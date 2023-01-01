「此，居士！非妙施。有妙施者，二俱有報。此居士！為非妙施者，彼不信施，亦不時施，不自手施，亦不就往而施，不知、不有信，亦不知有報而行施。當知有如是報，意亦不在妙有屋舍，意亦不在諸妙物，意亦不在衣被，亦不在妙食，意亦不在妙五樂婬。何以故？此居士！行非施報故。居士！行非施者，當有信，隨時施、自手施、往而施，有知、有信，知有報因緣已而施與。當知彼有此報，意便在妙家業，報極妙諸具、極妙衣、有極妙食、意作妙五樂婬。何以故？此居士！當知彼有施。此居士！行妙施，不信施與，不隨時與，不自以手施與，不往而施，亦不知亦不信，亦不知有因緣行果報，而行施與。當知彼受如是報，意亦不在妙家業，意亦不在好衣，意亦不在好食，意亦不在妙五樂婬。何以故？居士！此非施故。此居士！妙好施者，信樂施，隨時施，自手施，往而施與，有知有信，知有行果報而行施與。當知彼如是得報，意在妙家業，至妙五樂婬、意在食。何以故？此居士！當如是隨時施報。何以故？此居士！昔有過去世，有鞞藍大婆羅門，大富極富，多錢財多諸雜物，彼如是作大施，以八十四千金鉢碎銀滿中；彼如是行大施，以八十四千銀鉢滿中碎金；彼如是行大施，彼以八十四千象，諸具嚴飾象白如雪；彼如是行大施，以八十四千馬，諸具嚴飾金為珓珞；如是行大施，以八十四千牛以衣繫之，𤛓之常滿器；彼如是行大施，以八十四千玉女端正姝妙，一切諸珓珞極嚴飾之；如是行大施，餘不可數餘食諸味。謂彼居士鞞藍大富婆羅門作如是大施，施與閻浮提凡夫人，寧施與彼一仙人，得福多。雖居士鞞藍大富婆羅門作如是大施，施與閻浮提仙人者，不如施與一須陀洹，此得福多。雖彼居士鞞藍大富婆羅門，施與閻浮提凡夫人及仙人、百須陀洹，不如施與一斯陀含，此得福多。雖居士鞞藍大富婆羅門，作如是施與閻浮提凡夫人、仙人、百須陀洹、百斯陀含，不如施與一阿那含，此得福多。雖居士鞞藍大富婆羅門，作如是施與閻浮提凡夫人至百阿那含，不如施與一阿羅漢，得福多。謂居士！雖鞞藍大富婆羅門，作如是施與閻浮提凡夫人至百阿羅漢，不如施一辟支佛，得福多。謂居士！雖鞞藍大富婆羅門作如是施，施與閻浮提凡夫人至百辟支佛，不如施與如來、無所著、等正覺，此得福多。謂居士鞞藍大富婆羅門作如是施，施與閻浮提凡夫人至百辟支佛，作房舍以施與招提僧者，得福多。謂居士鞞藍大富婆羅門作如是施，施與閻浮提凡夫人，至作房舍已施與招提僧，不如以清淨意作三自歸佛法及比丘僧、受其戒，此得福多。謂

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