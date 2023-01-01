佛說頂生王故事經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說頂生王故事經

西晉三藏法炬譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉三藏法炬譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，尊者阿難在閑獨處，便作是念：「乃至貪欲染著皆悉藏貯，貪欲無厭足。」爾時，尊者阿難便從坐起，往至世尊所，到已頭面作禮，便一面坐。爾時，尊者阿難須臾退坐，長跪叉手白世尊言：「向至禪所，便起是念，乃至貪欲染著無厭足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，尊者阿難在閑獨處，便作是念：「乃至貪欲染著皆悉藏貯，貪欲無厭足。」爾時，尊者阿難便從坐起，往至世尊所，到已頭面作禮，便一面坐。爾時，尊者阿難須臾退坐，長跪叉手白世尊言：「向至禪所，便起是念，乃至貪欲染著無厭足。」

爾時，世尊告阿難曰：「如是，如是！阿難！乃至貪欲染著藏貯，實無厭足。所以然者，阿難！曩昔久遠時，有大王名頂生，真法之王，治化人民無有卒暴，七寶具足。所謂七寶者，輪寶、象寶、紺馬寶、珠寶、玉女寶、居士寶、典兵寶，是謂七寶。亦有千子勇悍猛健，顏色暐曄能却他敵，猶如此世界江河大海，以法治化不加刀杖。爾時，阿難！大王頂生便作是念：『我曾聞，曩昔舊人，壽命極長，聰明黠慧。』便作是語：『然我有是閻浮利地，有力勢神足，穀茂豐熟人民繁稠。』王便生是念：『我欲使雨七寶於我宮中。』爾時，阿難！王頂生作是念已，即七日之中雨七寶。爾時，頂生王復於異時便生是念：『我曾聞，曩昔舊人，壽命極長，聰明𭶑慧。聞有弗于逮神足自在，穀茂豐熟人民繁稠。我欲往彼治化。』爾時，阿難！王頂生適作是念已，於閻浮利不現，出弗于逮，及四部兵。爾時，弗于逮眾生遙見王頂生來，大眾圍遶各各持銀鉢盛滿碎金，或持金鉢盛滿碎銀，往至頂生王所，到已白頂生王：『善來！大王！此是大王弗于逮界，神足自在，穀茂豐熟人民繁稠，願大王於此治化，我等盡是大王所領。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難曰：「如是，如是！阿難！乃至貪欲染著藏貯，實無厭足。所以然者，阿難！曩昔久遠時，有大王名頂生，真法之王，治化人民無有卒暴，七寶具足。所謂七寶者，輪寶、象寶、紺馬寶、珠寶、玉女寶、居士寶、典兵寶，是謂七寶。亦有千子勇悍猛健，顏色暐曄能却他敵，猶如此世界江河大海，以法治化不加刀杖。爾時，阿難！大王頂生便作是念：『我曾聞，曩昔舊人，壽命極長，聰明黠慧。』便作是語：『然我有是閻浮利地，有力勢神足，穀茂豐熟人民繁稠。』王便生是念：『我欲使雨七寶於我宮中。』爾時，阿難！王頂生作是念已，即七日之中雨七寶。爾時，頂生王復於異時便生是念：『我曾聞，曩昔舊人，壽命極長，聰明𭶑慧。聞有弗于逮神足自在，穀茂豐熟人民繁稠。我欲往彼治化。』爾時，阿難！王頂生適作是念已，於閻浮利不現，出弗于逮，及四部兵。爾時，弗于逮眾生遙見王頂生來，大眾圍遶各各持銀鉢盛滿碎金，或持金鉢盛滿碎銀，往至頂生王所，到已白頂生王：『善來！大王！此是大王弗于逮界，神足自在，穀茂豐熟人民繁稠，願大王於此治化，我等盡是大王所領。』

「爾時，阿難！王頂生於彼治化無數百千歲。是時，阿難！大王頂生，復於異時便作是念：『我有閻浮利地，所欲自在神足，穀茂豐熟人民繁稠。我已雨七寶於宮殿乃至七日，今復有弗于逮境界自在神足，穀茂豐熟人民繁稠。我曾聞，曩昔舊人聰明黠慧，便作是語：「有瞿耶尼國土神足自在，穀茂豐熟人民繁稠。」』王便作是念：『我欲往至瞿耶尼界率化人民。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，阿難！王頂生於彼治化無數百千歲。是時，阿難！大王頂生，復於異時便作是念：『我有閻浮利地，所欲自在神足，穀茂豐熟人民繁稠。我已雨七寶於宮殿乃至七日，今復有弗于逮境界自在神足，穀茂豐熟人民繁稠。我曾聞，曩昔舊人聰明黠慧，便作是語：「有瞿耶尼國土神足自在，穀茂豐熟人民繁稠。」』王便作是念：『我欲往至瞿耶尼界率化人民。』

「爾時，阿難！王頂生作是念已，便從弗于逮沒，往瞿耶尼界，及四種兵。爾時，瞿耶尼人民遙見王頂生，各以持銀鉢盛滿碎金，或持金鉢盛滿碎銀，各送往獻往至王頂生所。到已白頂生王言：『善來！大王！此是王瞿耶尼界，穀茂豐熟人民繁稠，唯願大王，於此瞿耶尼界率化人民，我等盡是大王所領。』爾時，阿難！王頂生於瞿耶尼治化人民，無數百千歲無數萬歲。爾時，阿難！大王頂生復於異時便生是念：『我有閻浮利地，穀食豐熟人民繁稠，雨七寶於宮殿乃至七日；亦有弗于逮界神足自在，穀食豐茂人民繁稠；亦有瞿耶尼界神足自在至人民繁稠。』是時頂生王便作是念：『我曾聞，曩昔舊人聰明𭶑慧，有作是語：「有欝單曰界，神足自在至人民繁稠。於彼國土，一切人民各無所屬，所欲自在壽命極長，於彼命終盡生天上，食自然粳米，著劫波育衣。」』爾時，頂生王便作是念：『我當於彼治化。』以生此念，爾時，阿難！頂生王於瞿耶尼沒，即往欝單曰界，及四種兵。爾時，頂生王遙見彼國地，皆平正盡紺青色，見彼色已便告諸群臣人民：『卿輩！頗見地平正紺青色不乎？』答曰：『如是。大王！』『卿等欲知，此是劫波育衣樹。彼人盡著劫波育衣，卿等亦著劫波育衣。』爾時，大王頂生復更見地淳白色，見已復告群臣：『卿等見此地白不乎？』答曰：『如是。』『此是自然粳米，無皮無莖，不加捶杖亦不揚簸，香順風百由旬、逆風五十由旬，極香極美。彼士人民食此粳米，諸賢亦當食此粳米。』爾時，頂生王遙見地平正皆紺青色，見已告群臣人民言：『汝等見此紺青色不？』對曰：『如是。大王！』『此是四指濡草，極濡如孔雀毛，各各右旋與體無異。欝單曰人皆坐此草，卿等亦當坐此草。』爾時，大王頂生遙見城郭樓櫓埤堄，見已便告群臣人民言：『卿等！見此地平正樓櫓埤堄不？』對曰：『如是。大王！』『此是人民所住舍。』爾時，欝單曰人遙見頂生王來，各以金鉢盛銀粟，銀鉢盛金粟，白頂生王言：『善來！大王！此是王欝單曰界，神足自在，穀茂豐熟人民熾盛。願大王於欝單曰治化人民，我等亦當順從王教。』爾時，阿難！頂生王於欝單曰治化人民，無數百歲無數千歲。是時王頂生復於異時便作是念：『我所領境界有閻浮利地，神足自在至人民熾盛，我於彼雨七寶在宮殿乃至七日；我亦有弗于逮界，神足自在至人民熾盛；我亦有瞿耶尼界，神足自在至人民熾盛；我亦有欝單曰界，神足自在至人民熾盛。我曾聞舊人聰明𭶑慧，作是說曰：「有三十三天，壽命極長顏貌端正，於彼有天名釋提桓因。」我今當往 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，阿難！王頂生作是念已，便從弗于逮沒，往瞿耶尼界，及四種兵。爾時，瞿耶尼人民遙見王頂生，各以持銀鉢盛滿碎金，或持金鉢盛滿碎銀，各送往獻往至王頂生所。到已白頂生王言：『善來！大王！此是王瞿耶尼界，穀茂豐熟人民繁稠，唯願大王，於此瞿耶尼界率化人民，我等盡是大王所領。』爾時，阿難！王頂生於瞿耶尼治化人民，無數百千歲無數萬歲。爾時，阿難！大王頂生復於異時便生是念：『我有閻浮利地，穀食豐熟人民繁稠，雨七寶於宮殿乃至七日；亦有弗于逮界神足自在，穀食豐茂人民繁稠；亦有瞿耶尼界神足自在至人民繁稠。』是時頂生王便作是念：『我曾聞，曩昔舊人聰明𭶑慧，有作是語：「有欝單曰界，神足自在至人民繁稠。於彼國土，一切人民各無所屬，所欲自在壽命極長，於彼命終盡生天上，食自然粳米，著劫波育衣。」』爾時，頂生王便作是念：『我當於彼治化。』以生此念，爾時，阿難！頂生王於瞿耶尼沒，即往欝單曰界，及四種兵。爾時，頂生王遙見彼國地，皆平正盡紺青色，見彼色已便告諸群臣人民：『卿輩！頗見地平正紺青色不乎？』答曰：『如是。大王！』『卿等欲知，此是劫波育衣樹。彼人盡著劫波育衣，卿等亦著劫波育衣。』爾時，大王頂生復更見地淳白色，見已復告群臣：『卿等見此地白不乎？』答曰：『如是。』『此是自然粳米，無皮無莖，不加捶杖亦不揚簸，香順風百由旬、逆風五十由旬，極香極美。彼士人民食此粳米，諸賢亦當食此粳米。』爾時，頂生王遙見地平正皆紺青色，見已告群臣人民言：『汝等見此紺青色不？』對曰：『如是。大王！』『此是四指濡草，極濡如孔雀毛，各各右旋與體無異。欝單曰人皆坐此草，卿等亦當坐此草。』爾時，大王頂生遙見城郭樓櫓埤堄，見已便告群臣人民言：『卿等！見此地平正樓櫓埤堄不？』對曰：『如是。大王！』『此是人民所住舍。』爾時，欝單曰人遙見頂生王來，各以金鉢盛銀粟，銀鉢盛金粟，白頂生王言：『善來！大王！此是王欝單曰界，神足自在，穀茂豐熟人民熾盛。願大王於欝單曰治化人民，我等亦當順從王教。』爾時，阿難！頂生王於欝單曰治化人民，無數百歲無數千歲。是時王頂生復於異時便作是念：『我所領境界有閻浮利地，神足自在至人民熾盛，我於彼雨七寶在宮殿乃至七日；我亦有弗于逮界，神足自在至人民熾盛；我亦有瞿耶尼界，神足自在至人民熾盛；我亦有欝單曰界，神足自在至人民熾盛。我曾聞舊人聰明𭶑慧，作是說曰：「有三十三天，壽命極長顏貌端正，於彼有天名釋提桓因。」我今當往

詣彼三十三天，便受五處，天壽、天色、天樂、天神足、天增上，我今欲往至三十三天。』爾時，阿難！頂生王作是念已，於欝單曰，沒便往住三十三天，及四種兵，詣彼善法講堂。爾時，釋提桓因遙見頂生王來，見已便語頂生王曰：『善來！大王！可就此座。』爾時，阿難！頂生王即就座而坐，與釋提桓因同坐，此二王同坐而無有異，顏容姿貌正等無異，唯眼眴異。是時頂生王復於異時便作是念：『我有閻浮利地，神足自在至人民繁稠，於宮殿雨七寶乃至七日；亦有弗于逮界，神足自在至人民繁稠；我亦有瞿耶尼界，神足自在至人民繁稠；我亦有欝單曰界，神足自在至人民繁稠，及此三十三天長壽久處此。』爾時，三十三天集善法講堂，各次第坐。爾時，三十三天便作是念：『此頂生王，是閻浮利地王，以法治化，七寶具足，千子圍遶，於四境界最尊第一，不加刀杖以法治化人民。』爾時，阿難！釋提桓因與頂生王半座使坐，二人同坐光色無異，顏彩容貌皆悉同一，唯眼眴異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詣彼三十三天，便受五處，天壽、天色、天樂、天神足、天增上，我今欲往至三十三天。』爾時，阿難！頂生王作是念已，於欝單曰，沒便往住三十三天，及四種兵，詣彼善法講堂。爾時，釋提桓因遙見頂生王來，見已便語頂生王曰：『善來！大王！可就此座。』爾時，阿難！頂生王即就座而坐，與釋提桓因同坐，此二王同坐而無有異，顏容姿貌正等無異，唯眼眴異。是時頂生王復於異時便作是念：『我有閻浮利地，神足自在至人民繁稠，於宮殿雨七寶乃至七日；亦有弗于逮界，神足自在至人民繁稠；我亦有瞿耶尼界，神足自在至人民繁稠；我亦有欝單曰界，神足自在至人民繁稠，及此三十三天長壽久處此。』爾時，三十三天集善法講堂，各次第坐。爾時，三十三天便作是念：『此頂生王，是閻浮利地王，以法治化，七寶具足，千子圍遶，於四境界最尊第一，不加刀杖以法治化人民。』爾時，阿難！釋提桓因與頂生王半座使坐，二人同坐光色無異，顏彩容貌皆悉同一，唯眼眴異。

「爾時，阿難！頂生王於彼五欲而自娛樂無有厭足，無數百千歲無數萬歲。爾時，阿難！頂生王復於他時而生是念：『我所領境界，有閻浮利地，神足至人民熾盛，七日之中雨七寶於宮殿上；亦有弗于逮界，神足至人民熾盛；我亦有瞿耶尼界，神足至人民熾盛；我亦有欝單曰界，神足至人民熾盛；復有此三十三天壽命延長顏色暐曄。有此善法講堂，四園具足。云何四？難檀桓園、寶綵園、麁堅園、雜種園，是為四園。有晝度樹、拘毘多羅樹，皆悉茂盛，香順風百由旬、逆風五十由旬，此是三十三天所娛樂處，四月之中五欲自娛。此是善法講堂所皆青琉璃，此是天帝所坐處，百臺圍遶皆七寶成，一一臺有七百閣，一一閣有七七玉女，一一玉女有七七使人，皆是釋提桓因所領。』爾時，阿難！頂生王復生此念：『我今當移釋提桓因，於此三十三天治化諸天。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，阿難！頂生王於彼五欲而自娛樂無有厭足，無數百千歲無數萬歲。爾時，阿難！頂生王復於他時而生是念：『我所領境界，有閻浮利地，神足至人民熾盛，七日之中雨七寶於宮殿上；亦有弗于逮界，神足至人民熾盛；我亦有瞿耶尼界，神足至人民熾盛；我亦有欝單曰界，神足至人民熾盛；復有此三十三天壽命延長顏色暐曄。有此善法講堂，四園具足。云何四？難檀桓園、寶綵園、麁堅園、雜種園，是為四園。有晝度樹、拘毘多羅樹，皆悉茂盛，香順風百由旬、逆風五十由旬，此是三十三天所娛樂處，四月之中五欲自娛。此是善法講堂所皆青琉璃，此是天帝所坐處，百臺圍遶皆七寶成，一一臺有七百閣，一一閣有七七玉女，一一玉女有七七使人，皆是釋提桓因所領。』爾時，阿難！頂生王復生此念：『我今當移釋提桓因，於此三十三天治化諸天。』

「爾時，阿難！頂生王適生是念，即於釋提桓因坐處墮閻浮利，及四部兵。失神足舉身皆痛，猶如人欲死時，輪寶滅，象寶命過，馬寶亦終，珠寶不現，女寶命終，居士寶、典兵寶命終。爾時，阿難！大王頂生五種親屬皆悉雲集，往詣頂生王所，白頂生王曰：『大王命終後，備有問我曹者：「頂生大王臨欲崩時，有何顧命？」我等當何以答彼？』爾時，頂生王答曰：『若我命終後，有作是問者：「大王頂生臨崩時有何顧命？」汝等當作是答：「諸賢欲知，大王頂生典領四天下，往至三十三天，於五欲而無厭足，便於彼命終。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，阿難！頂生王適生是念，即於釋提桓因坐處墮閻浮利，及四部兵。失神足舉身皆痛，猶如人欲死時，輪寶滅，象寶命過，馬寶亦終，珠寶不現，女寶命終，居士寶、典兵寶命終。爾時，阿難！大王頂生五種親屬皆悉雲集，往詣頂生王所，白頂生王曰：『大王命終後，備有問我曹者：「頂生大王臨欲崩時，有何顧命？」我等當何以答彼？』爾時，頂生王答曰：『若我命終後，有作是問者：「大王頂生臨崩時有何顧命？」汝等當作是答：「諸賢欲知，大王頂生典領四天下，往至三十三天，於五欲而無厭足，便於彼命終。」』

「阿難！汝欲知者，爾時，頂生王者豈異人乎？莫作是觀。何以故？爾時王者，阿難！即我身是。以此方便，阿難當知，乃至五欲而無厭足，染著於欲聚集藏貯，欲無厭足。所謂足者，至賢聖道，然後乃足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝欲知者，爾時，頂生王者豈異人乎？莫作是觀。何以故？爾時王者，阿難！即我身是。以此方便，阿難當知，乃至五欲而無厭足，染著於欲聚集藏貯，欲無厭足。所謂足者，至賢聖道，然後乃足。」

爾時，世尊便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊便說偈言：

「不以錢財業， 覺知欲厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不以錢財業， 覺知欲厭足，

樂少苦惱多， 智者所不為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂少苦惱多， 智者所不為。

設於五欲中， 竟不愛樂彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設於五欲中， 竟不愛樂彼，

愛盡便得樂， 是三佛弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛盡便得樂， 是三佛弟子。

食欲拘利歲， 終便入地獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食欲拘利歲， 終便入地獄，

本欲安所至， 命為苦所切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本欲安所至， 命為苦所切。

諸法悉無常， 生者必壞敗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法悉無常， 生者必壞敗，

生生悉歸盡， 彼滅第一樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生悉歸盡， 彼滅第一樂。」

爾時，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。