佛說新歲經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說新歲經

東晉天竺三藏曇無蘭譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏曇無蘭譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾八萬四千人俱。舍利弗、目連等，前後圍遶，聽佛說經。佛處大會，猶如須彌眾山之王，獨峻高顯，如月盛滿照于群星，威光唯景。如紫金耀於是場地，皆作金色，卓然特異，巍巍無侶。於時世尊，與比丘眾俱，清淨無量，如日如雲，終竟三月，以至新歲。諸比丘眾寂然憺怕，一心自思念於道定，無有異想。於是賢者阿難，即從座起，偏袒右臂，右膝著地，長跪叉手，前自歸佛足，以偈歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾八萬四千人俱。舍利弗、目連等，前後圍遶，聽佛說經。佛處大會，猶如須彌眾山之王，獨峻高顯，如月盛滿照于群星，威光唯景。如紫金耀於是場地，皆作金色，卓然特異，巍巍無侶。於時世尊，與比丘眾俱，清淨無量，如日如雲，終竟三月，以至新歲。諸比丘眾寂然憺怕，一心自思念於道定，無有異想。於是賢者阿難，即從座起，偏袒右臂，右膝著地，長跪叉手，前自歸佛足，以偈歎曰：

「佛尊所以來， 遊此以濟護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛尊所以來， 遊此以濟護，

三月處於斯， 祇樹孤獨園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三月處於斯， 祇樹孤獨園。

所願以具足， 今正是其時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所願以具足， 今正是其時，

導師無等倫， 應宣布新歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師無等倫， 應宣布新歲。」

於時，世尊聞阿難說偈歎誦，至真寂坐一面，告賢者大目揵連：「汝往詣三千大千世界，幽閑山谷，峻頂石室，悉遍聲告諸比丘眾，始進舊學，逮諸未悟，悉使來會於斯祇樹。所以者何？如來以到欲立新歲。」時大目揵連，踊在虛空，承佛聖旨，而發洪音，告于三千大千世界，其大響中自然演偈，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，世尊聞阿難說偈歎誦，至真寂坐一面，告賢者大目揵連：「汝往詣三千大千世界，幽閑山谷，峻頂石室，悉遍聲告諸比丘眾，始進舊學，逮諸未悟，悉使來會於斯祇樹。所以者何？如來以到欲立新歲。」時大目揵連，踊在虛空，承佛聖旨，而發洪音，告于三千大千世界，其大響中自然演偈，而說頌曰：

「仁等所以處， 林藪山石間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仁等所以處， 林藪山石間，

新歲時已到， 心所願當成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新歲時已到， 心所願當成。」

時，諸比丘所在遊居三千大千世界，聞斯偈告，各各以神足若干方便，變現其身，到祇樹園，行詣佛所，受立新歲，并在佛邊，合集弟子，各從異方他土來者，一時都會，凡八十萬四千億姟，欲受新歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸比丘所在遊居三千大千世界，聞斯偈告，各各以神足若干方便，變現其身，到祇樹園，行詣佛所，受立新歲，并在佛邊，合集弟子，各從異方他土來者，一時都會，凡八十萬四千億姟，欲受新歲。

彼時世尊，告賢者阿難：「汝往擊于揵搥，時今已到。」阿難受教，即從座起，而撾揵搥，聲遍佛土，一佛大國，地獄、餓鬼、畜生，聞揵搥音，承佛威神，一切諸病苦毒悉除，皆得安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時世尊，告賢者阿難：「汝往擊于揵搥，時今已到。」阿難受教，即從座起，而撾揵搥，聲遍佛土，一佛大國，地獄、餓鬼、畜生，聞揵搥音，承佛威神，一切諸病苦毒悉除，皆得安隱。

於時世尊，以淨梵音，告諸比丘：「汝等宜起行舍羅籌，各各相對，悔過自責，相謝眾失所犯非法，各忍和同，淨身口心，令無餘穢。」時諸比丘，即受佛教，各從坐起，在世尊前，各各相謝，懺悔所失訖，還復坐在其本位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊，以淨梵音，告諸比丘：「汝等宜起行舍羅籌，各各相對，悔過自責，相謝眾失所犯非法，各忍和同，淨身口心，令無餘穢。」時諸比丘，即受佛教，各從坐起，在世尊前，各各相謝，懺悔所失訖，還復坐在其本位。

佛時見眾各還位坐，佛埀慈愍，因從座起，而自叉手，向諸比丘言：「諸比丘眾！當和心相向，向汝悔過。所以者何？我身口意，儻相違失，雖無上尊如來至真無有誤失闕漏之業，心不放逸，不失智慧，無所貪慕，不毀禁戒，於諸聲聞緣覺中，尊德超諸天世間人民，三界最長，而無等侶。又諸比丘！若種姓出家學道，修沙門法，心性各異，志操不同，在斯佛業，當可施行，宜奉訓誨，不得違犯。所以者何？若有比丘，處於聖眾，建立新歲，身行各異，心念不同，而懷䛕諂；計彼比丘，不受真正，不應具戒。所以者何？身口意淨，乃善真正。受佛具戒，心抱恭恪，順上中下，不為慢恣，慙愧下意，乃應法戒。所以者何？如是行者，無有怨憎，不為結恨，觀古今法，無有憒亂，建立新歲，亦無瞋恚自大之心。所以者何？戒禁清淨，造立新歲，建立最大。戒不清淨，非佛弟子，猶如死人屍形在地，棄捐塚間；天上世間，諸天人民，各齎良藥，神呪好術，愍念療之，不能使活。如是，比丘！毀犯禁戒，正使入眾，若干新歲，不能自救，建成新歲。所以者何？是人毀戒，會歸自然，因還獲報，地獄、餓鬼、畜生苦毒，酸楚無量，汝勤慎之。」佛說是法已，即從座起，離于草蓐。尋時三千大千世界，六反震動，箜篌伎樂不鼓自鳴，天於虛空，雨眾名香，而散雜花。佛說是戒法品時，告比丘眾。時諸比丘，各在本坐，以佛聖旨威神之誨，功勳光明，皆以普周，各自起立，心不復樂，在於常坐山巖樹下，唯是為欲。各從座起，稽首佛足，口自白言：「一切諸法，皆從佛受。聖則道本，為一切護，慈愍之目，最尊殊特，聖德無上，超絕無侶，巍巍堂堂，宣布道化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時見眾各還位坐，佛埀慈愍，因從座起，而自叉手，向諸比丘言：「諸比丘眾！當和心相向，向汝悔過。所以者何？我身口意，儻相違失，雖無上尊如來至真無有誤失闕漏之業，心不放逸，不失智慧，無所貪慕，不毀禁戒，於諸聲聞緣覺中，尊德超諸天世間人民，三界最長，而無等侶。又諸比丘！若種姓出家學道，修沙門法，心性各異，志操不同，在斯佛業，當可施行，宜奉訓誨，不得違犯。所以者何？若有比丘，處於聖眾，建立新歲，身行各異，心念不同，而懷䛕諂；計彼比丘，不受真正，不應具戒。所以者何？身口意淨，乃善真正。受佛具戒，心抱恭恪，順上中下，不為慢恣，慙愧下意，乃應法戒。所以者何？如是行者，無有怨憎，不為結恨，觀古今法，無有憒亂，建立新歲，亦無瞋恚自大之心。所以者何？戒禁清淨，造立新歲，建立最大。戒不清淨，非佛弟子，猶如死人屍形在地，棄捐塚間；天上世間，諸天人民，各齎良藥，神呪好術，愍念療之，不能使活。如是，比丘！毀犯禁戒，正使入眾，若干新歲，不能自救，建成新歲。所以者何？是人毀戒，會歸自然，因還獲報，地獄、餓鬼、畜生苦毒，酸楚無量，汝勤慎之。」佛說是法已，即從座起，離于草蓐。尋時三千大千世界，六反震動，箜篌伎樂不鼓自鳴，天於虛空，雨眾名香，而散雜花。佛說是戒法品時，告比丘眾。時諸比丘，各在本坐，以佛聖旨威神之誨，功勳光明，皆以普周，各自起立，心不復樂，在於常坐山巖樹下，唯是為欲。各從座起，稽首佛足，口自白言：「一切諸法，皆從佛受。聖則道本，為一切護，慈愍之目，最尊殊特，聖德無上，超絕無侶，巍巍堂堂，宣布道化。」

於時如來，遷延尊位，懺謝聖眾，矜愍天下，還就草蓐。佛適復坐，聖眾亦然，各就故位，復坐如法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時如來，遷延尊位，懺謝聖眾，矜愍天下，還就草蓐。佛適復坐，聖眾亦然，各就故位，復坐如法。

爾時世尊，見歲時到，愍念諸會，在比丘前，三自令竟。所立畢訖，五比丘從座起，建立新歲，適立新歲。一萬比丘，得成道跡，八千比丘，得阿羅漢，虛空諸天八萬四千，咸見開化，皆發無上正真道意，講說經法。不可計數眾生之類，建立三乘。今佛慈哀，抂屈至尊，處在眾座，度脫危厄，十方蒙濟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，見歲時到，愍念諸會，在比丘前，三自令竟。所立畢訖，五比丘從座起，建立新歲，適立新歲。一萬比丘，得成道跡，八千比丘，得阿羅漢，虛空諸天八萬四千，咸見開化，皆發無上正真道意，講說經法。不可計數眾生之類，建立三乘。今佛慈哀，抂屈至尊，處在眾座，度脫危厄，十方蒙濟。

於時難頭和難龍王，各捨本居，皆持澤香栴檀雜香，往詣佛所，至新歲場，歸命於佛及與聖眾，稽首足下，以栴檀雜香，供養佛及比丘僧，便以斯偈，而歡頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時難頭和難龍王，各捨本居，皆持澤香栴檀雜香，往詣佛所，至新歲場，歸命於佛及與聖眾，稽首足下，以栴檀雜香，供養佛及比丘僧，便以斯偈，而歡頌曰：

「其在於山巖， 坐於陰樹下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其在於山巖， 坐於陰樹下，

若遊於大海， 而懷飢瞋恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若遊於大海， 而懷飢瞋恨。

來坐立新歲， 億載眾生集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來坐立新歲， 億載眾生集，

供養悉奉佛， 得成甘露門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養悉奉佛， 得成甘露門。

「於時海龍王，齎赤真珠，化作上妙交露閣帳，廣長四百里，紫紺瑠璃而共合成，手執擎持，行虛空中，出龍宮上，從交露閣，八味水池，流清灑地，供養如來及比丘眾；以交露閣，貢上大聖及比丘僧；以珠瓔珞，散佛聖眾。即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時海龍王，齎赤真珠，化作上妙交露閣帳，廣長四百里，紫紺瑠璃而共合成，手執擎持，行虛空中，出龍宮上，從交露閣，八味水池，流清灑地，供養如來及比丘眾；以交露閣，貢上大聖及比丘僧；以珠瓔珞，散佛聖眾。即說偈言：

「清淨如虛空， 等一自然無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「清淨如虛空， 等一自然無，

禁戒最清淨， 踰珍妙明珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禁戒最清淨， 踰珍妙明珠。

無央數眾輩， 坐在於大會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無央數眾輩， 坐在於大會，

悉供養安住， 及諸聲聞眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉供養安住， 及諸聲聞眾。」

爾時十方諸菩薩、天龍神王，各從十方面而來合會，化作若干奇妙供具，供養世尊及比丘眾，稽首歸命，諮受經典，各復如是，等無有異，咸來稽首，皆發無上正真道意。於是天人，各各發心，供養世尊及諸聖眾，以偈歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方諸菩薩、天龍神王，各從十方面而來合會，化作若干奇妙供具，供養世尊及比丘眾，稽首歸命，諮受經典，各復如是，等無有異，咸來稽首，皆發無上正真道意。於是天人，各各發心，供養世尊及諸聖眾，以偈歎曰：

「其心以清淨， 第一無思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其心以清淨， 第一無思議，

聖眾最尊長， 在於會中坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖眾最尊長， 在於會中坐。

去離一切想， 善除眾垢穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去離一切想， 善除眾垢穢，

今日奉供養， 所敬不可議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日奉供養， 所敬不可議。

開化常眾難， 一切諸塵勞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開化常眾難， 一切諸塵勞，

其戒禁清淨， 猶寶明月珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其戒禁清淨， 猶寶明月珠。

常心思惟正， 斷眾結瞋恨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常心思惟正， 斷眾結瞋恨，

今日離垢尊， 合會立新歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日離垢尊， 合會立新歲。

誨心難調化， 遵行猶太山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誨心難調化， 遵行猶太山，

消礙常行法， 佛安立新歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消礙常行法， 佛安立新歲。」

時諸天人，說是偈已，稽首佛足，忽然不現，各歸本宮，而各欣悅以法自娛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸天人，說是偈已，稽首佛足，忽然不現，各歸本宮，而各欣悅以法自娛。

於時世尊，顯大陰涼，眾寶交露，以布聖眾，便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊，顯大陰涼，眾寶交露，以布聖眾，便說此偈：

「其戒最清淨， 所行甚難逮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其戒最清淨， 所行甚難逮，

今日以樂施， 覆遍立新歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日以樂施， 覆遍立新歲。

貢上安住子， 護戒甚清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貢上安住子， 護戒甚清淨，

如鶡愛其毛， 佛威護新歲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鶡愛其毛， 佛威護新歲。」

佛告諸比丘：「今佛世尊，雖新歲，一年一會，修行法則，清淨道護，嚴身口意三事無穢，奉行十善、四等、六度，蠲除六情、三毒、五蓋、十二牽連，淨如日出照於天下，明暉照耀眾冥消索入于道明，無上正真，一切和同，苦樂無二，乃應道法。」佛於是即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「今佛世尊，雖新歲，一年一會，修行法則，清淨道護，嚴身口意三事無穢，奉行十善、四等、六度，蠲除六情、三毒、五蓋、十二牽連，淨如日出照於天下，明暉照耀眾冥消索入于道明，無上正真，一切和同，苦樂無二，乃應道法。」佛於是即說頌曰：

「諸佛興出快， 說經法亦快， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛興出快， 說經法亦快，

聖眾和同快， 和常得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖眾和同快， 和常得安樂。」

佛說如是。諸比丘眾，諸天、龍、鬼神、阿須倫，世間人民，聞佛所說，莫不歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。諸比丘眾，諸天、龍、鬼神、阿須倫，世間人民，聞佛所說，莫不歡喜，作禮而去。

「最尊行為在舍衛， 為眾弟子說如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最尊行為在舍衛， 為眾弟子說如是，

一切為在祇樹會， 今鉢和蘭造為常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切為在祇樹會， 今鉢和蘭造為常。

舍利弗叉手白佛， 願聞等見鉢和蘭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗叉手白佛， 願聞等見鉢和蘭，

三界有名誠說時， 比丘自淨法云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界有名誠說時， 比丘自淨法云何？」

「舍利弗羅我布草， 為於樹下降魔力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗羅我布草， 為於樹下降魔力，

若曹布草亦如是， 今汝所生當自淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若曹布草亦如是， 今汝所生當自淨。

如應賢者坐， 是為無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如應賢者坐， 是為無所畏，

已坐樂無欲， 在三界安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已坐樂無欲， 在三界安隱。

夏行今已竟， 為是佛弟子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夏行今已竟， 為是佛弟子，

當各自分別， 愍傷在世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當各自分別， 愍傷在世間。

今是歲大月， 為覺第一智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今是歲大月， 為覺第一智，

能自捨身行， 見斷若干苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能自捨身行， 見斷若干苦。

為說諸罪惱， 覺知無數苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說諸罪惱， 覺知無數苦，

是已得道迹， 今為鉢和蘭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是已得道迹， 今為鉢和蘭。

貪欲瞋恚薄， 亦能除本癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲瞋恚薄， 亦能除本癡，

為能斷生死， 亦不惱想根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為能斷生死， 亦不惱想根。

自致得天上， 亦來生人間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自致得天上， 亦來生人間，

是已得二道， 今為鉢和蘭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是已得二道， 今為鉢和蘭。

已致得天上， 亦不得下生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已致得天上， 亦不得下生，

為在所生天， 諸愛為已滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為在所生天， 諸愛為已滅。

世間第一法， 尊行為已得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間第一法， 尊行為已得，

是已得二道， 今為鉢和蘭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是已得二道， 今為鉢和蘭。

一切諸惡惱， 為盡得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸惡惱， 為盡得解脫，

已得四甘露， 是為無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得四甘露， 是為無所畏。

諸冥為已壞， 所向一切苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸冥為已壞， 所向一切苦，

是二四最道， 今為鉢和蘭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是二四最道， 今為鉢和蘭。

「一月已竟即得一智， 二月已到便得二智， 一時三月便得三智， 噲樂三智今為鉢和蘭， 已拔四瘡無有餘者， 已度岸住為得安隱， 已竟四月為無所者， 已成功德今為鉢和蘭。 能伏龍頭難頭和羅， 須彌山動亦并海水， 所致天處皆為其動， 目揵連輩今為鉢和蘭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一月已竟即得一智， 二月已到便得二智， 一時三月便得三智， 噲樂三智今為鉢和蘭， 已拔四瘡無有餘者， 已度岸住為得安隱， 已竟四月為無所者， 已成功德今為鉢和蘭。 能伏龍頭難頭和羅， 須彌山動亦并海水， 所致天處皆為其動， 目揵連輩今為鉢和蘭。

「自覺最賢者， 為諸處已盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自覺最賢者， 為諸處已盡，

為世間祐者， 佛自說是語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為世間祐者， 佛自說是語。

常獨行樹間， 為譬喻如群， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常獨行樹間， 為譬喻如群，

為最辟支佛， 今為鉢和蘭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為最辟支佛， 今為鉢和蘭。

三處不復著， 眾為意清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三處不復著， 眾為意清淨，

三神為已定， 為己離憍慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三神為已定， 為己離憍慢。

在三界無欲， 亦不動靜意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在三界無欲， 亦不動靜意，

安譬如須彌， 今為鉢和蘭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安譬如須彌， 今為鉢和蘭。

已行在右四， 四道為已定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已行在右四， 四道為已定，

佛說是賢者， 最為眾增德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是賢者， 最為眾增德。

所祠施最安， 終無有能敗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所祠施最安， 終無有能敗，

佛得眾聚慧， 今為鉢和蘭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛得眾聚慧， 今為鉢和蘭。

持戒為已具， 眾力不能動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒為已具， 眾力不能動，

法食衣被服， 常樂在山間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法食衣被服， 常樂在山間。

是為已堅行， 具足無瑕穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為已堅行， 具足無瑕穢，

清淨行者地， 今為鉢和蘭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨行者地， 今為鉢和蘭。

持戒斷諸惡， 眾叉手受法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒斷諸惡， 眾叉手受法，

為一切所向， 眾魔皆為伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一切所向， 眾魔皆為伏。

諸天常善人， 稱譽戒具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天常善人， 稱譽戒具足，

不復覩眾魔， 今為鉢和蘭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不復覩眾魔， 今為鉢和蘭。」