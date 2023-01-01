佛說尊上經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說尊上經

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時，尊者盧耶強耆，在釋䩭瘦阿練若窟中。彼時，尊者盧耶強耆，晨起而起，出窟已，在露地敷繩牀，著尼師檀已，依結加趺坐。於是有天，形色極妙，過夜已來詣尊者盧耶強耆所，到已禮尊者盧耶強耆足，却住一面已，因彼天光明，以妙光悉照窟。彼天却住一面已，白尊者盧耶強耆曰：「比丘比丘！持賢善偈及解義不？」如是說已，彼尊者盧耶強耆報彼天曰：「此天！我不持賢善偈及解義。汝天！持此賢善偈及解義不？」如是說已，彼天報尊者盧耶強耆曰：「此比丘！我持賢善偈，不解義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時，尊者盧耶強耆，在釋䩭瘦阿練若窟中。彼時，尊者盧耶強耆，晨起而起，出窟已，在露地敷繩牀，著尼師檀已，依結加趺坐。於是有天，形色極妙，過夜已來詣尊者盧耶強耆所，到已禮尊者盧耶強耆足，却住一面已，因彼天光明，以妙光悉照窟。彼天却住一面已，白尊者盧耶強耆曰：「比丘比丘！持賢善偈及解義不？」如是說已，彼尊者盧耶強耆報彼天曰：「此天！我不持賢善偈及解義。汝天！持此賢善偈及解義不？」如是說已，彼天報尊者盧耶強耆曰：「此比丘！我持賢善偈，不解義。」

「云何，汝天！持賢善偈而不解義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何，汝天！持賢善偈而不解義？」

「此比丘！我一時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園，彼為諸比丘說賢善偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此比丘！我一時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園，彼為諸比丘說賢善偈：

「『過去當不憶， 當來無求念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『過去當不憶， 當來無求念，

過去已盡滅， 當來無所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去已盡滅， 當來無所得，

謂現在之法， 彼彼當思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂現在之法， 彼彼當思惟。

所念非牢固， 智者能自覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所念非牢固， 智者能自覺。

得已能進行， 何智憂命終？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得已能進行， 何智憂命終？

我心不離此， 大眾不能脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我心不離此， 大眾不能脫，

如是堅牢住， 晝夜不捨之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是堅牢住， 晝夜不捨之。

是故賢善偈， 人當作是觀。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故賢善偈， 人當作是觀。』

「如是，比丘！我持賢善偈而不解義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，比丘！我持賢善偈而不解義。」

「云何，天！誰持賢善偈及以義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何，天！誰持賢善偈及以義？」

「此比丘！世尊在舍衛城祇樹給孤獨園，彼持此賢善偈及以義，是故汝比丘！當從世尊受持賢善偈及以義，善思惟念、諷誦持之。何以故？此比丘！彼賢善偈及以義，是義是法、行於梵行、成神通、至尊道、與涅槃相應。此族姓子，信樂學道，信樂出家，棄家學道，當持此賢善偈及以義，善思惟念、當奉持之。」彼天說已，禮尊者盧耶強耆足，繞尊者盧耶強耆已，即其處忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此比丘！世尊在舍衛城祇樹給孤獨園，彼持此賢善偈及以義，是故汝比丘！當從世尊受持賢善偈及以義，善思惟念、諷誦持之。何以故？此比丘！彼賢善偈及以義，是義是法、行於梵行、成神通、至尊道、與涅槃相應。此族姓子，信樂學道，信樂出家，棄家學道，當持此賢善偈及以義，善思惟念、當奉持之。」彼天說已，禮尊者盧耶強耆足，繞尊者盧耶強耆已，即其處忽然不現。

於是尊者盧耶強耆，彼天還不久，在釋䩭瘦受歲。受歲過三月已，作衣已成衣，與衣鉢俱行至舍衛城，次第而行至舍衛城，住舍衛城祇樹給孤獨園。於是尊者盧耶強耆至世尊所，到已禮世尊足，却坐一面。尊者盧耶強耆却坐一面已，白世尊曰：「唯世尊！我一時在釋䩭瘦寂靜窟中。唯世尊！晨起，起已出窟，於露地施繩牀，敷尼師檀已，結加趺坐。彼時有天。形色極妙，過夜已來至我所，到已禮我足却住一面，因彼天光明，以妙光悉照窟。彼天却住一面已語我曰：『比丘比丘！汝持賢善偈及義不？』如是說已，我報彼天曰：『此天！我不持賢善偈及以義。汝天！持賢善偈及以義不？』如是說已，彼天報我曰：『此比丘！我持賢善偈、不解義。』『云何，汝天！持賢善偈而不解義？』『此比丘！我於一時，世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園，彼為比丘說賢善偈而不解義，說此偈(如上故不重寫)。如是比丘！我持賢善偈而不解義。』『云何，天！此誰持賢善偈及以義？』『此比丘！世尊在舍衛城祇樹給孤獨園，彼持賢善偈及以義。是故，汝比丘！當從世尊受持此賢善偈及以義，思惟念、當奉行之。何以故？此比丘！彼賢善偈及以義，是義、是行於梵行、成神通、至等道、與涅槃相應。此族姓子，信樂學道，信樂出家，棄家學道者，當持此賢善偈及以義，善思惟念、當奉持之。』彼天說已，禮我足繞我，即其處忽然不現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是尊者盧耶強耆，彼天還不久，在釋䩭瘦受歲。受歲過三月已，作衣已成衣，與衣鉢俱行至舍衛城，次第而行至舍衛城，住舍衛城祇樹給孤獨園。於是尊者盧耶強耆至世尊所，到已禮世尊足，却坐一面。尊者盧耶強耆却坐一面已，白世尊曰：「唯世尊！我一時在釋䩭瘦寂靜窟中。唯世尊！晨起，起已出窟，於露地施繩牀，敷尼師檀已，結加趺坐。彼時有天。形色極妙，過夜已來至我所，到已禮我足却住一面，因彼天光明，以妙光悉照窟。彼天却住一面已語我曰：『比丘比丘！汝持賢善偈及義不？』如是說已，我報彼天曰：『此天！我不持賢善偈及以義。汝天！持賢善偈及以義不？』如是說已，彼天報我曰：『此比丘！我持賢善偈、不解義。』『云何，汝天！持賢善偈而不解義？』『此比丘！我於一時，世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園，彼為比丘說賢善偈而不解義，說此偈(如上故不重寫)。如是比丘！我持賢善偈而不解義。』『云何，天！此誰持賢善偈及以義？』『此比丘！世尊在舍衛城祇樹給孤獨園，彼持賢善偈及以義。是故，汝比丘！當從世尊受持此賢善偈及以義，思惟念、當奉行之。何以故？此比丘！彼賢善偈及以義，是義、是行於梵行、成神通、至等道、與涅槃相應。此族姓子，信樂學道，信樂出家，棄家學道者，當持此賢善偈及以義，善思惟念、當奉持之。』彼天說已，禮我足繞我，即其處忽然不現。」

「汝強耆！知彼天名字不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝強耆！知彼天名字不？」

「唯世尊！我不知彼天之名字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯世尊！我不知彼天之名字。」

「此強耆！彼名般那末難天子，是三十三天大將。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此強耆！彼名般那末難天子，是三十三天大將。」

「今是世尊時！今是善逝時！願世尊，當為諸比丘，說此賢善偈及以義。從世尊聞已，比丘當奉持之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今是世尊時！今是善逝時！願世尊，當為諸比丘，說此賢善偈及以義。從世尊聞已，比丘當奉持之。」

「是故，強耆！當善思聽之，善思惟念，我當為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，強耆！當善思聽之，善思惟念，我當為說。」

「如是，世尊！」尊者盧耶強耆受世尊教。世尊告說此偈(如上故不重寫)：「云何，強耆！比丘過去憶念？此強耆！或比丘色過去，若樂、若著、於中住；過去痛想行過去識，若樂、若著、於中住。如是，強耆！比丘憶念過去。云何，強耆！比丘不憶念過去？此強耆！或比丘過去色，不樂、不著亦不於中住；過去痛想行識，不樂、不著、不於中住。如是，強耆！比丘不念過去。云何，強耆！比丘當來求念？此強耆！或比丘當來色，或樂、或著、於中住；當來痛想行識，於中樂、或著、於中住。如是，強耆！比丘當來憶念。云何，強耆！或比丘當來無求念？此強耆！或比丘色，當來不有樂、不有著、不於中住；當來痛想行識，不有樂、不有著、不於中住。如是，強耆！比丘當來無求念。云何，強耆！比丘現在法思惟？此強耆！或比丘樂於現在色，於中著、於中住；現在痛想行識，於中樂、於中著、於中住。如是，強耆！比丘現在法思惟念。云何，強耆！比丘現在當不思惟念？此強耆！或比丘現在色，不有樂、不有著、不有住，痛想行識，不有樂、不有著、不有住，比丘現在法不思惟念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，世尊！」尊者盧耶強耆受世尊教。世尊告說此偈(如上故不重寫)：「云何，強耆！比丘過去憶念？此強耆！或比丘色過去，若樂、若著、於中住；過去痛想行過去識，若樂、若著、於中住。如是，強耆！比丘憶念過去。云何，強耆！比丘不憶念過去？此強耆！或比丘過去色，不樂、不著亦不於中住；過去痛想行識，不樂、不著、不於中住。如是，強耆！比丘不念過去。云何，強耆！比丘當來求念？此強耆！或比丘當來色，或樂、或著、於中住；當來痛想行識，於中樂、或著、於中住。如是，強耆！比丘當來憶念。云何，強耆！或比丘當來無求念？此強耆！或比丘色，當來不有樂、不有著、不於中住；當來痛想行識，不有樂、不有著、不於中住。如是，強耆！比丘當來無求念。云何，強耆！比丘現在法思惟？此強耆！或比丘樂於現在色，於中著、於中住；現在痛想行識，於中樂、於中著、於中住。如是，強耆！比丘現在法思惟念。云何，強耆！比丘現在當不思惟念？此強耆！或比丘現在色，不有樂、不有著、不有住，痛想行識，不有樂、不有著、不有住，比丘現在法不思惟念。」

佛如是說。尊者盧耶強耆聞世尊所說，歡喜而樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如是說。尊者盧耶強耆聞世尊所說，歡喜而樂。