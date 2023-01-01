佛說輪王七寶經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說輪王七寶經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國，與大芻苾眾俱。是時佛告諸苾芻言：「汝等當知，有剎帝利大灌頂王——已受灌頂得輪王位，威德自在人所尊重——出現世間，其王出時有七寶現。何等為七？所謂輪寶、象寶、馬寶、主藏臣寶、主兵臣寶、摩尼寶、女寶，如是七寶隨王出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國，與大芻苾眾俱。是時佛告諸苾芻言：「汝等當知，有剎帝利大灌頂王——已受灌頂得輪王位，威德自在人所尊重——出現世間，其王出時有七寶現。何等為七？所謂輪寶、象寶、馬寶、主藏臣寶、主兵臣寶、摩尼寶、女寶，如是七寶隨王出現。

「何名輪寶？所謂千輻金輪最上殊妙，諸相圓滿有大威力，其金輪寶從空而下住王宮門，是時彼剎帝利大灌頂輪王，見是輪寶出已心大歡喜，即告侍臣言：『汝今速嚴四兵，當出遊幸。』是時侍臣受王命已，即嚴四兵，既嚴整已，即詣王所而白王言：『四兵已嚴，王出遊幸今正是時。』爾時彼剎帝利大灌頂輪王，即從座起整其衣服，出於宮門；彼千輻輪導於王前，從王右手順次而轉。是時彼王遊於四海，於少時間即還王宮，以其輪寶功能勝故。諸苾芻！此名剎帝利大灌頂輪王出時第一輪寶出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何名輪寶？所謂千輻金輪最上殊妙，諸相圓滿有大威力，其金輪寶從空而下住王宮門，是時彼剎帝利大灌頂輪王，見是輪寶出已心大歡喜，即告侍臣言：『汝今速嚴四兵，當出遊幸。』是時侍臣受王命已，即嚴四兵，既嚴整已，即詣王所而白王言：『四兵已嚴，王出遊幸今正是時。』爾時彼剎帝利大灌頂輪王，即從座起整其衣服，出於宮門；彼千輻輪導於王前，從王右手順次而轉。是時彼王遊於四海，於少時間即還王宮，以其輪寶功能勝故。諸苾芻！此名剎帝利大灌頂輪王出時第一輪寶出現。

「復次，諸苾芻！彼剎帝利大灌頂輪王出時，復有象寶出現，其相殊妙純白無雜，猶如大龍，七處具足圓滿而住，從於北方乘空而來住王宮門。是時臣寮見是事已，即馭王所，具以其事而白於王。彼大灌頂輪王見是象寶出已，心大歡喜內自思惟：『甚為賢善，最大殊勝，我有所用而必當取。』是時彼王謂諸臣言：『象寶出現，汝等宜應專勤守護備吾所用。』是時侍臣受王命已，於長時中專勤守護，善巧調習，無少損失，備王所用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻！彼剎帝利大灌頂輪王出時，復有象寶出現，其相殊妙純白無雜，猶如大龍，七處具足圓滿而住，從於北方乘空而來住王宮門。是時臣寮見是事已，即馭王所，具以其事而白於王。彼大灌頂輪王見是象寶出已，心大歡喜內自思惟：『甚為賢善，最大殊勝，我有所用而必當取。』是時彼王謂諸臣言：『象寶出現，汝等宜應專勤守護備吾所用。』是時侍臣受王命已，於長時中專勤守護，善巧調習，無少損失，備王所用。」

佛告諸苾芻：「往昔有剎帝利大灌頂輪王出世，是時亦有象寶出現，其王於晨朝時乘彼象寶，遊於四海即時還宮。汝等當知，象寶有是勝妙功能。諸苾芻！此名大灌頂輪王出時第二象寶出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸苾芻：「往昔有剎帝利大灌頂輪王出世，是時亦有象寶出現，其王於晨朝時乘彼象寶，遊於四海即時還宮。汝等當知，象寶有是勝妙功能。諸苾芻！此名大灌頂輪王出時第二象寶出現。

「復次，諸苾芻！大灌頂輪王出時，復有馬寶出現，其數有四，諸分圓滿而各有其上妙色相，所謂青、黃、赤、白，項頸妙好猶如謨囉，行步迅疾而復調善。是四馬寶出現宮門，爾時臣寮見是馬寶希有妙好，即馭王所。彼大灌頂輪王見是四馬寶已，心大歡喜內自思惟：『馬寶出現甚為賢善，我有所用必當如意。』彼大灌頂輪王而復宣言：『汝等諸臣！於長時中當勤守護善巧調習，我有所用而必當取。』是時臣寮受王命已，長時守護備王所用。諸苾芻！往昔有大灌頂輪王出世，是時亦有馬寶出現，其王於晨朝時乘是馬寶，遊於四海即復還宮。汝等當知，馬寶有是殊勝功能。諸苾芻！此名大灌頂輪王出時第三馬寶出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻！大灌頂輪王出時，復有馬寶出現，其數有四，諸分圓滿而各有其上妙色相，所謂青、黃、赤、白，項頸妙好猶如謨囉，行步迅疾而復調善。是四馬寶出現宮門，爾時臣寮見是馬寶希有妙好，即馭王所。彼大灌頂輪王見是四馬寶已，心大歡喜內自思惟：『馬寶出現甚為賢善，我有所用必當如意。』彼大灌頂輪王而復宣言：『汝等諸臣！於長時中當勤守護善巧調習，我有所用而必當取。』是時臣寮受王命已，長時守護備王所用。諸苾芻！往昔有大灌頂輪王出世，是時亦有馬寶出現，其王於晨朝時乘是馬寶，遊於四海即復還宮。汝等當知，馬寶有是殊勝功能。諸苾芻！此名大灌頂輪王出時第三馬寶出現。

「復次，諸苾芻！輪王出時復有主藏臣寶出現。是時有大寶藏，堅牢具足大財大富，彼臣所主。時主藏臣，即詣王所作是白言：『有大寶藏，一切殊妙珍寶具足，所謂金等一切寶物；王有所用，我當授王一切如意無少闕失。』是時輪王見是主藏臣寶出已，心大歡喜，又聞其言金等諸寶一切具足獲大如意。時王即謂彼主藏臣寶言：『汝今有如是色相神通威力，能主地中廣大伏藏，金等諸寶一切具足。觀如是事，甚為希有最上賢善，汝善主持，我有所欲汝當供給，餘非欲者亦善主持。』諸苾芻！汝等當知，此地伏藏，人所不見非人即見，輪王出時有主藏臣而自出現，為王守護一切供給，此名輪王出時第四主藏臣寶出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻！輪王出時復有主藏臣寶出現。是時有大寶藏，堅牢具足大財大富，彼臣所主。時主藏臣，即詣王所作是白言：『有大寶藏，一切殊妙珍寶具足，所謂金等一切寶物；王有所用，我當授王一切如意無少闕失。』是時輪王見是主藏臣寶出已，心大歡喜，又聞其言金等諸寶一切具足獲大如意。時王即謂彼主藏臣寶言：『汝今有如是色相神通威力，能主地中廣大伏藏，金等諸寶一切具足。觀如是事，甚為希有最上賢善，汝善主持，我有所欲汝當供給，餘非欲者亦善主持。』諸苾芻！汝等當知，此地伏藏，人所不見非人即見，輪王出時有主藏臣而自出現，為王守護一切供給，此名輪王出時第四主藏臣寶出現。

「復次，諸苾芻！輪王出時復有主兵臣寶出現。是時彼臣，有大智略勇猛威德，大力色相一切具足，善御兵眾護王國界不令侵擾。時主兵臣詣於王所，白如是言：『大王當知，我善主兵守護王境，若時非時諸有所作，當如王意無少闕失。』是時彼王見是主兵臣寶出現已，心大歡喜即謂彼言：『汝今有大智略勇猛威德大力色相。若時非時一切能作，善御兵眾，守護國界，甚為賢善。汝當長時親輔於我，諸有所為汝善方便，汝今於王是大守護。』諸苾芻！此名輪王出時第五主兵臣寶出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻！輪王出時復有主兵臣寶出現。是時彼臣，有大智略勇猛威德，大力色相一切具足，善御兵眾護王國界不令侵擾。時主兵臣詣於王所，白如是言：『大王當知，我善主兵守護王境，若時非時諸有所作，當如王意無少闕失。』是時彼王見是主兵臣寶出現已，心大歡喜即謂彼言：『汝今有大智略勇猛威德大力色相。若時非時一切能作，善御兵眾，守護國界，甚為賢善。汝當長時親輔於我，諸有所為汝善方便，汝今於王是大守護。』諸苾芻！此名輪王出時第五主兵臣寶出現。

「復次，諸苾芻！輪王出時復有大摩尼寶出現。彼摩尼寶，最上色相妙好殊勝，有大光明圓滿具足，其光廣大普照一切，有大功能。於王宮中若有是寶，而彼夜暗非燈所照，寶出光明自然照曜猶如日光。諸苾芻！往昔有大輪王出世，是時亦有大摩尼寶出現，有大光明。彼王爾時欲驗其能，即勅臣寮速嚴四兵，當於夜分出遊園林。是時臣寮受王命已，即嚴四兵，速詣王所白如是言：『四兵已集，王出遊幸今正是時。』爾時彼王，即以大摩尼寶置旌旗上引導王前，於夜分中出遊園林。其寶光明照一由旬，其王四兵皆悉光明互相映曜，如天光明等無有異。諸苾芻！此名輪王出時第六大摩尼寶出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻！輪王出時復有大摩尼寶出現。彼摩尼寶，最上色相妙好殊勝，有大光明圓滿具足，其光廣大普照一切，有大功能。於王宮中若有是寶，而彼夜暗非燈所照，寶出光明自然照曜猶如日光。諸苾芻！往昔有大輪王出世，是時亦有大摩尼寶出現，有大光明。彼王爾時欲驗其能，即勅臣寮速嚴四兵，當於夜分出遊園林。是時臣寮受王命已，即嚴四兵，速詣王所白如是言：『四兵已集，王出遊幸今正是時。』爾時彼王，即以大摩尼寶置旌旗上引導王前，於夜分中出遊園林。其寶光明照一由旬，其王四兵皆悉光明互相映曜，如天光明等無有異。諸苾芻！此名輪王出時第六大摩尼寶出現。

「復次、諸苾芻！輪王出時復有女寶出現，最上色相諸分圓滿妙好第一，諸世間人無有等者，輕妙柔軟如幹唧梨，身諸毛孔出諸妙香。譬如盛香寶器，於一切時香氣常在。又復女寶所有出入之息，一一皆如青蓮華香，人所愛樂。如王所行女寶從後，諸有所作適悅自在，性行貞正不受邪染，常出愛語人所樂聞，面有光明人所喜見。諸苾芻！此名輪王出時第七女寶出現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次、諸苾芻！輪王出時復有女寶出現，最上色相諸分圓滿妙好第一，諸世間人無有等者，輕妙柔軟如幹唧梨，身諸毛孔出諸妙香。譬如盛香寶器，於一切時香氣常在。又復女寶所有出入之息，一一皆如青蓮華香，人所愛樂。如王所行女寶從後，諸有所作適悅自在，性行貞正不受邪染，常出愛語人所樂聞，面有光明人所喜見。諸苾芻！此名輪王出時第七女寶出現。」

佛告諸苾芻：「如是名為輪王出時七寶出現。汝等當知，如來、應供、正等正覺出時，宣說七覺支法。何等為七？所謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支，如是名為七覺支法。唯除如來、應供、正等正覺出世宣說，如前七寶亦如是，唯除大灌頂輪王出時其寶出現。汝等當知，如來所說七覺支法，令諸眾生如理修行，一切皆得安樂利益，汝等當勤如是修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸苾芻：「如是名為輪王出時七寶出現。汝等當知，如來、應供、正等正覺出時，宣說七覺支法。何等為七？所謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支，如是名為七覺支法。唯除如來、應供、正等正覺出世宣說，如前七寶亦如是，唯除大灌頂輪王出時其寶出現。汝等當知，如來所說七覺支法，令諸眾生如理修行，一切皆得安樂利益，汝等當勤如是修學。」