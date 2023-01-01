佛說離睡經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說離睡經

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，婆伽婆在婆祇尸牧摩鼻量鹿野苑中。彼時，尊者大目乾連在摩竭善知識村。彼尊者大目乾連，獨在靜處經行而睡，世尊知尊者大目乾連獨在靜處經行而睡。彼時世尊知尊者大目乾連獨在靜處經行睡已，即如其像三昧正受，以三昧意，猶若力士屈申臂頃，世尊亦如是，在婆祇尸牧摩鼻量鹿野苑中忽然不現，至摩竭善知識村，在尊者大目乾連前。彼時世尊從三昧起，告尊者大目乾連曰：「汝目乾連！汝目乾連！汝欲睡？」「唯然。世尊！」「為何以念而欲睡耶？莫行想，莫分別想，莫多分別，如是睡當離。汝若睡不離者，汝，目乾連！如所聞法，如所誦法，廣當誦習，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！如所聞法，如所誦法，當廣為他說，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！如所誦法，如所聞法，意當念當行，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！當以冷水洗眼及洗身支節，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！當以兩手相挑兩耳，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！當起出講堂，四方視及觀星宿，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！當在空處仿佯行，當護諸根，意念諸施，後當具想，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！當還離仿佯，舉尼師壇敷著床上，結跏趺坐，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！當還入講堂，四疊敷欝多羅僧著床上，舉僧伽梨著頭前，右脇著床上，足足相累，當作明想，當無亂意，常作起想思惟住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆在婆祇尸牧摩鼻量鹿野苑中。彼時，尊者大目乾連在摩竭善知識村。彼尊者大目乾連，獨在靜處經行而睡，世尊知尊者大目乾連獨在靜處經行而睡。彼時世尊知尊者大目乾連獨在靜處經行睡已，即如其像三昧正受，以三昧意，猶若力士屈申臂頃，世尊亦如是，在婆祇尸牧摩鼻量鹿野苑中忽然不現，至摩竭善知識村，在尊者大目乾連前。彼時世尊從三昧起，告尊者大目乾連曰：「汝目乾連！汝目乾連！汝欲睡？」「唯然。世尊！」「為何以念而欲睡耶？莫行想，莫分別想，莫多分別，如是睡當離。汝若睡不離者，汝，目乾連！如所聞法，如所誦法，廣當誦習，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！如所聞法，如所誦法，當廣為他說，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！如所誦法，如所聞法，意當念當行，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！當以冷水洗眼及洗身支節，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！當以兩手相挑兩耳，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！當起出講堂，四方視及觀星宿，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！當在空處仿佯行，當護諸根，意念諸施，後當具想，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！當還離仿佯，舉尼師壇敷著床上，結跏趺坐，如是睡當離。若不離者，汝，目乾連！當還入講堂，四疊敷欝多羅僧著床上，舉僧伽梨著頭前，右脇著床上，足足相累，當作明想，當無亂意，常作起想思惟住。

「汝，目乾連！莫樂床、莫樂右脇眠、莫樂睡、莫樂世間恭敬以為味。何以故？目乾連！我不說近一切法，我亦不說不近一切法。云何，目乾連！我說不近一切法？汝，目乾連！我說不親近白衣。目乾連！若親近白衣住者，但有論俱不與誦俱，因彼論便有諛諂憍慢，因有憍慢便有嫉妬，因嫉妬不知息。汝，目乾連！若有不息已，三昧便遠離，是為，目乾連！我說此不親近法。云何，目乾連！我說親近法？目乾連！當至靜處草蓐為床，默然不言，遠離諸惡、離人眾，常當坐思惟。是為，目乾連！我說親近法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝，目乾連！莫樂床、莫樂右脇眠、莫樂睡、莫樂世間恭敬以為味。何以故？目乾連！我不說近一切法，我亦不說不近一切法。云何，目乾連！我說不近一切法？汝，目乾連！我說不親近白衣。目乾連！若親近白衣住者，但有論俱不與誦俱，因彼論便有諛諂憍慢，因有憍慢便有嫉妬，因嫉妬不知息。汝，目乾連！若有不息已，三昧便遠離，是為，目乾連！我說此不親近法。云何，目乾連！我說親近法？目乾連！當至靜處草蓐為床，默然不言，遠離諸惡、離人眾，常當坐思惟。是為，目乾連！我說親近法。

「目乾連！若入村乞食，當莫求利報，當莫求恭敬。汝，目乾連！息利報恭敬意已，當入村乞食。汝，目乾連！入村乞食，當莫以想入他家。何以故？目乾連！居士家多有俗緣。若比丘入居士家不共言，彼比丘便作是念：『誰有向此居士護說我，而令居士不共我言？』便有恚心，有恚已便有貢高，因有貢高便有不息。目乾連！有不息意已，便遠離三昧。汝，目乾連！若說法時當莫見勝負，當作不勝意。若作勝意便有多論，因多論便有貢高，因貢高便有嫉妬，因嫉妬便有不息。目乾連！不息已，我說遠離三昧。汝，目乾連！若說法時當作有益，當決定說，當莫非他說，當如師子吼論。如是，目乾連！當如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目乾連！若入村乞食，當莫求利報，當莫求恭敬。汝，目乾連！息利報恭敬意已，當入村乞食。汝，目乾連！入村乞食，當莫以想入他家。何以故？目乾連！居士家多有俗緣。若比丘入居士家不共言，彼比丘便作是念：『誰有向此居士護說我，而令居士不共我言？』便有恚心，有恚已便有貢高，因有貢高便有不息。目乾連！有不息意已，便遠離三昧。汝，目乾連！若說法時當莫見勝負，當作不勝意。若作勝意便有多論，因多論便有貢高，因貢高便有嫉妬，因嫉妬便有不息。目乾連！不息已，我說遠離三昧。汝，目乾連！若說法時當作有益，當決定說，當莫非他說，當如師子吼論。如是，目乾連！當如是學。」

於是尊者大目乾連從坐起，一面著衣，叉手向世尊，白世尊曰：「唯世尊！云何比丘，至竟盡、至竟無垢、至竟行梵行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是尊者大目乾連從坐起，一面著衣，叉手向世尊，白世尊曰：「唯世尊！云何比丘，至竟盡、至竟無垢、至竟行梵行？」

「此目乾連！若比丘所有病痛，若苦若樂若不苦不樂，當觀彼痛是無常住，當觀是敗壞，當觀是無染，當觀是盡，當觀是正，當觀是止住處，當如是觀彼痛。當觀彼痛無常住，當觀是敗壞，當觀是無染，當觀是盡，當觀是止，當觀是止住；便不著此世間，不著已便不恐怖，不恐怖已捨有餘般涅槃，生便盡，梵行已成，所作已辦，名色已有知如真。是為，目乾連比丘！至竟盡、至竟無垢、至竟梵行、至竟行梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此目乾連！若比丘所有病痛，若苦若樂若不苦不樂，當觀彼痛是無常住，當觀是敗壞，當觀是無染，當觀是盡，當觀是正，當觀是止住處，當如是觀彼痛。當觀彼痛無常住，當觀是敗壞，當觀是無染，當觀是盡，當觀是止，當觀是止住；便不著此世間，不著已便不恐怖，不恐怖已捨有餘般涅槃，生便盡，梵行已成，所作已辦，名色已有知如真。是為，目乾連比丘！至竟盡、至竟無垢、至竟梵行、至竟行梵行。」

佛如是說。尊者目乾連聞世尊所說，歡喜而樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如是說。尊者目乾連聞世尊所說，歡喜而樂。