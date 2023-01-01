佛說大生義經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大生義經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在俱盧聚落，與苾芻眾俱。是時，尊者阿難獨止一處，於夜分中心生思念：「諸緣生法，其義甚深，難可了解，惟佛世尊，具正徧知，善能宣說。」作是念已，至明旦時，離於本處來詣佛所。到佛所已，頭面禮足，伸問訊已退住一面，即白佛言：「世尊！我獨止一處，於夜分中心生思念，諸緣生法甚深難解，願佛世尊為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在俱盧聚落，與苾芻眾俱。是時，尊者阿難獨止一處，於夜分中心生思念：「諸緣生法，其義甚深，難可了解，惟佛世尊，具正徧知，善能宣說。」作是念已，至明旦時，離於本處來詣佛所。到佛所已，頭面禮足，伸問訊已退住一面，即白佛言：「世尊！我獨止一處，於夜分中心生思念，諸緣生法甚深難解，願佛世尊為我宣說。」

爾時，世尊告阿難言：「如是，如是。彼緣生法甚深微妙，難見難了復難思察，惟諸聖者具善巧智即能分別，非愚癡者之所曉解。何以故？愚癡眾生，此世他世滅已復生，如是輪迴，皆由不了緣生法故。阿難！當知諸法皆由因緣展轉相生，是故輪迴不能斷絕。緣生法者，所謂老死，由生為緣即有老死；生法若無老死何有？由是生緣展轉相生。所謂水族緣故而生水族，飛禽緣故而生飛禽，眾類緣故而生眾類，乃至人類緣故而生人類，由是緣故彼彼眾生，互相因緣而得生起。阿難！當知此生法者，是虛妄法而不究竟，此集此因此生此緣故有老死，由是老死亦不究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「如是，如是。彼緣生法甚深微妙，難見難了復難思察，惟諸聖者具善巧智即能分別，非愚癡者之所曉解。何以故？愚癡眾生，此世他世滅已復生，如是輪迴，皆由不了緣生法故。阿難！當知諸法皆由因緣展轉相生，是故輪迴不能斷絕。緣生法者，所謂老死，由生為緣即有老死；生法若無老死何有？由是生緣展轉相生。所謂水族緣故而生水族，飛禽緣故而生飛禽，眾類緣故而生眾類，乃至人類緣故而生人類，由是緣故彼彼眾生，互相因緣而得生起。阿難！當知此生法者，是虛妄法而不究竟，此集此因此生此緣故有老死，由是老死亦不究竟。

「復次，生法以何為緣？所謂有法為緣。因彼有故即起生法；有法若無生法何得？是故有法如前所說，令諸趣類展轉相生而不斷絕。阿難！當知此有法者，即虛妄法而不究竟，此集此因此生此緣得起生法，由是生法亦不究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，生法以何為緣？所謂有法為緣。因彼有故即起生法；有法若無生法何得？是故有法如前所說，令諸趣類展轉相生而不斷絕。阿難！當知此有法者，即虛妄法而不究竟，此集此因此生此緣得起生法，由是生法亦不究竟。

「復次，有法以何為緣？所謂取法為緣。由取法故即起有法；取法若無有法何得？阿難！當知此取法者，即虛妄法而不究竟，此集此因此生此緣得起有法，由是有法亦不究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，有法以何為緣？所謂取法為緣。由取法故即起有法；取法若無有法何得？阿難！當知此取法者，即虛妄法而不究竟，此集此因此生此緣得起有法，由是有法亦不究竟。

「復次，取法以何為緣？所謂愛法為緣。因有愛故即起取法；愛法若無取法何有？阿難！當知此愛緣故即起希求，希求為緣即有所得，以所得故心不決定，由不決定無所厭足，以其內心無厭足故即生喜貪，以貪緣故即生我見，我見生已有所取著，取著為緣心即散亂，由散亂故即起妄語論訟鬪諍、刀杖相治，由是因緣即便造作諸不善業。如此諸業皆由散亂而得生起；若無散亂諸業不生。此散亂法以何為緣？所謂取著為緣。由取著故心即散亂；取著若無散亂何得？此取著法以何為緣？所謂我見為緣取著得起；我見若無即無取著。此我見法以何為緣？所謂喜貪為緣我見得起；喜貪若無即無我見。此喜貪法以何為緣？所謂內心無厭足為緣。以無厭足故即有喜貪；若內心有所厭足即不生喜貪。此內心無厭足法以何為緣？所謂不決定為緣。以不決定故即無厭足；心若決定即生厭足。此不決定法以何為緣？所謂有所得為緣。以有得故即不決定；若無所得心即決定。此有所得法以何為緣？所謂希求為緣。以希求故即有所得；若無希求即無所得。如是諸法，皆由愛與希求互為緣故展轉生起。當知愛法有其二種，所謂欲愛、有愛，由此二法生諸過失。阿難！當知此愛法者，即虛妄法而不究竟，此集此因此生此緣得起取法，由是取法亦不究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，取法以何為緣？所謂愛法為緣。因有愛故即起取法；愛法若無取法何有？阿難！當知此愛緣故即起希求，希求為緣即有所得，以所得故心不決定，由不決定無所厭足，以其內心無厭足故即生喜貪，以貪緣故即生我見，我見生已有所取著，取著為緣心即散亂，由散亂故即起妄語論訟鬪諍、刀杖相治，由是因緣即便造作諸不善業。如此諸業皆由散亂而得生起；若無散亂諸業不生。此散亂法以何為緣？所謂取著為緣。由取著故心即散亂；取著若無散亂何得？此取著法以何為緣？所謂我見為緣取著得起；我見若無即無取著。此我見法以何為緣？所謂喜貪為緣我見得起；喜貪若無即無我見。此喜貪法以何為緣？所謂內心無厭足為緣。以無厭足故即有喜貪；若內心有所厭足即不生喜貪。此內心無厭足法以何為緣？所謂不決定為緣。以不決定故即無厭足；心若決定即生厭足。此不決定法以何為緣？所謂有所得為緣。以有得故即不決定；若無所得心即決定。此有所得法以何為緣？所謂希求為緣。以希求故即有所得；若無希求即無所得。如是諸法，皆由愛與希求互為緣故展轉生起。當知愛法有其二種，所謂欲愛、有愛，由此二法生諸過失。阿難！當知此愛法者，即虛妄法而不究竟，此集此因此生此緣得起取法，由是取法亦不究竟。

「復次，愛法以何為緣？所謂受法為緣。由受緣故即起愛法；受法若無愛法何有？阿難！當知此受法者，即虛妄法而不究竟，此集此因此生此緣得起愛法，由是愛法亦不究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，愛法以何為緣？所謂受法為緣。由受緣故即起愛法；受法若無愛法何有？阿難！當知此受法者，即虛妄法而不究竟，此集此因此生此緣得起愛法，由是愛法亦不究竟。

「復次，受法以何為緣？所謂觸法為緣。由觸緣故即起受法；觸法若無受法何有？由是眼觸為緣內生諸受，謂樂受、苦受、非苦樂受，如是耳鼻舌身意觸為緣內生諸受。此等諸受，皆由觸法以為緣故。阿難！當知此觸法者，是虛妄法而不究竟，此集此因此生此緣得有受法，是故受法亦不究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，受法以何為緣？所謂觸法為緣。由觸緣故即起受法；觸法若無受法何有？由是眼觸為緣內生諸受，謂樂受、苦受、非苦樂受，如是耳鼻舌身意觸為緣內生諸受。此等諸受，皆由觸法以為緣故。阿難！當知此觸法者，是虛妄法而不究竟，此集此因此生此緣得有受法，是故受法亦不究竟。

「復次，觸法以何為緣？所謂六處為緣。由六處緣即有觸法；六處若無觸法何有？阿難！當知此六處法，是虛妄故而不究竟，此集此因此生此緣而生觸法，是故觸法亦不究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，觸法以何為緣？所謂六處為緣。由六處緣即有觸法；六處若無觸法何有？阿難！當知此六處法，是虛妄故而不究竟，此集此因此生此緣而生觸法，是故觸法亦不究竟。

「復次，六處以何為緣？所謂名色為緣。由名色故即生六處；名色若無六處何有？此名色者，謂即色法及心等法有積聚故，即此名色與彼識法，互相為緣和合得生，是為名色。阿難！當知名色法，是虛妄法而不究竟，此集此因此生此緣得有六處，是故六處亦不究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，六處以何為緣？所謂名色為緣。由名色故即生六處；名色若無六處何有？此名色者，謂即色法及心等法有積聚故，即此名色與彼識法，互相為緣和合得生，是為名色。阿難！當知名色法，是虛妄法而不究竟，此集此因此生此緣得有六處，是故六處亦不究竟。

「復次，此名色法以何為緣？所謂識法為緣。由識法故即有名色；識法若無名色何有？此識法者，最初受生居母胎藏依羯邏藍，識法具已無所增減，識因緣故而生諸蘊，如是名色圓滿具足，當知此識與彼名色，互相為緣而得生起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，此名色法以何為緣？所謂識法為緣。由識法故即有名色；識法若無名色何有？此識法者，最初受生居母胎藏依羯邏藍，識法具已無所增減，識因緣故而生諸蘊，如是名色圓滿具足，當知此識與彼名色，互相為緣而得生起。

「復次，當知此識緣者即是名色，是故識為名色緣，名色為識緣。由如是故苦果生起，苦果既生即有老死相續而轉。由此集此因此生此緣，是故苦果是虛妄法而不究竟。如是因緣，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，如是即得一大苦蘊集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，當知此識緣者即是名色，是故識為名色緣，名色為識緣。由如是故苦果生起，苦果既生即有老死相續而轉。由此集此因此生此緣，是故苦果是虛妄法而不究竟。如是因緣，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，如是即得一大苦蘊集。」

佛告阿難：「汝今當知，諸語言及語言道，非語言及非語言道，所生及所生道，如是二種，皆不離名色。阿難！若如是了知，即住平等見，是名了達緣生法。此緣生法，即是諸佛根本法，為諸佛眼，是即諸佛所歸趣處。」是時尊者阿難作是讚言：「善哉世尊！善說此法，令我及諸苾芻皆得利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝今當知，諸語言及語言道，非語言及非語言道，所生及所生道，如是二種，皆不離名色。阿難！若如是了知，即住平等見，是名了達緣生法。此緣生法，即是諸佛根本法，為諸佛眼，是即諸佛所歸趣處。」是時尊者阿難作是讚言：「善哉世尊！善說此法，令我及諸苾芻皆得利樂。」

爾時世尊告阿難言：「我今為汝說無受法，汝當諦聽諦受，如善作意記念思惟。阿難！當知離於我相即無受法。何以故？我法若有受法隨生；為由了達我法是空，何有受者？阿難！我及受法二皆滅已，即無所有，住平等見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「我今為汝說無受法，汝當諦聽諦受，如善作意記念思惟。阿難！當知離於我相即無受法。何以故？我法若有受法隨生；為由了達我法是空，何有受者？阿難！我及受法二皆滅已，即無所有，住平等見。

「阿難！受法有其三種，謂樂受、苦受、非苦樂受。言樂受者，所謂受者及所受法，於此二種，若能了達是滅壞法，即無樂受，是故無所受法。何以故？當知樂受是無常法，樂受滅已即離我相；我相既無，何為受者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！受法有其三種，謂樂受、苦受、非苦樂受。言樂受者，所謂受者及所受法，於此二種，若能了達是滅壞法，即無樂受，是故無所受法。何以故？當知樂受是無常法，樂受滅已即離我相；我相既無，何為受者？

「復次，苦受，所謂受者及所受法，於此二種，若能了達是滅壞法，即無苦受，是故無所受法。何以故？當知苦受是無常法，苦受滅已即離我相；我相既無，何為受者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苦受，所謂受者及所受法，於此二種，若能了達是滅壞法，即無苦受，是故無所受法。何以故？當知苦受是無常法，苦受滅已即離我相；我相既無，何為受者？

「復次，非苦樂受亦復如是。所謂受者、受法有其二種，若能了達此二是滅壞法，即於苦、於樂及非苦樂，三法平等，即無所受。何以故？此三受法皆是無常竟無有實，此受滅已即離我相，我相既無，何有受者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，非苦樂受亦復如是。所謂受者、受法有其二種，若能了達此二是滅壞法，即於苦、於樂及非苦樂，三法平等，即無所受。何以故？此三受法皆是無常竟無有實，此受滅已即離我相，我相既無，何有受者？

「阿難！於汝意云何？當知諸受從心所生，心無轉故即內無受者，法無實故即外無所受。是故，阿難！如是了知住平等見，住是見者，即為了達無受法故。此無受法，即是諸佛根本法，為諸佛眼，是諸佛所歸趣處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！於汝意云何？當知諸受從心所生，心無轉故即內無受者，法無實故即外無所受。是故，阿難！如是了知住平等見，住是見者，即為了達無受法故。此無受法，即是諸佛根本法，為諸佛眼，是諸佛所歸趣處。」

是時阿難而復讚言：「善哉世尊！善說此法！我等聞已信解受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時阿難而復讚言：「善哉世尊！善說此法！我等聞已信解受持。」

爾時世尊告阿難言：「我今為汝說無我法，汝等諦聽諦受，如善作意，記念思惟。阿難！了受無所有即離我見，離我見已住平等見，住是見者於相平等，由平等故即於世間無所生起，了無生已即得我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有。阿難！當知我見不生住平等見，如是即得心善解脫，無知無見及無所得，離諸思惟，於得、無得、非有得非無得而悉了達。如是了達，即於語言及語言道，非語言及非語言道，所生及所生道，皆悉無知無見。如是了達已即離我見，住平等見，如實了知，是即名為達無我法。此是諸佛根本法，為諸佛眼，是諸佛所歸趣處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「我今為汝說無我法，汝等諦聽諦受，如善作意，記念思惟。阿難！了受無所有即離我見，離我見已住平等見，住是見者於相平等，由平等故即於世間無所生起，了無生已即得我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有。阿難！當知我見不生住平等見，如是即得心善解脫，無知無見及無所得，離諸思惟，於得、無得、非有得非無得而悉了達。如是了達，即於語言及語言道，非語言及非語言道，所生及所生道，皆悉無知無見。如是了達已即離我見，住平等見，如實了知，是即名為達無我法。此是諸佛根本法，為諸佛眼，是諸佛所歸趣處。」

是時阿難聞佛所說又復讚言：「善哉世尊！善說此法！我等聞已信解受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時阿難聞佛所說又復讚言：「善哉世尊！善說此法！我等聞已信解受持。」

爾時世尊告阿難言：「我今為汝重復宣說，汝當諦聽諦受，如善作意，記念思惟。阿難！當知無有色相可得，離諸我執如實了知，既了知已觀想此身，破壞不實非所愛樂。如是觀察，離諸色相不生我執，我相滅已即了此身破壞不實，如是得住平等見。住是見者，即於諸蘊了達皆空，諸蘊既空，我及色相於何有見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「我今為汝重復宣說，汝當諦聽諦受，如善作意，記念思惟。阿難！當知無有色相可得，離諸我執如實了知，既了知已觀想此身，破壞不實非所愛樂。如是觀察，離諸色相不生我執，我相滅已即了此身破壞不實，如是得住平等見。住是見者，即於諸蘊了達皆空，諸蘊既空，我及色相於何有見？

「復次，阿難！當知識所住處有其七種，非識住處有其二種。七識住處者：所謂若有色有眾生，種種身種種想，是為第一識所住處。若有色有眾生，種種身一想，所謂初禪天，此為第二識所住處。若有色有眾生，一身種種想，所謂二禪天，是為第三識所住處。若有色有眾生，一身一想，所謂三禪天，是為第四識所住處。若無色無眾生，彼一切處離諸色想，都一虛空，所謂空無邊處天，是為第五識所住處。若無色無眾生，彼一切處離於空想，都惟一識，所謂識無邊處天，是為第六識所住處。若無色無眾生，彼一切處離識無邊，都無所有，所謂無所有處天，是為第七識所住處。阿難！二種非識住處者：所謂若有色有眾生，即無想天，是為第一非識住處。若無色無眾生，於彼一切離無所有處，非有想非無想，即非想非非想處天，是為第二非識住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！當知識所住處有其七種，非識住處有其二種。七識住處者：所謂若有色有眾生，種種身種種想，是為第一識所住處。若有色有眾生，種種身一想，所謂初禪天，此為第二識所住處。若有色有眾生，一身種種想，所謂二禪天，是為第三識所住處。若有色有眾生，一身一想，所謂三禪天，是為第四識所住處。若無色無眾生，彼一切處離諸色想，都一虛空，所謂空無邊處天，是為第五識所住處。若無色無眾生，彼一切處離於空想，都惟一識，所謂識無邊處天，是為第六識所住處。若無色無眾生，彼一切處離識無邊，都無所有，所謂無所有處天，是為第七識所住處。阿難！二種非識住處者：所謂若有色有眾生，即無想天，是為第一非識住處。若無色無眾生，於彼一切離無所有處，非有想非無想，即非想非非想處天，是為第二非識住處。」

佛言阿難：「如是有色有眾生，種種身種種想，是為第一識所住處。汝等諸苾芻！當如實了知，於行坐語言，常當稱讚此等法門，廣為他人分別演說。如是乃至第七識所住處，及二非識住處法門，亦復如是，於行坐語言，常當稱讚諸佛所說，生淨信心，如實了知；若了知者，即得慧解脫阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言阿難：「如是有色有眾生，種種身種種想，是為第一識所住處。汝等諸苾芻！當如實了知，於行坐語言，常當稱讚此等法門，廣為他人分別演說。如是乃至第七識所住處，及二非識住處法門，亦復如是，於行坐語言，常當稱讚諸佛所說，生淨信心，如實了知；若了知者，即得慧解脫阿羅漢果。

「復次，阿難！當知有八解脫法門：所謂若內有色觀外色，是為第一解脫。若內無色觀外色，是為第二解脫。若身證清淨解脫，是為第三解脫。若得清淨已離諸色想，觀一虛空無有邊際，此觀成已，是為第四空無邊處解脫。若離空無邊處，當觀於識，識亦無邊，此觀成已，是為第五識無邊處解脫。若離識無邊處已，當觀一切都無所有，此觀成已是為第六無所有處解脫。若離無所有處已，當觀非想非非想處，此觀成已，是為第七非想非非想處解脫。若離是非想非非想處已，當滅受想住三摩地，彼身證已，是為第八滅受想解脫，如是名為八解脫法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！當知有八解脫法門：所謂若內有色觀外色，是為第一解脫。若內無色觀外色，是為第二解脫。若身證清淨解脫，是為第三解脫。若得清淨已離諸色想，觀一虛空無有邊際，此觀成已，是為第四空無邊處解脫。若離空無邊處，當觀於識，識亦無邊，此觀成已，是為第五識無邊處解脫。若離識無邊處已，當觀一切都無所有，此觀成已是為第六無所有處解脫。若離無所有處已，當觀非想非非想處，此觀成已，是為第七非想非非想處解脫。若離是非想非非想處已，當滅受想住三摩地，彼身證已，是為第八滅受想解脫，如是名為八解脫法門。」

佛言阿難：「汝今當知，我先所說七識住處，二非識住處，及八解脫法門，汝等諸苾芻！如我所說如實了知，常當隨喜稱讚，復當如理修行。若於此等法門圓滿通達者，是得二種解脫阿羅漢果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言阿難：「汝今當知，我先所說七識住處，二非識住處，及八解脫法門，汝等諸苾芻！如我所說如實了知，常當隨喜稱讚，復當如理修行。若於此等法門圓滿通達者，是得二種解脫阿羅漢果。」

爾時，世尊說此經已，尊者阿難及諸苾芻，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此經已，尊者阿難及諸苾芻，皆大歡喜，信受奉行。