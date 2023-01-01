三歸五戒慈心厭離功德經

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛為阿那邠邸長者說：「過去久遠，有梵志名毗羅摩，饒財多寶。若布施時，用八萬四千金鉢盛滿碎銀，八萬四千銀鉢盛滿碎金，復以八萬四千金銀澡罐，復以八萬四千牛皆以金銀覆角，復以八萬四千玉女莊嚴具足，復以八萬四千臥具眾綵自覆，復以八萬四千衣裳，復以八萬四千象馬皆以金銀鞍勒，復以八萬四千房舍布施；復於四城門中布施，隨其所欲皆悉與之；復以一房舍施招提僧。如上施福，不如受三自歸。所以然者，受三歸者，施一切眾生無畏。是故歸佛、法、僧，其福不可計量也。

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