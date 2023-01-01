佛為首迦長者說業報差別經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為首迦長者說業報差別經

隋洋川郡守瞿曇法智譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋洋川郡守瞿曇法智譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告忉提耶子首迦長者言：「首迦長者！我當為汝說善惡業報差別法門。汝當諦聽，善思念之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告忉提耶子首迦長者言：「首迦長者！我當為汝說善惡業報差別法門。汝當諦聽，善思念之！」

是時首迦即白佛言：「唯然，世尊！願樂欲聞！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時首迦即白佛言：「唯然，世尊！願樂欲聞！」

佛告首迦：「一切眾生繫屬於業，依止於業，隨自業轉。以是因緣，有上、中、下差別不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告首迦：「一切眾生繫屬於業，依止於業，隨自業轉。以是因緣，有上、中、下差別不同。

「或有業能令眾生得短命報；或有業能令眾生得長命報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有業能令眾生得短命報；或有業能令眾生得長命報。

「或有業能令眾生得多病報；或有業能令眾生得少病報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有業能令眾生得多病報；或有業能令眾生得少病報。

「或有業能令眾生得醜陋報；或有業能令眾生得端正報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有業能令眾生得醜陋報；或有業能令眾生得端正報。

「或有業能令眾生得小威勢報；或有業能令眾生得大威勢報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有業能令眾生得小威勢報；或有業能令眾生得大威勢報。

「或有業能令眾生得下族姓報；或有業能令眾生得上族姓報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有業能令眾生得下族姓報；或有業能令眾生得上族姓報。

「或有業能令眾生得少資生報；或有業能令眾生得多資生報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有業能令眾生得少資生報；或有業能令眾生得多資生報。

「或有業能令眾生得邪智報；或有業能令眾生得正智報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有業能令眾生得邪智報；或有業能令眾生得正智報。

「或有業能令眾生得地獄報；或有業能令眾生得畜生報；或有業能令眾生得餓鬼報；或有業能令眾生得阿修羅報；或有業能令眾生得人趣報；或有業能令眾生得欲天報；或有業能令眾生得色天報；或有業能令眾生得無色天報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有業能令眾生得地獄報；或有業能令眾生得畜生報；或有業能令眾生得餓鬼報；或有業能令眾生得阿修羅報；或有業能令眾生得人趣報；或有業能令眾生得欲天報；或有業能令眾生得色天報；或有業能令眾生得無色天報。

「或有業能令眾生得決定報；或有業能令眾生得不定報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有業能令眾生得決定報；或有業能令眾生得不定報。

「或有業能令眾生得邊地報；或有業能令眾生得中國報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有業能令眾生得邊地報；或有業能令眾生得中國報。

「或有業能令眾生盡地獄壽；或有業能令眾生半地獄壽；或有業能令眾生暫入即出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有業能令眾生盡地獄壽；或有業能令眾生半地獄壽；或有業能令眾生暫入即出。

「或有業作而不集；或有業集而不作；或有業亦作亦集；或有業不作不集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有業作而不集；或有業集而不作；或有業亦作亦集；或有業不作不集。

「或有業能令眾生初樂後苦；或有業能令眾生初苦後樂；或有業能令眾生初苦後苦；或有業能令眾生初樂後樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有業能令眾生初樂後苦；或有業能令眾生初苦後樂；或有業能令眾生初苦後苦；或有業能令眾生初樂後樂。

「或有業能令眾生貧而樂施；或有業能令眾生富而慳貪；或有業能令眾生富而能施；或有業能令眾生貧而慳貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有業能令眾生貧而樂施；或有業能令眾生富而慳貪；或有業能令眾生富而能施；或有業能令眾生貧而慳貪。

「或有業能令眾生得身樂而心不樂；或有業能令眾生得心樂而身不樂；或有業能令眾生得身心俱樂；或有業能令眾生得身心俱不樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有業能令眾生得身樂而心不樂；或有業能令眾生得心樂而身不樂；或有業能令眾生得身心俱樂；或有業能令眾生得身心俱不樂。

「或有業能令眾生命雖盡而業不盡；或有業能令眾生業雖盡而命不盡；或有業能令眾生業、命俱盡；或有業能令眾生業、命俱不盡，能斷諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有業能令眾生命雖盡而業不盡；或有業能令眾生業雖盡而命不盡；或有業能令眾生業、命俱盡；或有業能令眾生業、命俱不盡，能斷諸煩惱。

「或有業能令眾生生於惡道，形容殊妙，眼目端嚴，膚體光澤，人所樂見；或有業能令眾生生於惡道，形容醜陋，膚體麁澁，人不喜見；或有業能令眾生生於惡道，身口臭穢，諸根殘缺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有業能令眾生生於惡道，形容殊妙，眼目端嚴，膚體光澤，人所樂見；或有業能令眾生生於惡道，形容醜陋，膚體麁澁，人不喜見；或有業能令眾生生於惡道，身口臭穢，諸根殘缺。

「或有眾生習行十不善業，得外惡報；或有眾生習行十種善業，得外勝報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有眾生習行十不善業，得外惡報；或有眾生習行十種善業，得外勝報。

「復次，長者！若有眾生禮佛塔廟，得十種功德；奉施寶蓋，得十種功德；奉施繒幡，得十種功德；奉施鍾鈴，得十種功德；奉施衣服，得十種功德；奉施器皿，得十種功德；奉施飲食，得十種功德；奉施靴履，得十種功德；奉施香華，得十種功德；奉施燈明，得十種功德；恭敬合掌，得十種功德。是名略說世間諸業差別法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！若有眾生禮佛塔廟，得十種功德；奉施寶蓋，得十種功德；奉施繒幡，得十種功德；奉施鍾鈴，得十種功德；奉施衣服，得十種功德；奉施器皿，得十種功德；奉施飲食，得十種功德；奉施靴履，得十種功德；奉施香華，得十種功德；奉施燈明，得十種功德；恭敬合掌，得十種功德。是名略說世間諸業差別法門。」

佛告首迦：「有十種業能令眾生得短命報：一者，自行殺生；二者，勸他令殺；三者，讚歎殺法；四者，見殺隨喜；五者，於惡憎所，欲令喪滅；六者，見怨滅已，心生歡喜；七者，壞他胎藏；八者，教人毀壞；九者，建立天寺，屠殺眾生；十者，教人戰鬪，互相殘害。以是十業得短命報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告首迦：「有十種業能令眾生得短命報：一者，自行殺生；二者，勸他令殺；三者，讚歎殺法；四者，見殺隨喜；五者，於惡憎所，欲令喪滅；六者，見怨滅已，心生歡喜；七者，壞他胎藏；八者，教人毀壞；九者，建立天寺，屠殺眾生；十者，教人戰鬪，互相殘害。以是十業得短命報。

「復有十業能令眾生得長命報：一者，自不殺生；二者，勸他不殺；三者，讚歎不殺；四者，見他不殺，心生歡喜；五者，見被殺者，方便救免；六者，見死怖者，安慰其心；七者，見恐怖者，施與無畏；八者，見諸患苦之人，起慈愍心；九者，見諸急難之人，起大悲心；十者，以諸飲食，惠施眾生。以是十業得長命報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得長命報：一者，自不殺生；二者，勸他不殺；三者，讚歎不殺；四者，見他不殺，心生歡喜；五者，見被殺者，方便救免；六者，見死怖者，安慰其心；七者，見恐怖者，施與無畏；八者，見諸患苦之人，起慈愍心；九者，見諸急難之人，起大悲心；十者，以諸飲食，惠施眾生。以是十業得長命報。

「復有十業能令眾生得多病報：一者，好喜打拍一切眾生；二者，勸他令打；三者，讚歎打法；四者，見打歡喜；五者，惱亂父母，令心憂惱；六者，惱亂賢聖；七者，見怨病苦，心大歡喜；八者，見怨病愈，心生不樂；九者，於怨病所，與非治藥；十者，宿食不消，而復更食。以是十業得多病報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得多病報：一者，好喜打拍一切眾生；二者，勸他令打；三者，讚歎打法；四者，見打歡喜；五者，惱亂父母，令心憂惱；六者，惱亂賢聖；七者，見怨病苦，心大歡喜；八者，見怨病愈，心生不樂；九者，於怨病所，與非治藥；十者，宿食不消，而復更食。以是十業得多病報。

「復有十業能令眾生得少病報：一者，不喜打拍一切眾生；二者，勸他不打；三者，讚不打法；四者，見不打者，心生歡喜；五者，供養父母及諸病人；六者，見賢聖病，瞻視供養；七者，見怨病愈，心生歡喜；八者，見病苦者，施與良藥，亦勸他施；九者，於病苦眾生，起慈愍心；十者，於諸飲食，能自節量。以是十業得少病報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得少病報：一者，不喜打拍一切眾生；二者，勸他不打；三者，讚不打法；四者，見不打者，心生歡喜；五者，供養父母及諸病人；六者，見賢聖病，瞻視供養；七者，見怨病愈，心生歡喜；八者，見病苦者，施與良藥，亦勸他施；九者，於病苦眾生，起慈愍心；十者，於諸飲食，能自節量。以是十業得少病報。

「復有十業能令眾生得醜陋報：一者，好行忿怒；二者，好懷嫌恨；三者，誑惑於他；四者，惱亂眾生；五者，於父母所無愛敬心；六者，於賢聖所不生恭敬；七者，侵奪賢聖資生田業；八者，於佛塔廟斷滅燈明；九者，見醜陋者，毀呰輕賤；十者，習諸惡行。以是十業得醜陋報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得醜陋報：一者，好行忿怒；二者，好懷嫌恨；三者，誑惑於他；四者，惱亂眾生；五者，於父母所無愛敬心；六者，於賢聖所不生恭敬；七者，侵奪賢聖資生田業；八者，於佛塔廟斷滅燈明；九者，見醜陋者，毀呰輕賤；十者，習諸惡行。以是十業得醜陋報。

「復有十業能令眾生得端正報：一者，不瞋；二者，施衣；三者，愛敬父母；四者，尊重賢聖；五者，塗飾佛塔；六者，掃灑堂宇；七者，掃灑僧地；八者，掃灑佛塔；九者，見醜陋者，不生輕賤，起恭敬心；十者，見端正者，曉悟宿因。以是十業得端正報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得端正報：一者，不瞋；二者，施衣；三者，愛敬父母；四者，尊重賢聖；五者，塗飾佛塔；六者，掃灑堂宇；七者，掃灑僧地；八者，掃灑佛塔；九者，見醜陋者，不生輕賤，起恭敬心；十者，見端正者，曉悟宿因。以是十業得端正報。

「復有十業能令眾生得小威勢報：一者，於諸眾生起嫉妬心；二者，見他得利，心生惱熱；三者，見他失利，其心歡喜；四者，於他名譽起嫉惡心；五者，見失名譽，心大忻悅；六者，退菩提心，毀佛形像；七者，於己父母及賢聖所無心奉侍；八者，勸人修習少威德業；九者，障他修行大威德業；十者，見少威德者，心生輕賤。以是十業得少威勢報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得小威勢報：一者，於諸眾生起嫉妬心；二者，見他得利，心生惱熱；三者，見他失利，其心歡喜；四者，於他名譽起嫉惡心；五者，見失名譽，心大忻悅；六者，退菩提心，毀佛形像；七者，於己父母及賢聖所無心奉侍；八者，勸人修習少威德業；九者，障他修行大威德業；十者，見少威德者，心生輕賤。以是十業得少威勢報。

「復有十業能令眾生得大威勢報：一者，於諸眾生心無嫉妬；二者，見他得利，心生歡喜；三者，見他失利，起憐愍心；四者，於他名譽，心生忻悅；五者，見失名譽，助懷憂惱；六者，發菩提心，造佛形像，奉施寶蓋；七者，於己父母及賢聖所，恭敬奉迎；八者，勸人棄捨少威德業；九者，勸人修行大威德業；十者，見無威德，不生輕賤。以是十業得大威勢報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得大威勢報：一者，於諸眾生心無嫉妬；二者，見他得利，心生歡喜；三者，見他失利，起憐愍心；四者，於他名譽，心生忻悅；五者，見失名譽，助懷憂惱；六者，發菩提心，造佛形像，奉施寶蓋；七者，於己父母及賢聖所，恭敬奉迎；八者，勸人棄捨少威德業；九者，勸人修行大威德業；十者，見無威德，不生輕賤。以是十業得大威勢報。

「復有十業能令眾生得下族姓報：一者，不知敬父；二者，不知敬母；三者，不知敬沙門；四者，不知敬婆羅門；五者，於諸尊長而不敬仰；六者，於諸師長不奉迎供養；七者，見諸尊長不迎逆請坐；八者，於父母所不遵教誨；九者，於賢聖所亦不受教；十者，輕蔑下族。以是十業得下族姓報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得下族姓報：一者，不知敬父；二者，不知敬母；三者，不知敬沙門；四者，不知敬婆羅門；五者，於諸尊長而不敬仰；六者，於諸師長不奉迎供養；七者，見諸尊長不迎逆請坐；八者，於父母所不遵教誨；九者，於賢聖所亦不受教；十者，輕蔑下族。以是十業得下族姓報。

「復有十業能令眾生得上族姓報：一者，善知敬父；二者，善知敬母；三者，善知敬沙門；四者，善知敬婆羅門；五者，敬護尊長；六者，奉迎師長；七者，見諸尊長迎逆請坐；八者，於父母所敬受教誨；九者，於賢聖所尊敬受教；十者，不輕下族。以是十業得上族姓報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得上族姓報：一者，善知敬父；二者，善知敬母；三者，善知敬沙門；四者，善知敬婆羅門；五者，敬護尊長；六者，奉迎師長；七者，見諸尊長迎逆請坐；八者，於父母所敬受教誨；九者，於賢聖所尊敬受教；十者，不輕下族。以是十業得上族姓報。

「復有十業能令眾生得少資生報；一者，自行偷盜；二者，勸他偷盜；三者，讚歎偷盜；四者，見盜歡喜；五者，於父母所減撤生業；六者，於賢聖所侵奪資財；七者，見他得利，心不歡喜；八者，障他得利，為作留難；九者，見他行施，無隨喜心；十者，見世飢饉，心不憐愍而生歡喜。以是十業得少資生報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得少資生報；一者，自行偷盜；二者，勸他偷盜；三者，讚歎偷盜；四者，見盜歡喜；五者，於父母所減撤生業；六者，於賢聖所侵奪資財；七者，見他得利，心不歡喜；八者，障他得利，為作留難；九者，見他行施，無隨喜心；十者，見世飢饉，心不憐愍而生歡喜。以是十業得少資生報。

「復有十業能令眾生得多資生報：一者，自離偷盜；二者，勸他不盜；三者，讚歎不盜；四者，見他不盜，心生歡喜；五者，於父母所供奉生業；六者，於諸賢聖給施所須；七者，見他得利，心生歡喜；八者，見求利者，方便佐助；九者，見樂施者，心生忻悅；十者，見世飢饉，心生憐愍。以是十業得多資生報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得多資生報：一者，自離偷盜；二者，勸他不盜；三者，讚歎不盜；四者，見他不盜，心生歡喜；五者，於父母所供奉生業；六者，於諸賢聖給施所須；七者，見他得利，心生歡喜；八者，見求利者，方便佐助；九者，見樂施者，心生忻悅；十者，見世飢饉，心生憐愍。以是十業得多資生報。

「復有十業能令眾生得邪智報：一者，不能諮問智慧沙門、婆羅門；二者，顯說惡法；三者，不能受持修習正法；四者，讚非定法，以為定法；五者，恡法不說；六者，親近邪智；七者，遠離正智；八者，讚歎邪見；九者，棄捨正見；十者，見癡惡人，輕賤毀呰。以是十業得邪智報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得邪智報：一者，不能諮問智慧沙門、婆羅門；二者，顯說惡法；三者，不能受持修習正法；四者，讚非定法，以為定法；五者，恡法不說；六者，親近邪智；七者，遠離正智；八者，讚歎邪見；九者，棄捨正見；十者，見癡惡人，輕賤毀呰。以是十業得邪智報。

「復有十業能令眾生得正智報：一者，善能諮問智慧沙門、婆羅門；二者，顯說善法；三者，聞持正法；四者，見說定法，歎言善哉；五者，樂說正法；六者，親近正智人；七者，攝護正法；八者，勤修多聞；九者，遠離邪見；十者，見癡惡人，不生輕賤。以是十業得正智報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得正智報：一者，善能諮問智慧沙門、婆羅門；二者，顯說善法；三者，聞持正法；四者，見說定法，歎言善哉；五者，樂說正法；六者，親近正智人；七者，攝護正法；八者，勤修多聞；九者，遠離邪見；十者，見癡惡人，不生輕賤。以是十業得正智報。

「復有十業能令眾生得地獄報：一者，身行重惡業；二者，口行重惡業；三者，意行重惡業；四者，起於斷見；五者，起於常見；六者，起無因見；七者，起無作見；八者，起於無見；九者，起於邊見；十者，不知恩報。以是十業得地獄報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得地獄報：一者，身行重惡業；二者，口行重惡業；三者，意行重惡業；四者，起於斷見；五者，起於常見；六者，起無因見；七者，起無作見；八者，起於無見；九者，起於邊見；十者，不知恩報。以是十業得地獄報。

「復有十業能令眾生得畜生報：一者，身行中惡業；二者，口行中惡業；三者，意行中惡業；四者，從貪煩惱，起諸惡業；五者，從瞋煩惱，起諸惡業；六者，從癡煩惱，起諸惡業；七者，毀罵眾生；八者，惱害眾生；九者，施不淨物；十者，行於邪婬。以是十業得畜生報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得畜生報：一者，身行中惡業；二者，口行中惡業；三者，意行中惡業；四者，從貪煩惱，起諸惡業；五者，從瞋煩惱，起諸惡業；六者，從癡煩惱，起諸惡業；七者，毀罵眾生；八者，惱害眾生；九者，施不淨物；十者，行於邪婬。以是十業得畜生報。

「復有十業能令眾生得餓鬼報：一者，身行輕惡業；二者，口行輕惡業；三者，意行輕惡業；四者，起於多貪；五者，起於惡貪；六者，嫉妬；七者，邪見；八者，愛著資生，即便命終；九者，因飢而亡；十者，枯渴而死。以是十業得餓鬼報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得餓鬼報：一者，身行輕惡業；二者，口行輕惡業；三者，意行輕惡業；四者，起於多貪；五者，起於惡貪；六者，嫉妬；七者，邪見；八者，愛著資生，即便命終；九者，因飢而亡；十者，枯渴而死。以是十業得餓鬼報。

「復有十業能令眾生得阿修羅報：一者，身行微惡業；二者，口行微惡業；三者，意行微惡業；四者，憍慢；五者，我慢；六者，增上慢；七者，大慢；八者，邪慢；九者，慢慢；十者，迴諸善根，向修羅趣。以是十業得阿修羅報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得阿修羅報：一者，身行微惡業；二者，口行微惡業；三者，意行微惡業；四者，憍慢；五者，我慢；六者，增上慢；七者，大慢；八者，邪慢；九者，慢慢；十者，迴諸善根，向修羅趣。以是十業得阿修羅報。

「復有十業能令眾生得人趣報：一者，不殺；二者，不盜；三者，不邪婬；四者，不妄語；五者，不綺語；六者，不兩舌；七者，不惡口；八者，不貪；九者，不瞋；十者，不邪見。於十善業，缺漏不全，以是十業得人趣報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得人趣報：一者，不殺；二者，不盜；三者，不邪婬；四者，不妄語；五者，不綺語；六者，不兩舌；七者，不惡口；八者，不貪；九者，不瞋；十者，不邪見。於十善業，缺漏不全，以是十業得人趣報。

「復有十業能令眾生得欲天報，所謂具足修行增上十善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得欲天報，所謂具足修行增上十善。

「復有十業能令眾生得色天報，所謂修行有漏十善，與定相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業能令眾生得色天報，所謂修行有漏十善，與定相應。

「復有四業能令眾生得無色天報：一者，過一切色想，滅有對想等，入於空處定；二者，過一切空處定，入識處定；三者，過一切識處定，入無所有處定；四者，過無所有處定，入非想非非想定。以是四業得無色天報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四業能令眾生得無色天報：一者，過一切色想，滅有對想等，入於空處定；二者，過一切空處定，入識處定；三者，過一切識處定，入無所有處定；四者，過無所有處定，入非想非非想定。以是四業得無色天報。

「復有業能令眾生得決定報者：若人於佛、法、僧及持戒人所，以增上心施，以此善業發願迴向，即得往生。是名決定報業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業能令眾生得決定報者：若人於佛、法、僧及持戒人所，以增上心施，以此善業發願迴向，即得往生。是名決定報業。

「復有業能令眾生得不定報者：若業非增上心作，更不修習，又不發願、迴向受生，是名不定報業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業能令眾生得不定報者：若業非增上心作，更不修習，又不發願、迴向受生，是名不定報業。

「復有業能令眾生得邊地報者：若業於佛、法、僧、淨持戒人及大眾所，不增上心施，以此善根願生邊地。以是願故，即生邊地，受淨、不淨報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業能令眾生得邊地報者：若業於佛、法、僧、淨持戒人及大眾所，不增上心施，以此善根願生邊地。以是願故，即生邊地，受淨、不淨報。

「復有業能令眾生得中國報者：若作業時，於佛、法、僧、清淨持戒梵行人邊及大眾所，起於增上，殷重布施。以是善根決定發願求生中國，還得值佛及聞正法，受於上妙清淨果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業能令眾生得中國報者：若作業時，於佛、法、僧、清淨持戒梵行人邊及大眾所，起於增上，殷重布施。以是善根決定發願求生中國，還得值佛及聞正法，受於上妙清淨果報。

「復有業能令眾生盡地獄壽者：若有眾生造地獄業已，無慙無愧而不厭離，心無怖畏，反生歡喜，又不懺悔，而復更造重增惡業，如提婆達多等。以是業故，盡地獄壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業能令眾生盡地獄壽者：若有眾生造地獄業已，無慙無愧而不厭離，心無怖畏，反生歡喜，又不懺悔，而復更造重增惡業，如提婆達多等。以是業故，盡地獄壽。

「復有業能令眾生墮於地獄，至半而夭，不盡其壽：若有眾生造地獄業，積集成已，後生怖畏，慙愧厭離，懺悔棄捨，非增上心。以是業故，墮於地獄；後追悔故，地獄半夭，不盡其壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業能令眾生墮於地獄，至半而夭，不盡其壽：若有眾生造地獄業，積集成已，後生怖畏，慙愧厭離，懺悔棄捨，非增上心。以是業故，墮於地獄；後追悔故，地獄半夭，不盡其壽。

「復有業能令眾生墮於地獄，暫入即出：若有眾生造地獄業，作已怖畏，起增上信，生慙愧心，厭惡棄捨，慇重懺悔，更不重造如阿闍世王殺父等罪，暫入地獄，即得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業能令眾生墮於地獄，暫入即出：若有眾生造地獄業，作已怖畏，起增上信，生慙愧心，厭惡棄捨，慇重懺悔，更不重造如阿闍世王殺父等罪，暫入地獄，即得解脫。」

於是世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊即說偈言：

「若人造重罪， 作已深自責， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人造重罪， 作已深自責，

懺悔更不造， 能拔根本業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔更不造， 能拔根本業。

「復有業作而不集：若有眾生身、口、意等造諸惡業，造已怖畏，慙愧遠離，深自悔責，更不重造，是名作而不集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業作而不集：若有眾生身、口、意等造諸惡業，造已怖畏，慙愧遠離，深自悔責，更不重造，是名作而不集。

「復有業集而不作：若有眾生自不作業，以惡心故，勸人行惡，是名集而不作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業集而不作：若有眾生自不作業，以惡心故，勸人行惡，是名集而不作。

「復有業亦作亦集：若有眾生造諸業已，心無改悔，而復數造，亦勸他人，是名亦作亦集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業亦作亦集：若有眾生造諸業已，心無改悔，而復數造，亦勸他人，是名亦作亦集。

「復有業不作不集：若有眾生自不造業，亦不教他無記業等，是名不作不集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業不作不集：若有眾生自不造業，亦不教他無記業等，是名不作不集。

「復有業初樂後苦：若有眾生為人所勸，歡喜行施，施心不堅，後還追悔。以是因緣生在人間，先雖富樂，後還貧苦。是名先樂後苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業初樂後苦：若有眾生為人所勸，歡喜行施，施心不堅，後還追悔。以是因緣生在人間，先雖富樂，後還貧苦。是名先樂後苦。

「復有業初苦後樂：若有眾生為人勸導，俛仰少施，施已歡喜，心無恡悔。以是因緣生在人間，初時貧苦，後還富樂。是名初苦後樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業初苦後樂：若有眾生為人勸導，俛仰少施，施已歡喜，心無恡悔。以是因緣生在人間，初時貧苦，後還富樂。是名初苦後樂。

「復有業初苦後苦：若有眾生離善知識，無人勸導，乃至不能少行惠施。以是因緣生在人間，初時貧苦，後還貧苦，是名初苦後苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業初苦後苦：若有眾生離善知識，無人勸導，乃至不能少行惠施。以是因緣生在人間，初時貧苦，後還貧苦，是名初苦後苦。

「復有業初樂後樂：若有眾生近善知識，勸令行施，便生歡喜，堅修施業。以是因緣生在人間，初時富樂，後亦富樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業初樂後樂：若有眾生近善知識，勸令行施，便生歡喜，堅修施業。以是因緣生在人間，初時富樂，後亦富樂。

「復有業貧而樂施：若有眾生先曾行施，不遇福田，流轉生死，在於人道。以不遇福田故，果報微劣，隨得隨盡；以習施故，雖處貧窮，而能行施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業貧而樂施：若有眾生先曾行施，不遇福田，流轉生死，在於人道。以不遇福田故，果報微劣，隨得隨盡；以習施故，雖處貧窮，而能行施。

「復有業富而慳貪：若有眾生未曾布施，遇善知識，暫行一施，值良福田。以田勝故，資生具足，先不習故，雖富而慳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業富而慳貪：若有眾生未曾布施，遇善知識，暫行一施，值良福田。以田勝故，資生具足，先不習故，雖富而慳。

「復有業富而能施：若有眾生值善知識，多修施業，遇良福田。以是因緣，巨富饒財，而能行施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業富而能施：若有眾生值善知識，多修施業，遇良福田。以是因緣，巨富饒財，而能行施。

「復有業貧而慳貪：若有眾生離善知識，無人勸導，不能行施。以是因緣，生在貧窮，而復慳貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業貧而慳貪：若有眾生離善知識，無人勸導，不能行施。以是因緣，生在貧窮，而復慳貪。

「復有業能令眾生得身樂，而心不樂，如有福凡夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業能令眾生得身樂，而心不樂，如有福凡夫。

「復有業能令眾生得心樂，而身不樂，如無福羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業能令眾生得心樂，而身不樂，如無福羅漢。

「復有業能令眾生得身心俱樂，如有福羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業能令眾生得身心俱樂，如有福羅漢。

「復有業能令眾生得身心俱不樂，如無福凡夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業能令眾生得身心俱不樂，如無福凡夫。

「復有業能令眾生命盡而業不盡：若有眾生從地獄死還生地獄，畜生、餓鬼乃至人、天、阿修羅等亦復如是，是名命盡而業不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業能令眾生命盡而業不盡：若有眾生從地獄死還生地獄，畜生、餓鬼乃至人、天、阿修羅等亦復如是，是名命盡而業不盡。

「復有業能令眾生業盡而命不盡：若有眾生樂盡受苦，苦盡受樂等，是名業盡，而命不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業能令眾生業盡而命不盡：若有眾生樂盡受苦，苦盡受樂等，是名業盡，而命不盡。

「復有業能令眾生業、命俱盡：若有眾生從地獄滅，生於畜生及以餓鬼乃至人、天、阿修羅等，是名業、命俱盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業能令眾生業、命俱盡：若有眾生從地獄滅，生於畜生及以餓鬼乃至人、天、阿修羅等，是名業、命俱盡。

「復有業能令眾生業、命俱不盡：若有眾生盡諸煩惱，所謂須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢等，是名業、命俱不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業能令眾生業、命俱不盡：若有眾生盡諸煩惱，所謂須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢等，是名業、命俱不盡。

「復有業能令眾生雖生惡道，形容殊妙、眼目端嚴、膚體光澤，人所樂見：若有眾生因欲煩惱起破戒業，以是因緣，雖生惡道，形容殊妙、眼目端嚴、膚體光澤，人所樂見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業能令眾生雖生惡道，形容殊妙、眼目端嚴、膚體光澤，人所樂見：若有眾生因欲煩惱起破戒業，以是因緣，雖生惡道，形容殊妙、眼目端嚴、膚體光澤，人所樂見。

「復有業能令眾生生於惡道，形容醜陋、膚體麁澁，人不喜見：若有眾生從瞋煩惱起破戒業，以是因緣，生於惡道，形容醜陋、膚體麁澁，人不喜見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業能令眾生生於惡道，形容醜陋、膚體麁澁，人不喜見：若有眾生從瞋煩惱起破戒業，以是因緣，生於惡道，形容醜陋、膚體麁澁，人不喜見。

「復有業能令眾生生於惡道，身口臭穢、諸根殘缺：若有眾生從癡煩惱起破戒業，以是因緣，生於惡道，身口臭穢、諸根殘缺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有業能令眾生生於惡道，身口臭穢、諸根殘缺：若有眾生從癡煩惱起破戒業，以是因緣，生於惡道，身口臭穢、諸根殘缺。

「復有十業得外惡報：若有眾生於十不善業多修習故，感諸外物悉不具足。一者，以殺業故，令諸外報，大地鹹鹵，藥草無力；二者，以盜業故，感外霜雹、螽蝗蟲等，令世飢饉：三者，邪婬業故，感惡風雨及諸塵埃；四者，妄語業故，感生外物，皆悉臭穢；五者，兩舌業故，感外大地高下不平、峻崖嶮谷株杌槎菜；六者，惡口業故，感生外報，瓦石、沙礫、麁澁惡物不可觸近；七者，綺語業故，感生外報，令草木稠林、枝條棘刺；八者，以貪業故，感生外報，令諸苗稼、子實微細；九者，以瞋業故，感生外報，令諸樹木、果實苦澁；十者，以邪見業故，感生外報，苗稼不實，收獲尠少。以是十業得外惡報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業得外惡報：若有眾生於十不善業多修習故，感諸外物悉不具足。一者，以殺業故，令諸外報，大地鹹鹵，藥草無力；二者，以盜業故，感外霜雹、螽蝗蟲等，令世飢饉：三者，邪婬業故，感惡風雨及諸塵埃；四者，妄語業故，感生外物，皆悉臭穢；五者，兩舌業故，感外大地高下不平、峻崖嶮谷株杌槎菜；六者，惡口業故，感生外報，瓦石、沙礫、麁澁惡物不可觸近；七者，綺語業故，感生外報，令草木稠林、枝條棘刺；八者，以貪業故，感生外報，令諸苗稼、子實微細；九者，以瞋業故，感生外報，令諸樹木、果實苦澁；十者，以邪見業故，感生外報，苗稼不實，收獲尠少。以是十業得外惡報。

「復有十業得外勝報：若有眾生修十善業，與上相違，當知即獲十外勝報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十業得外勝報：若有眾生修十善業，與上相違，當知即獲十外勝報。

「若有眾生禮佛塔廟，得十種功德：一者，得妙色好聲；二者，有所發言，人皆信伏；三者，處眾無畏；四者，天人愛護；五者，具足威勢；六者，威勢眾生皆來親附；七者，常得親近諸佛、菩薩；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名禮佛塔廟得十種功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生禮佛塔廟，得十種功德：一者，得妙色好聲；二者，有所發言，人皆信伏；三者，處眾無畏；四者，天人愛護；五者，具足威勢；六者，威勢眾生皆來親附；七者，常得親近諸佛、菩薩；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名禮佛塔廟得十種功德。

「若有眾生奉施寶蓋，得十種功德：一者，處世如蓋，覆護眾生；二者，身心安隱，離諸熱惱；三者，一切敬重，無敢輕慢；四者，有大威勢；五者，常得親近諸佛、菩薩大威德者，以為眷屬；六者，恒作轉輪聖王；七者，恒為上首，修習善業；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施寶蓋得十種功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生奉施寶蓋，得十種功德：一者，處世如蓋，覆護眾生；二者，身心安隱，離諸熱惱；三者，一切敬重，無敢輕慢；四者，有大威勢；五者，常得親近諸佛、菩薩大威德者，以為眷屬；六者，恒作轉輪聖王；七者，恒為上首，修習善業；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施寶蓋得十種功德。

「若有眾生奉施繒幡，得十種功德：一者，處世如幢，國王、大臣、親友、知識恭敬供養；二者，豪富自在，具大財寶；三者，善名流布，遍至諸方；四者，形貌端嚴，壽命長遠；五者，常於生處，施行堅固；六者，有大名稱；七者，有大威德；八者，生在上族；九者，身壞命終，生於天上；十者，速證涅槃。是名奉施繒幡得十種功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生奉施繒幡，得十種功德：一者，處世如幢，國王、大臣、親友、知識恭敬供養；二者，豪富自在，具大財寶；三者，善名流布，遍至諸方；四者，形貌端嚴，壽命長遠；五者，常於生處，施行堅固；六者，有大名稱；七者，有大威德；八者，生在上族；九者，身壞命終，生於天上；十者，速證涅槃。是名奉施繒幡得十種功德。

「若有眾生奉施鍾鈴、得十種功德：一者，得梵音聲；二者，有大名聞；三者，自識宿命；四者，所有出言，人皆敬受；五者，常有寶蓋以自莊嚴；六者，有妙瓔珞，以為服飾；七者，面貌端嚴，見者歡喜；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施鍾鈴得十種功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生奉施鍾鈴、得十種功德：一者，得梵音聲；二者，有大名聞；三者，自識宿命；四者，所有出言，人皆敬受；五者，常有寶蓋以自莊嚴；六者，有妙瓔珞，以為服飾；七者，面貌端嚴，見者歡喜；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施鍾鈴得十種功德。

「若有眾生奉施衣服、得十種功德：一者，面目端嚴；二者，肌膚細滑；三者，塵垢不著；四者，生便具足上妙衣服；五者，微妙臥具，覆蓋其身；六者，具慙愧服；七者，見者愛敬；八者，具大財寶；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施衣服得十種功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生奉施衣服、得十種功德：一者，面目端嚴；二者，肌膚細滑；三者，塵垢不著；四者，生便具足上妙衣服；五者，微妙臥具，覆蓋其身；六者，具慙愧服；七者，見者愛敬；八者，具大財寶；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施衣服得十種功德。

「若有眾生奉施器皿、得十種功德：一者，處世如器；二者，得善法津澤；三者，離諸渴愛；四者，若渴思水，流泉涌出；五者，終不生於餓鬼道中；六者，得天妙器；七者，遠離惡友；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施器皿得十種功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生奉施器皿、得十種功德：一者，處世如器；二者，得善法津澤；三者，離諸渴愛；四者，若渴思水，流泉涌出；五者，終不生於餓鬼道中；六者，得天妙器；七者，遠離惡友；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施器皿得十種功德。

「若有眾生奉施飲食、得十種功德：一者，得命；二者，得色；三者，得力；四者，獲得安無礙辯；五者，得無所畏；六者，無諸懈怠，為眾敬仰；七者，眾人愛樂；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施飲食得十種功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生奉施飲食、得十種功德：一者，得命；二者，得色；三者，得力；四者，獲得安無礙辯；五者，得無所畏；六者，無諸懈怠，為眾敬仰；七者，眾人愛樂；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施飲食得十種功德。

「若有眾生奉施靴履，得十種功德：一者，具足妙乘；二者，足下安平；三者，足趺柔軟；四者，遠涉輕健；五者，身無疲極；六者，所行之處不為荊棘瓦礫損壞其足；七者，得神通力；八者，具諸給使；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施靴履得十種功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生奉施靴履，得十種功德：一者，具足妙乘；二者，足下安平；三者，足趺柔軟；四者，遠涉輕健；五者，身無疲極；六者，所行之處不為荊棘瓦礫損壞其足；七者，得神通力；八者，具諸給使；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施靴履得十種功德。

「若有眾生奉施香華，得十種功德：一者，處世如花；二者，身無臭穢；三者，福香戒香，遍諸方所；四者，隨所生處，鼻根不壞；五者，超勝世間，為眾歸仰；六者，身常香潔；七者，愛樂正法，受持讀誦；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施香花得十種功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生奉施香華，得十種功德：一者，處世如花；二者，身無臭穢；三者，福香戒香，遍諸方所；四者，隨所生處，鼻根不壞；五者，超勝世間，為眾歸仰；六者，身常香潔；七者，愛樂正法，受持讀誦；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施香花得十種功德。

「若有眾生奉施燈明，得十種功德：一者，照世如燈；二者，隨所生處，肉眼不壞；三者，得於天眼；四者，於善惡法，得善智慧；五者，除滅大闇；六者，得智慧明；七者，流轉世間，常不在於黑闇之處；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施燈明得十種功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生奉施燈明，得十種功德：一者，照世如燈；二者，隨所生處，肉眼不壞；三者，得於天眼；四者，於善惡法，得善智慧；五者，除滅大闇；六者，得智慧明；七者，流轉世間，常不在於黑闇之處；八者，具大福報；九者，命終生天；十者，速證涅槃。是名奉施燈明得十種功德。

「若有眾生恭敬合掌，得十種功德：一者，得勝福報；二者，生於上族；三者，得勝妙色；四者，得勝妙聲；五者，得勝妙蓋；六者，得勝妙辯；七者，得勝妙信；八者，得勝妙戒；九者，得勝妙多聞；十者，得勝妙智。是名恭敬合掌得十種功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生恭敬合掌，得十種功德：一者，得勝福報；二者，生於上族；三者，得勝妙色；四者，得勝妙聲；五者，得勝妙蓋；六者，得勝妙辯；七者，得勝妙信；八者，得勝妙戒；九者，得勝妙多聞；十者，得勝妙智。是名恭敬合掌得十種功德。」

爾時世尊說此法已，首迦長者於如來所得淨信心。爾時首迦頭面禮佛，作如是言：「我今請佛往舍婆提城，到我父所忉提長者家。願令我父及一切眾生長夜安樂！」爾時世尊為利益故，默然受請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此法已，首迦長者於如來所得淨信心。爾時首迦頭面禮佛，作如是言：「我今請佛往舍婆提城，到我父所忉提長者家。願令我父及一切眾生長夜安樂！」爾時世尊為利益故，默然受請。

爾時首迦聞佛所說，心大歡喜，頂禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時首迦聞佛所說，心大歡喜，頂禮而退。