佛說古來世時經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說古來世時經

失譯人名附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名附東晉錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊波羅奈仙人鹿處。爾時，諸比丘飯食已後，會於講堂而共講議：「設有長者所行平等，有淨戒比丘奉行真戒，來入其舍從受分衛，若復曰獲致百斤金，何所勝乎？」或有比丘報之曰：「百斤千斤有益耶，熟思計之。奉戒比丘，遵修正真，受其分衛，念彼長者，其福最上。」於時賢者阿難律在彼會中，聞說法言，答報之曰：「何但百千？正使過此無極之寶，猶不及長者供養飯食真戒比丘。所以者何？憶念吾昔在波羅奈國，穀米踊貴人民飢饉，我負擔草賣以自活。彼有緣覺名曰和里，來遊其國。我早出城欲擔負草，爾時緣覺著衣持鉢入城分衛，中道吾負草還於城門中，復與相遇空鉢而出。和里緣覺遙見吾來，即自念言：『吾早入城此人出城，今負草還，想朝未食，吾當隨後往詣其家，乞可以適飢。』我時擔草自還其舍，下草著地，顧見緣覺追吾之後如影隨形，我時心念：『朝出城時，見此緣覺入城分衛，而空鉢還，想未獲食，吾當斷食以奉施之。』即持食出長跪授之：『身安隱具，願上道人愍傷受之。』時緣覺曰：『穀米飢貴人民虛饑，分為二分，一分著鉢一分自食，爾為應法耳。』身報之曰：『唯然聖人！白衣居家，炊作器物食具有耳，徐炊食之早晚無在，道人願受加哀一門。』時彼緣覺悉受飯食。吾因是德，七反生天為諸天王，七反在世人中之尊。因此一施，為諸國王長者人民群臣百官所見奉事，四輩弟子比丘比丘尼清信士女所見供養，衣被飲食牀褥臥具病瘦醫藥，自來求吾，吾無所望。初生在家為釋種子，諸藏踊出，金銀珍寶不可勝計，及餘財物無能限者，棄家捐業行作沙門。假使爾時知其道人緣覺道成，廣大其心，福不可量。」於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊波羅奈仙人鹿處。爾時，諸比丘飯食已後，會於講堂而共講議：「設有長者所行平等，有淨戒比丘奉行真戒，來入其舍從受分衛，若復曰獲致百斤金，何所勝乎？」或有比丘報之曰：「百斤千斤有益耶，熟思計之。奉戒比丘，遵修正真，受其分衛，念彼長者，其福最上。」於時賢者阿難律在彼會中，聞說法言，答報之曰：「何但百千？正使過此無極之寶，猶不及長者供養飯食真戒比丘。所以者何？憶念吾昔在波羅奈國，穀米踊貴人民飢饉，我負擔草賣以自活。彼有緣覺名曰和里，來遊其國。我早出城欲擔負草，爾時緣覺著衣持鉢入城分衛，中道吾負草還於城門中，復與相遇空鉢而出。和里緣覺遙見吾來，即自念言：『吾早入城此人出城，今負草還，想朝未食，吾當隨後往詣其家，乞可以適飢。』我時擔草自還其舍，下草著地，顧見緣覺追吾之後如影隨形，我時心念：『朝出城時，見此緣覺入城分衛，而空鉢還，想未獲食，吾當斷食以奉施之。』即持食出長跪授之：『身安隱具，願上道人愍傷受之。』時緣覺曰：『穀米飢貴人民虛饑，分為二分，一分著鉢一分自食，爾為應法耳。』身報之曰：『唯然聖人！白衣居家，炊作器物食具有耳，徐炊食之早晚無在，道人願受加哀一門。』時彼緣覺悉受飯食。吾因是德，七反生天為諸天王，七反在世人中之尊。因此一施，為諸國王長者人民群臣百官所見奉事，四輩弟子比丘比丘尼清信士女所見供養，衣被飲食牀褥臥具病瘦醫藥，自來求吾，吾無所望。初生在家為釋種子，諸藏踊出，金銀珍寶不可勝計，及餘財物無能限者，棄家捐業行作沙門。假使爾時知其道人緣覺道成，廣大其心，福不可量。」於是頌曰：

「吾曾擔負草， 貧窮傭以活， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾曾擔負草， 貧窮傭以活，

供養於沙門， 和里緣覺稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養於沙門， 和里緣覺稱。

因斯生釋種， 號曰阿難律， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因斯生釋種， 號曰阿難律，

吾便於歌舞， 鼓琴瑟笛成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾便於歌舞， 鼓琴瑟笛成。

吾時見導師， 正覺勝甘露， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾時見導師， 正覺勝甘露，

即發欣歡心， 出家為沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即發欣歡心， 出家為沙門。

便知本宿命， 前世所更歷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便知本宿命， 前世所更歷，

在彼忉利天， 受安則七反。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在彼忉利天， 受安則七反。

於彼七此七， 計終始十四， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼七此七， 計終始十四，

在天上世間， 未曾至惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在天上世間， 未曾至惡道。

得知人去來， 生死之所趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得知人去來， 生死之所趣，

雖在於彼樂， 不如聖道甘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖在於彼樂， 不如聖道甘。

以五品定意， 寂然為一心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以五品定意， 寂然為一心，

洗除結眾垢， 道眼覩清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洗除結眾垢， 道眼覩清淨。

所用故出家， 在家損其業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所用故出家， 在家損其業，

其願以合成， 以具足佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其願以合成， 以具足佛教。

亦不樂於生， 亦不樂求死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不樂於生， 亦不樂求死，

初不擇其時， 寂然定其志。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初不擇其時， 寂然定其志。

維耶竹樹間， 吾命盡於彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維耶竹樹間， 吾命盡於彼，

在於竹樹下， 滅度而無漏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於竹樹下， 滅度而無漏。」

爾時，世尊道耳徹聞，阿難律比丘為眾比丘自說宿命，本所更歷福德之報，從定室出，詣講堂坐比丘前，告諸比丘：「汝等共會，何所講論？」諸比丘曰：「吾等普會，各論罪福善惡所歸。賢者阿難律，自說宿命所興德本。」佛告諸比丘：「汝等以說過去世事，復欲聞如來講說當來之本。」諸比丘曰：「唯然世尊！今正是時，應為比丘說當來法，聞則奉持。」佛言：「諦聽善思念之。」「唯然世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊道耳徹聞，阿難律比丘為眾比丘自說宿命，本所更歷福德之報，從定室出，詣講堂坐比丘前，告諸比丘：「汝等共會，何所講論？」諸比丘曰：「吾等普會，各論罪福善惡所歸。賢者阿難律，自說宿命所興德本。」佛告諸比丘：「汝等以說過去世事，復欲聞如來講說當來之本。」諸比丘曰：「唯然世尊！今正是時，應為比丘說當來法，聞則奉持。」佛言：「諦聽善思念之。」「唯然世尊！願樂欲聞。」

佛言：「當來之世，人當長命壽八萬歲，此閻浮提人民熾盛五穀豐賤，人聚落居鷄鳴相聞；女人五百歲乃行嫁耳，都有三病老病大小便，有所思求。爾時有王號曰為軻，主四天下為轉輪聖王，治以正法；自然七寶金輪白象紺馬明珠玉女之婦藏臣兵臣，王有千子勇猛多力姿容殊勝，降伏他兵，治四天下，不加鞭杖刀刃不施，行以正法人民安隱。王有四車皆七寶成，其輪千輻高三十二丈，其車甚高威光巍巍，在上舉幡令一切布施眾生；飯食衣被牀臥車乘香華燈火，供養沙門道人及貧窮者。惠施訖竟，以家之信棄國捐王，捨家學道行作沙門。時族姓子所以慕道，下其鬚髮身被法衣，獲于無上淨修梵行，究竟佛教，現在自然成六神通，生死為斷所作已辦了名色本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「當來之世，人當長命壽八萬歲，此閻浮提人民熾盛五穀豐賤，人聚落居鷄鳴相聞；女人五百歲乃行嫁耳，都有三病老病大小便，有所思求。爾時有王號曰為軻，主四天下為轉輪聖王，治以正法；自然七寶金輪白象紺馬明珠玉女之婦藏臣兵臣，王有千子勇猛多力姿容殊勝，降伏他兵，治四天下，不加鞭杖刀刃不施，行以正法人民安隱。王有四車皆七寶成，其輪千輻高三十二丈，其車甚高威光巍巍，在上舉幡令一切布施眾生；飯食衣被牀臥車乘香華燈火，供養沙門道人及貧窮者。惠施訖竟，以家之信棄國捐王，捨家學道行作沙門。時族姓子所以慕道，下其鬚髮身被法衣，獲于無上淨修梵行，究竟佛教，現在自然成六神通，生死為斷所作已辦了名色本。」

爾時，賢者比丘在會中，即從坐起，偏袒右肩，長跪叉手白世尊曰：「我當來世當為軻王乎！主四天下，自然七寶而有千子，治以正法廣施一切，出家學道成無著慧耶？」於是世尊呵詰比丘：「咄愚癡子！當以一生究成道德，而反更求周旋生死，言我來世為轉輪聖王貪於七寶，千子勇猛然後入道？」佛告比丘：「汝當來世得為軻王主四天下，廣施一切出家成道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，賢者比丘在會中，即從坐起，偏袒右肩，長跪叉手白世尊曰：「我當來世當為軻王乎！主四天下，自然七寶而有千子，治以正法廣施一切，出家學道成無著慧耶？」於是世尊呵詰比丘：「咄愚癡子！當以一生究成道德，而反更求周旋生死，言我來世為轉輪聖王貪於七寶，千子勇猛然後入道？」佛告比丘：「汝當來世得為軻王主四天下，廣施一切出家成道。」

佛告比丘：「後來世人，其命增長八萬歲，當有世尊，號曰彌勒如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊，如我今也。天上天下諸天梵釋，沙門梵志，莫不歸伏從受道教。普說法化上中下，善分別其義清修梵行，普興道化猶如我今也。其清淨教流布，天上天下莫不承受，其比丘眾無央數千。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「後來世人，其命增長八萬歲，當有世尊，號曰彌勒如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊，如我今也。天上天下諸天梵釋，沙門梵志，莫不歸伏從受道教。普說法化上中下，善分別其義清修梵行，普興道化猶如我今也。其清淨教流布，天上天下莫不承受，其比丘眾無央數千。」

爾時，賢者彌勒處其會中，即從坐起偏袒右肩，長跪叉手前白佛言：「唯然世尊！我當來世人壽八萬歲時，當為彌勒如來、至真、等正覺，教化天上天下，如今佛耶？」於是世尊讚彌勒曰：「善哉善哉！乃施柔順廣大之慈，欲救無數無極之眾，乃興斯意，欲為當來一切唱導，亦如我今也。汝當來世即當成佛，號曰彌勒如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，賢者彌勒處其會中，即從坐起偏袒右肩，長跪叉手前白佛言：「唯然世尊！我當來世人壽八萬歲時，當為彌勒如來、至真、等正覺，教化天上天下，如今佛耶？」於是世尊讚彌勒曰：「善哉善哉！乃施柔順廣大之慈，欲救無數無極之眾，乃興斯意，欲為當來一切唱導，亦如我今也。汝當來世即當成佛，號曰彌勒如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。」

於時賢者阿難持扇侍佛，佛告阿難：「取金縷織成衣來，當賜彌勒比丘。」阿難受教，即往取奉授世尊。世尊取已便與彌勒，謂彌勒言：「取是法衣以施眾僧。所以者何？謂如來、至真、等正覺，於世間人多所饒益，救以至德。」彌勒即以奉眾僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時賢者阿難持扇侍佛，佛告阿難：「取金縷織成衣來，當賜彌勒比丘。」阿難受教，即往取奉授世尊。世尊取已便與彌勒，謂彌勒言：「取是法衣以施眾僧。所以者何？謂如來、至真、等正覺，於世間人多所饒益，救以至德。」彌勒即以奉眾僧。

時魔波旬心自念言：「沙門瞿曇！為諸比丘講當來世，今我欲往亂其法教。」魔即時往於世尊前，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔波旬心自念言：「沙門瞿曇！為諸比丘講當來世，今我欲往亂其法教。」魔即時往於世尊前，以偈頌曰：

「我想爾時人， 體柔髮姝好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我想爾時人， 體柔髮姝好，

眾寶瓔珞身， 頭戴珠華飾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶瓔珞身， 頭戴珠華飾。」

於是世尊言：「今魔波旬故來到此，欲亂道教。」佛即報魔，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊言：「今魔波旬故來到此，欲亂道教。」佛即報魔，以偈頌曰：

「爾時世人民， 無著狐疑斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世人民， 無著狐疑斷，

蠲除生死網， 事辦無穿漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蠲除生死網， 事辦無穿漏，

於彌勒佛教， 淨修於梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彌勒佛教， 淨修於梵行。」

於是天魔復以偈頌，報世尊言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是天魔復以偈頌，報世尊言：

「我想爾時人， 體衣文鮮明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我想爾時人， 體衣文鮮明，

栴檀以塗身， 莊嚴其身首， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 栴檀以塗身， 莊嚴其身首，

於城雞頭末， 軻王之治處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於城雞頭末， 軻王之治處。」

於是世尊以偈報魔曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊以偈報魔曰：

「爾時人至誠， 無我無所受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時人至誠， 無我無所受，

不用珍異物， 心無所貪著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不用珍異物， 心無所貪著，

在於彌勒世， 清修於梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於彌勒世， 清修於梵行。」

魔人以偈復報佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔人以偈復報佛言：

「我想爾時人， 貪寶好飲食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我想爾時人， 貪寶好飲食，

便工於歌舞， 但樂鼓琴瑟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便工於歌舞， 但樂鼓琴瑟，

在於雞頭末， 軻王之所處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於雞頭末， 軻王之所處。」

時佛以偈復報魔言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛以偈復報魔言：

「彼人度無極， 壞網無所拘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼人度無極， 壞網無所拘，

禪定行平等， 欣然無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定行平等， 欣然無所著。

魔波旬當知， 汝以投於地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔波旬當知， 汝以投於地。」

爾時魔波旬心自念言：「如來神聖，已知我所住興滅。」憂愁不樂，羞愧而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時魔波旬心自念言：「如來神聖，已知我所住興滅。」憂愁不樂，羞愧而去。

佛說是時，莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，莫不歡喜。