佛說本相猗致經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說本相猗致經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「本有愛不見不了，今見有從有愛，設是本有愛無有今為有，今見分明。從是本因緣，令致有愛，有愛，比丘！從致有本，不為無有本。何等為，比丘！從有愛致本？謂為癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「本有愛不見不了，今見有從有愛，設是本有愛無有今為有，今見分明。從是本因緣，令致有愛，有愛，比丘！從致有本，不為無有本。何等為，比丘！從有愛致本？謂為癡。

「癡亦，比丘！有從致本，不為無有本。何等為，比丘！癡有本從致？謂為五蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「癡亦，比丘！有從致本，不為無有本。何等為，比丘！癡有本從致？謂為五蓋。

「五蓋，比丘！亦從有本致，不為無有本。何等為，比丘！五蓋從有致？謂為三惡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五蓋，比丘！亦從有本致，不為無有本。何等為，比丘！五蓋從有致？謂為三惡行。

「三惡行，比丘！亦有本從致，不為無有本。何等為，比丘！三惡行本從致？謂為不攝根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三惡行，比丘！亦有本從致，不為無有本。何等為，比丘！三惡行本從致？謂為不攝根。

「不攝根，比丘！亦有本從致，不為無有本。何等為，比丘！不攝根從致？謂非本念故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不攝根，比丘！亦有本從致，不為無有本。何等為，比丘！不攝根從致？謂非本念故。

「非本念，比丘！亦有本從致，不為無有本。何等為，比丘！非本念從致？謂不信故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非本念，比丘！亦有本從致，不為無有本。何等為，比丘！非本念從致？謂不信故。

「不信，比丘！亦有本從致，不為無有本。何等為，比丘！不信本從致？謂惡非法聞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不信，比丘！亦有本從致，不為無有本。何等為，比丘！不信本從致？謂惡非法聞故。

「非法聞，比丘！亦有本從致，不為無有本。何等為，比丘！非法聞本從致？謂非賢者人事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非法聞，比丘！亦有本從致，不為無有本。何等為，比丘！非法聞本從致？謂非賢者人事。

「非賢者亦有本從致，不為無有本。何等為，比丘！非賢者從致？謂非賢者人共會樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非賢者亦有本從致，不為無有本。何等為，比丘！非賢者從致？謂非賢者人共會樂。

「如是，比丘，已不賢者聚會滿，令不賢者事滿；已不賢者事滿，令非法滿；已非法滿，令不信滿；已不信滿，令非本念滿；已非本念滿，令不攝根滿；已不攝根滿，令三惡行犯法滿；已三惡行犯法滿，令五蓋滿；已五蓋滿，令癡滿；已癡滿，令有世間愛滿。如是愛樂滿，稍轉稍轉猗增有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，比丘，已不賢者聚會滿，令不賢者事滿；已不賢者事滿，令非法滿；已非法滿，令不信滿；已不信滿，令非本念滿；已非本念滿，令不攝根滿；已不攝根滿，令三惡行犯法滿；已三惡行犯法滿，令五蓋滿；已五蓋滿，令癡滿；已癡滿，令有世間愛滿。如是愛樂滿，稍轉稍轉猗增有。

「度世智慧解脫亦有本，不為無有本。何等為度世智慧解脫本？謂七覺意為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「度世智慧解脫亦有本，不為無有本。何等為度世智慧解脫本？謂七覺意為本。

「七覺意從有本，不為無有本。何等為七覺意從有本？謂為四意止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七覺意從有本，不為無有本。何等為七覺意從有本？謂為四意止。

「四意止從有本，不為無有本。何等為，比丘！四意止從有本？謂三清淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四意止從有本，不為無有本。何等為，比丘！四意止從有本？謂三清淨行。

「三清淨，比丘！亦有本從行，不為無有本。何等為，比丘！三清淨有本？謂為守攝根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三清淨，比丘！亦有本從行，不為無有本。何等為，比丘！三清淨有本？謂為守攝根。

「守攝根亦有本，不為無有本。何等為，比丘！守攝根有本？謂為本念故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「守攝根亦有本，不為無有本。何等為，比丘！守攝根有本？謂為本念故。

「本念，比丘！亦有本，不為無有本。何等為，比丘！本念本？謂為信本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本念，比丘！亦有本，不為無有本。何等為，比丘！本念本？謂為信本。

「信本，比丘！亦有本，不為無有本。何等為，比丘！信本有本？謂聞法經本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「信本，比丘！亦有本，不為無有本。何等為，比丘！信本有本？謂聞法經本。

「聞法經亦有本，不為無有本。何等為聞法經本？謂事賢者本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞法經亦有本，不為無有本。何等為聞法經本？謂事賢者本。

「事賢者亦有本，不為無有本。何等為事賢者有本？謂賢者聚本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「事賢者亦有本，不為無有本。何等為事賢者有本？謂賢者聚本。

「如是，比丘！聚賢者能得事賢者；已事賢者，便聞法言；已聞法言，便致信本；已致信本，便得念本；已得念本，便攝守根；已攝守根，便得三清淨；已有三清淨，便得四意止；已得四意止本，便有七覺意；已有七覺意，便有無為解脫得度世。如是解脫度世，轉轉本，令得度世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，比丘！聚賢者能得事賢者；已事賢者，便聞法言；已聞法言，便致信本；已致信本，便得念本；已得念本，便攝守根；已攝守根，便得三清淨；已有三清淨，便得四意止；已得四意止本，便有七覺意；已有七覺意，便有無為解脫得度世。如是解脫度世，轉轉本，令得度世。」

佛說如是，弟子受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，弟子受行。