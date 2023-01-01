一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時，世尊告諸比丘：「諸有沙門婆羅門，於地有地想，樂於地、計於地為我，彼言地是我；我說彼未知水、火、風。天神、梵天、阿婆天、阿鞞婆天，淨有淨想，樂於淨、計淨為我，彼言淨是我；我說未知虛空處、識處、無所有處、無想處。或一或若干，或別見聞知識得觀覺行，今世至後世，後世至今世，彼有此想樂，樂是計是我，彼盡計是我；我說彼未知。諸有沙門婆羅門，計地為神通，不樂於地，不樂於地不計地為我，彼不言地是我；我說彼已知水、火、風。天神、梵天、阿婆天、阿鞞婆天，以淨為神通，不樂淨，不樂淨，不以淨是我；我說彼已知虛空處、識處、無所有處、無想處。或一或若干，或別聞聞見識知得觀覺行，從今世至後世，從後世至今世，彼盡以神通示不樂亦不樂，亦不計我，亦不言是我；我說彼以知。復次，我以地為神通，不樂地，不樂地，不以地為我，我不計地，我以知水火風。神天、梵天、阿婆天、阿鞞婆天，彼神通不以為淨，不以為淨，不計淨為我，我以知此虛空處、識處、無所有處、無想處。或一或若干，或別見聞識知得觀覺行，從今世至後世，從後世至今世，盡已神通不樂，不樂，不計為我；我已知此。」佛如是說。彼諸比丘聞世尊所說，歡喜而樂，所因跋渠盡。

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時，世尊告諸比丘：「諸有沙門婆羅門，於地有地想，樂於地、計於地為我，彼言地是我；我說彼未知水、火、風。天神、梵天、阿婆天、阿鞞婆天，淨有淨想，樂於淨、計淨為我，彼言淨是我；我說未知虛空處、識處、無所有處、無想處。或一或若干，或別見聞知識得觀覺行，今世至後世，後世至今世，彼有此想樂，樂是計是我，彼盡計是我；我說彼未知。諸有沙門婆羅門，計地為神通，不樂於地，不樂於地不計地為我，彼不言地是我；我說彼已知水、火、風。天神、梵天、阿婆天、阿鞞婆天，以淨為神通，不樂淨，不樂淨，不以淨是我；我說彼已知虛空處、識處、無所有處、無想處。或一或若干，或別聞聞見識知得觀覺行，從今世至後世，從後世至今世，彼盡以神通示不樂亦不樂，亦不計我，亦不言是我；我說彼以知。復次，我以地為神通，不樂地，不樂地，不以地為我，我不計地，我以知水火風。神天、梵天、阿婆天、阿鞞婆天，彼神通不以為淨，不以為淨，不計淨為我，我以知此虛空處、識處、無所有處、無想處。或一或若干，或別見聞識知得觀覺行，從今世至後世，從後世至今世，盡已神通不樂，不樂，不計為我；我已知此。」佛如是說。彼諸比丘聞世尊所說，歡喜而樂，所因跋渠盡。