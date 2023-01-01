佛說受新歲經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說受新歲經

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國東苑鹿母園中，與大比丘眾五百人俱。是時世尊，七月十五日，於露地敷坐，比丘僧前後圍遶。佛告阿難曰：「汝今於露地速擊揵槌。所以然者，今七月十五日是受新歲之日。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國東苑鹿母園中，與大比丘眾五百人俱。是時世尊，七月十五日，於露地敷坐，比丘僧前後圍遶。佛告阿難曰：「汝今於露地速擊揵槌。所以然者，今七月十五日是受新歲之日。」

是時尊者阿難，右膝著地長跪叉手，便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者阿難，右膝著地長跪叉手，便說此偈：

「淨眼無與等， 無事而不練， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨眼無與等， 無事而不練，

智慧無染著， 何等名受歲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無染著， 何等名受歲？」

爾時，世尊復說此偈報阿難曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復說此偈報阿難曰：

「受歲三業淨， 身口意所作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受歲三業淨， 身口意所作，

兩兩比丘對， 自陳所作短。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩兩比丘對， 自陳所作短。

還自稱名字， 今日眾受歲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還自稱名字， 今日眾受歲，

我亦淨意受， 唯願原其過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我亦淨意受， 唯願原其過。」

爾時，阿難復以此偈問其儀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難復以此偈問其儀曰：

「過去恒沙佛， 辟支及聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去恒沙佛， 辟支及聲聞，

盡是諸佛法？ 獨是釋迦文？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡是諸佛法？ 獨是釋迦文？」

爾時，世尊復更以偈報阿難曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復更以偈報阿難曰：

「恒沙過去佛， 弟子清淨心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恒沙過去佛， 弟子清淨心，

皆是諸佛法， 非今釋迦文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆是諸佛法， 非今釋迦文。

辟支無此法， 無歲無弟子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟支無此法， 無歲無弟子，

獨逝無伴侶， 不與他說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨逝無伴侶， 不與他說法。

當來佛世尊， 恒沙不可計， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來佛世尊， 恒沙不可計，

彼亦受此歲， 如今瞿曇法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦受此歲， 如今瞿曇法。」

是時尊者阿難聞此語已，歡喜踊躍不能自勝，即昇講堂手執揵槌，並作是說：「我今擊此如來信皷，諸有如來弟子眾者盡當普集。」爾時，阿難復說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者阿難聞此語已，歡喜踊躍不能自勝，即昇講堂手執揵槌，並作是說：「我今擊此如來信皷，諸有如來弟子眾者盡當普集。」爾時，阿難復說此偈：

「降伏魔力怨， 除結無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「降伏魔力怨， 除結無有餘，

露地擊揵槌， 比丘聞當集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 露地擊揵槌， 比丘聞當集。

諸欲聞法人， 度流生死海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸欲聞法人， 度流生死海，

聞此妙響音， 盡當速集此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞此妙響音， 盡當速集此。」

爾時，尊者阿難已擊揵槌，至世尊所，頭面禮足，在一面住，白世尊言：「今正是時，唯願世尊！何所勅使？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難已擊揵槌，至世尊所，頭面禮足，在一面住，白世尊言：「今正是時，唯願世尊！何所勅使？」

是時世尊告阿難曰：「汝隨次第坐，如來自當知時。」是時，世尊坐于草坐，告諸比丘：「汝等盡當坐于草坐。」諸比丘對曰：「如是，世尊！」時諸比丘各坐草坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊告阿難曰：「汝隨次第坐，如來自當知時。」是時，世尊坐于草坐，告諸比丘：「汝等盡當坐于草坐。」諸比丘對曰：「如是，世尊！」時諸比丘各坐草坐。

是時世尊默然觀諸比丘已，便勅諸比丘：「我今欲受新歲，我無過咎於眾人乎？又不犯身口意耶？」如來說此語已，諸比丘默然不對。如來是時復三告諸比丘：「我今欲受新歲，然我無過於眾人乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊默然觀諸比丘已，便勅諸比丘：「我今欲受新歲，我無過咎於眾人乎？又不犯身口意耶？」如來說此語已，諸比丘默然不對。如來是時復三告諸比丘：「我今欲受新歲，然我無過於眾人乎？」

是時尊者舍利弗，即從坐起長跪叉手，白世尊言：「諸比丘眾觀察如來，無身口意過。所以然者，世尊今日不度者度、不脫者脫、不涅槃者令得涅槃，無救護者為作救護、為盲者作眼目、為病者作醫王，三界獨尊無能及者，最尊最上。未起道意者令發道意，眾人未悟尊令悟之，未聞法者使令聞之，為迷者作徑路導以正法。以此事緣，如來無咎於眾人也，亦無身口意過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者舍利弗，即從坐起長跪叉手，白世尊言：「諸比丘眾觀察如來，無身口意過。所以然者，世尊今日不度者度、不脫者脫、不涅槃者令得涅槃，無救護者為作救護、為盲者作眼目、為病者作醫王，三界獨尊無能及者，最尊最上。未起道意者令發道意，眾人未悟尊令悟之，未聞法者使令聞之，為迷者作徑路導以正法。以此事緣，如來無咎於眾人也，亦無身口意過。」

是時舍利弗白世尊言：「我今亦向如來自陳，然無過咎於如來及比丘僧乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時舍利弗白世尊言：「我今亦向如來自陳，然無過咎於如來及比丘僧乎？」

世尊告曰：「汝今，舍利弗！都無身口意所作非行。所以然者，汝今智慧無能及者，種種智慧、無量智慧、無邊之智、無與等智、疾智捷智、甚深之智、平等之智。少欲知足樂之處，多諸方便，念不錯亂摠持三昧，根原具足戒，成就三昧、成就智慧、成就解脫、成就解脫知見、成就勇悍，能忍所說，知惡之為非法，心性庠序，不行卒暴。猶如轉輪聖王最大太子，當紹王位，轉於寶輪。舍利弗亦復如是，轉於無上清淨法輪，諸天世人及龍鬼神、魔若魔天，本所不轉，汝今所說常如法議，未曾違理。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「汝今，舍利弗！都無身口意所作非行。所以然者，汝今智慧無能及者，種種智慧、無量智慧、無邊之智、無與等智、疾智捷智、甚深之智、平等之智。少欲知足樂之處，多諸方便，念不錯亂摠持三昧，根原具足戒，成就三昧、成就智慧、成就解脫、成就解脫知見、成就勇悍，能忍所說，知惡之為非法，心性庠序，不行卒暴。猶如轉輪聖王最大太子，當紹王位，轉於寶輪。舍利弗亦復如是，轉於無上清淨法輪，諸天世人及龍鬼神、魔若魔天，本所不轉，汝今所說常如法議，未曾違理。」

是時，舍利弗白佛言：「此五百比丘盡當受歲，此五百人盡無過咎於如來乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，舍利弗白佛言：「此五百比丘盡當受歲，此五百人盡無過咎於如來乎？」

世尊告曰：「我亦不責此五百比丘身口意行。所以然者，此舍利弗大眾之中，極為清淨無諸瑕穢，今此眾中最小下座，得須陀洹道，必當上及不退轉法。以是之故，我不怨責此眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「我亦不責此五百比丘身口意行。所以然者，此舍利弗大眾之中，極為清淨無諸瑕穢，今此眾中最小下座，得須陀洹道，必當上及不退轉法。以是之故，我不怨責此眾。」

爾時，朋耆奢在此眾中，即從坐起，前至世尊所，頭面禮足，白世尊言：「我今堪任欲有所論。」世尊告曰：「欲有所說今正是時。」朋耆奢即於佛前，歎佛及比丘僧，而說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，朋耆奢在此眾中，即從坐起，前至世尊所，頭面禮足，白世尊言：「我今堪任欲有所論。」世尊告曰：「欲有所說今正是時。」朋耆奢即於佛前，歎佛及比丘僧，而說此偈：

「十五清淨日， 五百比丘集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十五清淨日， 五百比丘集，

諸縛結悉解， 無愛更不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸縛結悉解， 無愛更不生。

轉輪大聖王， 群臣所圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉輪大聖王， 群臣所圍繞，

普遍諸世界， 天上及世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普遍諸世界， 天上及世間。

大將人眾導， 為人作導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大將人眾導， 為人作導師，

弟子樂侍從， 三達六通徹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子樂侍從， 三達六通徹。

皆是真佛子， 無有塵垢者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆是真佛子， 無有塵垢者，

能斷欲愛刺， 今日自歸命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷欲愛刺， 今日自歸命。」

爾時，世尊可朋耆奢所說。是時朋耆奢作是念：「如來今日可我所說。」歡喜踊躍不能自勝，即從坐起禮佛却退還就本位。爾時，世尊告諸比丘：「我聲聞中第一造偈弟子，所謂朋耆奢比丘是；所說無疑難，亦是朋耆奢比丘是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊可朋耆奢所說。是時朋耆奢作是念：「如來今日可我所說。」歡喜踊躍不能自勝，即從坐起禮佛却退還就本位。爾時，世尊告諸比丘：「我聲聞中第一造偈弟子，所謂朋耆奢比丘是；所說無疑難，亦是朋耆奢比丘是也。」

爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

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