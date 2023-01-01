長者施報經
宋 法天譯1卷CBETA T0074少于一万字 30 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說長者施報經
佛說長者施報經
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯
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如是我聞：
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一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，有長者名給孤獨，來詣佛所，頭面禮足，於一面坐。
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佛告長者：「若復有人以上妙飲食，如法布施，或自手施，或恒時施，不能獲於廣大福報。於意云何？以其彼人心求富貴及快樂故。若復有人，不為衣食臥具、富貴快樂，以妙飲食如法布施，當得大富，及得妻子男女僕從眷屬孝順侍養。於意云何？以其彼人為諸有情而行布施。」
佛告長者：「若復有人以上妙飲食，如法布施，或自手施，或恒時施，不能獲於廣大福報。於意云何？以其彼人心求富貴及快樂故。若復有人，不為衣食臥具、富貴快樂，以妙飲食如法布施，當得大富，及得妻子男女僕從眷屬孝順侍養。於意云何？以其彼人為諸有情而行布施。」
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佛言：「長者！過去世時有長者婆羅門，名彌羅摩，行大施會，以八萬金盤滿盛金屑，而行布施；復以八萬銀盤滿盛銀屑，而行布施；復以八萬金盤滿盛銀屑，而行布施；復以八萬銀盤滿盛金屑，而行布施；復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食，而行布施；復以八萬乳牛，而行布施；復以八萬童女，以上妙衣服真珠瓔珞種種莊嚴，而行布施；復以八萬金床銀床象牙床木床，安置種種細妙裀褥，而行布施；復以八萬輦輿車乘，敷以白㲲及憍尸迦衣，種種嚴飾，而行布施。」
佛言：「長者！過去世時有長者婆羅門，名彌羅摩，行大施會，以八萬金盤滿盛金屑，而行布施；復以八萬銀盤滿盛銀屑，而行布施；復以八萬金盤滿盛銀屑，而行布施；復以八萬銀盤滿盛金屑，而行布施；復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食，而行布施；復以八萬乳牛，而行布施；復以八萬童女，以上妙衣服真珠瓔珞種種莊嚴，而行布施；復以八萬金床銀床象牙床木床，安置種種細妙裀褥，而行布施；復以八萬輦輿車乘，敷以白㲲及憍尸迦衣，種種嚴飾，而行布施。」
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佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，所得果報勝前果報。於意云何？以其此人不墮邪見故。」
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佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，所得果報勝前果報。」
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佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，所得果報勝前果報。」
佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，所得果報勝前果報。」
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佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，一須陀洹不如施百須陀洹，所得果報勝前果報。」
佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，一須陀洹不如施百須陀洹，所得果報勝前果報。」
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佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，一須陀洹不如施百須陀洹，百須陀洹不如施一阿那含，所得果報勝前果報。」
佛言：「長者！彼彌羅摩如是行施，不如有人以其飲食施一正見人，一正見人不如施百正見人，百正見人不如施一須陀洹，一須陀洹不如施百須陀洹，百須陀洹不如施一阿那含，所得果報勝前果報。」
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爾時世尊說此語已，告長者言：「往昔彌羅摩婆羅門行大施會者，非別沙門婆羅門等，則我身是。」
爾時世尊說此語已，告長者言：「往昔彌羅摩婆羅門行大施會者，非別沙門婆羅門等，則我身是。」
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時給孤獨長者聞佛說已，無我見、人見、眾生見、壽者見，遠離惑想，心得清淨，悟寂滅忍。
時給孤獨長者聞佛說已，無我見、人見、眾生見、壽者見，遠離惑想，心得清淨，悟寂滅忍。
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