佛說閻羅王五天使者經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說閻羅王五天使者經

宋沙門慧簡譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋沙門慧簡譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘：「善聽！以置心中。我以天眼徹見眾人生死所趣善惡之道，或有醜惡、或有勇強、或有怯弱，或生善道、或生惡道。凡人所作為皆分別知之。人身行惡口言惡心念惡，謗訕賢聖，見邪行邪，其人壽終，便墮惡道入泥犁中。凡人身行善口言善心念善，稱譽賢聖，見正行正，其人壽終，便生天上人間。如是，比丘！我以天眼見人終，便生天上人間。如是比丘！我以天眼觀天雨墮水中，見一泡興一泡滅，我見人死識神出生，有好色者、有惡色者，有勇強者、有怯弱者，或生善處、或生苦處；自生自死如水泡無異。復譬如人以五綵縷貫琉璃珠，用珠淨故，縷色青黃赤白黑悉現分明；我見人死魂神出生亦如是。又如冥夜以明月珠懸著宮門，有人住一面，觀門中出入者，皆一一見之。又如居高樓上望見下人，往者來者走者步者坐者立者，我見人死時魂神出生，端正醜惡勇強怯弱，如所施行，分別知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘：「善聽！以置心中。我以天眼徹見眾人生死所趣善惡之道，或有醜惡、或有勇強、或有怯弱，或生善道、或生惡道。凡人所作為皆分別知之。人身行惡口言惡心念惡，謗訕賢聖，見邪行邪，其人壽終，便墮惡道入泥犁中。凡人身行善口言善心念善，稱譽賢聖，見正行正，其人壽終，便生天上人間。如是，比丘！我以天眼見人終，便生天上人間。如是比丘！我以天眼觀天雨墮水中，見一泡興一泡滅，我見人死識神出生，有好色者、有惡色者，有勇強者、有怯弱者，或生善處、或生苦處；自生自死如水泡無異。復譬如人以五綵縷貫琉璃珠，用珠淨故，縷色青黃赤白黑悉現分明；我見人死魂神出生亦如是。又如冥夜以明月珠懸著宮門，有人住一面，觀門中出入者，皆一一見之。又如居高樓上望見下人，往者來者走者步者坐者立者，我見人死時魂神出生，端正醜惡勇強怯弱，如所施行，分別知之。」

佛告諸比丘：「人生在世間時不孝父母，不敬沙門道人，不行仁義無可用心，不學經戒不畏後世者，其人身死，魂神當墮閻王。地獄主者輙持行，白王言其過惡：『此人非法，不孝父母，不敬沙門道人，不隨仁義，無可用心，無有福德，不恐畏死，當有所見；唯大王處其罰。』如是閻王，常先安徐，以忠正語為現五天使者而問言：『汝本不見，世間人始為嬰兒時，僵臥𡱁𡱤不能自護，口不知言語，亦不知好惡者耶？』人言：『已見，皆有是。』王言：『汝自謂獨不如是耶？人神從行，終即有生，雖尚未見，常當為善，自端其身端其口端其意，奈何放心快志？』人言：『實愚暗不知故耳。』王曰：『汝自以愚癡作惡，非是父母師長君天、沙門道人過也。罪自由汝，豈得以不樂故止乎？今當受之。』是為閻王現第一天使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「人生在世間時不孝父母，不敬沙門道人，不行仁義無可用心，不學經戒不畏後世者，其人身死，魂神當墮閻王。地獄主者輙持行，白王言其過惡：『此人非法，不孝父母，不敬沙門道人，不隨仁義，無可用心，無有福德，不恐畏死，當有所見；唯大王處其罰。』如是閻王，常先安徐，以忠正語為現五天使者而問言：『汝本不見，世間人始為嬰兒時，僵臥𡱁𡱤不能自護，口不知言語，亦不知好惡者耶？』人言：『已見，皆有是。』王言：『汝自謂獨不如是耶？人神從行，終即有生，雖尚未見，常當為善，自端其身端其口端其意，奈何放心快志？』人言：『實愚暗不知故耳。』王曰：『汝自以愚癡作惡，非是父母師長君天、沙門道人過也。罪自由汝，豈得以不樂故止乎？今當受之。』是為閻王現第一天使。

「閻王復問：『子為人時，天使者次第到，寧能覺不？』人言：『實不覺知。』王曰：『汝不見世間丈夫母人，年老時髮白齒墮、羸瘦僂步起居拄杖？』人言：『有是。』王曰：『汝謂獨可得不老？凡人已生，法皆當老，曼其強壯常當為善，端身口心奉行經戒，奈何自放恣？』人言：『愚闇故耳。』王曰：『汝自以愚癡作惡，非是父母君天、沙門道人過也。罪自由汝，豈得以不樂故止乎？今當受之。』是為閻王正教現第二天使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閻王復問：『子為人時，天使者次第到，寧能覺不？』人言：『實不覺知。』王曰：『汝不見世間丈夫母人，年老時髮白齒墮、羸瘦僂步起居拄杖？』人言：『有是。』王曰：『汝謂獨可得不老？凡人已生，法皆當老，曼其強壯常當為善，端身口心奉行經戒，奈何自放恣？』人言：『愚闇故耳。』王曰：『汝自以愚癡作惡，非是父母君天、沙門道人過也。罪自由汝，豈得以不樂故止乎？今當受之。』是為閻王正教現第二天使。

「閻王復問曰：『子為人時，豈不見世間男女婦人疾病者，軀體苦痛坐起不安，命近憂促，眾醫不能復治？』人言：『有是。』王曰：『汝謂可得不病耶？人生既老，法皆當病，曼身強健當勉為善，奉行經戒端身口意，奈何自放恣？』人言：『愚闇故耳。』王曰：『汝自以愚癡作惡，非父母君天、沙門道人過也、罪自由汝，豈得以不樂故止乎？今當受之。』是為閻王正教現第三天使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閻王復問曰：『子為人時，豈不見世間男女婦人疾病者，軀體苦痛坐起不安，命近憂促，眾醫不能復治？』人言：『有是。』王曰：『汝謂可得不病耶？人生既老，法皆當病，曼身強健當勉為善，奉行經戒端身口意，奈何自放恣？』人言：『愚闇故耳。』王曰：『汝自以愚癡作惡，非父母君天、沙門道人過也、罪自由汝，豈得以不樂故止乎？今當受之。』是為閻王正教現第三天使。

「閻王復問曰：『子為人時，豈不見世間諸死亡者，或藏其屍、或棄損之，一日至七日肌肉壞敗，狐狸百鳥皆就食之，凡人已死身惡腐爛？』人言：『有是。』王曰：『汝謂獨可得不死耶？凡人已生，法皆當死，曼在世間常為善，勑身口意奉行經戒，奈何自放恣？』人言：『愚闇故耳。』王曰：『汝自作惡，非是父母君天、沙門道人過也。罪自由汝，不得以不樂故止，今當受之。』是為閻王正教現第四天使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閻王復問曰：『子為人時，豈不見世間諸死亡者，或藏其屍、或棄損之，一日至七日肌肉壞敗，狐狸百鳥皆就食之，凡人已死身惡腐爛？』人言：『有是。』王曰：『汝謂獨可得不死耶？凡人已生，法皆當死，曼在世間常為善，勑身口意奉行經戒，奈何自放恣？』人言：『愚闇故耳。』王曰：『汝自作惡，非是父母君天、沙門道人過也。罪自由汝，不得以不樂故止，今當受之。』是為閻王正教現第四天使。

「閻王復問曰：『子為人時，獨不見世間弊人惡子，為吏所捕取，案罪所應刑法加之，或斷手足或削鼻耳，銳掠治刓刻肌膚，熱沙沸膏燒灌其形，裹蘊火燎懸頭日炙，屠割支解毒痛參并？』人言：『有是。』王曰：『汝謂為惡獨可得解耶？眼見世間罪福分明，何不守善勅身口意奉行經道。云何自快心？』人言：『愚闇故耳。』王曰：『汝自用心，作不忠正，非是父母君天、沙門道人過也。今是殃罪要當自受，豈得以不樂故止耶？』是為閻王忠正之教現第五天使者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閻王復問曰：『子為人時，獨不見世間弊人惡子，為吏所捕取，案罪所應刑法加之，或斷手足或削鼻耳，銳掠治刓刻肌膚，熱沙沸膏燒灌其形，裹蘊火燎懸頭日炙，屠割支解毒痛參并？』人言：『有是。』王曰：『汝謂為惡獨可得解耶？眼見世間罪福分明，何不守善勅身口意奉行經道。云何自快心？』人言：『愚闇故耳。』王曰：『汝自用心，作不忠正，非是父母君天、沙門道人過也。今是殃罪要當自受，豈得以不樂故止耶？』是為閻王忠正之教現第五天使者。」

佛說已，諸弟子皆受教誡，各前作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說已，諸弟子皆受教誡，各前作禮。