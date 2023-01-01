佛說長者施報經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說長者施報經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，有長者名給孤獨，來詣佛所，頭面禮足，於一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，有長者名給孤獨，來詣佛所，頭面禮足，於一面坐。

佛告長者：「若復有人以上妙飲食，如法布施，或自手施，或恒時施，不能獲於廣大福報。於意云何？以其彼人心求富貴及快樂故。若復有人，不為衣食臥具、富貴快樂，以妙飲食如法布施，當得大富，及得妻子男女僕從眷屬孝順侍養。於意云何？以其彼人為諸有情而行布施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告長者：「若復有人以上妙飲食，如法布施，或自手施，或恒時施，不能獲於廣大福報。於意云何？以其彼人心求富貴及快樂故。若復有人，不為衣食臥具、富貴快樂，以妙飲食如法布施，當得大富，及得妻子男女僕從眷屬孝順侍養。於意云何？以其彼人為諸有情而行布施。」

佛言：「長者！過去世時有長者婆羅門，名彌羅摩，行大施會，以八萬金盤滿盛金屑，而行布施；復以八萬銀盤滿盛銀屑，而行布施；復以八萬金盤滿盛銀屑，而行布施；復以八萬銀盤滿盛金屑，而行布施；復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食，而行布施；復以八萬乳牛，而行布施；復以八萬童女，以上妙衣服真珠瓔珞種種莊嚴，而行布施；復以八萬金床銀床象牙床木床，安置種種細妙裀褥，而行布施；復以八萬輦輿車乘，敷以白㲲及憍尸迦衣，種種嚴飾，而行布施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！過去世時有長者婆羅門，名彌羅摩，行大施會，以八萬金盤滿盛金屑，而行布施；復以八萬銀盤滿盛銀屑，而行布施；復以八萬金盤滿盛銀屑，而行布施；復以八萬銀盤滿盛金屑，而行布施；復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食，而行布施；復以八萬乳牛，而行布施；復以八萬童女，以上妙衣服真珠瓔珞種種莊嚴，而行布施；復以八萬金床銀床象牙床木床，安置種種細妙裀褥，而行布施；復以八萬輦輿車乘，敷以白㲲及憍尸迦衣，種種嚴飾，而行布施。」

佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，所得果報勝前果報。於意云何？以其此人不墮邪見故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，所得果報勝前果報。於意云何？以其此人不墮邪見故。」

佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，所得果報勝前果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，所得果報勝前果報。」

佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，所得果報勝前果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，所得果報勝前果報。」

佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，一須陀洹不如施百須陀洹，所得果報勝前果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，一須陀洹不如施百須陀洹，所得果報勝前果報。」

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佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，一須陀洹不如施百須陀洹，百須陀洹不如施一阿那含，一阿那含不如施百阿那含，百阿那含不如施一阿羅漢，一阿羅漢不如施百阿羅漢，百阿羅漢不如施一緣覺，一緣覺不如施百緣覺，百緣覺不如施如來、應、正等覺，施如來、應、正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾，所得果報勝前果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，一須陀洹不如施百須陀洹，百須陀洹不如施一阿那含，一阿那含不如施百阿那含，百阿那含不如施一阿羅漢，一阿羅漢不如施百阿羅漢，百阿羅漢不如施一緣覺，一緣覺不如施百緣覺，百緣覺不如施如來、應、正等覺，施如來、應、正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾，所得果報勝前果報。」

佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，一須陀洹不如施百須陀洹，百須陀洹不如施一阿那含，一阿那含不如施百阿那含，百阿那含不如施一阿羅漢，一阿羅漢不如施百阿羅漢，百阿羅漢不如施一緣覺，一緣覺不如施百緣覺，百緣覺不如施如來、應、正等覺，施如來、應、正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾，施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食，所得果報勝前果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，一須陀洹不如施百須陀洹，百須陀洹不如施一阿那含，一阿那含不如施百阿那含，百阿那含不如施一阿羅漢，一阿羅漢不如施百阿羅漢，百阿羅漢不如施一緣覺，一緣覺不如施百緣覺，百緣覺不如施如來、應、正等覺，施如來、應、正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾，施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食，所得果報勝前果報。」

佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，一須陀洹不如施百須陀洹，百須陀洹不如施一阿那含，一阿那含不如施百阿那含，百阿那含不如施一阿羅漢，一阿羅漢不如施百阿羅漢，百阿羅漢不如施一緣覺，一緣覺不如施百緣覺，百緣覺不如施如來、應、正等覺，施如來、應、正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾，施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食，施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林，所得果報勝前果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，一須陀洹不如施百須陀洹，百須陀洹不如施一阿那含，一阿那含不如施百阿那含，百阿那含不如施一阿羅漢，一阿羅漢不如施百阿羅漢，百阿羅漢不如施一緣覺，一緣覺不如施百緣覺，百緣覺不如施如來、應、正等覺，施如來、應、正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾，施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食，施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林，所得果報勝前果報。」

佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，一須陀洹不如施百須陀洹，百須陀洹不如施一阿那含，一阿那含不如施百阿那含，百阿那含不如施一阿羅漢，一阿羅漢不如施百阿羅漢，百阿羅漢不如施一緣覺，一緣覺不如施百緣覺，百緣覺不如施如來、應、正等覺，施如來、應、正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾，施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食，施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林，施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍，所得果報勝前果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，一須陀洹不如施百須陀洹，百須陀洹不如施一阿那含，一阿那含不如施百阿那含，百阿那含不如施一阿羅漢，一阿羅漢不如施百阿羅漢，百阿羅漢不如施一緣覺，一緣覺不如施百緣覺，百緣覺不如施如來、應、正等覺，施如來、應、正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾，施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食，施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林，施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍，所得果報勝前果報。」

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佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，一須陀洹不如施百須陀洹，百須陀洹不如施一阿那含，一阿那含不如施百阿那含，百阿那含不如施一阿羅漢，一阿羅漢不如施百阿羅漢，百阿羅漢不如施一緣覺，一緣覺不如施百緣覺，百緣覺不如施如來、應、正等覺，施如來、應、正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾，施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食，施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林，施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍，施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛、法、僧，盡形志心歸依佛法僧不如盡形不殺生、不偷盜、不婬欲、不妄語、不飲酒，所得果報勝前果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，一須陀洹不如施百須陀洹，百須陀洹不如施一阿那含，一阿那含不如施百阿那含，百阿那含不如施一阿羅漢，一阿羅漢不如施百阿羅漢，百阿羅漢不如施一緣覺，一緣覺不如施百緣覺，百緣覺不如施如來、應、正等覺，施如來、應、正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾，施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食，施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林，施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍，施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛、法、僧，盡形志心歸依佛法僧不如盡形不殺生、不偷盜、不婬欲、不妄語、不飲酒，所得果報勝前果報。」

佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，一須陀洹不如施百須陀洹，百須陀洹不如施一阿那含，一阿那含不如施百阿那含，百阿那含不如施一阿羅漢，一阿羅漢不如施百阿羅漢，百阿羅漢不如施一緣覺，一緣覺不如施百緣覺，百緣覺不如施如來、應、正等覺，施如來、應、正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾，施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食，施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林，施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍，施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛、法、僧，盡形志心歸依佛、法、僧不如盡形不殺生、不偷盜、不婬欲、不妄語、不飲酒，盡形不殺生、不偷盜、不婬欲、不妄語、不飲酒，不如有人於十方世界，徧一切處行大慈心饒益眾生，離諸分別心無相故，所得果報勝前果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，一須陀洹不如施百須陀洹，百須陀洹不如施一阿那含，一阿那含不如施百阿那含，百阿那含不如施一阿羅漢，一阿羅漢不如施百阿羅漢，百阿羅漢不如施一緣覺，一緣覺不如施百緣覺，百緣覺不如施如來、應、正等覺，施如來、應、正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾，施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食，施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林，施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍，施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛、法、僧，盡形志心歸依佛、法、僧不如盡形不殺生、不偷盜、不婬欲、不妄語、不飲酒，盡形不殺生、不偷盜、不婬欲、不妄語、不飲酒，不如有人於十方世界，徧一切處行大慈心饒益眾生，離諸分別心無相故，所得果報勝前果報。」

爾時世尊說此語已，告長者言：「往昔彌羅摩婆羅門行大施會者，非別沙門婆羅門等，則我身是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此語已，告長者言：「往昔彌羅摩婆羅門行大施會者，非別沙門婆羅門等，則我身是。」

時給孤獨長者聞佛說已，無我見、人見、眾生見、壽者見，遠離惑想，心得清淨，悟寂滅忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時給孤獨長者聞佛說已，無我見、人見、眾生見、壽者見，遠離惑想，心得清淨，悟寂滅忍。