佛說護國經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說護國經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊在俱盧城，出遊化利漸漸至于覩羅聚落，與大苾芻眾安止其中。時，彼聚落有婆羅門大長者等，互相議曰：「此大沙門瞿曇！棄捨王位出家為道，果滿圓明名稱普聞，即是應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。於天魔梵、沙門婆羅門、人及非人等界，以自行願成等正覺，流大悲心宣說正法，初善中善後善，文義深遠純一無雜，具足圓滿梵行之相。如是具足最尊最上，我等若見共獲善利，是故我等，當詣佛所瞻禮稱讚。」眾共議已同往佛會。到佛所已，有禮佛者，有但合掌者，有種種稱讚者，如是之眾禮讚既已，各坐一面。爾時，世尊為眾說法，令眾心悅發大道意。時彼婆羅門大長者等，聽受法已，咸皆忻悅發大道心，即從座起合掌向佛，種種稱讚禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊在俱盧城，出遊化利漸漸至于覩羅聚落，與大苾芻眾安止其中。時，彼聚落有婆羅門大長者等，互相議曰：「此大沙門瞿曇！棄捨王位出家為道，果滿圓明名稱普聞，即是應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。於天魔梵、沙門婆羅門、人及非人等界，以自行願成等正覺，流大悲心宣說正法，初善中善後善，文義深遠純一無雜，具足圓滿梵行之相。如是具足最尊最上，我等若見共獲善利，是故我等，當詣佛所瞻禮稱讚。」眾共議已同往佛會。到佛所已，有禮佛者，有但合掌者，有種種稱讚者，如是之眾禮讚既已，各坐一面。爾時，世尊為眾說法，令眾心悅發大道意。時彼婆羅門大長者等，聽受法已，咸皆忻悅發大道心，即從座起合掌向佛，種種稱讚禮佛而退。

爾時，會中有大長者名曰護國，戀慕佛故不離法會，作如是念：「我所聞法，堪可依憑，必成正覺。我若在家，永處輪迴。佛難值遇，以信出家為求出離，是故我今離諸放逸發大精進，依佛出家淨修梵行，我當志願剃除鬚髮而被法服。」是時，護國長者作是念已，即從座起前詣佛所，頭面禮足合掌向佛，而白佛言：「我從世尊獲聞正法，厭輪迴苦，起信樂心，是故我今求佛出家。唯願世尊，攝受於我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有大長者名曰護國，戀慕佛故不離法會，作如是念：「我所聞法，堪可依憑，必成正覺。我若在家，永處輪迴。佛難值遇，以信出家為求出離，是故我今離諸放逸發大精進，依佛出家淨修梵行，我當志願剃除鬚髮而被法服。」是時，護國長者作是念已，即從座起前詣佛所，頭面禮足合掌向佛，而白佛言：「我從世尊獲聞正法，厭輪迴苦，起信樂心，是故我今求佛出家。唯願世尊，攝受於我。」

佛言護國：「汝信出家，父母聽不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言護國：「汝信出家，父母聽不？」

護國答言：「不也。世尊！父母不聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護國答言：「不也。世尊！父母不聽。」

佛言護國：「父母不聽，不得出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言護國：「父母不聽，不得出家。」

護國復白佛言：「世尊！雖父母未聽，我當求請，堅令聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護國復白佛言：「世尊！雖父母未聽，我當求請，堅令聽許。」

佛告護國：「如汝所願，今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告護國：「如汝所願，今正是時。」

爾時，護國長者稟承佛旨禮佛而退，還歸其舍白父母言：「父母慈念，願聽我言。我於佛會聞佛說法，其所聞法我悉了知，即起正信樂欲出家。唯願父母當聽許我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，護國長者稟承佛旨禮佛而退，還歸其舍白父母言：「父母慈念，願聽我言。我於佛會聞佛說法，其所聞法我悉了知，即起正信樂欲出家。唯願父母當聽許我。」

是時父母告護國言：「汝樂出家當求何利？復有何得而求出家？汝若出家，勿為求匃而活命耶？汝應當知，我今財賄珍寶無量，汝但在家捨財作福，當受富樂，何須出家？」如是父母善言誘勸。是時護國又復白言：「父母當念，我厭輪迴，棄捨世榮，志求出家，唯願聽許。」如是護國再三求請。是時父母又復告言：「汝所堅念志求出家，勿為求匃而活命耶？我家庫藏金銀珍寶眾多無量，汝但在家捨財作福，當受富樂，何須出家？」如是父母二三誘勸。是時護國又復告言：「父母若不聽，我從今已往，誓不飲食，乃至命終。」發誓願已即絕飲食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時父母告護國言：「汝樂出家當求何利？復有何得而求出家？汝若出家，勿為求匃而活命耶？汝應當知，我今財賄珍寶無量，汝但在家捨財作福，當受富樂，何須出家？」如是父母善言誘勸。是時護國又復白言：「父母當念，我厭輪迴，棄捨世榮，志求出家，唯願聽許。」如是護國再三求請。是時父母又復告言：「汝所堅念志求出家，勿為求匃而活命耶？我家庫藏金銀珍寶眾多無量，汝但在家捨財作福，當受富樂，何須出家？」如是父母二三誘勸。是時護國又復告言：「父母若不聽，我從今已往，誓不飲食，乃至命終。」發誓願已即絕飲食。

是時護國眾多知識，聞是事已，即時共詣護國長者父母之所，咸共白言：「長者主！我等皆聞，汝子護國愛樂出家，彼雖志求汝不聽許。我知汝子，然受富樂求道心堅；今不聽許，返受憂苦將趣命終，當令汝起愛別離苦。是故汝等，宜應聽許隨彼出家。」時長者主，見子知識志意求請，即聽出家。是時護國眾多知識，受其父旨，即詣護國而共告曰：「護國當知，今汝父母已聽出家。」是時護國受父母旨，歡喜踊躍，即詣父母拜辭而出，還至佛所。到佛所已，頭面禮足，合掌一面而白佛言：「世尊！今我父母已聽出家。願佛慈悲，垂哀攝受而為苾芻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時護國眾多知識，聞是事已，即時共詣護國長者父母之所，咸共白言：「長者主！我等皆聞，汝子護國愛樂出家，彼雖志求汝不聽許。我知汝子，然受富樂求道心堅；今不聽許，返受憂苦將趣命終，當令汝起愛別離苦。是故汝等，宜應聽許隨彼出家。」時長者主，見子知識志意求請，即聽出家。是時護國眾多知識，受其父旨，即詣護國而共告曰：「護國當知，今汝父母已聽出家。」是時護國受父母旨，歡喜踊躍，即詣父母拜辭而出，還至佛所。到佛所已，頭面禮足，合掌一面而白佛言：「世尊！今我父母已聽出家。願佛慈悲，垂哀攝受而為苾芻。」

爾時，世尊告護國言：「善哉善哉！今正是時，為汝攝受。」是時護國鬚髮自落被袈裟衣，成苾芻相，修持梵行，除彼放逸離諸憂惱，心自調柔證法清淨，我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告護國言：「善哉善哉！今正是時，為汝攝受。」是時護國鬚髮自落被袈裟衣，成苾芻相，修持梵行，除彼放逸離諸憂惱，心自調柔證法清淨，我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有。

是時尊者護國得漏盡已，於十夏中依止於佛。滿十夏已，著衣持鉢前詣佛所，頭面禮足，合掌一面而白佛言：「世尊！我本生居覩羅聚落，棄捨諸親以信出家。我今思念，欲還本處親近眷屬，顒俟佛旨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者護國得漏盡已，於十夏中依止於佛。滿十夏已，著衣持鉢前詣佛所，頭面禮足，合掌一面而白佛言：「世尊！我本生居覩羅聚落，棄捨諸親以信出家。我今思念，欲還本處親近眷屬，顒俟佛旨。」

爾時，世尊知尊者護國心意所欲，又觀護國其心志固欲廣利益，況昔在家常離諸欲，如是觀已即告之曰：「尊者護國！今正是時，可從汝意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知尊者護國心意所欲，又觀護國其心志固欲廣利益，況昔在家常離諸欲，如是觀已即告之曰：「尊者護國！今正是時，可從汝意。」

爾時，尊者護國受佛旨已，歡喜踊躍，繞佛三匝，頭面禮足辭佛而退，還本生處經遊次第到本聚落。時經宿已，於其辰時著衣持鉢，次第乞食至於本舍。見一女人在舍門外，持滿器食而欲棄擲，尊者見之告彼女人曰：「汝無慚愧，勿棄於食。豈如施我置於鉢中，當獲利益。」是時女人聞尊者語，心生鄭重，即施其食置於鉢中。尊者受已，詣大樹下敷座欲食。時前女人作如是念：「是我主子尊者護國。」是時女人作此念已，即詣長者主所白長者曰：「適在門外見長者子持鉢乞食，詣大樹下敷座欲食。」時長者主聞是事已，心大歡喜，即問女人言：「如汝所說，是事實不？」女人答言：「是事實爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者護國受佛旨已，歡喜踊躍，繞佛三匝，頭面禮足辭佛而退，還本生處經遊次第到本聚落。時經宿已，於其辰時著衣持鉢，次第乞食至於本舍。見一女人在舍門外，持滿器食而欲棄擲，尊者見之告彼女人曰：「汝無慚愧，勿棄於食。豈如施我置於鉢中，當獲利益。」是時女人聞尊者語，心生鄭重，即施其食置於鉢中。尊者受已，詣大樹下敷座欲食。時前女人作如是念：「是我主子尊者護國。」是時女人作此念已，即詣長者主所白長者曰：「適在門外見長者子持鉢乞食，詣大樹下敷座欲食。」時長者主聞是事已，心大歡喜，即問女人言：「如汝所說，是事實不？」女人答言：「是事實爾。」

是時長者速出本舍往大樹下，既到彼已，實見護國在彼欲食，即告之曰：「我子護國！捨離本家客遊於外，如是經歷，復至聚落不入本舍，是義云何？」時彼護國即答父言：「我沙門法，儀式如是，入於他舍非我所宜。」時長者主，扶持護國還於本舍，既到家已敷座令坐。時護國母前詣子所，愛念心切再三慰問，告護國言：「我子云何堅意出家？汝所出家今有何利？復有何得？正為求匃而活其命，是故汝今不復離家，捨財作福富受富樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時長者速出本舍往大樹下，既到彼已，實見護國在彼欲食，即告之曰：「我子護國！捨離本家客遊於外，如是經歷，復至聚落不入本舍，是義云何？」時彼護國即答父言：「我沙門法，儀式如是，入於他舍非我所宜。」時長者主，扶持護國還於本舍，既到家已敷座令坐。時護國母前詣子所，愛念心切再三慰問，告護國言：「我子云何堅意出家？汝所出家今有何利？復有何得？正為求匃而活其命，是故汝今不復離家，捨財作福富受富樂。」

是時慈母設諸方便，留戀於子不能別離，復以金銀種種珍寶積尊者前，告於子言：「我子當知，如是我有廣多財寶，今我與汝，何況父財而復無量，以是義故何得出家？汝今在家，捨財作福受諸富樂。」是時尊者白於母言：「慈母當念，是多金銀種種財寶諸過之本。」作此言已，車載擔負棄於河內，復白母言：「慈母當念，如是財寶由貪戀故，從此為因生諸過失而致患難，謂水火王賊惡子等難，生如是等種種壞苦，了此苦因不從其母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時慈母設諸方便，留戀於子不能別離，復以金銀種種珍寶積尊者前，告於子言：「我子當知，如是我有廣多財寶，今我與汝，何況父財而復無量，以是義故何得出家？汝今在家，捨財作福受諸富樂。」是時尊者白於母言：「慈母當念，是多金銀種種財寶諸過之本。」作此言已，車載擔負棄於河內，復白母言：「慈母當念，如是財寶由貪戀故，從此為因生諸過失而致患難，謂水火王賊惡子等難，生如是等種種壞苦，了此苦因不從其母。」

時護國母戀子不捨，復設方便作如是念：「子在家時所有妻室，當令莊嚴珠寶飾身，來護國所悅可子心。」作是念已，詣其妻所而告之言：「汝夫護國昔在家時，所有愛樂珍寶瓔珞莊嚴之具，汝今莊嚴往護國所悅可其意。」時護國妻受其命已，以眾寶具即時莊嚴，詣護國所，到彼白言：「長者子！汝意云何？所持梵行，莫為求天女不？」護國告言：「不也。大姊！我持梵行為求道果；如汝所說，是義不然。」時，護國妻聞呼姊聲，即變容色負慚而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時護國母戀子不捨，復設方便作如是念：「子在家時所有妻室，當令莊嚴珠寶飾身，來護國所悅可子心。」作是念已，詣其妻所而告之言：「汝夫護國昔在家時，所有愛樂珍寶瓔珞莊嚴之具，汝今莊嚴往護國所悅可其意。」時護國妻受其命已，以眾寶具即時莊嚴，詣護國所，到彼白言：「長者子！汝意云何？所持梵行，莫為求天女不？」護國告言：「不也。大姊！我持梵行為求道果；如汝所說，是義不然。」時，護國妻聞呼姊聲，即變容色負慚而退。

爾時，護國尊者作如是念：「食時欲至。」即白父言：「長者！有何飲膳施於我食？」是時，父母親持上味種種飲食供施尊者。是時尊者飯食已訖，洗鉢收衣敷座而坐，乃為父母宣說正法，令起悅心而生道意，復以神通住虛空中，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，護國尊者作如是念：「食時欲至。」即白父言：「長者！有何飲膳施於我食？」是時，父母親持上味種種飲食供施尊者。是時尊者飯食已訖，洗鉢收衣敷座而坐，乃為父母宣說正法，令起悅心而生道意，復以神通住虛空中，說伽陀曰：

「觀此畫色像， 以眾寶莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀此畫色像， 以眾寶莊嚴，

愚迷所執著， 智者常遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚迷所執著， 智者常遠離。

貪欲如繩索， 能縛於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲如繩索， 能縛於世間，

愚者所迷惑， 智者常遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚者所迷惑， 智者常遠離。」

是時，尊者說伽陀已，從空而降，還大樹下安止而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者說伽陀已，從空而降，還大樹下安止而住。

爾時，有王名曰俱盧，駕幸遊外將近覩羅聚落之側，侍臣奏曰：「大王！當知，此聚落中有長者子名曰護國，眷屬廣多財寶無量，棄捨出家。」王聞是事，即問聚落人曰：「卿等此處有長者子名曰護國，棄捨親屬而為出家，是事實不？」時聚落人即奏王曰：「大王！當知，是事實爾。護國尊者在臣聚落一大樹下常持梵行，我等人民親近供養。」王聞奏已，即往彼處聚落之中，詣大樹下尊者所止。是時尊者遙觀來命，見俱盧王奔詣我所，即從座起進步王前，白如是言：「大王！善來！此之境界王所統領，今請大王，往彼樹下就於我座。」時王答言：「護國！我意如然，欲往汝所就於汝座。」護國復言：「王意如是，故我請王。」是時彼王同與尊者，至大樹下就座而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有王名曰俱盧，駕幸遊外將近覩羅聚落之側，侍臣奏曰：「大王！當知，此聚落中有長者子名曰護國，眷屬廣多財寶無量，棄捨出家。」王聞是事，即問聚落人曰：「卿等此處有長者子名曰護國，棄捨親屬而為出家，是事實不？」時聚落人即奏王曰：「大王！當知，是事實爾。護國尊者在臣聚落一大樹下常持梵行，我等人民親近供養。」王聞奏已，即往彼處聚落之中，詣大樹下尊者所止。是時尊者遙觀來命，見俱盧王奔詣我所，即從座起進步王前，白如是言：「大王！善來！此之境界王所統領，今請大王，往彼樹下就於我座。」時王答言：「護國！我意如然，欲往汝所就於汝座。」護國復言：「王意如是，故我請王。」是時彼王同與尊者，至大樹下就座而坐。

爾時，大王告護國言：「有四種法，由是四法而求出家。其四法者：一知親屬，二知富貴，三知病，四知老，是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大王告護國言：「有四種法，由是四法而求出家。其四法者：一知親屬，二知富貴，三知病，四知老，是為四法。

「云何知親屬？謂若有人，眷屬廣大而忽散滅，此人作念：『我之眷屬朋友知識皆已散滅，唯己孤然，我當出家。』此人了知無親屬故而求出家。今汝護國！眷屬廣大亦非孤獨，不能了知何為出家？又復云何名知富貴？謂若有人，先有財寶是大富者，而後竭盡貧苦隨生，以貧窮故而作此念。今貧窮故而作此念：『今貧窮苦，我當出家。』此人了知以貧窮故而求出家。今汝護國！財富無量亦非貧窮，不能了知何為出家？又復云何名知病苦？謂若有人，久寢於疾無能救療，作如是念：『我此疾病深可痛苦，是故我今當求出家。』此人了知以病苦故而求出家。今汝護國！少病少惱亦無憂苦，不能了知何為出家？又復云何名知老朽？謂若有人耆年衰邁，作如是念：『我今老朽，於諸富樂不能復利，是故我今當求出家。』此人了知老朽不任而求出家。今汝護國！盛年少壯未受諸樂，不能了知何為出家？護國當了，如是四法乃可出家。我今復問護國，汝何見聞而為出家？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何知親屬？謂若有人，眷屬廣大而忽散滅，此人作念：『我之眷屬朋友知識皆已散滅，唯己孤然，我當出家。』此人了知無親屬故而求出家。今汝護國！眷屬廣大亦非孤獨，不能了知何為出家？又復云何名知富貴？謂若有人，先有財寶是大富者，而後竭盡貧苦隨生，以貧窮故而作此念。今貧窮故而作此念：『今貧窮苦，我當出家。』此人了知以貧窮故而求出家。今汝護國！財富無量亦非貧窮，不能了知何為出家？又復云何名知病苦？謂若有人，久寢於疾無能救療，作如是念：『我此疾病深可痛苦，是故我今當求出家。』此人了知以病苦故而求出家。今汝護國！少病少惱亦無憂苦，不能了知何為出家？又復云何名知老朽？謂若有人耆年衰邁，作如是念：『我今老朽，於諸富樂不能復利，是故我今當求出家。』此人了知老朽不任而求出家。今汝護國！盛年少壯未受諸樂，不能了知何為出家？護國當了，如是四法乃可出家。我今復問護國，汝何見聞而為出家？」

爾時，尊者答彼王言：「大王！當知，有四種法而求出家。何等為四？謂老病愛死。變壞非久名老，疾苦無療名病，無所厭足名愛，捨盡諸境名死。如是四法，我佛世尊善了善見，我亦從佛親見親聞，我因此故，發大信心而乃出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者答彼王言：「大王！當知，有四種法而求出家。何等為四？謂老病愛死。變壞非久名老，疾苦無療名病，無所厭足名愛，捨盡諸境名死。如是四法，我佛世尊善了善見，我亦從佛親見親聞，我因此故，發大信心而乃出家。」

王言：「尊者！如前略說，我未能了，唯願尊者，為我廣說令我開解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「尊者！如前略說，我未能了，唯願尊者，為我廣說令我開解。」

是時尊者聞王言已，告彼王曰：「大王！甚善！如汝意願，我當為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者聞王言已，告彼王曰：「大王！甚善！如汝意願，我當為說。」

王言：「尊者！變壞非久為老，是義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「尊者！變壞非久為老，是義云何？」

尊者答言：「大王！於意云何？若人從年二十三十滿四十時，所有色相身力舉動進止，是人云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者答言：「大王！於意云何？若人從年二十三十滿四十時，所有色相身力舉動進止，是人云何？」

王言：「尊者！人從二十滿四十時，具大色相，身力壯盛進止勇健，諸所施為自謂無等；若至耆年，朽邁無堪色相變易，身力劣弱進止衰敗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「尊者！人從二十滿四十時，具大色相，身力壯盛進止勇健，諸所施為自謂無等；若至耆年，朽邁無堪色相變易，身力劣弱進止衰敗。」

尊者告言：「如王所說，是為老相變壞於世。大王！當知，此即我佛說第一法。又佛世尊，善了善知善說此法，我亦見聞，於此正法愛樂志求，信心出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者告言：「如王所說，是為老相變壞於世。大王！當知，此即我佛說第一法。又佛世尊，善了善知善說此法，我亦見聞，於此正法愛樂志求，信心出家。」

時彼王言：「護國尊者！我亦於此慶遇正法，愛樂志求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼王言：「護國尊者！我亦於此慶遇正法，愛樂志求。」

又復，王言：「護國尊者！云何疾苦無療名為病相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復，王言：「護國尊者！云何疾苦無療名為病相？」

尊者答言：「如人有大財寶及諸親眷，其數無量。於意云何？是人寢病受諸苦惱，彼之親屬及諸侍從，還有代其受苦惱不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者答言：「如人有大財寶及諸親眷，其數無量。於意云何？是人寢病受諸苦惱，彼之親屬及諸侍從，還有代其受苦惱不？」

王言：「不也。護國！人若寢疾，獨受諸苦，無有代者亦無救療。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「不也。護國！人若寢疾，獨受諸苦，無有代者亦無救療。」

尊者告言：「如王所說，無代無救是為病相，此即我佛說第二法。又佛世尊，善了善知善說此法，我亦見聞，於此正法愛樂志求，信心出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者告言：「如王所說，無代無救是為病相，此即我佛說第二法。又佛世尊，善了善知善說此法，我亦見聞，於此正法愛樂志求，信心出家。」

時彼王言：「護國尊者！我亦於此慶遇正法，愛樂志求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼王言：「護國尊者！我亦於此慶遇正法，愛樂志求。」

王復問言：「尊者！云何無所厭足而名為愛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問言：「尊者！云何無所厭足而名為愛？」

尊者答言：「大王！於意云何？王是富者，國土城邑乃至東南西北，所有人民居王所統，皆是大富。」王言尊者：「如是如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者答言：「大王！於意云何？王是富者，國土城邑乃至東南西北，所有人民居王所統，皆是大富。」王言尊者：「如是如是！」

尊者復言：「大王所統國城聚落如是大富，設或有人泛海而來，白大王言：『我見某國，城邑廣大人民熾盛，金銀珍寶奇異諸物，象馬兵從，其數無量。』大王！聞此，於意云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者復言：「大王所統國城聚落如是大富，設或有人泛海而來，白大王言：『我見某國，城邑廣大人民熾盛，金銀珍寶奇異諸物，象馬兵從，其數無量。』大王！聞此，於意云何？」

王言：「尊者！我聞是事，若不自往，即遣使討彼，載以珍寶諸物，益我庫藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「尊者！我聞是事，若不自往，即遣使討彼，載以珍寶諸物，益我庫藏。」

時尊者言：「大王！此無厭足是名為愛，此即是佛說第三法。又佛世尊，善了善知善說此法，我亦見聞，於此正法愛樂志求，信心出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者言：「大王！此無厭足是名為愛，此即是佛說第三法。又佛世尊，善了善知善說此法，我亦見聞，於此正法愛樂志求，信心出家。」

時彼王言：「護國尊者！我亦於此慶遇正法愛，樂志求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼王言：「護國尊者！我亦於此慶遇正法愛，樂志求。」

王復問言：「尊者！云何捨離諸境而名為死？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問言：「尊者！云何捨離諸境而名為死？」

尊者答言：「大王！於意云何？我見有大珍寶是大富者，彼人捨於此界而生他界，所有珍寶能持往不？」王言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者答言：「大王！於意云何？我見有大珍寶是大富者，彼人捨於此界而生他界，所有珍寶能持往不？」王言：「不也。」

尊者復言：「大王！於此世中捨諸愛境生於他世，是名為死，此即是佛說第四法。佛善了知善說此法，我亦見聞，於此正法愛樂志求，信心出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者復言：「大王！於此世中捨諸愛境生於他世，是名為死，此即是佛說第四法。佛善了知善說此法，我亦見聞，於此正法愛樂志求，信心出家。」

王言：「尊者！我亦於此慶遇正法，愛樂志求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「尊者！我亦於此慶遇正法，愛樂志求。」

爾時，尊者復告王言：「我於是義欲重宣說，汝應善聽。」王言：「甚善願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者復告王言：「我於是義欲重宣說，汝應善聽。」王言：「甚善願樂欲聞。」

是時，尊者說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者說伽陀曰：

「我見世間人， 貪愛而積聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我見世間人， 貪愛而積聚，

因財故得難， 轉增於諸欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因財故得難， 轉增於諸欲。

王主領國邑， 廣闊極海邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王主領國邑， 廣闊極海邊，

如是尚無厭， 而復伐他國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是尚無厭， 而復伐他國。

世間諸眾生， 由貪愛故滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸眾生， 由貪愛故滅，

憂惱生悲泣， 嗚呼何速滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憂惱生悲泣， 嗚呼何速滅。

如人聚財寶， 返為火所燒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人聚財寶， 返為火所燒，

眾生亦隨業， 所作而受報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生亦隨業， 所作而受報。

財富不延命， 亦復不免老， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財富不延命， 亦復不免老，

貧富者皆滅， 尊幼悉無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貧富者皆滅， 尊幼悉無常。

病不擇勇健， 亦不擇尊幼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病不擇勇健， 亦不擇尊幼，

皆由貪愛故， 是不免無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆由貪愛故， 是不免無常。

譬如人竊盜， 返為自損傷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如人竊盜， 返為自損傷，

如是見世間， 自造諸惡因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是見世間， 自造諸惡因。

如菓熟自落， 老少壞亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如菓熟自落， 老少壞亦然，

歡悅意作業， 苦惱而受報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡悅意作業， 苦惱而受報。

時世愚癡人， 作業不自覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世愚癡人， 作業不自覺，

或生於他世， 因憎愛得苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或生於他世， 因憎愛得苦。

胎中若命盡， 何人能救護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胎中若命盡， 何人能救護，

設復親知友， 命盡何能救？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設復親知友， 命盡何能救？

欲能壞能縛， 生苦增諸怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲能壞能縛， 生苦增諸怖，

見世間幻法， 是故我出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見世間幻法， 是故我出家。」

爾時，俱盧大王聞尊者說伽陀已，歡喜信受而復白言：「護國尊者能善出離，是故，我今歸依尊者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，俱盧大王聞尊者說伽陀已，歡喜信受而復白言：「護國尊者能善出離，是故，我今歸依尊者。」

護國告言：「大王！勿歸依於我，我所歸依是佛世尊及法、僧眾，王當歸依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護國告言：「大王！勿歸依於我，我所歸依是佛世尊及法、僧眾，王當歸依。」

王言：「如是如是！我今歸依佛、法、僧眾，盡形受持優婆塞戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「如是如是！我今歸依佛、法、僧眾，盡形受持優婆塞戒。」

是時，大王作誓願已，禮奉尊者，還復王宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大王作誓願已，禮奉尊者，還復王宮。