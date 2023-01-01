瞻婆比丘經
西晉 法炬譯1卷CBETA T0064少于一万字 14 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說瞻婆比丘經
佛說瞻婆比丘經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
西晉三藏法師法炬譯
西晉三藏法師法炬譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
聞如是：
聞如是：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一時，婆伽婆在瞻婆恒伽上法賴池水上。彼時，世尊十五日說戒，在比丘僧前坐。世尊坐已，觀諸比丘意之所念。觀諸比丘意之所念已，夜初一分時坐默然住。於是，有異比丘從坐起，一向著衣，叉手向世尊，白世尊曰：「唯，世尊！夜一時已過，世尊及比丘僧坐已久，唯願世尊，當說戒。」彼時，世尊默然住。世尊至夜半默然坐住，彼比丘再叉手向世尊，白世尊曰：「唯，世尊！夜已過初時，夜已過半。世尊！比丘僧坐已久，唯願世尊，當說戒。」彼時世尊亦默然住。彼時世尊於夜半後坐默然住，彼比丘三叉手向世尊，白世尊曰：「唯願世尊，夜已過初時，夜已過半，夜已過半後明星欲出，不久當明星出。世尊！比丘僧坐已久，唯願世尊，當說戒。」彼時，世尊告此比丘曰：「我比丘眾中有不淨者。」
一時，婆伽婆在瞻婆恒伽上法賴池水上。彼時，世尊十五日說戒，在比丘僧前坐。世尊坐已，觀諸比丘意之所念。觀諸比丘意之所念已，夜初一分時坐默然住。於是，有異比丘從坐起，一向著衣，叉手向世尊，白世尊曰：「唯，世尊！夜一時已過，世尊及比丘僧坐已久，唯願世尊，當說戒。」彼時，世尊默然住。世尊至夜半默然坐住，彼比丘再叉手向世尊，白世尊曰：「唯，世尊！夜已過初時，夜已過半。世尊！比丘僧坐已久，唯願世尊，當說戒。」彼時世尊亦默然住。彼時世尊於夜半後坐默然住，彼比丘三叉手向世尊，白世尊曰：「唯願世尊，夜已過初時，夜已過半，夜已過半後明星欲出，不久當明星出。世尊！比丘僧坐已久，唯願世尊，當說戒。」彼時，世尊告此比丘曰：「我比丘眾中有不淨者。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
彼時尊者大目乾連亦在眾中會，眾中會已，於是尊者大目乾連作是念：「世尊為說何比丘？言眾中有不淨。我寧可作如其像三昧正受，以三昧意，觀諸比丘意之所念。」於是尊者大目乾連，即如其像三昧正受，以三昧意觀諸比丘意之所念。尊者大目乾連即便知之，世尊所為比丘。於是尊者大目乾連從三昧起，便至彼比丘所，到已牽彼比丘臂將出門外：「汝愚人去！汝不應在此宿，無有比丘共汝住者，汝今為比丘外。」於是尊者大目乾連牽彼比丘臂將出門外，反閉門，閉門已，至世尊所，到已禮世尊足，却坐一面。尊者大目乾連却一面已，白世尊曰：「世尊！所說比丘者，言眾中有不淨，我已牽彼比丘臂將出門外。『汝愚人去，汝不應在此宿，無有比丘共住汝，今比丘為是外。』唯世尊！已過夜初分，已過夜半，已過夜半後，夜已欲曉明星出時，明星不久當出。世尊！比丘僧坐已久，願世尊，當說戒。」
彼時尊者大目乾連亦在眾中會，眾中會已，於是尊者大目乾連作是念：「世尊為說何比丘？言眾中有不淨。我寧可作如其像三昧正受，以三昧意，觀諸比丘意之所念。」於是尊者大目乾連，即如其像三昧正受，以三昧意觀諸比丘意之所念。尊者大目乾連即便知之，世尊所為比丘。於是尊者大目乾連從三昧起，便至彼比丘所，到已牽彼比丘臂將出門外：「汝愚人去！汝不應在此宿，無有比丘共汝住者，汝今為比丘外。」於是尊者大目乾連牽彼比丘臂將出門外，反閉門，閉門已，至世尊所，到已禮世尊足，却坐一面。尊者大目乾連却一面已，白世尊曰：「世尊！所說比丘者，言眾中有不淨，我已牽彼比丘臂將出門外。『汝愚人去，汝不應在此宿，無有比丘共住汝，今比丘為是外。』唯世尊！已過夜初分，已過夜半，已過夜半後，夜已欲曉明星出時，明星不久當出。世尊！比丘僧坐已久，願世尊，當說戒。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「汝目乾連！彼愚癡人為多受罪，而觸嬈世尊及比丘僧。若目乾連！眾中有不淨比丘，如來說戒者，彼愚人頭當破為七分。是故汝，目乾連！從今日始，汝等當共說戒，如來不復來說戒。何以故？目乾連！此一愚人如是過已，過觀而觀屈申卷舒，持僧伽梨衣鉢，而於他梵行者自言是梵行。此目乾連！若人言是梵行者，若人作是念：『沙門為幻，沙門為麤，沙門為刺，沙門非言。』如是知已，便棄著外。何以故？恐壞餘淨比丘故。猶若，目乾連！成就稻田麥田，若中有惡草生，彼草根如麥根，枝節葉實亦如是，未成其子當棄之。目乾連！若成子已，彼田居士便作是念：『此為是壞麥子之草，麥之刺、麥之麤。』彼便拔，棄著外。何以故？恐壞餘淨麥故。如是，目乾連！若有一愚人作是念過已，過觀而觀屈申卷舒，持僧伽梨衣鉢，而於餘梵行者自言是梵行者。若，目乾連！他稱言是梵行者，彼若作是念：『此沙門壞，此沙門刺，此沙門麤，此沙門非言。』彼知已，便棄著外。何以故？恐壞餘淨比丘故。猶若，目乾連！彼田居士，於冬月時治大穀積，若彼穀所有堅固住者，一向皆離去，謂所有若草若葉，彼揚著風中一向吹去，彼田居士，執掃箒在中是。目乾連！若愚人作是行過已，過觀穀故。如是，目乾連！若一愚人，作是行過已，過觀而觀屈申卷舒，持僧伽梨衣鉢，而於他梵行者，自言是梵行者。若，目乾連！他稱是梵行者，他作是念：『此沙門壞，此沙門麤，此沙門刺。』彼知已，棄著外。何以故？恐壞餘比丘故。猶，目乾連！彼田居士，彼求水欲通水，執極利斧入於林中，彼執斧㭬樹，謂彼所有樹堅固住而不可入。謂所有枯樹打已斧則陷入。田居士截其根，截根已通其中，通其中已便作木筧凾通水。如是。目乾連！或一愚人作如是行過已，過觀而觀屈申卷舒。持僧伽梨衣鉢，而於他梵行者，自言是梵行者。若。目乾連！他稱言是梵行者，彼作是念：『沙門壞，沙門麤，沙門刺，沙門非。』彼知已，棄著外。何以故？恐壞餘淨比丘故。說偈曰：
「汝目乾連！彼愚癡人為多受罪，而觸嬈世尊及比丘僧。若目乾連！眾中有不淨比丘，如來說戒者，彼愚人頭當破為七分。是故汝，目乾連！從今日始，汝等當共說戒，如來不復來說戒。何以故？目乾連！此一愚人如是過已，過觀而觀屈申卷舒，持僧伽梨衣鉢，而於他梵行者自言是梵行。此目乾連！若人言是梵行者，若人作是念：『沙門為幻，沙門為麤，沙門為刺，沙門非言。』如是知已，便棄著外。何以故？恐壞餘淨比丘故。猶若，目乾連！成就稻田麥田，若中有惡草生，彼草根如麥根，枝節葉實亦如是，未成其子當棄之。目乾連！若成子已，彼田居士便作是念：『此為是壞麥子之草，麥之刺、麥之麤。』彼便拔，棄著外。何以故？恐壞餘淨麥故。如是，目乾連！若有一愚人作是念過已，過觀而觀屈申卷舒，持僧伽梨衣鉢，而於餘梵行者自言是梵行者。若，目乾連！他稱言是梵行者，彼若作是念：『此沙門壞，此沙門刺，此沙門麤，此沙門非言。』彼知已，便棄著外。何以故？恐壞餘淨比丘故。猶若，目乾連！彼田居士，於冬月時治大穀積，若彼穀所有堅固住者，一向皆離去，謂所有若草若葉，彼揚著風中一向吹去，彼田居士，執掃箒在中是。目乾連！若愚人作是行過已，過觀穀故。如是，目乾連！若一愚人，作是行過已，過觀而觀屈申卷舒，持僧伽梨衣鉢，而於他梵行者，自言是梵行者。若，目乾連！他稱是梵行者，他作是念：『此沙門壞，此沙門麤，此沙門刺。』彼知已，棄著外。何以故？恐壞餘比丘故。猶，目乾連！彼田居士，彼求水欲通水，執極利斧入於林中，彼執斧㭬樹，謂彼所有樹堅固住而不可入。謂所有枯樹打已斧則陷入。田居士截其根，截根已通其中，通其中已便作木筧凾通水。如是。目乾連！或一愚人作如是行過已，過觀而觀屈申卷舒。持僧伽梨衣鉢，而於他梵行者，自言是梵行者。若。目乾連！他稱言是梵行者，彼作是念：『沙門壞，沙門麤，沙門刺，沙門非。』彼知已，棄著外。何以故？恐壞餘淨比丘故。說偈曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「共止及當知， 惡求及瞋恚，
「共止及當知， 惡求及瞋恚，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
恚恨不捨貪， 不棄幻諛諂。
恚恨不捨貪， 不棄幻諛諂。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
莊人詐言息， 自說是沙門，
莊人詐言息， 自說是沙門，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
自作諸惡行， 惡見非是樂。
自作諸惡行， 惡見非是樂。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
多作諸妄言， 如是知彼已，
多作諸妄言， 如是知彼已，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
悉皆不與會， 擯棄不共止。
悉皆不與會， 擯棄不共止。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
知時具淨行， 分別誰言已，
知時具淨行， 分別誰言已，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
非息言沙門， 惡行擯棄已。
非息言沙門， 惡行擯棄已。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
不與惡共止， 數數及日日，
不與惡共止， 數數及日日，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
悉皆共集會， 當棄此苦際。」
悉皆共集會， 當棄此苦際。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛如是說，彼諸比丘聞世尊所說，歡喜而樂。
佛如是說，彼諸比丘聞世尊所說，歡喜而樂。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛說瞻婆比丘經
佛說瞻婆比丘經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话