佛為黃竹園老婆羅門說學經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為黃竹園老婆羅門說學經

失譯人名今附宋錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附宋錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，婆伽婆在鞞蘭若黃竹園。彼時，鞞蘭若婆羅門，年老耆宿命趣後世，生年百二十，手執杖，中食後行，彷徉而行至世尊所。到已，共世尊面相慰勞。世尊面相慰勞已，柱杖世尊前立，鞞蘭若却住一面已，白世尊曰：「此瞿曇！我聞沙門瞿曇年幼、學亦初，謂有大沙門婆羅門，彼來到亦不隨時恭敬，亦不從坐起而不請坐。此瞿曇！我不然可汝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆在鞞蘭若黃竹園。彼時，鞞蘭若婆羅門，年老耆宿命趣後世，生年百二十，手執杖，中食後行，彷徉而行至世尊所。到已，共世尊面相慰勞。世尊面相慰勞已，柱杖世尊前立，鞞蘭若却住一面已，白世尊曰：「此瞿曇！我聞沙門瞿曇年幼、學亦初，謂有大沙門婆羅門，彼來到亦不隨時恭敬，亦不從坐起而不請坐。此瞿曇！我不然可汝。」

「此婆羅門！我亦不見天及世間魔梵、沙門婆羅門、眾天及人，令如來恭敬從坐起而請者。此婆羅門！謂如來若恭敬從坐起者，彼人頭破為七分」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此婆羅門！我亦不見天及世間魔梵、沙門婆羅門、眾天及人，令如來恭敬從坐起而請者。此婆羅門！謂如來若恭敬從坐起者，彼人頭破為七分」

「此沙門瞿曇！但懈怠慢！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此沙門瞿曇！但懈怠慢！」

「此婆羅門！有方便我可有慢，不如汝所說。此婆羅門！有色之味、聲之味、香之味、細滑之味，是如來已盡、已知，斷除根本，當來恐怖不復生法。此婆羅門！有是方便，令我有慢，不如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此婆羅門！有方便我可有慢，不如汝所說。此婆羅門！有色之味、聲之味、香之味、細滑之味，是如來已盡、已知，斷除根本，當來恐怖不復生法。此婆羅門！有是方便，令我有慢，不如汝所說。」

「沙門瞿曇！無有恐怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「沙門瞿曇！無有恐怖。」

「此婆羅門！復有方便，令我無有恐怖，不如汝所說。謂婆羅門！諸有色恐怖、聲恐怖、香恐怖、味恐怖、細滑恐怖，彼，如來已盡、已知，斷除根本，當來恐怖不復生。此婆羅門！有是方便，令我無有恐怖，不如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此婆羅門！復有方便，令我無有恐怖，不如汝所說。謂婆羅門！諸有色恐怖、聲恐怖、香恐怖、味恐怖、細滑恐怖，彼，如來已盡、已知，斷除根本，當來恐怖不復生。此婆羅門！有是方便，令我無有恐怖，不如汝所說。」

「此沙門瞿曇！不復入胎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此沙門瞿曇！不復入胎。」

「此婆羅門！有方便令我不入胎，不如汝所說。此婆羅門！諸有沙門婆羅門，當還於有、入於胎，我已盡、已知，斷除根本，當來恐怖不復生，我說不入胎。此婆羅門！如來、無所著、等正覺，不復還入有於胎，已盡、已知，斷除根本，當來恐怖不復生，我不入胎。此婆羅門！有是方便，令我不入胎，不如汝所說。復次，婆羅門！我者於世，皆有愚癡、樂於愚癡、為愚癡所纏裹，我初分別法，我於眾生最在前說。猶若，婆羅門！有鷄，產或十或二十卵，以時隨時在上伏，以時隨時伏，以時隨時轉側。謂彼鷄有所行，彼在卵中，以𭉨以足破卵已，安隱自出，是彼初之行。如是，婆羅門！為愚癡所纏裹、以愚癡為陰覆。我初分別法，我於眾生最上說。此婆羅門！手抱草至道場樹下，到已於道場樹下以草敷之，依敷尼師壇結加趺坐，要不破坐至成有漏盡。此婆羅門！我不壞坐至有漏盡。此婆羅門！於婬解脫，於諸惡不善法得解脫，自覺自行得愛喜，於初禪正受住。此婆羅門！我於彼時得初思惟，見法安樂，住有樂行，不失安隱住乘於涅槃。此婆羅門！息自覺自行，內有信樂，意應一心，無覺無行，得定歡喜，於二禪正受住。此婆羅門！於彼時得二思惟，見法安樂，住樂行，不失安隱住乘於涅槃。此婆羅門！愛喜無染，作於護，意念等知，身得安樂，謂聖所觀所護念安樂住，於三禪正受住。此婆羅門！我於彼時得三思惟，見法安樂，住樂行，不失安樂住乘於涅槃。此婆羅門！止樂止苦，棄前歡喜愛滅，無苦無樂護意清淨，於四禪正受住。此婆羅門！我於彼時得四思惟，見法安樂，住樂行，不失安樂住乘於涅槃。此婆羅門！以此三昧意清淨白無有結，除諸結，柔濡行，常住不變異，念宿命智為證，以自御意。此婆羅門！有行有說，念無量宿所受，若一生二生百生千生，若一劫半劫無量諸劫，彼彼眾生字是姓是，作性如是，食如是，苦樂如是，命長短，此間終生彼間，彼間終生此間，在此間字是姓是，食如是食，命如是長短。此婆羅門！我於彼時於夜半得初聖明，本無放逸行，今為定行，謂無智滅、智得生，闇冥除、明得生，無明盡、明得成，謂念宿命明智為證。此婆羅門！以三昧意清淨白無有結，除諸結，柔濡行，常住無變異，得天眼智為證，以自御意。此婆羅門！我以天眼見清淨出過於人，眾生生者終者，有好有惡，有妙有醜，生善處惡處，隨眾生所作行，我知如真。此眾生與身惡行俱、口惡行俱、意惡行俱，聖所不美，邪見與邪見俱，彼因彼緣，彼身壞死時生惡趣泥犁中。有眾生身與善俱、口善行、意善行，信有善行，等見與等行俱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此婆羅門！有方便令我不入胎，不如汝所說。此婆羅門！諸有沙門婆羅門，當還於有、入於胎，我已盡、已知，斷除根本，當來恐怖不復生，我說不入胎。此婆羅門！如來、無所著、等正覺，不復還入有於胎，已盡、已知，斷除根本，當來恐怖不復生，我不入胎。此婆羅門！有是方便，令我不入胎，不如汝所說。復次，婆羅門！我者於世，皆有愚癡、樂於愚癡、為愚癡所纏裹，我初分別法，我於眾生最在前說。猶若，婆羅門！有鷄，產或十或二十卵，以時隨時在上伏，以時隨時伏，以時隨時轉側。謂彼鷄有所行，彼在卵中，以𭉨以足破卵已，安隱自出，是彼初之行。如是，婆羅門！為愚癡所纏裹、以愚癡為陰覆。我初分別法，我於眾生最上說。此婆羅門！手抱草至道場樹下，到已於道場樹下以草敷之，依敷尼師壇結加趺坐，要不破坐至成有漏盡。此婆羅門！我不壞坐至有漏盡。此婆羅門！於婬解脫，於諸惡不善法得解脫，自覺自行得愛喜，於初禪正受住。此婆羅門！我於彼時得初思惟，見法安樂，住有樂行，不失安隱住乘於涅槃。此婆羅門！息自覺自行，內有信樂，意應一心，無覺無行，得定歡喜，於二禪正受住。此婆羅門！於彼時得二思惟，見法安樂，住樂行，不失安隱住乘於涅槃。此婆羅門！愛喜無染，作於護，意念等知，身得安樂，謂聖所觀所護念安樂住，於三禪正受住。此婆羅門！我於彼時得三思惟，見法安樂，住樂行，不失安樂住乘於涅槃。此婆羅門！止樂止苦，棄前歡喜愛滅，無苦無樂護意清淨，於四禪正受住。此婆羅門！我於彼時得四思惟，見法安樂，住樂行，不失安樂住乘於涅槃。此婆羅門！以此三昧意清淨白無有結，除諸結，柔濡行，常住不變異，念宿命智為證，以自御意。此婆羅門！有行有說，念無量宿所受，若一生二生百生千生，若一劫半劫無量諸劫，彼彼眾生字是姓是，作性如是，食如是，苦樂如是，命長短，此間終生彼間，彼間終生此間，在此間字是姓是，食如是食，命如是長短。此婆羅門！我於彼時於夜半得初聖明，本無放逸行，今為定行，謂無智滅、智得生，闇冥除、明得生，無明盡、明得成，謂念宿命明智為證。此婆羅門！以三昧意清淨白無有結，除諸結，柔濡行，常住無變異，得天眼智為證，以自御意。此婆羅門！我以天眼見清淨出過於人，眾生生者終者，有好有惡，有妙有醜，生善處惡處，隨眾生所作行，我知如真。此眾生與身惡行俱、口惡行俱、意惡行俱，聖所不美，邪見與邪見俱，彼因彼緣，彼身壞死時生惡趣泥犁中。有眾生身與善俱、口善行、意善行，信有善行，等見與等行俱

，彼因彼緣，彼身壞死時生善處天上。此婆羅門！我於彼時，於夜過半得二明，本無放逸行，今得定行，謂棄無智、得於智，闇得除、明得成，無明盡、得有明，謂得天眼明智為證。此婆羅門！我以此三昧意清淨白無有結，除諸結，柔濡行，常住無變異，有漏盡智為證明，以自御意。此婆羅門！有此苦，知如真，苦習、苦盡、苦盡住處，知如真，此有漏、有漏習、有漏盡、有漏盡住處，知如真，彼知彼見漏有漏意解脫，有有漏、癡有漏意解脫，解脫已得解脫知，生以盡、梵行以成、所作以辦、名色已有，知如真。此婆羅門！我於彼時夜欲曉得於三明，本無放逸行，今得定行，無智盡、得有智，無明盡、得有明，謂有漏盡智為證得明。此婆羅門！謂有等說而說無愚癡，人生世間於眾生尠得離苦樂。此婆羅門！有說我等而說。何以故？此婆羅門！我非愚癡人出於世，於此世間最為妙，無有苦樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，彼因彼緣，彼身壞死時生善處天上。此婆羅門！我於彼時，於夜過半得二明，本無放逸行，今得定行，謂棄無智、得於智，闇得除、明得成，無明盡、得有明，謂得天眼明智為證。此婆羅門！我以此三昧意清淨白無有結，除諸結，柔濡行，常住無變異，有漏盡智為證明，以自御意。此婆羅門！有此苦，知如真，苦習、苦盡、苦盡住處，知如真，此有漏、有漏習、有漏盡、有漏盡住處，知如真，彼知彼見漏有漏意解脫，有有漏、癡有漏意解脫，解脫已得解脫知，生以盡、梵行以成、所作以辦、名色已有，知如真。此婆羅門！我於彼時夜欲曉得於三明，本無放逸行，今得定行，無智盡、得有智，無明盡、得有明，謂有漏盡智為證得明。此婆羅門！謂有等說而說無愚癡，人生世間於眾生尠得離苦樂。此婆羅門！有說我等而說。何以故？此婆羅門！我非愚癡人出於世，於此世間最為妙，無有苦樂。」

於是鞞蘭若婆羅門放杖著地，頭面禮世尊足，在世尊前讚世尊：「世尊為最！世尊為妙！世尊為最妙！世尊無與等，無有與世尊等者！世尊無有患，世尊於人亦無恚。此世尊！我今自歸法及比丘僧，惟世尊！我今持優婆塞，從今日始盡命離於殺，今自歸。」佛如是說。鞞蘭若婆羅門聞世尊所說，歡喜而樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是鞞蘭若婆羅門放杖著地，頭面禮世尊足，在世尊前讚世尊：「世尊為最！世尊為妙！世尊為最妙！世尊無與等，無有與世尊等者！世尊無有患，世尊於人亦無恚。此世尊！我今自歸法及比丘僧，惟世尊！我今持優婆塞，從今日始盡命離於殺，今自歸。」佛如是說。鞞蘭若婆羅門聞世尊所說，歡喜而樂。