佛說伏婬經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說伏婬經

西晉沙門法炬譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉沙門法炬譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，婆加婆在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時，居士阿那邠祁至世尊所，到已禮世尊足，却住一面。阿那邠祁居士却住一面已，白世尊曰：「唯，世尊！世間有幾伏婬而可知者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆加婆在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時，居士阿那邠祁至世尊所，到已禮世尊足，却住一面。阿那邠祁居士却住一面已，白世尊曰：「唯，世尊！世間有幾伏婬而可知者？」

「汝居士！世間有十伏婬。云何為十？此居士，或一伏婬，非法行婬干彼，非法求婬干(無所方便為苦)已，亦不自安身，亦不安父母及妻子、客使奴婢、沙門婆羅門，不有益事，為善得善得生天上。如是，居士！是一伏婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝居士！世間有十伏婬。云何為十？此居士，或一伏婬，非法行婬干彼，非法求婬干(無所方便為苦)已，亦不自安身，亦不安父母及妻子、客使奴婢、沙門婆羅門，不有益事，為善得善得生天上。如是，居士！是一伏婬。

「復次，居士，或一伏婬，非法求婬干彼，非法求婬干已，自安身、父母妻子、客使奴婢，而不施沙門婆羅門，為善得善身生善處。如是，居士！是一伏婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，居士，或一伏婬，非法求婬干彼，非法求婬干已，自安身、父母妻子、客使奴婢，而不施沙門婆羅門，為善得善身生善處。如是，居士！是一伏婬。

「復次，居士！或一伏婬，非法求干彼，非法求干已，自安隱身、父母妻子、客使奴婢，能施沙門婆羅門，為善得善身生善處。如是，居士！是一伏婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，居士！或一伏婬，非法求干彼，非法求干已，自安隱身、父母妻子、客使奴婢，能施沙門婆羅門，為善得善身生善處。如是，居士！是一伏婬。

「復次，居士！或一伏婬，如法求財，彼如法求財已，不自安樂身，不為父母、不為妻子、不為奴婢，亦不施沙門婆羅門，為善得善身生善處。如是，居士，是一伏婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，居士！或一伏婬，如法求財，彼如法求財已，不自安樂身，不為父母、不為妻子、不為奴婢，亦不施沙門婆羅門，為善得善身生善處。如是，居士，是一伏婬。

「復次，居士！或一伏婬，如法求財，彼如法求財已，而自安樂身，及父母妻子奴婢，不施與沙門婆羅門，為善得善身生善處。如是，居士！是一伏婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，居士！或一伏婬，如法求財，彼如法求財已，而自安樂身，及父母妻子奴婢，不施與沙門婆羅門，為善得善身生善處。如是，居士！是一伏婬。

「復次，居士！或一伏婬，如法求財，彼如法求財已，而自安樂身，及父母妻子奴婢，施與沙門婆羅門，為善得善身生善處。如是，居士！是一伏婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，居士！或一伏婬，如法求財，彼如法求財已，而自安樂身，及父母妻子奴婢，施與沙門婆羅門，為善得善身生善處。如是，居士！是一伏婬。

「復次，居士！或一伏婬，如法求財不干彼，如法求財不干已，亦不自安樂身，亦不為父母妻子奴婢，亦不施與沙門婆羅門，為善得善身生善處。如是，居士！是一伏婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，居士！或一伏婬，如法求財不干彼，如法求財不干已，亦不自安樂身，亦不為父母妻子奴婢，亦不施與沙門婆羅門，為善得善身生善處。如是，居士！是一伏婬。

「復次，居士！或一伏婬，如法求財不干彼，如法求財不干已，自得安樂身及父母妻子奴婢，不施與沙門婆羅門，為善得善身生善處。如是，居士！是一伏婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，居士！或一伏婬，如法求財不干彼，如法求財不干已，自得安樂身及父母妻子奴婢，不施與沙門婆羅門，為善得善身生善處。如是，居士！是一伏婬。

「復次，居士！或一伏婬，如法求財不干彼，如法求財不干已，自得安樂身，及父母妻子奴婢，施與沙門婆羅門，為善得善身生善處。彼得錢財，於中染著、極染著，不見禍變，亦不知棄，而貪食之。如是，居士！是一伏婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，居士！或一伏婬，如法求財不干彼，如法求財不干已，自得安樂身，及父母妻子奴婢，施與沙門婆羅門，為善得善身生善處。彼得錢財，於中染著、極染著，不見禍變，亦不知棄，而貪食之。如是，居士！是一伏婬。

「復次，居士！或一伏婬，如法求錢財不干彼，如法求錢財不干已，自得安隱身，及父母妻子奴婢，施與沙門婆羅門，為善得善身生善處。彼得錢財，亦不染亦不著，亦不於中樂，亦不於中住，亦知是禍變，亦能棄捨而食之。如是，居士！是一伏婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，居士！或一伏婬，如法求錢財不干彼，如法求錢財不干已，自得安隱身，及父母妻子奴婢，施與沙門婆羅門，為善得善身生善處。彼得錢財，亦不染亦不著，亦不於中樂，亦不於中住，亦知是禍變，亦能棄捨而食之。如是，居士！是一伏婬。

「此居士！彼或一伏婬，非法求錢財干彼，非法求錢財干已，亦不自安隱身，亦不安隱父母、妻子奴婢，亦不施與沙門婆羅門，為善得善身生善處。是為，居士！如是伏婬。伏婬我說此弊惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此居士！彼或一伏婬，非法求錢財干彼，非法求錢財干已，亦不自安隱身，亦不安隱父母、妻子奴婢，亦不施與沙門婆羅門，為善得善身生善處。是為，居士！如是伏婬。伏婬我說此弊惡。

「此居士！或一伏婬，非法求錢財干彼，非法求錢財干已，自安隱身，及父母妻子奴婢，不施與沙門婆羅門，為善得善身生善處。此居士！此伏婬此，伏婬此小勝小勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此居士！或一伏婬，非法求錢財干彼，非法求錢財干已，自安隱身，及父母妻子奴婢，不施與沙門婆羅門，為善得善身生善處。此居士！此伏婬此，伏婬此小勝小勝。

「此居士！彼或一伏婬，如法求錢財不干彼，如法求錢財不干已，自得安樂身，及父母妻子奴婢，施與沙門婆羅門，為善得善身生善處。彼得錢財，不染不著、不持不樂，知是禍變、棄捨離而食之。如是。居士！食婬最勝最妙、最上最好、無上勝。猶若，居士！有牛乳，因乳有酪，因酪有醍醐，因醍醐有酥，因酥有酪酥，此是最勝最妙無上說。如是，居士！此諸伏婬如是伏婬，最勝最妙、極妙最上、無上無上。說頌偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此居士！彼或一伏婬，如法求錢財不干彼，如法求錢財不干已，自得安樂身，及父母妻子奴婢，施與沙門婆羅門，為善得善身生善處。彼得錢財，不染不著、不持不樂，知是禍變、棄捨離而食之。如是。居士！食婬最勝最妙、最上最好、無上勝。猶若，居士！有牛乳，因乳有酪，因酪有醍醐，因醍醐有酥，因酥有酪酥，此是最勝最妙無上說。如是，居士！此諸伏婬如是伏婬，最勝最妙、極妙最上、無上無上。說頌偈曰：

「非法聚錢財， 如法如法施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非法聚錢財， 如法如法施；

不施不食之， 亦不施為福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不施不食之， 亦不施為福，

二俱為慳濁， 惡行食此婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二俱為慳濁， 惡行食此婬。

如法求錢財， 欲以施為福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法求錢財， 欲以施為福，

亦施及食之， 亦能作福德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦施及食之， 亦能作福德，

二俱不慳濁， 皆有此伏婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二俱不慳濁， 皆有此伏婬。

有能行智慧， 伏婬隨所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有能行智慧， 伏婬隨所行，

知變有知足， 知足而食之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知變有知足， 知足而食之。

有能行智慧， 最妙能伏婬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有能行智慧， 最妙能伏婬。」

佛如是說，居士阿那邠祁聞世尊所說，歡喜而樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如是說，居士阿那邠祁聞世尊所說，歡喜而樂。