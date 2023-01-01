梵摩渝經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵摩渝經

吳月支優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支優婆塞支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在隨提國，與五百沙門俱行。時，有逝心，名梵摩渝，彌夷國人也。年在耆艾百有二十，博通眾經星宿圖書，豫覩未萠一國師焉。梵摩渝遙聞佛王者之子出自釋姓，去國尊榮行作沙門，得道號佛，清淨至尊，與五百沙門處隨提國，開化眾生。梵摩渝深惟歎曰：「沙門瞿曇！神聖巍巍，為如來、應儀、正真覺、道神通以足、丈夫、尊雄、法御、眾聖、天人之師，心垢已除諸惡已盡，從自覺得無所不知，沙門、逝心、釋、梵、龍、鬼，為其說法，上中下語清淨為首，玄妙卓遠，眾聖所不聞也。」梵摩渝為門徒廣陳之，期為無上正真覺眾聖之王，吾等應為稽首稟化之矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在隨提國，與五百沙門俱行。時，有逝心，名梵摩渝，彌夷國人也。年在耆艾百有二十，博通眾經星宿圖書，豫覩未萠一國師焉。梵摩渝遙聞佛王者之子出自釋姓，去國尊榮行作沙門，得道號佛，清淨至尊，與五百沙門處隨提國，開化眾生。梵摩渝深惟歎曰：「沙門瞿曇！神聖巍巍，為如來、應儀、正真覺、道神通以足、丈夫、尊雄、法御、眾聖、天人之師，心垢已除諸惡已盡，從自覺得無所不知，沙門、逝心、釋、梵、龍、鬼，為其說法，上中下語清淨為首，玄妙卓遠，眾聖所不聞也。」梵摩渝為門徒廣陳之，期為無上正真覺眾聖之王，吾等應為稽首稟化之矣。

逝心弟子有亞聖者，厥名摩納，亦博經典，明齊于師，具覩秘讖知當有佛，身相奇特三十有二，至尊難雙貫心照焉。師告摩納：「吾聞瞿曇神聖無上，諸天共宗，獨言隻步眾聖中雄，爾往覩焉。宗尊儀表真正弘摸，誠如群儒之所歎不乎？假其爾者，吾當馳就稽首奉禮。」摩納質曰：「吾當以何觀察？」摩納師曰：「經不云乎！來世有王厥名白淨，后名清妙，明德純備，其生聖子有天中天，獨尊之表軀體丈六，相有三十二，處國當為飛行皇帝，捨國為道行作沙門者，必得為佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逝心弟子有亞聖者，厥名摩納，亦博經典，明齊于師，具覩秘讖知當有佛，身相奇特三十有二，至尊難雙貫心照焉。師告摩納：「吾聞瞿曇神聖無上，諸天共宗，獨言隻步眾聖中雄，爾往覩焉。宗尊儀表真正弘摸，誠如群儒之所歎不乎？假其爾者，吾當馳就稽首奉禮。」摩納質曰：「吾當以何觀察？」摩納師曰：「經不云乎！來世有王厥名白淨，后名清妙，明德純備，其生聖子有天中天，獨尊之表軀體丈六，相有三十二，處國當為飛行皇帝，捨國為道行作沙門者，必得為佛。」

摩納受教，稽首師足，至隨提國，即詣佛所，揖讓畢退就坐靜心。熟視佛身相好，不覩兩相，一廣長舌，二陰馬藏，其意有疑。佛知摩納心有疑望，即以神足現陰馬藏，出廣長舌以自覆面，左右𦧪耳縮舌入口，五色光出繞身三匝滅於頂上。摩納心動喜怖交集，欣然歎曰：「沙門瞿曇真是佛也！相好光明靡不備焉，觀世希有，真可謂如來、應供、正覺，吾當翼從觀尊楷式，以化愚惑并啟吾師。」即尋世尊處內禪定，周旋教化拯濟眾生，或宿或歸輙與僧俱，未曾隻獨。六月之日猶影追身，具覩神化巍巍之德。稽首佛足辭還本土，到詣師所稽首如舊，就座而坐。師曰：「吾使爾行觀察瞿曇天尊之資、相好神化，審如群儒稱揚之不虛乎？若其然者，吾當馳詣稽首足下，接足戴土之恭。」對曰：「其有相好神德踰天，巍巍難稱，釋梵所不能測度，群聖莫能籌算，眾賢所歎，億載之分未獲其一，非吾螢燭所能盡陳。略說其要，絕世之相三十有二，一相足下安平正；二相手足有輪，輪有千輻；三相鈎鎖骨；四相長指；五相足跟滿；六相手足細軟，掌內外握；七相手足合中縵；八相鹿𨄔腸；九相陰馬藏；十相身色紫金光輝弈弈；十一相身猶金剛，瑕穢寂靜；十二相肌皮細軟，塵水不著身；十三相一一孔一毛生；十四相毛紺青色，右轉盤屈；十五相方身；十六相如師子上身；十七相不曲身如梵身；十八相肩滿具肉連著身；十九相平住兩手摩膝；二十相頰車如師子；二十一相四十齒；二十二相為方齒；二十三相齒間平；二十四相齒白無喻；二十五相廣長舌；二十六相味味次第味；二十七相聲如梵聲；二十八相七合滿起；二十九相眼中白紺青色；三十相眼𥇒上下眴如牛王；三十一相白毛眉中跱；三十二相頂有肉髻，光明韑韑遏日絕月。沙門瞿曇具有高雅，三十二相無一缺減，神妙之德景則無量，可奇可貴自古希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩納受教，稽首師足，至隨提國，即詣佛所，揖讓畢退就坐靜心。熟視佛身相好，不覩兩相，一廣長舌，二陰馬藏，其意有疑。佛知摩納心有疑望，即以神足現陰馬藏，出廣長舌以自覆面，左右𦧪耳縮舌入口，五色光出繞身三匝滅於頂上。摩納心動喜怖交集，欣然歎曰：「沙門瞿曇真是佛也！相好光明靡不備焉，觀世希有，真可謂如來、應供、正覺，吾當翼從觀尊楷式，以化愚惑并啟吾師。」即尋世尊處內禪定，周旋教化拯濟眾生，或宿或歸輙與僧俱，未曾隻獨。六月之日猶影追身，具覩神化巍巍之德。稽首佛足辭還本土，到詣師所稽首如舊，就座而坐。師曰：「吾使爾行觀察瞿曇天尊之資、相好神化，審如群儒稱揚之不虛乎？若其然者，吾當馳詣稽首足下，接足戴土之恭。」對曰：「其有相好神德踰天，巍巍難稱，釋梵所不能測度，群聖莫能籌算，眾賢所歎，億載之分未獲其一，非吾螢燭所能盡陳。略說其要，絕世之相三十有二，一相足下安平正；二相手足有輪，輪有千輻；三相鈎鎖骨；四相長指；五相足跟滿；六相手足細軟，掌內外握；七相手足合中縵；八相鹿𨄔腸；九相陰馬藏；十相身色紫金光輝弈弈；十一相身猶金剛，瑕穢寂靜；十二相肌皮細軟，塵水不著身；十三相一一孔一毛生；十四相毛紺青色，右轉盤屈；十五相方身；十六相如師子上身；十七相不曲身如梵身；十八相肩滿具肉連著身；十九相平住兩手摩膝；二十相頰車如師子；二十一相四十齒；二十二相為方齒；二十三相齒間平；二十四相齒白無喻；二十五相廣長舌；二十六相味味次第味；二十七相聲如梵聲；二十八相七合滿起；二十九相眼中白紺青色；三十相眼𥇒上下眴如牛王；三十一相白毛眉中跱；三十二相頂有肉髻，光明韑韑遏日絕月。沙門瞿曇具有高雅，三十二相無一缺減，神妙之德景則無量，可奇可貴自古希有。

「吾覩瞿曇跬步發足，輙先舉右足步，長短遲疾合儀；行時踝膝不相切摩，平身而進肩不動搖；若欲還顧略不以力，平住斯須，忽然後向不迴身也；不低不仰頭身正平，平視而進未嘗顧眄；躇步之儀其為若斯矣。瞿曇行路，天施寶蓋華下如雪，天龍飛鳥無敢歷上，三界眾生無見頂者；諸天作樂導從奉尊，龍神地祇平治途路高下如砥；足不蹈地輪相印現，光明輝輝煌煌七日乃滅；樹木低仰若人跪拜之禮。若行應請，戶楣高下平身而入，楣不高舉瞿曇不伏；坐正中床不侵前後，叉手而坐未嘗指擬，不以拄頰，下床不回忽然在地。天魔含毒而來，心不恐懼光顏更釋，慈心愍之毒無不消。以鉢受水，鉢不傾昂水不多少；澡鉢之時，水鉢俱寂不有微聲。未嘗以鉢下著于地，於中澡手手鉢俱淨，去鉢中水高下近遠，適得其所也。以鉢受飯飯不污鉢，摶飯入口，嚼飯之時三轉即止，飯粒皆碎無在齒間者；若干種味味味皆知，足以支形不以為樂。瞿曇受食，以八因緣，不以遊戲，無邪行心，無欲在志，無巧偽行，遠三界塵，令志道寂衣福得度，斷故痛痒塞十二海，滅宿罪得道力，守空寂不想空。澡鉢如前。法衣應器，意無憎愛。為布施家呪願說經訖還精舍，不向弟子說食好惡；食自消化無大小便利之穢也。入戶靜默深惟諸定，須臾即出未嘗失時；晝夜不眠亦無睡欠。廣陳明法勸進弟子令入道堂，不以財色穢道之行示諸弟子。尊說高遠，非仙聖眾書所可聞見也，興起同處清淨為道。經行之時不顧眄視，頗𩒰姿則拂衣披纚，法服在身高下急緩於身雅好；入園洗足亦不摩抆而足自淨。身色煌煌喻于天金，意不著愛志如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾覩瞿曇跬步發足，輙先舉右足步，長短遲疾合儀；行時踝膝不相切摩，平身而進肩不動搖；若欲還顧略不以力，平住斯須，忽然後向不迴身也；不低不仰頭身正平，平視而進未嘗顧眄；躇步之儀其為若斯矣。瞿曇行路，天施寶蓋華下如雪，天龍飛鳥無敢歷上，三界眾生無見頂者；諸天作樂導從奉尊，龍神地祇平治途路高下如砥；足不蹈地輪相印現，光明輝輝煌煌七日乃滅；樹木低仰若人跪拜之禮。若行應請，戶楣高下平身而入，楣不高舉瞿曇不伏；坐正中床不侵前後，叉手而坐未嘗指擬，不以拄頰，下床不回忽然在地。天魔含毒而來，心不恐懼光顏更釋，慈心愍之毒無不消。以鉢受水，鉢不傾昂水不多少；澡鉢之時，水鉢俱寂不有微聲。未嘗以鉢下著于地，於中澡手手鉢俱淨，去鉢中水高下近遠，適得其所也。以鉢受飯飯不污鉢，摶飯入口，嚼飯之時三轉即止，飯粒皆碎無在齒間者；若干種味味味皆知，足以支形不以為樂。瞿曇受食，以八因緣，不以遊戲，無邪行心，無欲在志，無巧偽行，遠三界塵，令志道寂衣福得度，斷故痛痒塞十二海，滅宿罪得道力，守空寂不想空。澡鉢如前。法衣應器，意無憎愛。為布施家呪願說經訖還精舍，不向弟子說食好惡；食自消化無大小便利之穢也。入戶靜默深惟諸定，須臾即出未嘗失時；晝夜不眠亦無睡欠。廣陳明法勸進弟子令入道堂，不以財色穢道之行示諸弟子。尊說高遠，非仙聖眾書所可聞見也，興起同處清淨為道。經行之時不顧眄視，頗𩒰姿則拂衣披纚，法服在身高下急緩於身雅好；入園洗足亦不摩抆而足自淨。身色煌煌喻于天金，意不著愛志如虛空。

「其坐禪定㸌然無想，三毒四痛、五陰六入、七結八瞢，瞢以無上之明消滅之焉。以空、不願、無想之定斷九神處，以十善消十惡，作十二部經，掘十二因緣根，六十二見諸弊惱瘡，穢濁之念心寂然哉。以四等大乘自度尊身又濟眾生，欲說景模，弟子未問而先自笑，口中出光明繞身三匝以漸自滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其坐禪定㸌然無想，三毒四痛、五陰六入、七結八瞢，瞢以無上之明消滅之焉。以空、不願、無想之定斷九神處，以十善消十惡，作十二部經，掘十二因緣根，六十二見諸弊惱瘡，穢濁之念心寂然哉。以四等大乘自度尊身又濟眾生，欲說景模，弟子未問而先自笑，口中出光明繞身三匝以漸自滅。

「阿難整服稽首而問，即大說法，聲有八種：最好聲、易了聲、濡軟聲、和調聲、尊慧聲、不誤聲、深妙聲、不女聲。言不漏闕，無得其短者。每大說經，二十四天梵釋四王、日月星宿，其中諸神帝王臣民，地祇海龍，皆來稽首各自聽經，經聲入耳心各解了，如其種語也。佛之明慧猶崑崙河，千川萬流皆仰之焉，川流溢滿而河無指渧之減。佛之為明有踰之矣，眾生受智各得滿足，佛明不虧絲髮之間。說經訖竟，諸開士尊、諸天帝王、臣民龍鬼靡不欣懌，稽首而退，奉戴執行者也。入裏靖默，未嘗以無上天尊之德，輕慢弟子逮乎眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難整服稽首而問，即大說法，聲有八種：最好聲、易了聲、濡軟聲、和調聲、尊慧聲、不誤聲、深妙聲、不女聲。言不漏闕，無得其短者。每大說經，二十四天梵釋四王、日月星宿，其中諸神帝王臣民，地祇海龍，皆來稽首各自聽經，經聲入耳心各解了，如其種語也。佛之明慧猶崑崙河，千川萬流皆仰之焉，川流溢滿而河無指渧之減。佛之為明有踰之矣，眾生受智各得滿足，佛明不虧絲髮之間。說經訖竟，諸開士尊、諸天帝王、臣民龍鬼靡不欣懌，稽首而退，奉戴執行者也。入裏靖默，未嘗以無上天尊之德，輕慢弟子逮乎眾生。

「吾尋瞿曇，六月之間猶影追身，具視起居經行入室，澡漱飯飲呪願說經，勸勉弟子禪定之時。」摩納曰：「瞿曇景式容儀若茲，余之所陳，猶以一渧添于巨海，非眾聖心想擬可知，非諸天所能逮畢、天地之所能論，巍巍乎其無上，洋洋乎其無崖，非測非度，難可具陳矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾尋瞿曇，六月之間猶影追身，具視起居經行入室，澡漱飯飲呪願說經，勸勉弟子禪定之時。」摩納曰：「瞿曇景式容儀若茲，余之所陳，猶以一渧添于巨海，非眾聖心想擬可知，非諸天所能逮畢、天地之所能論，巍巍乎其無上，洋洋乎其無崖，非測非度，難可具陳矣。」

梵摩渝從弟子聞天師之德，愕然流淚曰：「吾年西垂，殆至徒生徒死，不覩天師之上明矣。」摩渝喜曰：「吾以遇哉！覩佛而死，厥榮難云。愚夫雖有天地之壽，何異乎土石之類哉？」即興正服五體投地，三頓首曰：「歸佛、歸法、歸命聖眾。願吾殘命有餘，得在覲見稽首稟化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵摩渝從弟子聞天師之德，愕然流淚曰：「吾年西垂，殆至徒生徒死，不覩天師之上明矣。」摩渝喜曰：「吾以遇哉！覩佛而死，厥榮難云。愚夫雖有天地之壽，何異乎土石之類哉？」即興正服五體投地，三頓首曰：「歸佛、歸法、歸命聖眾。願吾殘命有餘，得在覲見稽首稟化。」

佛以六通之明，覩彼自歸，佛遙受之。自隨提國到彌夷國，坐一樹下。國王臣民、逝心理家，展轉相命曰：「沙門瞿曇！出自釋家帝王之子，宜在奢麗，而今清素志性淡泊，無貪婬之垢、恚怒之毒、愚癡之冥，處眾聖之上，猶星中有月，神德廣被諸天所宗，為如來、應儀、正真覺，穢冥已盡、慧明獨存，神聖富足，未有乾巛其中眾諸，現在十方微著委曲，當來未萌無事不明，吐章施教言皆真誠也。」國王群臣、逝心高士，僉然而曰：「我生時哉得覩天師，可尊可戴，應為稽首沐浴神化。」因共會聚，車馬步者，家無遺人。到，有稽首佛足者、跪者、揖讓者、自名字者，皆默而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以六通之明，覩彼自歸，佛遙受之。自隨提國到彌夷國，坐一樹下。國王臣民、逝心理家，展轉相命曰：「沙門瞿曇！出自釋家帝王之子，宜在奢麗，而今清素志性淡泊，無貪婬之垢、恚怒之毒、愚癡之冥，處眾聖之上，猶星中有月，神德廣被諸天所宗，為如來、應儀、正真覺，穢冥已盡、慧明獨存，神聖富足，未有乾巛其中眾諸，現在十方微著委曲，當來未萌無事不明，吐章施教言皆真誠也。」國王群臣、逝心高士，僉然而曰：「我生時哉得覩天師，可尊可戴，應為稽首沐浴神化。」因共會聚，車馬步者，家無遺人。到，有稽首佛足者、跪者、揖讓者、自名字者，皆默而坐。

梵摩渝聞佛與聖眾俱到，甚喜無量，率其門徒俱詣佛所。適至林際，意悟念曰：「當先遣人表心致虔，直自進者為不恪乎？」呼弟子曰：「爾持吾名，稽首佛足下云：『梵摩渝逝心年百二十，飢渴聖摸、樂仰清風，欣懌瞿曇起居常安淡泊無欲。今詣請見。』」弟子禮師，即至佛所，稽首畢具陳師請，向佛歎其師曰：「國師梵摩渝，博通眾經貫綜祕讖，靖居齋房豫知天文，圖書吉凶靡不逆照，豫明斯世當有天師，巨容丈六天姿紫金，相有三十二，好有八十章，天中之天眾聖中王。今故馳詣歸命三尊，近在林樹之外未敢自進，願欲覲見恭稟神化。」世尊即曰：「善哉進矣！」弟子返命，以佛明教具啟師意，師即稽首于地欣懌而進。國內逝心長者理家，遙見其師，征營竦慄拱手垂首，梵摩渝曰：「復爾常坐，吾今自坐瞿曇世尊法御之側也。」即五體投地稽首佛足，恭肅而坐。靖默清心熟視佛相，即見佛三十妙相，兩相不現，瞢瞢有疑，稽首于地以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵摩渝聞佛與聖眾俱到，甚喜無量，率其門徒俱詣佛所。適至林際，意悟念曰：「當先遣人表心致虔，直自進者為不恪乎？」呼弟子曰：「爾持吾名，稽首佛足下云：『梵摩渝逝心年百二十，飢渴聖摸、樂仰清風，欣懌瞿曇起居常安淡泊無欲。今詣請見。』」弟子禮師，即至佛所，稽首畢具陳師請，向佛歎其師曰：「國師梵摩渝，博通眾經貫綜祕讖，靖居齋房豫知天文，圖書吉凶靡不逆照，豫明斯世當有天師，巨容丈六天姿紫金，相有三十二，好有八十章，天中之天眾聖中王。今故馳詣歸命三尊，近在林樹之外未敢自進，願欲覲見恭稟神化。」世尊即曰：「善哉進矣！」弟子返命，以佛明教具啟師意，師即稽首于地欣懌而進。國內逝心長者理家，遙見其師，征營竦慄拱手垂首，梵摩渝曰：「復爾常坐，吾今自坐瞿曇世尊法御之側也。」即五體投地稽首佛足，恭肅而坐。靖默清心熟視佛相，即見佛三十妙相，兩相不現，瞢瞢有疑，稽首于地以偈問曰：

「吾梵志經典， 秘讖記世要， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾梵志經典， 秘讖記世要，

濁世王名淨， 后名曰清妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濁世王名淨， 后名曰清妙，

太子名悉達， 容色紫金輝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子名悉達， 容色紫金輝，

身有天尊相， 忍穢以法御， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身有天尊相， 忍穢以法御，

無上正真相， 三十二具不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上正真相， 三十二具不？

貞潔陰馬藏， 無欲可別不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貞潔陰馬藏， 無欲可別不？

豈有廣長舌， 覆面𦧪耳不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豈有廣長舌， 覆面𦧪耳不？

陳法踰眾聖， 梵釋希聞不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳法踰眾聖， 梵釋希聞不？

明導天人師， 能殄眾疑不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明導天人師， 能殄眾疑不？

懷道處世康， 來世獲仙不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懷道處世康， 來世獲仙不？

仙度處泥洹， 永離三界不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙度處泥洹， 永離三界不？

心意識魂靈， 能滅眾苦不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心意識魂靈， 能滅眾苦不？」

梵志陳其心所疑，佛具知梵志心疑兩相，即以神足現陰馬藏也，出廣長舌還自覆面，𦧪左右耳，口中光明照彌夷國，繞身三匝徐還入口，即報之曰：「爾之所問，大士三十二相，吾相具足，無減一焉。吾自無數劫來，行四等心，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，拯濟眾生猶自護身，斷求念空守無想定，心垢除盡無復微曀，習斯行來諸殃悉滅，萬善積著遂成佛身，相好光明獨步三界，永離五道之愚冥，獲無上至尊之明，故號曰佛也。若有貪婬、恚怒、愚癡之毒，五陰、六衰之冥，絲髮之大餘在心者，佛道不成也。未有人物逮于今日眾生所念，方來未然無數劫中，委曲深奧有所不知者，即非佛也。四無所畏、八聲、十力、十八不共法、三十二相、八十種好，不足一事者亦非佛矣。吾今以具，無一不足，故號為佛。沙門得應儀道者，能分一身為十、十為百、百為千、千為萬、萬為無數，又能合無數身還為一身；以指按地，三千大千皆為震動，以其心行得無欲定，故能然也，而況佛乎！佛眉一相之德恒沙可算，眉間之勳難可籌計，豈況盡身之德乎！重曰梵志信佛三尊者，現世安隱終生天上，所欲從念所疑當問，無嫌難也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志陳其心所疑，佛具知梵志心疑兩相，即以神足現陰馬藏也，出廣長舌還自覆面，𦧪左右耳，口中光明照彌夷國，繞身三匝徐還入口，即報之曰：「爾之所問，大士三十二相，吾相具足，無減一焉。吾自無數劫來，行四等心，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，拯濟眾生猶自護身，斷求念空守無想定，心垢除盡無復微曀，習斯行來諸殃悉滅，萬善積著遂成佛身，相好光明獨步三界，永離五道之愚冥，獲無上至尊之明，故號曰佛也。若有貪婬、恚怒、愚癡之毒，五陰、六衰之冥，絲髮之大餘在心者，佛道不成也。未有人物逮于今日眾生所念，方來未然無數劫中，委曲深奧有所不知者，即非佛也。四無所畏、八聲、十力、十八不共法、三十二相、八十種好，不足一事者亦非佛矣。吾今以具，無一不足，故號為佛。沙門得應儀道者，能分一身為十、十為百、百為千、千為萬、萬為無數，又能合無數身還為一身；以指按地，三千大千皆為震動，以其心行得無欲定，故能然也，而況佛乎！佛眉一相之德恒沙可算，眉間之勳難可籌計，豈況盡身之德乎！重曰梵志信佛三尊者，現世安隱終生天上，所欲從念所疑當問，無嫌難也。」

梵志念曰：「瞿曇所說玄妙深遠，盡吾問也。」又念曰：「吾今當問現世事耶？來世事耶？」意重悟曰：「三世之要唯佛明焉，豈但仙聖群儒之所能照乎？」梵志曰：「何謂逝心？何謂通達？何謂為淨？何謂寂然？何謂為佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志念曰：「瞿曇所說玄妙深遠，盡吾問也。」又念曰：「吾今當問現世事耶？來世事耶？」意重悟曰：「三世之要唯佛明焉，豈但仙聖群儒之所能照乎？」梵志曰：「何謂逝心？何謂通達？何謂為淨？何謂寂然？何謂為佛？」

佛報梵志：「吾以真言啟釋爾意，諦聽著心。得三神足，謂之逝心。明識往古分別生地，道眼覩見，山石所不能遏，決闇釋疑三世悉明，謂之通達。以得六通心垢除盡，謂之寂然。三毒已滅心如天金，謂之清淨。生死癡本焦盡無餘，清淨道行降于三界，諸癡已索無窮不達，得一切智，尊號為佛也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛報梵志：「吾以真言啟釋爾意，諦聽著心。得三神足，謂之逝心。明識往古分別生地，道眼覩見，山石所不能遏，決闇釋疑三世悉明，謂之通達。以得六通心垢除盡，謂之寂然。三毒已滅心如天金，謂之清淨。生死癡本焦盡無餘，清淨道行降于三界，諸癡已索無窮不達，得一切智，尊號為佛也。」

梵志欣然起立，五體投地頭面著佛足，以口嗚佛足，以手摩佛足，復自名曰：「吾是梵摩渝逝心者，歸命佛、歸命法、歸命僧。」流淚而云：「眾生瞢瞢，為六冥所蔽，覩佛不奉、見經不讀、見沙門無虔愛之心，不稟神化，斯為長衰乎！」其諸門徒覩師盡虔，顧相謂曰：「吾等尊師，明達經典無書不覩，名被四國眾儒所宗，今者屈尊體，叉手稽首瞿曇足下，何況吾等哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志欣然起立，五體投地頭面著佛足，以口嗚佛足，以手摩佛足，復自名曰：「吾是梵摩渝逝心者，歸命佛、歸命法、歸命僧。」流淚而云：「眾生瞢瞢，為六冥所蔽，覩佛不奉、見經不讀、見沙門無虔愛之心，不稟神化，斯為長衰乎！」其諸門徒覩師盡虔，顧相謂曰：「吾等尊師，明達經典無書不覩，名被四國眾儒所宗，今者屈尊體，叉手稽首瞿曇足下，何況吾等哉！」

佛告梵志：「復坐。吾明爾心，有真信慧，向於世尊。」受教就坐，佛復說持戒之德、布施之福、去家穢濁之垢，歎于道志之上行也。佛即知梵志有上士歡喜博解之心，佛為說至道之要：「諸苦萬端皆興于身，明人深照知樂者或，返流求原逮于本無，斯謂上士慧明真諦。不知身之尤苦者，皆由習生；上士覺之，斯明者真諦。三界若幻，有合則離，何盛不衰？因緣合則禍生，諸緣離則苦滅，上士觀本乃知其空，斯明者真諦。以知本無即逮三界，空其心、淨其行，不願諸欲得無想定，在心所取，三尊可得也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵志：「復坐。吾明爾心，有真信慧，向於世尊。」受教就坐，佛復說持戒之德、布施之福、去家穢濁之垢，歎于道志之上行也。佛即知梵志有上士歡喜博解之心，佛為說至道之要：「諸苦萬端皆興于身，明人深照知樂者或，返流求原逮于本無，斯謂上士慧明真諦。不知身之尤苦者，皆由習生；上士覺之，斯明者真諦。三界若幻，有合則離，何盛不衰？因緣合則禍生，諸緣離則苦滅，上士觀本乃知其空，斯明者真諦。以知本無即逮三界，空其心、淨其行，不願諸欲得無想定，在心所取，三尊可得也。」

梵志心解，猶若白㲲潔無垢穢入染成色；梵志心然，宿命屢奉諸佛、執行清戒，今聞尊教，具解無上正真覺道，心垢寂盡，入三脫門，長離眾苦。復白佛言：「吾未見佛時，懷巨誤之行，為盲冥所蔽，信狂愚人言以為真諦。今始覩佛，狂病瘳矣，盲視聾聽、喑語僂申，囹圄囚出矣。庸夫愚惑徒生徒死，不獲懷味天尊真道，長處焰火痛矣奈何？吾生時哉！值覩佛極靈，為吾便說至奧之道，令吾復本無為長存。自今之後，歸佛、歸法、歸比丘僧，願為清信士，守仁不殺、知足不盜、貞潔不婬、執信不欺、盡孝不醉。天尊哀我，明日晨旦，願與聖眾顧下薄食。」佛默受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志心解，猶若白㲲潔無垢穢入染成色；梵志心然，宿命屢奉諸佛、執行清戒，今聞尊教，具解無上正真覺道，心垢寂盡，入三脫門，長離眾苦。復白佛言：「吾未見佛時，懷巨誤之行，為盲冥所蔽，信狂愚人言以為真諦。今始覩佛，狂病瘳矣，盲視聾聽、喑語僂申，囹圄囚出矣。庸夫愚惑徒生徒死，不獲懷味天尊真道，長處焰火痛矣奈何？吾生時哉！值覩佛極靈，為吾便說至奧之道，令吾復本無為長存。自今之後，歸佛、歸法、歸比丘僧，願為清信士，守仁不殺、知足不盜、貞潔不婬、執信不欺、盡孝不醉。天尊哀我，明日晨旦，願與聖眾顧下薄食。」佛默受之。

梵志心喜稽首足下，還家具設百味之食。即以平旦，於舍為佛作禮，長跪恭白：「願佛以時抂屈尊儀。」佛正法服，與聖眾俱至梵志家，皆就法坐。梵志自手行盥，肅心供養。如斯七日。佛說神化訖竟，還隨提國。未久之間，梵志壽終。諸比丘聞之，共白佛：「以梵志喪，意將趣何道？」世尊曰：「彼梵志者，聖心博解通於不還，五蓋以盡淨若天金，於彼清淨得應真無為而去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志心喜稽首足下，還家具設百味之食。即以平旦，於舍為佛作禮，長跪恭白：「願佛以時抂屈尊儀。」佛正法服，與聖眾俱至梵志家，皆就法坐。梵志自手行盥，肅心供養。如斯七日。佛說神化訖竟，還隨提國。未久之間，梵志壽終。諸比丘聞之，共白佛：「以梵志喪，意將趣何道？」世尊曰：「彼梵志者，聖心博解通於不還，五蓋以盡淨若天金，於彼清淨得應真無為而去。」

佛說經竟，比丘歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經竟，比丘歡喜。