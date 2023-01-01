佛說緣本致經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說緣本致經

失譯人名今附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附東晉錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘：「愛訒深有，榮色未起，為纏沒住，亦有本栽，非無緣致。愛有耽荒，本致熟在，狂醉為受，不明觀解，是名癡本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘：「愛訒深有，榮色未起，為纏沒住，亦有本栽，非無緣致。愛有耽荒，本致熟在，狂醉為受，不明觀解，是名癡本。

「癡緣所生，亦為有本。何等為本？眩曜色聲，五蓋馳惑，斯生癡本矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「癡緣所生，亦為有本。何等為本？眩曜色聲，五蓋馳惑，斯生癡本矣。

「五蓋蔽冥，致影沈吟，亦為有本。何等為本？三惡種牽，斯謂為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五蓋蔽冥，致影沈吟，亦為有本。何等為本？三惡種牽，斯謂為本。

「三惡栽習，亦為有本。何等為本？不攝根識，斯亦為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三惡栽習，亦為有本。何等為本？不攝根識，斯亦為本。

「不攝根識，緣致有本。何等為本？謂非所應念，專候不已，斯謂本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不攝根識，緣致有本。何等為本？謂非所應念，專候不已，斯謂本也。

「非應所念，亦從本緣，不為無本。何等為本？不從正信，迷於所向，斯謂本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非應所念，亦從本緣，不為無本。何等為本？不從正信，迷於所向，斯謂本也。

「不信從謬，亦有緣致，非為無本。何等為本？惡師所引，非法聽受，斯謂為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不信從謬，亦有緣致，非為無本。何等為本？惡師所引，非法聽受，斯謂為本。

「非正失聽，亦有緣本。何等為本？違背賢聖英㑺之聚，斯謂為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非正失聽，亦有緣本。何等為本？違背賢聖英㑺之聚，斯謂為本。

「乖錯賢㑺緣致違背，亦為有本。何等為本？失於戴仰虛心集樂，斯謂本矣。如是，比丘！夫失賢眾清高之聚，身口意行視聽惑滿，胸心閉塞矣。以非法見，信向毀矣。正道負背則邪見增，邪見增則內攝喪，內攝喪則三惡興恣，三惡興恣則五蓋盈滿，五蓋盈滿則癡本足，癡本足則愛受盛，以斯轉種增著猗有，塵染無際矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乖錯賢㑺緣致違背，亦為有本。何等為本？失於戴仰虛心集樂，斯謂本矣。如是，比丘！夫失賢眾清高之聚，身口意行視聽惑滿，胸心閉塞矣。以非法見，信向毀矣。正道負背則邪見增，邪見增則內攝喪，內攝喪則三惡興恣，三惡興恣則五蓋盈滿，五蓋盈滿則癡本足，癡本足則愛受盛，以斯轉種增著猗有，塵染無際矣。

「度世明慧，昇于脫要，亦為有本。何謂度世智慧解脫之本？七覺法妙，謂為致本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「度世明慧，昇于脫要，亦為有本。何謂度世智慧解脫之本？七覺法妙，謂為致本。

「七覺鏡照，亦為有本。何等為本？謂四意止，斯則覺本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七覺鏡照，亦為有本。何等為本？謂四意止，斯則覺本。

「四意靜止，由從有本，非無有本。其義焉在？謂清淨潔妙，其行在三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四意靜止，由從有本，非無有本。其義焉在？謂清淨潔妙，其行在三。

「三清淨行，亦為有本，非無有本。本義為何？謂守攝諸根，斯則為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三清淨行，亦為有本，非無有本。本義為何？謂守攝諸根，斯則為本。

「守攝諸根，亦為有本，非無有本。本義為何？謂鏡鑑玄照，斯為本念矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「守攝諸根，亦為有本，非無有本。本義為何？謂鏡鑑玄照，斯為本念矣。

「本念照往，亦為有本，緣致入正。何等為本？本念造勝，謂之樹信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本念照往，亦為有本，緣致入正。何等為本？本念造勝，謂之樹信。

「信亦有本，不為無本。何等信本？謂多聞經道次第典要，斯謂為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「信亦有本，不為無本。何等信本？謂多聞經道次第典要，斯謂為本。

「聞於經法，亦為有本，不為無本。何等聞法？謂賢行澄清業真者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞於經法，亦為有本，不為無本。何等聞法？謂賢行澄清業真者也。

「賢者清淨，亦為有本。何等為本？謂㑺行清真潔白之聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢者清淨，亦為有本。何等為本？謂㑺行清真潔白之聚。

「如是，比丘！賢者集勝依附明哲，奉事多聞能致信本，信本已立便得正念，正念已樹守攝諸根，根守已建登三行淨，已三清淨便四意止，四意止立便七覺意；七覺意成立，是即無為解脫度世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，比丘！賢者集勝依附明哲，奉事多聞能致信本，信本已立便得正念，正念已樹守攝諸根，根守已建登三行淨，已三清淨便四意止，四意止立便七覺意；七覺意成立，是即無為解脫度世。」

佛說如是，弟子受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，弟子受行。