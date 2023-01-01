佛說釋摩男本四子經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說釋摩男本四子經

吳月支國居士支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支國居士支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在釋羈瘦國，行在迦維羅衛兜國泥拘類園，坐於樹下。是時有釋人名曰摩男，到佛所前，以頭面著佛足為禮，白佛言：「我常聞佛語，輙著意中。我聞佛說，人心有三態，有婬態、有怒態、有癡態。我從聞以來，常著意，我自念：『無有婬態心自為正，無有怒態心自為正，無有癡態心自為正。』我自念：『常持是三者意不動，何因緣，殊不解？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在釋羈瘦國，行在迦維羅衛兜國泥拘類園，坐於樹下。是時有釋人名曰摩男，到佛所前，以頭面著佛足為禮，白佛言：「我常聞佛語，輙著意中。我聞佛說，人心有三態，有婬態、有怒態、有癡態。我從聞以來，常著意，我自念：『無有婬態心自為正，無有怒態心自為正，無有癡態心自為正。』我自念：『常持是三者意不動，何因緣，殊不解？』」

佛言：「若婬心怒心癡心解者，何因緣復與妻子共居？若有貪心故。其有賢者，自思惟：『雖有經小苦耳，久後大樂，與妻子共居須臾樂耳，久後大苦。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若婬心怒心癡心解者，何因緣復與妻子共居？若有貪心故。其有賢者，自思惟：『雖有經小苦耳，久後大樂，與妻子共居須臾樂耳，久後大苦。』」

「其有賢者，知世間樂少苦多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其有賢者，知世間樂少苦多？」

佛言：「諸比丘得阿羅漢道，知世間樂少苦多。我故求佛道者，但念世間樂少苦多。我為菩薩時，常念樂少苦多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸比丘得阿羅漢道，知世間樂少苦多。我故求佛道者，但念世間樂少苦多。我為菩薩時，常念樂少苦多。」

摩男言：「獨佛、阿羅漢有是念耳？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩男言：「獨佛、阿羅漢有是念耳？」

佛告摩男：「聽我言，以著心中。人於世間，何等為樂？凡有五樂，人所貪憙。眼貪好色。即著心中，晝夜念之以好色貪著；耳聞好聲，鼻聞好香，舌憙美味，身得細軟，即著心中，以好色貪著。如是五者，天下人所貪，天下樂著皆出是五事。知當出幾何憂？世間人，或作田家從得生活，或作工師用得生活，或作賈市用得生活，或作長吏用得生活，或作畜牧用得生活，或作畫師用得生活。是人寒者忍寒、熱者忍熱、苦者忍苦、飢者忍飢、渴者忍渴，俱坐貪意，俱忍是寒溫飢渴。自怨言：『我治生若干歲，苦欲死，殊不得錢財，與寒苦共居，或得病瘦。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告摩男：「聽我言，以著心中。人於世間，何等為樂？凡有五樂，人所貪憙。眼貪好色。即著心中，晝夜念之以好色貪著；耳聞好聲，鼻聞好香，舌憙美味，身得細軟，即著心中，以好色貪著。如是五者，天下人所貪，天下樂著皆出是五事。知當出幾何憂？世間人，或作田家從得生活，或作工師用得生活，或作賈市用得生活，或作長吏用得生活，或作畜牧用得生活，或作畫師用得生活。是人寒者忍寒、熱者忍熱、苦者忍苦、飢者忍飢、渴者忍渴，俱坐貪意，俱忍是寒溫飢渴。自怨言：『我治生若干歲，苦欲死，殊不得錢財，與寒苦共居，或得病瘦。』」

佛告摩男：「是為一苦。二事者，貪婬之意。中有人，或作田家、或作工師、或作市賈、或作長吏、或作畜牧、或作畫師，行治生，忍寒熱飢渴，致貪錢財。以得富饒，復懷憂恐，畏縣官亡其錢財、或恐火起燒其錢財、或恐乘船船沒亡其錢財、或恐賊劫取其錢財、或恐貿賣亡其錢財、或恐貧家親屬持毒藥毒之、或親子散亡錢財，是人常與重憂共居，晝夜懷憂無有解已時。中復有人持錢財行，或逢縣官、或逢水火、或貨賣財物不還、或埋置地中不知其處、或有來誣謗之、或有親子用父錢財，其人自念言：『我從少小治生，忍寒熱飢渴，忍勤苦致錢財，今復亡失。』從是憂念，或病或死皆坐財錢，是皆貪意五樂所致，是為二苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告摩男：「是為一苦。二事者，貪婬之意。中有人，或作田家、或作工師、或作市賈、或作長吏、或作畜牧、或作畫師，行治生，忍寒熱飢渴，致貪錢財。以得富饒，復懷憂恐，畏縣官亡其錢財、或恐火起燒其錢財、或恐乘船船沒亡其錢財、或恐賊劫取其錢財、或恐貿賣亡其錢財、或恐貧家親屬持毒藥毒之、或親子散亡錢財，是人常與重憂共居，晝夜懷憂無有解已時。中復有人持錢財行，或逢縣官、或逢水火、或貨賣財物不還、或埋置地中不知其處、或有來誣謗之、或有親子用父錢財，其人自念言：『我從少小治生，忍寒熱飢渴，忍勤苦致錢財，今復亡失。』從是憂念，或病或死皆坐財錢，是皆貪意五樂所致，是為二苦。

「三事者，世間人坐錢，父與子諍、兄與弟諍、夫與婦諍，或知識朋友共諍、或諸家內外共諍，背後相說惡露，是皆貪樂所致。世間人坐錢財故，王者與王者鬪、道人與道人鬪、田家與田家鬪、工師與工師鬪，皆坐錢財，故口相罵、杖相捶刀相斫，或相傷殺，皆坐貪所致，是為三苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三事者，世間人坐錢，父與子諍、兄與弟諍、夫與婦諍，或知識朋友共諍、或諸家內外共諍，背後相說惡露，是皆貪樂所致。世間人坐錢財故，王者與王者鬪、道人與道人鬪、田家與田家鬪、工師與工師鬪，皆坐錢財，故口相罵、杖相捶刀相斫，或相傷殺，皆坐貪所致，是為三苦。

「四事者，世間人從軍，受取官錢公知，當行鬪戰生死無期，皆貪心故行從軍；以受官錢不得復休，便鬪，或傷頭或截頭、或傷臂或截臂、或傷脚或截脚，展相奪命，是皆貪所致，是為四苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四事者，世間人從軍，受取官錢公知，當行鬪戰生死無期，皆貪心故行從軍；以受官錢不得復休，便鬪，或傷頭或截頭、或傷臂或截臂、或傷脚或截脚，展相奪命，是皆貪所致，是為四苦。

「五事者，世間人貪意，夜行穿人室壁，或於道中劫人、攻人城郭，為吏所得，或截頭、或截手、或截脚、或辜磔、或割其肌、或以火燒之、或以大椎椎其額、或斬其腰，是皆貪意所致，是為五苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五事者，世間人貪意，夜行穿人室壁，或於道中劫人、攻人城郭，為吏所得，或截頭、或截手、或截脚、或辜磔、或割其肌、或以火燒之、或以大椎椎其額、或斬其腰，是皆貪意所致，是為五苦。

「世間人坐錢財，轉相欺，口亦相欺，身亦相欺，意亦相欺，時自以為可自用，無有過罪；不知殃毒在後，當入地獄。其有若賢者若沙門婆羅門，自思惟世間五樂多耶？憂苦多乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間人坐錢財，轉相欺，口亦相欺，身亦相欺，意亦相欺，時自以為可自用，無有過罪；不知殃毒在後，當入地獄。其有若賢者若沙門婆羅門，自思惟世間五樂多耶？憂苦多乎？」

佛告摩男：「我為菩薩時，常念世間樂少苦多，以是故求無為之道。其有人欲言世間樂者，皆不知生死之道。若世間有賢善，心意無貪之志，復欲教人莫令貪，是最為大德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告摩男：「我為菩薩時，常念世間樂少苦多，以是故求無為之道。其有人欲言世間樂者，皆不知生死之道。若世間有賢善，心意無貪之志，復欲教人莫令貪，是最為大德。」

佛告摩男：「我嘗至王舍國，有山名設提班擥瞿何墮夫妻沛施。我見諸尼揵種，有放髮行者、僂行者、坐地者、臥地者，身體無衣，皆被鹿皮。佛遙見之，前與尼揵語：『若何因緣，作是曹放髮行？何因緣於地坐臥，亦無衣被，自毒如是？』諸尼揵對佛言：『我曹先世行惡所致，令我今世困苦如是，行惡未盡故耳。』佛言：『若何因緣，聞知是事先世所為？從人聞耶？自知之乎？』諸尼揵言：『亦不知，亦不聞，亦不事師。』佛言：『若用是困苦故，得脫於生死乎？若亦不從人聞，亦不事師，若空自困苦為？寧可棄若所為，來事佛道。』佛言：『我但惜若身，念若子孫，後世皆當復法，效若曹所為。』諸尼揵皆瞋恚佛所言：『王萍沙用是沙門瞿曇，為內國中。』佛告諸尼揵：『若曹勿恚！王萍沙見受我經，或不敢妄有所說。』佛告諸尼揵：『若曹寧能正坐七日七夜，不飲食、不語言，如是為樂耶？王有宮闕伎樂為樂耶？』尼揵言：『沙門瞿曇！為樂。』佛言：『何以為樂？萍沙見國何以故不樂？』尼揵言：『我曹少憂，用是故，沙門瞿曇勝王萍沙。』佛告諸尼揵：『王萍沙！有婬之意、有怒之意、有癡之意，亦欲伏諸傍臣，復欲伏外諸民，晝夜計念，當治誰、當繫誰？』佛言：『其有婬者，亦欲自殺亦欲殺人；瞋怒者，亦欲自殺亦欲殺人；癡者，亦欲自殺亦欲殺人。』諸尼揵皆前到佛所，白佛言：『我曹亦無婬態、亦無怒態、亦無癡態，寧可作沙門。』佛言：『當歸，報若父母。』諸尼揵言：『我曹辭家學道，便與父母決。』佛言：『若曹且受五戒歸。』諸尼揵皆受五戒，一者不殺，二者不盜，三者不犯他家婦女，四者不欺，五者不飲酒。諸尼揵受五戒，著衣舉髮正行，各自歸家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告摩男：「我嘗至王舍國，有山名設提班擥瞿何墮夫妻沛施。我見諸尼揵種，有放髮行者、僂行者、坐地者、臥地者，身體無衣，皆被鹿皮。佛遙見之，前與尼揵語：『若何因緣，作是曹放髮行？何因緣於地坐臥，亦無衣被，自毒如是？』諸尼揵對佛言：『我曹先世行惡所致，令我今世困苦如是，行惡未盡故耳。』佛言：『若何因緣，聞知是事先世所為？從人聞耶？自知之乎？』諸尼揵言：『亦不知，亦不聞，亦不事師。』佛言：『若用是困苦故，得脫於生死乎？若亦不從人聞，亦不事師，若空自困苦為？寧可棄若所為，來事佛道。』佛言：『我但惜若身，念若子孫，後世皆當復法，效若曹所為。』諸尼揵皆瞋恚佛所言：『王萍沙用是沙門瞿曇，為內國中。』佛告諸尼揵：『若曹勿恚！王萍沙見受我經，或不敢妄有所說。』佛告諸尼揵：『若曹寧能正坐七日七夜，不飲食、不語言，如是為樂耶？王有宮闕伎樂為樂耶？』尼揵言：『沙門瞿曇！為樂。』佛言：『何以為樂？萍沙見國何以故不樂？』尼揵言：『我曹少憂，用是故，沙門瞿曇勝王萍沙。』佛告諸尼揵：『王萍沙！有婬之意、有怒之意、有癡之意，亦欲伏諸傍臣，復欲伏外諸民，晝夜計念，當治誰、當繫誰？』佛言：『其有婬者，亦欲自殺亦欲殺人；瞋怒者，亦欲自殺亦欲殺人；癡者，亦欲自殺亦欲殺人。』諸尼揵皆前到佛所，白佛言：『我曹亦無婬態、亦無怒態、亦無癡態，寧可作沙門。』佛言：『當歸，報若父母。』諸尼揵言：『我曹辭家學道，便與父母決。』佛言：『若曹且受五戒歸。』諸尼揵皆受五戒，一者不殺，二者不盜，三者不犯他家婦女，四者不欺，五者不飲酒。諸尼揵受五戒，著衣舉髮正行，各自歸家。」

佛告摩男：「若聞經婬意、怒意、癡意，若言我持佛教，若熟思惟是五事，寧與世間等不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告摩男：「若聞經婬意、怒意、癡意，若言我持佛教，若熟思惟是五事，寧與世間等不？」

摩男言：「我當歸思惟諷誦是經典，日當到佛所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩男言：「我當歸思惟諷誦是經典，日當到佛所。」

摩男前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩男前為佛作禮而去。