佛說解夏經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說解夏經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍，與五百苾芻眾俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡所作已辦，除諸重擔逮得己利，盡諸有結心善解脫。唯一苾芻現居學位，世尊已為授記，見法得法當證滿果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍，與五百苾芻眾俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡所作已辦，除諸重擔逮得己利，盡諸有結心善解脫。唯一苾芻現居學位，世尊已為授記，見法得法當證滿果。

爾時，世尊安居既滿，當解夏時，於十五日與苾芻眾敷座而坐。會眾坐已，是時，佛告苾芻眾言：「我今已得梵行寂靜，是最後身，以無上藥斷除諸病。我之弟子，了知諸法皆已通達，是故我今說解夏法。諸苾芻眾！我於夏中所有身口意業，汝等可忍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊安居既滿，當解夏時，於十五日與苾芻眾敷座而坐。會眾坐已，是時，佛告苾芻眾言：「我今已得梵行寂靜，是最後身，以無上藥斷除諸病。我之弟子，了知諸法皆已通達，是故我今說解夏法。諸苾芻眾！我於夏中所有身口意業，汝等可忍？」

是時，尊者舍利弗聞佛語已，從座而起偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，而白佛言：「世尊！如佛所說，我今已得梵行寂靜，乃至身口意業可忍者。我等知佛，身口意業無諸過失，我等苾芻今無可忍。於意云何？我佛世尊，難調者能調，無止息者善為止息，無安隱者而善安慰，未寂靜者令得寂靜，如來善了正道，善說正道，開示正道，乃至我等樂聲聞菩提者，佛為善說，令聲聞等如理修行而證聖果。是故我等，於佛世尊身口意法而無可忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者舍利弗聞佛語已，從座而起偏袒右肩，右膝著地合掌向佛，而白佛言：「世尊！如佛所說，我今已得梵行寂靜，乃至身口意業可忍者。我等知佛，身口意業無諸過失，我等苾芻今無可忍。於意云何？我佛世尊，難調者能調，無止息者善為止息，無安隱者而善安慰，未寂靜者令得寂靜，如來善了正道，善說正道，開示正道，乃至我等樂聲聞菩提者，佛為善說，令聲聞等如理修行而證聖果。是故我等，於佛世尊身口意法而無可忍。」

爾時，尊者舍利弗白佛言：「世尊！我今對佛身口意業所有不善，求佛可忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利弗白佛言：「世尊！我今對佛身口意業所有不善，求佛可忍。」

佛告舍利弗：「汝今所有身口意業，我當忍可。於意云何？汝，舍利弗！具戒多聞，少欲知足，斷諸煩惱，發大精進，安住正念，具等引慧、聞慧、捷慧、利慧、出離慧、了達慧、廣大清淨慧、甚深慧、無等慧，具大慧寶。未見者令見，未調伏者令得調伏，未聞法者而為說法，具瞋恚者而令歡喜，能為四眾說法無倦。譬如金輪王子，而受灌頂繼紹王位，依法而治。汝，舍利弗！亦復如是，為我之子，受灌頂法紹法王位，如我所轉無上法輪，如我漏盡證得解脫。是故汝，舍利弗！所有三業我今忍可。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝今所有身口意業，我當忍可。於意云何？汝，舍利弗！具戒多聞，少欲知足，斷諸煩惱，發大精進，安住正念，具等引慧、聞慧、捷慧、利慧、出離慧、了達慧、廣大清淨慧、甚深慧、無等慧，具大慧寶。未見者令見，未調伏者令得調伏，未聞法者而為說法，具瞋恚者而令歡喜，能為四眾說法無倦。譬如金輪王子，而受灌頂繼紹王位，依法而治。汝，舍利弗！亦復如是，為我之子，受灌頂法紹法王位，如我所轉無上法輪，如我漏盡證得解脫。是故汝，舍利弗！所有三業我今忍可。」

時舍利弗聞佛忍可，投誠禮謝。復白佛言：「世尊！如佛為我忍可三業，於此會中五百苾芻，身口意業所有不善，唯願世尊，亦如是忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗聞佛忍可，投誠禮謝。復白佛言：「世尊！如佛為我忍可三業，於此會中五百苾芻，身口意業所有不善，唯願世尊，亦如是忍。」

佛告舍利弗：「五百苾芻所有三業，我亦可忍。於意云何？此五百苾芻皆是阿羅漢，諸漏已盡所作已辦，除諸重擔逮得己利，盡諸有結心善解脫，唯一苾芻現居學位，而此苾芻我已授記，見法得法當證滿果。舍利弗！是故我於五百苾芻所有三業，皆悉可忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「五百苾芻所有三業，我亦可忍。於意云何？此五百苾芻皆是阿羅漢，諸漏已盡所作已辦，除諸重擔逮得己利，盡諸有結心善解脫，唯一苾芻現居學位，而此苾芻我已授記，見法得法當證滿果。舍利弗！是故我於五百苾芻所有三業，皆悉可忍。」

爾時，舍利弗重白佛言：「世尊！我與五百苾芻眾等，所有三業佛已可忍。我今有疑，當復啟請。願佛世尊！為我分別。世尊！此五百苾芻中，幾苾芻得三明法？復幾苾芻得俱解脫？復幾苾芻得慧解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗重白佛言：「世尊！我與五百苾芻眾等，所有三業佛已可忍。我今有疑，當復啟請。願佛世尊！為我分別。世尊！此五百苾芻中，幾苾芻得三明法？復幾苾芻得俱解脫？復幾苾芻得慧解脫？」

佛告舍利弗：「此五百苾芻中，九十苾芻得三明法，九十苾芻得俱解脫，餘者苾芻得慧解脫。舍利弗！如是苾芻，盡諸煩惱，皆住真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「此五百苾芻中，九十苾芻得三明法，九十苾芻得俱解脫，餘者苾芻得慧解脫。舍利弗！如是苾芻，盡諸煩惱，皆住真實。」

爾時會中有一尊者，名嚩儗舍，作如是念：「我今對佛苾芻眾前，以解夏伽陀伸於讚歎。」是時尊者嚩儗舍，作是念已，從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭肅，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一尊者，名嚩儗舍，作如是念：「我今對佛苾芻眾前，以解夏伽陀伸於讚歎。」是時尊者嚩儗舍，作是念已，從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭肅，說伽陀曰：

「解夏十五日， 清淨行律儀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「解夏十五日， 清淨行律儀，

五百苾芻眾， 悉斷煩惱縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百苾芻眾， 悉斷煩惱縛。

皆盡諸漏法， 而證聖果位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆盡諸漏法， 而證聖果位，

內寂外善調， 解脫而離有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內寂外善調， 解脫而離有。

盡生死邊際， 所作皆已辦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡生死邊際， 所作皆已辦，

無明我慢結， 斷盡無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明我慢結， 斷盡無有餘。

我佛最上尊， 斷諸邪念法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我佛最上尊， 斷諸邪念法，

及斷有漏法， 善除愛病苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及斷有漏法， 善除愛病苦。

愛滅不復生， 離取大師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛滅不復生， 離取大師子，

盡諸有怖畏， 唯我佛世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡諸有怖畏， 唯我佛世尊。

譬如金輪王， 千子常圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如金輪王， 千子常圍繞，

善治四天下， 調伏四海邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善治四天下， 調伏四海邊。

又如戰得勝， 為最上調御， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如戰得勝， 為最上調御，

聲聞得三明， 離死法亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞得三明， 離死法亦然。

佛子皆如是， 證滅不復生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子皆如是， 證滅不復生，

我今禮法王， 無上大日尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今禮法王， 無上大日尊。」

是時嚩儗舍苾芻說此伽陀已，復還本座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時嚩儗舍苾芻說此伽陀已，復還本座。

爾時尊者舍利弗與諸苾芻，聞佛宣說解夏之法，心生快利，踊躍歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利弗與諸苾芻，聞佛宣說解夏之法，心生快利，踊躍歡喜，信受奉行。