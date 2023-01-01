佛說漏分布經(出《中阿含》令劫意) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說漏分布經(出《中阿含》令劫意)

後漢三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢三藏安世高譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在拘留國行治處名為法。時，拘留國人會在。時，佛告：「諸比丘！」比丘應：「唯然。」比丘從佛聞。佛便告如是：「比丘聽。當為說法，上起亦利、中起亦利、遍竟亦利，有利有方便，具足現意行。當為聽真，諦受為念聽說。」比丘應：「唯如是。」比丘便從佛聞。便說是：「比丘！當知漏，亦當知漏從本有，亦當知從漏受殃，亦當知漏分布，亦當知漏盡，亦當知受何行令漏畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在拘留國行治處名為法。時，拘留國人會在。時，佛告：「諸比丘！」比丘應：「唯然。」比丘從佛聞。佛便告如是：「比丘聽。當為說法，上起亦利、中起亦利、遍竟亦利，有利有方便，具足現意行。當為聽真，諦受為念聽說。」比丘應：「唯如是。」比丘便從佛聞。便說是：「比丘！當知漏，亦當知漏從本有，亦當知從漏受殃，亦當知漏分布，亦當知漏盡，亦當知受何行令漏畢。

「比丘！當知痛，亦當知痛從本有，亦當知從痛受殃，亦當知痛分布，亦當知痛盡，亦當知受何行令痛畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！當知痛，亦當知痛從本有，亦當知從痛受殃，亦當知痛分布，亦當知痛盡，亦當知受何行令痛畢。

「比丘！當知思想，亦當知思想從本有，亦當知從思想受殃，亦當知思想分布，亦當知思想盡，亦當知受何行令思想畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！當知思想，亦當知思想從本有，亦當知從思想受殃，亦當知思想分布，亦當知思想盡，亦當知受何行令思想畢。

「比丘！當知愛欲，亦當知愛欲從本有，亦當知從愛欲受殃，亦當知愛欲分布，亦當知愛欲盡，亦當知受何行令愛欲畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！當知愛欲，亦當知愛欲從本有，亦當知從愛欲受殃，亦當知愛欲分布，亦當知愛欲盡，亦當知受何行令愛欲畢。

「比丘！當知行，亦當知行從本有，亦當知從行受殃，亦當知行分布，亦當知行盡，亦當知受何行令行畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！當知行，亦當知行從本有，亦當知從行受殃，亦當知行分布，亦當知行盡，亦當知受何行令行畢。

「比丘！當知苦，亦當知苦從本有，亦當知從苦受殃，亦當知苦分布，亦當知苦盡，亦當知受何行令苦畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！當知苦，亦當知苦從本有，亦當知從苦受殃，亦當知苦分布，亦當知苦盡，亦當知受何行令苦畢。

「比丘！當知漏，亦當知漏從本有，亦當知從漏受殃，亦當知漏分布，亦當知漏盡，亦當知受何行令漏畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！當知漏，亦當知漏從本有，亦當知從漏受殃，亦當知漏分布，亦當知漏盡，亦當知受何行令漏畢。

「何等為當知漏？謂有三漏：一為欲漏，二為有漏，三為癡漏；如是為知漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知漏？謂有三漏：一為欲漏，二為有漏，三為癡漏；如是為知漏。

「何等為當知漏從本有？謂癡為漏本，從是本有；如是為知漏從本有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知漏從本有？謂癡為漏本，從是本有；如是為知漏從本有。

「何等為當知從漏受殃？謂從癡行漏，所行如從，殃亦如行受，或墮好處或墮惡處；如是為知從漏受殃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知從漏受殃？謂從癡行漏，所行如從，殃亦如行受，或墮好處或墮惡處；如是為知從漏受殃。

「何等為當知漏分布？謂墮地獄是為行異，或墮畜生是為行異，或墮餓鬼是為行異，或墮天上是為行異，或墮人中是為行異；如是為知漏分布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知漏分布？謂墮地獄是為行異，或墮畜生是為行異，或墮餓鬼是為行異，或墮天上是為行異，或墮人中是為行異；如是為知漏分布。

「何等為當知漏盡？謂癡已盡，漏便盡、如便盡；如是為知漏盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知漏盡？謂癡已盡，漏便盡、如便盡；如是為知漏盡。

「何等為當知受行令漏畢？謂是八種道行：一為直見，二為直更，三為直語，四為直行，五為直業，六為直方便，七為直念，八為直定；如是為知受行令漏畢。若諸比丘！比丘已知漏如是，知漏從本有如是，知從漏受殃如是，知漏分布如是，知漏盡如是，知受行令漏畢如是，是名為比丘悔厭世間，行清淨，得道令漏盡畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知受行令漏畢？謂是八種道行：一為直見，二為直更，三為直語，四為直行，五為直業，六為直方便，七為直念，八為直定；如是為知受行令漏畢。若諸比丘！比丘已知漏如是，知漏從本有如是，知從漏受殃如是，知漏分布如是，知漏盡如是，知受行令漏畢如是，是名為比丘悔厭世間，行清淨，得道令漏盡畢。

「比丘！當知痛，亦當知痛從本有，亦當知從痛受殃，亦當知痛分布，亦當知痛盡，亦當知受何行令痛畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！當知痛，亦當知痛從本有，亦當知從痛受殃，亦當知痛分布，亦當知痛盡，亦當知受何行令痛畢。

「何等為當知痛？謂有三痛：一為樂痛，二為苦痛，三為亦不樂亦不苦痛；如是為知痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知痛？謂有三痛：一為樂痛，二為苦痛，三為亦不樂亦不苦痛；如是為知痛。

「何等為當知痛從本有？謂本思望；如是為知痛從本有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知痛從本有？謂本思望；如是為知痛從本有。

「何等為當知從痛受殃？謂有所思，更是為苦；如是為知從痛受殃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知從痛受殃？謂有所思，更是為苦；如是為知從痛受殃。

「何等為當知痛分布？在比丘！比丘樂痛更，樂痛更知；苦痛更，苦痛更知；不樂不苦痛更，不樂不苦痛更知；樂痛身更，樂痛身更知；苦痛身更，苦痛身更知；不樂不苦痛身更，不樂不苦痛身更知；樂痛念更，樂痛念更知；苦痛念更，苦痛念更知；不樂不苦痛念更，不樂不苦痛念更知；樂痛望得，樂痛望得知；苦痛望得，苦痛望得知；不樂不苦痛望得，不樂不苦痛望得知；樂痛不望得，樂痛不望得知；苦痛不望得，苦痛不望得知；不樂不苦痛不望得，不樂不苦痛不望得知。樂痛家中居，樂痛家中居知；苦痛家中居，苦痛家中居知；不樂不苦痛家中居，不樂不苦痛家中居知；樂痛離家中居，樂痛離家中居知；苦痛離家中居，苦痛離家中居知；不樂不苦痛離家中居，不樂不苦痛離家中居知；如是為知痛分布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知痛分布？在比丘！比丘樂痛更，樂痛更知；苦痛更，苦痛更知；不樂不苦痛更，不樂不苦痛更知；樂痛身更，樂痛身更知；苦痛身更，苦痛身更知；不樂不苦痛身更，不樂不苦痛身更知；樂痛念更，樂痛念更知；苦痛念更，苦痛念更知；不樂不苦痛念更，不樂不苦痛念更知；樂痛望得，樂痛望得知；苦痛望得，苦痛望得知；不樂不苦痛望得，不樂不苦痛望得知；樂痛不望得，樂痛不望得知；苦痛不望得，苦痛不望得知；不樂不苦痛不望得，不樂不苦痛不望得知。樂痛家中居，樂痛家中居知；苦痛家中居，苦痛家中居知；不樂不苦痛家中居，不樂不苦痛家中居知；樂痛離家中居，樂痛離家中居知；苦痛離家中居，苦痛離家中居知；不樂不苦痛離家中居，不樂不苦痛離家中居知；如是為知痛分布。

「何等為當知痛盡？謂念思却，痛便盡；如是為知痛盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知痛盡？謂念思却，痛便盡；如是為知痛盡。

「何等為當知受行令痛畢？謂是八種道行：一為直見，二為直更，三為直語，四為直行，五為直業，六為直方便，七為直念，八為直定；如是為知受行令痛畢。若比丘！比丘已知痛如是，知痛從本有如是，知從痛受殃如是，知痛分布如是，知痛盡如是，知受行令痛畢如是，名為比丘悔厭世間，行清淨，得道令痛盡畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知受行令痛畢？謂是八種道行：一為直見，二為直更，三為直語，四為直行，五為直業，六為直方便，七為直念，八為直定；如是為知受行令痛畢。若比丘！比丘已知痛如是，知痛從本有如是，知從痛受殃如是，知痛分布如是，知痛盡如是，知受行令痛畢如是，名為比丘悔厭世間，行清淨，得道令痛盡畢。

「比丘！當知思想，亦當知思想從本有，亦當知從思想受殃，亦當知思想分布，亦當知思想盡，亦當知受何行令思想畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！當知思想，亦當知思想從本有，亦當知從思想受殃，亦當知思想分布，亦當知思想盡，亦當知受何行令思想畢。

「何等為當知思想？謂有四思想：一為少思想，二為多思想，三為無有量思想，四為無所有不用思想；如是為知思想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知思想？謂有四思想：一為少思想，二為多思想，三為無有量思想，四為無所有不用思想；如是為知思想。

「何等為當知思想從本有？謂本為思想；如是為知思想從本有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知思想從本有？謂本為思想；如是為知思想從本有。

「何等為當知從思想受殃？謂如思想為，如思想行，是名為行；如是為知從思想受殃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知從思想受殃？謂如思想為，如思想行，是名為行；如是為知從思想受殃。

「何等為當知思想分布？謂色思想為異，聲思想亦異，香思想亦異，味思想亦異，身更麤細思想亦異；如是為知思想分布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知思想分布？謂色思想為異，聲思想亦異，香思想亦異，味思想亦異，身更麤細思想亦異；如是為知思想分布。

「何等為當知思想盡？謂思想已盡，思想便盡；如是為知思想盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知思想盡？謂思想已盡，思想便盡；如是為知思想盡。

「何等為當知受行令思想畢？謂是八種道行：一為直見，二為直更，三為直語，四為直行，五為直業，六為直方便，七為直念，八為直定；如是為知受行令思想畢。若諸比丘！比丘已知思想如是，知思想從本有如是，知從思想受殃如是，知思想分布如是，知思想盡如是，知受行令思想畢如是，是名為比丘悔厭世間，行清淨，得道令思想盡畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知受行令思想畢？謂是八種道行：一為直見，二為直更，三為直語，四為直行，五為直業，六為直方便，七為直念，八為直定；如是為知受行令思想畢。若諸比丘！比丘已知思想如是，知思想從本有如是，知從思想受殃如是，知思想分布如是，知思想盡如是，知受行令思想畢如是，是名為比丘悔厭世間，行清淨，得道令思想盡畢。

「比丘！當知愛欲，亦當知愛欲從本有，亦當知從愛欲受殃，亦當知愛欲分布，亦當知愛欲盡，亦當知受何行令愛欲畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！當知愛欲，亦當知愛欲從本有，亦當知從愛欲受殃，亦當知愛欲分布，亦當知愛欲盡，亦當知受何行令愛欲畢。

「何等為當知愛欲？謂愛欲為五種欲，得欲、最在心欲、愛色隨意可貪相近。何等為五？一為眼可色欲，得欲、最在心欲、愛色隨意可貪相近；二為耳可聲欲，得欲、最在心欲、愛色隨意可貪相近；三為鼻可香欲，得欲、最在心欲、愛色隨意可貪相近；四為口得味欲，得欲、最在心欲、愛色隨意可貪相近；五為身得麤細更知欲，得欲、最在心欲、愛色隨意可貪相近；如是為知愛欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知愛欲？謂愛欲為五種欲，得欲、最在心欲、愛色隨意可貪相近。何等為五？一為眼可色欲，得欲、最在心欲、愛色隨意可貪相近；二為耳可聲欲，得欲、最在心欲、愛色隨意可貪相近；三為鼻可香欲，得欲、最在心欲、愛色隨意可貪相近；四為口得味欲，得欲、最在心欲、愛色隨意可貪相近；五為身得麤細更知欲，得欲、最在心欲、愛色隨意可貪相近；如是為知愛欲。

「何等為當知愛欲從本有？謂本為思；如是為知愛欲從本有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知愛欲從本有？謂本為思；如是為知愛欲從本有。

「何等為當知從愛欲受殃？若為所愛欲已，生欲望諍待向待，便如殃思待，便從是致殃隨，或好處或惡處；如是為知從愛欲受殃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知從愛欲受殃？若為所愛欲已，生欲望諍待向待，便如殃思待，便從是致殃隨，或好處或惡處；如是為知從愛欲受殃。

「何等為當知愛欲分布？謂色愛欲為異，聲愛欲亦異，香愛欲亦異，味愛欲亦異，身更麤細愛欲亦異；如是為知愛欲分布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知愛欲分布？謂色愛欲為異，聲愛欲亦異，香愛欲亦異，味愛欲亦異，身更麤細愛欲亦異；如是為知愛欲分布。

「何等為當知愛欲盡？謂思已盡，愛便盡；如是為知愛欲盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知愛欲盡？謂思已盡，愛便盡；如是為知愛欲盡。

「何等為當知受行令愛欲畢？謂是八種道行：一為直見，二為直更，三為直語，四為直行，五為直業，六為直方便，七為直念，八為直定；如是為知受行令愛欲畢。若諸比丘！已知愛欲如是，知愛欲從本有如是，知從愛欲受殃如是，知愛欲分布如是，知愛欲盡如是，知受行令愛欲畢如是，是名為比丘悔厭世間，行清淨，得道令愛欲盡畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知受行令愛欲畢？謂是八種道行：一為直見，二為直更，三為直語，四為直行，五為直業，六為直方便，七為直念，八為直定；如是為知受行令愛欲畢。若諸比丘！已知愛欲如是，知愛欲從本有如是，知從愛欲受殃如是，知愛欲分布如是，知愛欲盡如是，知受行令愛欲畢如是，是名為比丘悔厭世間，行清淨，得道令愛欲盡畢。

「比丘！當知行，亦當知行從本有，亦當知從行受殃福，亦當知行分布，亦當知行盡，亦當知受何行令行畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！當知行，亦當知行從本有，亦當知從行受殃福，亦當知行分布，亦當知行盡，亦當知受何行令行畢。

「何等為當知行？謂所思念向、不離，是為行；如是為知行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知行？謂所思念向、不離，是為行；如是為知行。

「何等為當知行從本有？謂從愛欲有為，從愛行有本；如是為知行從本有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知行從本有？謂從愛欲有為，從愛行有本；如是為知行從本有。

「何等為當知從行受殃福？謂有黑行為黑殃，令致墮下；有清白行，令清白福，行得上上；是為知從行受殃福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知從行受殃福？謂有黑行為黑殃，令致墮下；有清白行，令清白福，行得上上；是為知從行受殃福。

「何等為當知行分布？謂有黑行，從黑受殃；有清白行，從清白受清白福；有黑白行，令致黑白殃福；有亦非黑亦非清白行，令從是受福；行行盡畢，如是為知行分布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知行分布？謂有黑行，從黑受殃；有清白行，從清白受清白福；有黑白行，令致黑白殃福；有亦非黑亦非清白行，令從是受福；行行盡畢，如是為知行分布。

「何等為當知行盡？謂愛已盡，行便盡；如是為知行盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知行盡？謂愛已盡，行便盡；如是為知行盡。

「何等為當知受行令行畢？謂是八種道行：一為直見，二為直更，三為直語，四為直行，五為直業，六為直方便，七為直念，八為直定；如是為知受行令行畢。若諸比丘！比丘已知行如是，知行從本有如是，知從行受殃如是，知行分布如是，知行盡如是，知受行令行畢如是，是名為比丘悔厭世間，行清淨，得道令行盡畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知受行令行畢？謂是八種道行：一為直見，二為直更，三為直語，四為直行，五為直業，六為直方便，七為直念，八為直定；如是為知受行令行畢。若諸比丘！比丘已知行如是，知行從本有如是，知從行受殃如是，知行分布如是，知行盡如是，知受行令行畢如是，是名為比丘悔厭世間，行清淨，得道令行盡畢。

「比丘！當知苦，亦當知苦從本有，亦當知從苦受殃，亦當知苦分布，亦當知苦盡，亦當知受何行令苦畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！當知苦，亦當知苦從本有，亦當知從苦受殃，亦當知苦分布，亦當知苦盡，亦當知受何行令苦畢。

「何等為當知苦？謂當知生為苦，當知老為苦，當知病為苦，當知死為苦，當知近不相於為苦，當知愛別離為苦，當知所求不得為苦，當知卒五陰為苦；如是為知苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知苦？謂當知生為苦，當知老為苦，當知病為苦，當知死為苦，當知近不相於為苦，當知愛別離為苦，當知所求不得為苦，當知卒五陰為苦；如是為知苦。

「何等為當知苦從本有？謂本為癡，癡為苦本；如是為知苦從本有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知苦從本有？謂本為癡，癡為苦本；如是為知苦從本有。

「何等為當知從苦受殃？謂癡、未聞經、世間人，已身中更苦痛劇，劇苦最痛所不可意，應當從是念斷。為從外求念外有為，依外從求，為有沙門婆羅門，一言二言三言四言五言百言，持呪祠，令從是能得解身苦，如是求苦殃或苦殃；如是為知從苦受殃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知從苦受殃？謂癡、未聞經、世間人，已身中更苦痛劇，劇苦最痛所不可意，應當從是念斷。為從外求念外有為，依外從求，為有沙門婆羅門，一言二言三言四言五言百言，持呪祠，令從是能得解身苦，如是求苦殃或苦殃；如是為知從苦受殃。

「何等為當知苦分布？謂有苦少受殃久，或有苦少受殃疾解，或有苦多受殃久，或有苦多受殃疾解；如是為知苦分布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知苦分布？謂有苦少受殃久，或有苦少受殃疾解，或有苦多受殃久，或有苦多受殃疾解；如是為知苦分布。

「何等為當知苦盡？謂癡已盡，苦便盡；如是為知苦盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知苦盡？謂癡已盡，苦便盡；如是為知苦盡。

「何等為當知受行令苦畢？謂是八種道行：一為直見，二為直更，三為直語，四為直行，五為直業，六為直方便，七為直念，八為直定；如是為知受行令苦畢。若諸比丘！比丘已知苦如是，知苦從本有如是，知從苦受殃如是，知苦分布如是，知苦盡如是，知受行令苦畢如是，是名為比丘悔厭世間，行清淨，得道令苦盡畢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為當知受行令苦畢？謂是八種道行：一為直見，二為直更，三為直語，四為直行，五為直業，六為直方便，七為直念，八為直定；如是為知受行令苦畢。若諸比丘！比丘已知苦如是，知苦從本有如是，知從苦受殃如是，知苦分布如是，知苦盡如是，知受行令苦畢如是，是名為比丘悔厭世間，行清淨，得道令苦盡畢。」

佛說如是。比丘受著意，佛所說樂行，從行致清淨無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。比丘受著意，佛所說樂行，從行致清淨無為。