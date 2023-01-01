三歸五戒慈心厭離功德經
(失)1卷CBETA T0072少于一千字 4 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說三歸五戒慈心厭離功德經
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失譯人名今附東晉錄
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聞如是：
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一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛為阿那邠邸長者說：「過去久遠，有梵志名毗羅摩，饒財多寶。若布施時，用八萬四千金鉢盛滿碎銀，八萬四千銀鉢盛滿碎金，復以八萬四千金銀澡罐，復以八萬四千牛皆以金銀覆角，復以八萬四千玉女莊嚴具足，復以八萬四千臥具眾綵自覆，復以八萬四千衣裳，復以八萬四千象馬皆以金銀鞍勒，復以八萬四千房舍布施；復於四城門中布施，隨其所欲皆悉與之；復以一房舍施招提僧。如上施福，不如受三自歸。所以然者，受三歸者，施一切眾生無畏。是故歸佛、法、僧，其福不可計量也。
一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛為阿那邠邸長者說：「過去久遠，有梵志名毗羅摩，饒財多寶。若布施時，用八萬四千金鉢盛滿碎銀，八萬四千銀鉢盛滿碎金，復以八萬四千金銀澡罐，復以八萬四千牛皆以金銀覆角，復以八萬四千玉女莊嚴具足，復以八萬四千臥具眾綵自覆，復以八萬四千衣裳，復以八萬四千象馬皆以金銀鞍勒，復以八萬四千房舍布施；復於四城門中布施，隨其所欲皆悉與之；復以一房舍施招提僧。如上施福，不如受三自歸。所以然者，受三歸者，施一切眾生無畏。是故歸佛、法、僧，其福不可計量也。
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「如上布施及受三歸福，復不如受五戒福。受五戒者，功德滿具，其福勝也。如上布施及受三歸、五戒福，復不如彈指頃慈念眾生福也。如上布施，及受三歸、五戒，慈念眾生福，復不如起一切世間不可樂想福。所以然者，起一切世間不可樂想福，能令行者滅生死苦，終成佛道，故其福最勝也。」
「如上布施及受三歸福，復不如受五戒福。受五戒者，功德滿具，其福勝也。如上布施及受三歸、五戒福，復不如彈指頃慈念眾生福也。如上布施，及受三歸、五戒，慈念眾生福，復不如起一切世間不可樂想福。所以然者，起一切世間不可樂想福，能令行者滅生死苦，終成佛道，故其福最勝也。」
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爾時長者聞佛所說，歡喜奉行。
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