佛說苦陰經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說苦陰經

失譯人名今附後漢錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附後漢錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時婆伽婆，在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時諸比丘，中後聚論皆悉會，少有所因。彼時有諸異道異學，中後行彷徉，而行至彼諸比丘所，到已共諸比丘面相慰，面相慰已却坐一面。彼諸異道異學却坐一面已，語諸比丘曰：「諸賢！沙門瞿曇智慧說婬，智慧說色痛。諸賢！我等亦以智慧說婬，智慧說色痛。此諸賢！有何差、有何降、有何若干？此沙門瞿曇及我等俱有智慧。」彼時諸比丘聞諸道異學所說，亦不然可、亦不呰蔑。不然可、不呰蔑已，從座起而還。「我今聞此所說，問世尊已當廣知其義。」便至世尊所，到已禮世尊足，却坐一面。彼諸比丘却坐一面已，如共異道異學所論，盡廣向世尊說。作如是向世尊說已，世尊告諸比丘曰：「此諸比丘！彼時應向異道異學作如是說：『云何婬氣味？云何是敗壞？云何是棄？云何色氣味？云何是敗壞？云何是棄？云何痛氣味？云何敗壞？云何棄？』此諸比丘！應作是答。異道異學彼聞已，各各相視外，當更求論，必當瞋恚。恨恚已默然，面不悅，身支節污，背其面，不能答。變其面，當默然從坐起，便即還。何以故？我不見天及世間魔梵、沙門婆羅門、眾天及人，聞我所說，與我等者知其義，若從如來、如來弟子，若彼聞此，此間聞已。云何婬氣味？謂因五婬，若生樂、若生喜。如是婬氣味，此中多有敗壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆，在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時諸比丘，中後聚論皆悉會，少有所因。彼時有諸異道異學，中後行彷徉，而行至彼諸比丘所，到已共諸比丘面相慰，面相慰已却坐一面。彼諸異道異學却坐一面已，語諸比丘曰：「諸賢！沙門瞿曇智慧說婬，智慧說色痛。諸賢！我等亦以智慧說婬，智慧說色痛。此諸賢！有何差、有何降、有何若干？此沙門瞿曇及我等俱有智慧。」彼時諸比丘聞諸道異學所說，亦不然可、亦不呰蔑。不然可、不呰蔑已，從座起而還。「我今聞此所說，問世尊已當廣知其義。」便至世尊所，到已禮世尊足，却坐一面。彼諸比丘却坐一面已，如共異道異學所論，盡廣向世尊說。作如是向世尊說已，世尊告諸比丘曰：「此諸比丘！彼時應向異道異學作如是說：『云何婬氣味？云何是敗壞？云何是棄？云何色氣味？云何是敗壞？云何是棄？云何痛氣味？云何敗壞？云何棄？』此諸比丘！應作是答。異道異學彼聞已，各各相視外，當更求論，必當瞋恚。恨恚已默然，面不悅，身支節污，背其面，不能答。變其面，當默然從坐起，便即還。何以故？我不見天及世間魔梵、沙門婆羅門、眾天及人，聞我所說，與我等者知其義，若從如來、如來弟子，若彼聞此，此間聞已。云何婬氣味？謂因五婬，若生樂、若生喜。如是婬氣味，此中多有敗壞。

「云何婬敗壞？此族姓子，或以功伎以自存命，若耕作、若販賣、若客書、若學算、若學數、若學作詩、若學首盧、若教書、若應官募，彼寒寒所逼、熱熱所逼，強忍飢渴為蚊虻蠅蚤所噬，彼忍此而求錢財。彼族姓子，作如是起、作如是行、作如是勤行。彼作如是，而不能得財物，便憂慼不樂啼哭，自椎自打，而愚癡作如是言：『我為癡行、為不得。』彼族姓，不使起，便勤修作行，彼便得果。彼得錢財，便守護之、極藏舉之：『今我此財，莫令王奪我，莫令賊盜、莫令火燒、莫令腐壞、莫令出利失利。』彼守護錢財，而為王所奪、賊所盜、火所燒而敗壞，出利不得利。彼便憂慼不樂啼哭，自椎自打，增益愚癡。復次，彼長夜所可愛喜念，恚敗壞失，此今現身是苦陰，因婬故、緣婬故、增上婬故，是婬因緣。眾生因婬、緣婬、增上婬，因婬故，母共子諍、子共母諍，父共子諍、子共父諍，兄共妹諍、妹共兄諍。彼共鬪諍，母說子非、子說母非，父說子非、子說父非，兄說妹非、妹說兄非，況復人人耶？此是今現苦陰，因婬故、緣婬故、增上婬故。此眾生因婬故、緣婬故、增上婬故，王王共諍，婆羅門婆羅門共諍，居士居士共諍，賤人工師賤人工師彼各各共鬪諍，各各作種種鬪具。或以拳、或以石、或以刀、或以杖，於中死死苦，此是現苦陰，因婬故、緣婬故、增上婬故。此眾生因婬故至增上婬故，使著鎧便執弓箭，或著皮鎧持極利刀，相圍聚鬪。彼於中或以象鬪，或以馬、或以車、或以步兵、或以女人、或以士夫，於中或有死死苦，此是現苦陰，因婬故、緣婬故、增上婬故。此眾生因婬故至增上婬故，著鎧至持極利刀，詣極高城而欲伐之。彼於中或吹貝、或擊鼓、或舉聲喚呼，或以椎、或以戟、或以鏚、或以利輪、或以箭相射、或下亂石、或以弩、或以銷銅注之，於中死死苦，是為現苦陰，因婬故至增上婬故。此眾生因婬故至增上婬故，至王城邑，或穿墻破藏、或盜他物、或截他道，壞他城、破他村、殺他人，被有司執之，駈使作種種苦行：或截其首，或截手足，或截其耳、或截其鼻、或截耳鼻，或截其髻、或截其髮、或截髻髮，或著凾中、或衣戮殺，或著沙石上、或著草上、或著鐵驢口中、或著鐵師子口中、或著銅釜中、或著鐵釜中，或段段割之、或利叉刺之、或臥熱鐵床上以熱油灑之，著臼中以鐵杵擣之，若以龍噬、若以撾打、若以捲捲，將至標下以刀梟首，是現身苦陰，因婬故至增上婬故。此眾生因婬故至增上婬故，作身苦行口意苦行，彼時若得患病苦，臥在床上、臥在座上、或臥蔭中，身有痛極苦極痛，不樂命欲斷。謂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何婬敗壞？此族姓子，或以功伎以自存命，若耕作、若販賣、若客書、若學算、若學數、若學作詩、若學首盧、若教書、若應官募，彼寒寒所逼、熱熱所逼，強忍飢渴為蚊虻蠅蚤所噬，彼忍此而求錢財。彼族姓子，作如是起、作如是行、作如是勤行。彼作如是，而不能得財物，便憂慼不樂啼哭，自椎自打，而愚癡作如是言：『我為癡行、為不得。』彼族姓，不使起，便勤修作行，彼便得果。彼得錢財，便守護之、極藏舉之：『今我此財，莫令王奪我，莫令賊盜、莫令火燒、莫令腐壞、莫令出利失利。』彼守護錢財，而為王所奪、賊所盜、火所燒而敗壞，出利不得利。彼便憂慼不樂啼哭，自椎自打，增益愚癡。復次，彼長夜所可愛喜念，恚敗壞失，此今現身是苦陰，因婬故、緣婬故、增上婬故，是婬因緣。眾生因婬、緣婬、增上婬，因婬故，母共子諍、子共母諍，父共子諍、子共父諍，兄共妹諍、妹共兄諍。彼共鬪諍，母說子非、子說母非，父說子非、子說父非，兄說妹非、妹說兄非，況復人人耶？此是今現苦陰，因婬故、緣婬故、增上婬故。此眾生因婬故、緣婬故、增上婬故，王王共諍，婆羅門婆羅門共諍，居士居士共諍，賤人工師賤人工師彼各各共鬪諍，各各作種種鬪具。或以拳、或以石、或以刀、或以杖，於中死死苦，此是現苦陰，因婬故、緣婬故、增上婬故。此眾生因婬故至增上婬故，使著鎧便執弓箭，或著皮鎧持極利刀，相圍聚鬪。彼於中或以象鬪，或以馬、或以車、或以步兵、或以女人、或以士夫，於中或有死死苦，此是現苦陰，因婬故、緣婬故、增上婬故。此眾生因婬故至增上婬故，著鎧至持極利刀，詣極高城而欲伐之。彼於中或吹貝、或擊鼓、或舉聲喚呼，或以椎、或以戟、或以鏚、或以利輪、或以箭相射、或下亂石、或以弩、或以銷銅注之，於中死死苦，是為現苦陰，因婬故至增上婬故。此眾生因婬故至增上婬故，至王城邑，或穿墻破藏、或盜他物、或截他道，壞他城、破他村、殺他人，被有司執之，駈使作種種苦行：或截其首，或截手足，或截其耳、或截其鼻、或截耳鼻，或截其髻、或截其髮、或截髻髮，或著凾中、或衣戮殺，或著沙石上、或著草上、或著鐵驢口中、或著鐵師子口中、或著銅釜中、或著鐵釜中，或段段割之、或利叉刺之、或臥熱鐵床上以熱油灑之，著臼中以鐵杵擣之，若以龍噬、若以撾打、若以捲捲，將至標下以刀梟首，是現身苦陰，因婬故至增上婬故。此眾生因婬故至增上婬故，作身苦行口意苦行，彼時若得患病苦，臥在床上、臥在座上、或臥蔭中，身有痛極苦極痛，不樂命欲斷。謂

彼身苦行口意苦行，彼終時倒懸向下，猶若冥時日欲沒大山大山間，彼山影倒懸向下。如是彼身苦行口苦行意苦行，彼時命終倒懸向下。彼作是念：『此身苦行口意苦行，倒懸向下，本不作行、本不作福，我多作眾惡，謂趣作惡、作貪、作兇暴，不作福行、不作善行，亦不作有所歸，我必墮其趣。』此便有變悔，變悔已終亦不善、生亦不善，此是現苦陰，因婬故至增上婬故。此眾生因婬故至增上婬故，作身苦行作口意苦行，彼作身至意苦行已，彼因彼緣身壞死時，生惡趣泥犁中。此是彼身苦陰，因婬故至增上婬故，是為婬敗壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼身苦行口意苦行，彼終時倒懸向下，猶若冥時日欲沒大山大山間，彼山影倒懸向下。如是彼身苦行口苦行意苦行，彼時命終倒懸向下。彼作是念：『此身苦行口意苦行，倒懸向下，本不作行、本不作福，我多作眾惡，謂趣作惡、作貪、作兇暴，不作福行、不作善行，亦不作有所歸，我必墮其趣。』此便有變悔，變悔已終亦不善、生亦不善，此是現苦陰，因婬故至增上婬故。此眾生因婬故至增上婬故，作身苦行作口意苦行，彼作身至意苦行已，彼因彼緣身壞死時，生惡趣泥犁中。此是彼身苦陰，因婬故至增上婬故，是為婬敗壞。

「云何棄婬？若有於婬有求欲，當止求欲、當度婬欲，棄此婬欲，是為棄婬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何棄婬？若有於婬有求欲，當止求欲、當度婬欲，棄此婬欲，是為棄婬。

「諸有沙門婆羅門，如是氣味婬者，於中有敗壞，棄捨不知如真，彼豈能自棄婬耶？復能止他耶？如與住俱豈能止婬？是事不然。諸有沙門婆羅門，如是氣味婬，知是敗壞，能棄捨知如真，後自能止婬，亦能止他，如與住俱能止婬者，有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有沙門婆羅門，如是氣味婬者，於中有敗壞，棄捨不知如真，彼豈能自棄婬耶？復能止他耶？如與住俱豈能止婬？是事不然。諸有沙門婆羅門，如是氣味婬，知是敗壞，能棄捨知如真，後自能止婬，亦能止他，如與住俱能止婬者，有是處。

「云何氣味色？若剎利女、婆羅門女、工師女、庶人女，若十四十五女，於此時容色具足，彼時形色有樂有喜。爾時氣味色，此中多有敗壞。云何色敗壞？當如見妹老耄年過、齒落髮墮、鮐背執杖申縮而行。於意云何？前好容色寧敗壞不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何氣味色？若剎利女、婆羅門女、工師女、庶人女，若十四十五女，於此時容色具足，彼時形色有樂有喜。爾時氣味色，此中多有敗壞。云何色敗壞？當如見妹老耄年過、齒落髮墮、鮐背執杖申縮而行。於意云何？前好容色寧敗壞不？」

「唯然世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然世尊！」

「復次，當如見妹病苦患，若臥床上、若臥座上、若臥蔭中，痛悉著身，極苦極患，不樂命欲斷。於意云何？前好容色寧敗壞不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，當如見妹病苦患，若臥床上、若臥座上、若臥蔭中，痛悉著身，極苦極患，不樂命欲斷。於意云何？前好容色寧敗壞不？」

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「復次，當如見妹若死，一日至七日，若烏啄、若鵄啄，若狗食、若狐食，若火燒、若埋、若蟲。於意云何？前好容色寧敗壞不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，當如見妹若死，一日至七日，若烏啄、若鵄啄，若狗食、若狐食，若火燒、若埋、若蟲。於意云何？前好容色寧敗壞不？」

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「復次，如見妹死屍，若骨若青、若蟲若食、若骨白。於意云何？前好容色寧敗壞不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如見妹死屍，若骨若青、若蟲若食、若骨白。於意云何？前好容色寧敗壞不？」

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「復次，若見如妹屍，無有皮肉但筋相連。於意云何？前好容色寧敗壞不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若見如妹屍，無有皮肉但筋相連。於意云何？前好容色寧敗壞不？」

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「復次，若見如妹死屍，骨節處處分解散在異處，脚骨在一處，髆骨髀骨、腰骨脊骨、肩骨項骨、髑髏骨，各在一處。於意云何？前好容色寧敗壞不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若見如妹死屍，骨節處處分解散在異處，脚骨在一處，髆骨髀骨、腰骨脊骨、肩骨項骨、髑髏骨，各在一處。於意云何？前好容色寧敗壞不？」

「唯然世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然世尊！」

「復次，若見如妹死屍，骨正白如貝，若青鴿色、若赤油潤、若腐碎。於意云何？前好容色寧敗壞不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若見如妹死屍，骨正白如貝，若青鴿色、若赤油潤、若腐碎。於意云何？前好容色寧敗壞不？」

「唯然世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然世尊！」

「是為色敗壞。云何棄色？謂於色有求欲，當止求欲，度一切求欲，棄此色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是為色敗壞。云何棄色？謂於色有求欲，當止求欲，度一切求欲，棄此色。

「諸有沙門婆羅門，如是氣味色於中敗壞，無棄捨不知如真，豈能自止色耶？復能止他乎？而與住居，豈能止色耶？是事不然。諸有沙門婆羅門，如是氣味色，知敗壞棄捨離，知如真者，彼能自止色，亦能令他止，如所住能止色者，有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有沙門婆羅門，如是氣味色於中敗壞，無棄捨不知如真，豈能自止色耶？復能止他乎？而與住居，豈能止色耶？是事不然。諸有沙門婆羅門，如是氣味色，知敗壞棄捨離，知如真者，彼能自止色，亦能令他止，如所住能止色者，有是處。

「云何氣味痛？此比丘於婬解脫，至住四禪正受，住於彼時，亦不自壞亦不壞他，此無壞已，於中便得樂。何以故？我說不恚得樂痛，是為痛氣味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何氣味痛？此比丘於婬解脫，至住四禪正受，住於彼時，亦不自壞亦不壞他，此無壞已，於中便得樂。何以故？我說不恚得樂痛，是為痛氣味。

「云何痛敗壞？謂痛是無常苦盡法，是為痛敗壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何痛敗壞？謂痛是無常苦盡法，是為痛敗壞。

「云何痛棄？謂痛求欲，止求欲、度求欲，是棄痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何痛棄？謂痛求欲，止求欲、度求欲，是棄痛。

「若沙門婆羅門，如是氣味痛，不知敗壞，不知棄捨，不知如真，彼豈能自止痛耶？復能止他乎？而與住居棄痛者，是事不然。諸有沙門婆羅門，如是氣味痛，知是敗壞棄捨，知如真者，彼能自止痛，亦能令他止，而與住居能止痛者，有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若沙門婆羅門，如是氣味痛，不知敗壞，不知棄捨，不知如真，彼豈能自止痛耶？復能止他乎？而與住居棄痛者，是事不然。諸有沙門婆羅門，如是氣味痛，知是敗壞棄捨，知如真者，彼能自止痛，亦能令他止，而與住居能止痛者，有是處。」

佛如是說。彼諸比丘聞世尊所說，歡喜而樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如是說。彼諸比丘聞世尊所說，歡喜而樂。