業，有補特伽羅，先受快樂後亦快樂？此一補特伽羅，未施歡喜，正施、施已歡喜，三時無悔。此一補特伽羅，生在人中於富貴家上種族中，父母妻子吏民親友圓滿具足，庫藏珍寶象馬牛羊，乃至園林田宅，無不具足自在受用，故此補特伽羅，先受快樂後亦快樂。

「復云何業，有補特伽羅，先無快樂後無快樂常受苦惱？此一補特伽羅，先無施心，亦無良友勸令布施，又無信心貪惜珍寶，從始至終絕施纖毫。故此補特伽羅，若生人中，處下種族貧窮困苦，財寶飲食田宅資具，乃至眷屬悉皆乏少，先無快樂後無快樂，故此補特伽羅，先受苦惱，後亦苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業，有補特伽羅，先無快樂後無快樂常受苦惱？此一補特伽羅，先無施心，亦無良友勸令布施，又無信心貪惜珍寶，從始至終絕施纖毫。故此補特伽羅，若生人中，處下種族貧窮困苦，財寶飲食田宅資具，乃至眷屬悉皆乏少，先無快樂後無快樂，故此補特伽羅，先受苦惱，後亦苦惱。

「復云何業，有補特伽羅得大富貴，貪惜財物無纖毫施？此一補特伽羅於過去世，向三寶處曾行布施，不曾發願於當來世更修施行，故此補特伽羅命終已後，若生人間得大富貴，居上種族珍寶廣大，象馬奴婢牛羊田宅，亦皆廣大受用自在，於其財物慳惜愛護不行惠施，故此補特伽羅，富貴多財，愛護慳貪亦無信心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業，有補特伽羅得大富貴，貪惜財物無纖毫施？此一補特伽羅於過去世，向三寶處曾行布施，不曾發願於當來世更修施行，故此補特伽羅命終已後，若生人間得大富貴，居上種族珍寶廣大，象馬奴婢牛羊田宅，亦皆廣大受用自在，於其財物慳惜愛護不行惠施，故此補特伽羅，富貴多財，愛護慳貪亦無信心。

「復云何業，有補特伽羅，一生貧苦愛樂布施？此一補特伽羅，於過去世三寶勝處，曾修布施又復發願，而於未來施心不斷，命終之後生在人天受福往來，彼後福盡又生人間貧窮愛施，故此補特伽羅貧窮愛施信心不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業，有補特伽羅，一生貧苦愛樂布施？此一補特伽羅，於過去世三寶勝處，曾修布施又復發願，而於未來施心不斷，命終之後生在人天受福往來，彼後福盡又生人間貧窮愛施，故此補特伽羅貧窮愛施信心不斷。

「復云何業，有補特伽羅，一生貧苦又復慳貪，不行少施？此一補特伽羅，於過去世不遇善友，又復愚闇不信因果，於其施度微分不修，故此補特伽羅，命終之後生在人間種族貧窮，財物飲食、田業資具一切乏少，故此補特伽羅，貧窮困苦不樂布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業，有補特伽羅，一生貧苦又復慳貪，不行少施？此一補特伽羅，於過去世不遇善友，又復愚闇不信因果，於其施度微分不修，故此補特伽羅，命終之後生在人間種族貧窮，財物飲食、田業資具一切乏少，故此補特伽羅，貧窮困苦不樂布施。

「復云何業，得身心快樂譬如輪王又樂作福？此一補特伽羅，於過去世修不殺戒施他無畏，又復發願施心不昧，故此有情，命終之後生在人間，得身心快樂常愛惠施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業，得身心快樂譬如輪王又樂作福？此一補特伽羅，於過去世修不殺戒施他無畏，又復發願施心不昧，故此有情，命終之後生在人間，得身心快樂常愛惠施。

「復云何業，有補特伽羅身心快樂，如極老人家務久棄不樂作福？此一補特伽羅，於過去世施他無畏，不損有情不發勝願，故此補特伽羅，命終已後生在人間，而得身心悉皆快樂，不愛修福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復云何業，有補特伽羅身心快樂，如極老人家務久棄不樂作福？此一補特伽羅，於過去世施他無畏，不損有情不發勝願，故此補特伽羅，命終已後生在人間，而得身心悉皆快樂，不愛修福。