世尊曰：「若有外道異學有來問者：『何謂法本？』當答言：『欲為諸法本。何謂習？更為習。何謂同趣？痛為同趣。何謂致有？念為致有。何謂明道？思惟為明道。何謂第一？三昧為第一。何謂最上？智慧為最上。何謂牢固？解脫為牢固。何謂畢竟？泥洹為畢竟。』

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊曰：「若有外道異學有來問者：『何謂法本？』當答言：『欲為諸法本。何謂習？更為習。何謂同趣？痛為同趣。何謂致有？念為致有。何謂明道？思惟為明道。何謂第一？三昧為第一。何謂最上？智慧為最上。何謂牢固？解脫為牢固。何謂畢竟？泥洹為畢竟。』