彼時尊者大目乾連亦在眾中會，眾中會已，於是尊者大目乾連作是念：「世尊為說何比丘？言眾中有不淨。我寧可作如其像三昧正受，以三昧意，觀諸比丘意之所念。」於是尊者大目乾連，即如其像三昧正受，以三昧意觀諸比丘意之所念。尊者大目乾連即便知之，世尊所為比丘。於是尊者大目乾連從三昧起，便至彼比丘所，到已牽彼比丘臂將出門外：「汝愚人去！汝不應在此宿，無有比丘共汝住者，汝今為比丘外。」於是尊者大目乾連牽彼比丘臂將出門外，反閉門，閉門已，至世尊所，到已禮世尊足，却坐一面。尊者大目乾連却一面已，白世尊曰：「世尊！所說比丘者，言眾中有不淨，我已牽彼比丘臂將出門外。『汝愚人去，汝不應在此宿，無有比丘共住汝，今比丘為是外。』唯世尊！已過夜初分，已過夜半，已過夜半後，夜已欲曉明星出時，明星不久當出。世尊！比丘僧坐已久，願世尊，當說戒。」

彼時尊者大目乾連亦在眾中會，眾中會已，於是尊者大目乾連作是念：「世尊為說何比丘？言眾中有不淨。我寧可作如其像三昧正受，以三昧意，觀諸比丘意之所念。」於是尊者大目乾連，即如其像三昧正受，以三昧意觀諸比丘意之所念。尊者大目乾連即便知之，世尊所為比丘。於是尊者大目乾連從三昧起，便至彼比丘所，到已牽彼比丘臂將出門外：「汝愚人去！汝不應在此宿，無有比丘共汝住者，汝今為比丘外。」於是尊者大目乾連牽彼比丘臂將出門外，反閉門，閉門已，至世尊所，到已禮世尊足，却坐一面。尊者大目乾連却一面已，白世尊曰：「世尊！所說比丘者，言眾中有不淨，我已牽彼比丘臂將出門外。『汝愚人去，汝不應在此宿，無有比丘共住汝，今比丘為是外。』唯世尊！已過夜初分，已過夜半，已過夜半後，夜已欲曉明星出時，明星不久當出。世尊！比丘僧坐已久，願世尊，當說戒。」

「汝目乾連！彼愚癡人為多受罪，而觸嬈世尊及比丘僧。若目乾連！眾中有不淨比丘，如來說戒者，彼愚人頭當破為七分。是故汝，目乾連！從今日始，汝等當共說戒，如來不復來說戒。何以故？目乾連！此一愚人如是過已，過觀而觀屈申卷舒，持僧伽梨衣鉢，而於他梵行者自言是梵行。此目乾連！若人言是梵行者，若人作是念：『沙門為幻，沙門為麤，沙門為刺，沙門非言。』如是知已，便棄著外。何以故？恐壞餘淨比丘故。猶若，目乾連！成就稻田麥田，若中有惡草生，彼草根如麥根，枝節葉實亦如是，未成其子當棄之。目乾連！若成子已，彼田居士便作是念：『此為是壞麥子之草，麥之刺、麥之麤。』彼便拔，棄著外。何以故？恐壞餘淨麥故。如是，目乾連！若有一愚人作是念過已，過觀而觀屈申卷舒，持僧伽梨衣鉢，而於餘梵行者自言是梵行者。若，目乾連！他稱言是梵行者，彼若作是念：『此沙門壞，此沙門刺，此沙門麤，此沙門非言。』彼知已，便棄著外。何以故？恐壞餘淨比丘故。猶若，目乾連！彼田居士，於冬月時治大穀積，若彼穀所有堅固住者，一向皆離去，謂所有若草若葉，彼揚著風中一向吹去，彼田居士，執掃箒在中是。目乾連！若愚人作是行過已，過觀穀故。如是，目乾連！若一愚人，作是行過已，過觀而觀屈申卷舒，持僧伽梨衣鉢，而於他梵行者，自言是梵行者。若，目乾連！他稱是梵行者，他作是念：『此沙門壞，此沙門麤，此沙門刺。』彼知已，棄著外。何以故？恐壞餘比丘故。猶，目乾連！彼田居士，彼求水欲通水，執極利斧入於林中，彼執斧㭬樹，謂彼所有樹堅固住而不可入。謂所有枯樹打已斧則陷入。田居士截其根，截根已通其中，通其中已便作木筧凾通水。如是。目乾連！或一愚人作如是行過已，過觀而觀屈申卷舒。持僧伽梨衣鉢，而於他梵行者，自言是梵行者。若。目乾連！他稱言是梵行者，彼作是念：『沙門壞，沙門麤，沙門刺，沙門非。』彼知已，棄著外。何以故？恐壞餘淨比丘故。說偈曰：