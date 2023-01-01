大正句王經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大正句王經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行，次第至於尸利沙大城之北，尸利沙林鹿野園中止住。是時有王名大正句，都尸利沙城。其王先來不信因果，每作是言：「無有來世，亦無有人，復無化生。」常起如是斷見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行，次第至於尸利沙大城之北，尸利沙林鹿野園中止住。是時有王名大正句，都尸利沙城。其王先來不信因果，每作是言：「無有來世，亦無有人，復無化生。」常起如是斷見。

爾時，尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等，互相謂曰：「云何此沙門童子迦葉，來至此城之北尸利沙林鹿野園中？」是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞，而彼城中一切人民，素聞迦葉善說法要，常說種種深妙之義，已得無病常行頭陀，是即應供是大阿羅漢。今既來此，我等宜共往詣彼林禮覲供養。於是城中大婆羅門及長者等，咸出城北往詣尸利沙林鹿野園中，欲伸參問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等，互相謂曰：「云何此沙門童子迦葉，來至此城之北尸利沙林鹿野園中？」是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞，而彼城中一切人民，素聞迦葉善說法要，常說種種深妙之義，已得無病常行頭陀，是即應供是大阿羅漢。今既來此，我等宜共往詣彼林禮覲供養。於是城中大婆羅門及長者等，咸出城北往詣尸利沙林鹿野園中，欲伸參問。

爾時，大正句王在高樓上，遙見城中婆羅門長者等同共出城，行詣城北往尸利沙林鹿野園中。王既見已問侍臣曰：「云何城中婆羅門長者同共出城，詣尸利沙林鹿野園中？」侍臣白王：「有一沙門名童子迦葉，遊化至此大城之北尸利沙林鹿野園中而為止住。是故城中諸婆羅門及長者等，同共出城禮覲供養。」王聞所奏即謂侍臣：「汝可往彼宣告彼眾婆羅門及長者等，汝宜且止須臾小待，我今速至當與汝等同共往彼，禮覲沙門童子迦葉。何以故？如我意者，或恐汝等婆羅門長者，為彼沙門童子迦葉邪法引導，不依智識妄稱有人及有他世，復有化生。」時彼侍臣受王勅已，往婆羅門長者處宣示王勅，謂彼眾言：「正句大王宣告：『汝等且止須臾，我當速至與汝同往，禮覲沙門童子迦葉。』」人眾受勅不敢前進。爾時，侍臣傳王命已，復還王處而上奏言：「臣適奉命往婆羅門長者眾處具傳聖旨，令婆羅門與長者等且止須臾，王今速至，當與汝等同禮沙門童子迦葉。彼眾奉命已止不進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大正句王在高樓上，遙見城中婆羅門長者等同共出城，行詣城北往尸利沙林鹿野園中。王既見已問侍臣曰：「云何城中婆羅門長者同共出城，詣尸利沙林鹿野園中？」侍臣白王：「有一沙門名童子迦葉，遊化至此大城之北尸利沙林鹿野園中而為止住。是故城中諸婆羅門及長者等，同共出城禮覲供養。」王聞所奏即謂侍臣：「汝可往彼宣告彼眾婆羅門及長者等，汝宜且止須臾小待，我今速至當與汝等同共往彼，禮覲沙門童子迦葉。何以故？如我意者，或恐汝等婆羅門長者，為彼沙門童子迦葉邪法引導，不依智識妄稱有人及有他世，復有化生。」時彼侍臣受王勅已，往婆羅門長者處宣示王勅，謂彼眾言：「正句大王宣告：『汝等且止須臾，我當速至與汝同往，禮覲沙門童子迦葉。』」人眾受勅不敢前進。爾時，侍臣傳王命已，復還王處而上奏言：「臣適奉命往婆羅門長者眾處具傳聖旨，令婆羅門與長者等且止須臾，王今速至，當與汝等同禮沙門童子迦葉。彼眾奉命已止不進。」

時正句王嚴整車駕出於宮城，與婆羅門及長者眾同共往詣尸利沙林鹿野之園。王心憍慢，所乘車駕至不通處，方乃下車徒步而進，行至園中尊者住處。時正句王與婆羅門長者眾，等見於尊者童子迦葉，初未信重不甚恭肅。王與尊者互伸問訊退坐一面，時婆羅門長者眾等，見王如是亦微鄭重，咸共相與圍繞而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時正句王嚴整車駕出於宮城，與婆羅門及長者眾同共往詣尸利沙林鹿野之園。王心憍慢，所乘車駕至不通處，方乃下車徒步而進，行至園中尊者住處。時正句王與婆羅門長者眾，等見於尊者童子迦葉，初未信重不甚恭肅。王與尊者互伸問訊退坐一面，時婆羅門長者眾等，見王如是亦微鄭重，咸共相與圍繞而住。

爾時，大王即伸問言：「尊者迦葉！當聽我語。如我意者，無有來世復無有人亦無化生。我意如是，尊者云何？」迦葉答言：「王若樂聞如是正義，先當誠心諦信而住。」王即報言：「唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大王即伸問言：「尊者迦葉！當聽我語。如我意者，無有來世復無有人亦無化生。我意如是，尊者云何？」迦葉答言：「王若樂聞如是正義，先當誠心諦信而住。」王即報言：「唯然受教。」

爾時，迦葉告大王言：「王見日月為有無耶？此世來世於理顯然，不委大王，當云何見當云何聞？」王言：「迦葉！若此日月此世來世，如我見聞同於尊者。」迦葉復言：「如王所見，日月為有，來世亦然。大王！不應執如前見。」迦葉復言：「大王！如沙門婆羅門乃至應供、世間解等，須知定有若因若果此世來世，以智自通如實了知。大王！不應如前執於斷見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，迦葉告大王言：「王見日月為有無耶？此世來世於理顯然，不委大王，當云何見當云何聞？」王言：「迦葉！若此日月此世來世，如我見聞同於尊者。」迦葉復言：「如王所見，日月為有，來世亦然。大王！不應執如前見。」迦葉復言：「大王！如沙門婆羅門乃至應供、世間解等，須知定有若因若果此世來世，以智自通如實了知。大王！不應如前執於斷見。」

爾時，大王迷執未省，謂迦葉言：「汝今云何作如是言？如我意者實無來世，而汝迦葉勿復強言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大王迷執未省，謂迦葉言：「汝今云何作如是言？如我意者實無來世，而汝迦葉勿復強言。」

復次，迦葉報大王言：「即今王身為有無耶？如王此身以為有者，云何斷見言無來世？當以何喻證於此理？」大王答言：「尊者迦葉！我今有喻證於此理，今身是有來世即無。」王言：「迦葉！如我親屬或染疾病，纏綿既久將趣命終，我時往彼問訊告言：『汝病深重定知不可，若是殞歿切有相囑。』我聞沙門及婆羅門先有是言：『若人破戒造惡業者，命終之後墮於地獄。』如沙門婆羅門等言若真實，汝等親屬命終之後必墮地獄。何以故？汝諸親屬破戒造罪，以此當知定落惡趣。若在惡趣當遣使來，或復自來告語於我：『今在地獄極受苦楚。』汝若來報我必往救。但有去人曾無來者。迦葉！如我之意，以此為喻，定無來世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，迦葉報大王言：「即今王身為有無耶？如王此身以為有者，云何斷見言無來世？當以何喻證於此理？」大王答言：「尊者迦葉！我今有喻證於此理，今身是有來世即無。」王言：「迦葉！如我親屬或染疾病，纏綿既久將趣命終，我時往彼問訊告言：『汝病深重定知不可，若是殞歿切有相囑。』我聞沙門及婆羅門先有是言：『若人破戒造惡業者，命終之後墮於地獄。』如沙門婆羅門等言若真實，汝等親屬命終之後必墮地獄。何以故？汝諸親屬破戒造罪，以此當知定落惡趣。若在惡趣當遣使來，或復自來告語於我：『今在地獄極受苦楚。』汝若來報我必往救。但有去人曾無來者。迦葉！如我之意，以此為喻，定無來世。」

迦葉報言：「大王！此喻雖陳，未為正說。我今問王，譬如有人犯於王法，為巡守者執之，將至王所而白王言：『是人違犯如是之罪不敢隱覆。』王聞所奏即勅有司，令將罪人反縛兩手牢固其身，駈往四衢多人聚處，鳴鼓告示：『今此罪人犯如是法。』東西南北遍於城內咸使聞知，後將出城，依法處斷。有司奉命，即將罪人，反縛兩手牢固其身，駈往四衢多人聚處，鳴鼓告示：『今此罪人犯如是法。』東西南北遍於城內，准王宣命處處告示，仕庶知已駈領出城依法處斷。如此罪人，臨赴法時告監守言：『願垂哀愍放我少時，暫至家中辭別親屬。』大王！彼監守人，還敢暫放令歸家不？」王言：「不也。迦葉！設使此人種種哀切，彼監守人亦不敢放。何以故？王法所錄無容暫赦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉報言：「大王！此喻雖陳，未為正說。我今問王，譬如有人犯於王法，為巡守者執之，將至王所而白王言：『是人違犯如是之罪不敢隱覆。』王聞所奏即勅有司，令將罪人反縛兩手牢固其身，駈往四衢多人聚處，鳴鼓告示：『今此罪人犯如是法。』東西南北遍於城內咸使聞知，後將出城，依法處斷。有司奉命，即將罪人，反縛兩手牢固其身，駈往四衢多人聚處，鳴鼓告示：『今此罪人犯如是法。』東西南北遍於城內，准王宣命處處告示，仕庶知已駈領出城依法處斷。如此罪人，臨赴法時告監守言：『願垂哀愍放我少時，暫至家中辭別親屬。』大王！彼監守人，還敢暫放令歸家不？」王言：「不也。迦葉！設使此人種種哀切，彼監守人亦不敢放。何以故？王法所錄無容暫赦。」

尊者迦葉復言：「大王！王諸親屬以罪業故，命終之後墮地獄中，以其罪業常受苦楚。是諸罪人告其獄卒，乞暫相放還歸人間，至於王所求王救苦。大王！是地獄卒還肯放不？」王言：「不也。」迦葉復言：「大王！義同世間無暫放理。大王！勿將此喻同於來世，執斷見者非為正理。是故當知，有今世者定有來世，乃至沙門婆羅門、應供、世間解，以智自通，了知真實，不應更執如前之見。」王復報言：「尊者迦葉！斯言非當我意未允，不應更言實有後世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者迦葉復言：「大王！王諸親屬以罪業故，命終之後墮地獄中，以其罪業常受苦楚。是諸罪人告其獄卒，乞暫相放還歸人間，至於王所求王救苦。大王！是地獄卒還肯放不？」王言：「不也。」迦葉復言：「大王！義同世間無暫放理。大王！勿將此喻同於來世，執斷見者非為正理。是故當知，有今世者定有來世，乃至沙門婆羅門、應供、世間解，以智自通，了知真實，不應更執如前之見。」王復報言：「尊者迦葉！斯言非當我意未允，不應更言實有後世。」

復次，迦葉報大王言：「王意如是，勿更有喻可為證耶？」王言：「迦葉！我今更有親屬之喻可以為證。迦葉！如我親屬染於重病，將其命斷還當付囑，告病人言：『我聞沙門及婆羅門常作是說：「若人持戒修諸善法，或有惠施三輪清淨，見他殊勝不生嫉意，是人命盡生於天界。」若彼沙門及婆羅門所言誠實，汝之命終必生天界。何以故？我觀於汝常具戒品及修善法，三輪清淨而行惠施，仍於他勝不生嫉意，以此當知定生天界。若得生天當遣使來，或復自來用報於我：「即今已得生於某天，受於快樂。」』迦葉！我諸親屬若實生天必來相報，云何親屬但見終歿無來報者？以此當知，定無來世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，迦葉報大王言：「王意如是，勿更有喻可為證耶？」王言：「迦葉！我今更有親屬之喻可以為證。迦葉！如我親屬染於重病，將其命斷還當付囑，告病人言：『我聞沙門及婆羅門常作是說：「若人持戒修諸善法，或有惠施三輪清淨，見他殊勝不生嫉意，是人命盡生於天界。」若彼沙門及婆羅門所言誠實，汝之命終必生天界。何以故？我觀於汝常具戒品及修善法，三輪清淨而行惠施，仍於他勝不生嫉意，以此當知定生天界。若得生天當遣使來，或復自來用報於我：「即今已得生於某天，受於快樂。」』迦葉！我諸親屬若實生天必來相報，云何親屬但見終歿無來報者？以此當知，定無來世。」

迦葉告大王言：「我今亦欲重說譬喻，令王得見實有來世。大王！譬如穢坑臭不可近，時有一人悞墮其中，臭穢難堪方便得出；身既出已即用諸香煮水沐浴，復以塗香以塗其身，身既香潔，又以殊妙迦尸迦衣及珍寶花鬘莊嚴其身，住於家中受其快樂。大王！於意云何？如是之人還復樂入前穢坑不？」王言：「不也。迦葉！彼穢惡坑人非所樂。」迦葉復言：「大王！彼人生天亦復如是，既得生天，豈復更思還來人間？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉告大王言：「我今亦欲重說譬喻，令王得見實有來世。大王！譬如穢坑臭不可近，時有一人悞墮其中，臭穢難堪方便得出；身既出已即用諸香煮水沐浴，復以塗香以塗其身，身既香潔，又以殊妙迦尸迦衣及珍寶花鬘莊嚴其身，住於家中受其快樂。大王！於意云何？如是之人還復樂入前穢坑不？」王言：「不也。迦葉！彼穢惡坑人非所樂。」迦葉復言：「大王！彼人生天亦復如是，既得生天，豈復更思還來人間？

「復次，大王！人間百年等忉利天是一晝夜。大王親屬修諸善法，既生天界晝夜受樂，豈復更思還來報王，我生天界晝夜受樂。大王！汝與天人壽命長短為相等不？」王言：「不也。迦葉！」迦葉復言：「大王！天界人界本自懸隔，不應如愚顒望相報，然後方可信有後世。大王！彼沙門婆羅門、應供、世間解，乃至後世須知實有，可以自智如實了知，不應更作無後世見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！人間百年等忉利天是一晝夜。大王親屬修諸善法，既生天界晝夜受樂，豈復更思還來報王，我生天界晝夜受樂。大王！汝與天人壽命長短為相等不？」王言：「不也。迦葉！」迦葉復言：「大王！天界人界本自懸隔，不應如愚顒望相報，然後方可信有後世。大王！彼沙門婆羅門、應供、世間解，乃至後世須知實有，可以自智如實了知，不應更作無後世見。」

王報迦葉：「如尊者言亦未可信。何以故？所云人間百年等忉利天為一晝夜，有何人來告語於汝，人間百年等忉利天為一晝夜？」迦葉復言：「如王所見喻生盲人。何以故？生盲之人本自不見青黃赤白、細妙麤惡長短色相，便作是言：『本無如是青黃赤白、細妙麤惡長短色相。』又言：『我亦不知我亦不見。』是生盲人以己不見，便乃執云本無如是青黃赤白乃至長短色相。大王！勿同生盲執無色相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王報迦葉：「如尊者言亦未可信。何以故？所云人間百年等忉利天為一晝夜，有何人來告語於汝，人間百年等忉利天為一晝夜？」迦葉復言：「如王所見喻生盲人。何以故？生盲之人本自不見青黃赤白、細妙麤惡長短色相，便作是言：『本無如是青黃赤白、細妙麤惡長短色相。』又言：『我亦不知我亦不見。』是生盲人以己不見，便乃執云本無如是青黃赤白乃至長短色相。大王！勿同生盲執無色相。」

王言：「迦葉！如我意者，而彼天界若實有者，我即言有，既實本無，云何令我說云實有？」復言：「迦葉！汝非善人。何以故？我見本正，云何喻我同彼生盲？迦葉！汝前所說生天等事，我實不信，若信此言，如食毒藥如刃臨身，如上山墜身自害其命。如是諸惡我皆遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「迦葉！如我意者，而彼天界若實有者，我即言有，既實本無，云何令我說云實有？」復言：「迦葉！汝非善人。何以故？我見本正，云何喻我同彼生盲？迦葉！汝前所說生天等事，我實不信，若信此言，如食毒藥如刃臨身，如上山墜身自害其命。如是諸惡我皆遠離。」

復次，迦葉報大王言：「我念往昔有婆羅門，家中巨富又乃耆年，唯有一子年纔十六，母即喪亡。彼婆羅門不能鰥獨遂再婚娶，未久之間妻乃有姙，妻未生產，其婆羅門尋亦命終。於是其子白繼母言：『家中財物金銀珍寶，乃至一切受用之具悉屬於我，更無別人分我財物。』時彼繼母聞子語已，即告子言：『我今所懷汝父遺體，待其長育與汝均分。』其子時復再言其事，母起思念：『此子年幼情性癡騃，雖與深言未能分曉。』又以貪惜欲疾㝃身，多設方便求於速產，日月未滿返損其孕。大王！彼之女人以貪嫉故返損其孕，大王！今者以愚癡故起於斷見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，迦葉報大王言：「我念往昔有婆羅門，家中巨富又乃耆年，唯有一子年纔十六，母即喪亡。彼婆羅門不能鰥獨遂再婚娶，未久之間妻乃有姙，妻未生產，其婆羅門尋亦命終。於是其子白繼母言：『家中財物金銀珍寶，乃至一切受用之具悉屬於我，更無別人分我財物。』時彼繼母聞子語已，即告子言：『我今所懷汝父遺體，待其長育與汝均分。』其子時復再言其事，母起思念：『此子年幼情性癡騃，雖與深言未能分曉。』又以貪惜欲疾㝃身，多設方便求於速產，日月未滿返損其孕。大王！彼之女人以貪嫉故返損其孕，大王！今者以愚癡故起於斷見。」

王復報言：「迦葉尊者！莫如前言。持戒修善及行惠施，命終之後得生天上，壽命長遠常處快樂。我實不信。我今若信迦葉之語，是食毒藥是受刀劒，是墜高山自害其命。云何，迦葉！堅作是語？如我之意，定無有人，無有後世亦無化生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復報言：「迦葉尊者！莫如前言。持戒修善及行惠施，命終之後得生天上，壽命長遠常處快樂。我實不信。我今若信迦葉之語，是食毒藥是受刀劒，是墜高山自害其命。云何，迦葉！堅作是語？如我之意，定無有人，無有後世亦無化生。」

復次，迦葉告大王言：「莫復有喻證於斯事？」王言：「迦葉！我復有喻證於斯事，知無有人無有後世亦無化生。迦葉！如我親屬或染重病，我即往彼安慰問訊，命未斷者還與我語說其苦惱，及命終已無有與我說苦惱者。以此可知，定無後世亦無化生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，迦葉告大王言：「莫復有喻證於斯事？」王言：「迦葉！我復有喻證於斯事，知無有人無有後世亦無化生。迦葉！如我親屬或染重病，我即往彼安慰問訊，命未斷者還與我語說其苦惱，及命終已無有與我說苦惱者。以此可知，定無後世亦無化生。」

迦葉告言：「我念往昔有一聚落，其中人民不識螺相，亦復未曾聞其螺聲。忽有一人從外而來，到彼聚落而便止住，是人常持一螺以為功業，每日執螺詣於聖像鳴螺供養，供養已訖復還住處。時聚落中一切人民，忽聞螺聲咸悉驚恠，互相謂曰：『此是何聲？我等眾人本所不聞。』大王！時聚落中一切人眾共往螺處，問彼螺言：『爾從何來可依實答，若不言實我當破汝，螺知我意速說其由。』大王！彼人民眾，於其螺相及與螺聲，本所不見本所不聞，欲使其螺共為問答，螺既無情豈能言答？何以故？亦如大王！與命終人欲共言論，人既命盡豈能再言。大王不應執如是見，謂無有人及無後世亦無化生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉告言：「我念往昔有一聚落，其中人民不識螺相，亦復未曾聞其螺聲。忽有一人從外而來，到彼聚落而便止住，是人常持一螺以為功業，每日執螺詣於聖像鳴螺供養，供養已訖復還住處。時聚落中一切人民，忽聞螺聲咸悉驚恠，互相謂曰：『此是何聲？我等眾人本所不聞。』大王！時聚落中一切人眾共往螺處，問彼螺言：『爾從何來可依實答，若不言實我當破汝，螺知我意速說其由。』大王！彼人民眾，於其螺相及與螺聲，本所不見本所不聞，欲使其螺共為問答，螺既無情豈能言答？何以故？亦如大王！與命終人欲共言論，人既命盡豈能再言。大王不應執如是見，謂無有人及無後世亦無化生。」

迦葉復言：「有沙門婆羅門具天眼者，以淨天眼悉見於人死此生彼，受身好惡端正醜陋，或得生天或墮惡趣。大王！如是等事皆可為證，不應更言無有後世亦無化生。」王言：「迦葉！雖說此喻我意未允。如我之見，定無有人亦無化生及無後世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉復言：「有沙門婆羅門具天眼者，以淨天眼悉見於人死此生彼，受身好惡端正醜陋，或得生天或墮惡趣。大王！如是等事皆可為證，不應更言無有後世亦無化生。」王言：「迦葉！雖說此喻我意未允。如我之見，定無有人亦無化生及無後世。」

復次，迦葉告大王言：「若如是者，復有何喻可證無人亦無後世及無化生？」王言：「尊者！譬如官吏執法理人，及其臨莅自違條制，後被彈奏，王遂具知，乃勅法司將犯罪人依法斷理。王復令言：『彼犯罪人可縛雙手，將赴法處而苦治之，以繩繫縛秤輕重，割皮削肉懸置異處。』是人命在知其痛苦，若命已斷自無聲息。又彼罪人命末斷時身即柔軟，命既斷已其身殭硬，至於輕重死活不同。尊者！我以此知定無來世，亦無有人復無化生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，迦葉告大王言：「若如是者，復有何喻可證無人亦無後世及無化生？」王言：「尊者！譬如官吏執法理人，及其臨莅自違條制，後被彈奏，王遂具知，乃勅法司將犯罪人依法斷理。王復令言：『彼犯罪人可縛雙手，將赴法處而苦治之，以繩繫縛秤輕重，割皮削肉懸置異處。』是人命在知其痛苦，若命已斷自無聲息。又彼罪人命末斷時身即柔軟，命既斷已其身殭硬，至於輕重死活不同。尊者！我以此知定無來世，亦無有人復無化生。」

迦葉復言：「大王！於意云何？譬如鐵丸亦有輕重軟硬之異，其鐵熱時體輕而軟，其鐵冷後體重而硬。大王！有情無情皆稟四大，以彼四大有其合散，是有軟硬冷熱之異，勿將此理比於後世及化生等。大王須知，實有彼沙門婆羅門或具天眼者，見於眾生死此生彼，乃至端正醜陋，或生天上或墮惡趣，悉可證知，實有來世及化生等。」王言：「尊者！如汝所言未為誠信。我之意者，實無有人無有後世亦無化生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉復言：「大王！於意云何？譬如鐵丸亦有輕重軟硬之異，其鐵熱時體輕而軟，其鐵冷後體重而硬。大王！有情無情皆稟四大，以彼四大有其合散，是有軟硬冷熱之異，勿將此理比於後世及化生等。大王須知，實有彼沙門婆羅門或具天眼者，見於眾生死此生彼，乃至端正醜陋，或生天上或墮惡趣，悉可證知，實有來世及化生等。」王言：「尊者！如汝所言未為誠信。我之意者，實無有人無有後世亦無化生。」