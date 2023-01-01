佛說海八德經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說海八德經

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊無勝國。時在河邊，常以十五日，為諸沙門說戒經。佛坐寂寞，久而無言。阿難整服，長跪白曰：「沙門坐定，樂聞清法。」世尊默然。阿難三起白：「夜已半，可說戒經。」世尊乃曰：「諸沙門中，有穢濁者，心邪行違言與法，乖沙門之戒。威神致重，非彼下賤所能執行，清濁相違，故吾不說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊無勝國。時在河邊，常以十五日，為諸沙門說戒經。佛坐寂寞，久而無言。阿難整服，長跪白曰：「沙門坐定，樂聞清法。」世尊默然。阿難三起白：「夜已半，可說戒經。」世尊乃曰：「諸沙門中，有穢濁者，心邪行違言與法，乖沙門之戒。威神致重，非彼下賤所能執行，清濁相違，故吾不說。」

尊德目連，一心入定，道眼淨觀，具見彼心有可棄之行矣。目連即與謂之曰：「起！非爾俗夫所應坐處也。」彼不肯起，牽臂使出曰：「爾無至德，心懷六邪，何敢以臭溷之體，坐天香之座？爾是棄人，非沙門矣。」目連即還就清淨座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊德目連，一心入定，道眼淨觀，具見彼心有可棄之行矣。目連即與謂之曰：「起！非爾俗夫所應坐處也。」彼不肯起，牽臂使出曰：「爾無至德，心懷六邪，何敢以臭溷之體，坐天香之座？爾是棄人，非沙門矣。」目連即還就清淨座。

佛告目連：「子何一愚，好喻不出，牽臂乃去。」佛告沙門：「靖聽吾言。」諸沙門曰：「唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「子何一愚，好喻不出，牽臂乃去。」佛告沙門：「靖聽吾言。」諸沙門曰：「唯然受教。」

「觀彼巨海，有八美德。其廣即汪洋無涯，其深則有不測之底，稍入稍深，無前所礙，斯一德也。海潮不過期先際，斯二德也。海含眾寶，靡所不包，死屍臭朽，海不容焉，神風吹漂上岸之邊，斯三德也。海懷眾珍，黃金白銀、瑠璃水精、珊瑚龍玫、明月神珠，千奇萬異，無求不得，斯四德也。普天之下，有五大河，流行注海，西流者名恒；南流者名邪云；東流者兩河：一名沙陸，一名阿夷越；北流名墨。五河流邁，俱入于海，皆去舊名，合為海，斯五德也。五河萬流，淋雨終時，立天地來，雨落河注，海水如故，盖無增減，斯六德也。海有眾魚，巨軀巍巍，第一魚身，長四千里，第二魚身，長八千里，第三魚身，長萬二千里，第四魚身，長萬六千里，第五魚身，長二萬里，第六魚身，長二萬四千里，第七魚身，長二萬八千里，斯七德也。海水通鹹，邊中如一，斯八德也。以斯之故，質亮神龍欣心樂之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀彼巨海，有八美德。其廣即汪洋無涯，其深則有不測之底，稍入稍深，無前所礙，斯一德也。海潮不過期先際，斯二德也。海含眾寶，靡所不包，死屍臭朽，海不容焉，神風吹漂上岸之邊，斯三德也。海懷眾珍，黃金白銀、瑠璃水精、珊瑚龍玫、明月神珠，千奇萬異，無求不得，斯四德也。普天之下，有五大河，流行注海，西流者名恒；南流者名邪云；東流者兩河：一名沙陸，一名阿夷越；北流名墨。五河流邁，俱入于海，皆去舊名，合為海，斯五德也。五河萬流，淋雨終時，立天地來，雨落河注，海水如故，盖無增減，斯六德也。海有眾魚，巨軀巍巍，第一魚身，長四千里，第二魚身，長八千里，第三魚身，長萬二千里，第四魚身，長萬六千里，第五魚身，長二萬里，第六魚身，長二萬四千里，第七魚身，長二萬八千里，斯七德也。海水通鹹，邊中如一，斯八德也。以斯之故，質亮神龍欣心樂之。

「吾經妙典，亦有景德，讀之無盡，其義日深，梵魔帝釋，無能測度，猶海廣遠，甚深難測。以斯之故，諸沙門樂之，斯一德矣。吾諸弟子，更相檢率，誦經坐禪，禮儀景式，不失其時也，猶海之潮不過期先際，斯二德也。吾法清潔，志在憺怕，衣食供已，不畜微餘；若有沙門，志趣穢濁，以法彈遣，不得處廟，猶海弘裕不容臭屍，斯三德也。吾道眾經，其義備悉，沙門潛思，練去心垢，貪婬恚嫉，愚癡眾穢，猶若磨鏡瑩垢盡之，又蕩微曀照無不覩。一坐自思，存惟往古生死之源，得無不知；二惟天地萬物若幻，夫有合會，必當別離；三常慈心，愍世愚惑，作行顛倒，不自知誤；四自精思，既知往古，又照未然，眾生魂神，所當趣向。吾向道以心淨為珍寶，沙門去穢，得淨行者，其心喜之，猶彼質亮樂海眾寶，斯四德矣。吾道弘大，合眾為一，帝王種、梵志種、君子種、下賤種，來作沙門者，皆棄本姓，以道相親，明愚相進，意如兄弟，猶彼眾流合名曰海，以斯之故，沙門樂之，斯六德矣。吾道微妙，經典淵奧，上士得之，一號溝港、二號頻來、三號不還、四號應真。應真之道，其心清淨，猶天明珠，垢藏之德，分身散體，存亡自由，住壽無極，亦不老病，猶彼巨海，有神龍魚，以斯之故，沙門樂之。吾之經籍，義美甘露，仙聖所不聞，梵釋所希覩，往古來今，無物不記，邊中皆正，猶海通鹹，亦以斯故，沙門樂之。夫見吾經者，意皆趣無為矣。海有八德，吾經亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾經妙典，亦有景德，讀之無盡，其義日深，梵魔帝釋，無能測度，猶海廣遠，甚深難測。以斯之故，諸沙門樂之，斯一德矣。吾諸弟子，更相檢率，誦經坐禪，禮儀景式，不失其時也，猶海之潮不過期先際，斯二德也。吾法清潔，志在憺怕，衣食供已，不畜微餘；若有沙門，志趣穢濁，以法彈遣，不得處廟，猶海弘裕不容臭屍，斯三德也。吾道眾經，其義備悉，沙門潛思，練去心垢，貪婬恚嫉，愚癡眾穢，猶若磨鏡瑩垢盡之，又蕩微曀照無不覩。一坐自思，存惟往古生死之源，得無不知；二惟天地萬物若幻，夫有合會，必當別離；三常慈心，愍世愚惑，作行顛倒，不自知誤；四自精思，既知往古，又照未然，眾生魂神，所當趣向。吾向道以心淨為珍寶，沙門去穢，得淨行者，其心喜之，猶彼質亮樂海眾寶，斯四德矣。吾道弘大，合眾為一，帝王種、梵志種、君子種、下賤種，來作沙門者，皆棄本姓，以道相親，明愚相進，意如兄弟，猶彼眾流合名曰海，以斯之故，沙門樂之，斯六德矣。吾道微妙，經典淵奧，上士得之，一號溝港、二號頻來、三號不還、四號應真。應真之道，其心清淨，猶天明珠，垢藏之德，分身散體，存亡自由，住壽無極，亦不老病，猶彼巨海，有神龍魚，以斯之故，沙門樂之。吾之經籍，義美甘露，仙聖所不聞，梵釋所希覩，往古來今，無物不記，邊中皆正，猶海通鹹，亦以斯故，沙門樂之。夫見吾經者，意皆趣無為矣。海有八德，吾經亦然。」

阿難又起，稽首白曰：「東旦欲明，願說重戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難又起，稽首白曰：「東旦欲明，願說重戒。」

世尊曰：「自今之後，吾不復說重戒之經。戒之不從，恐彼神雷威怒加之也，吾以斯故，不說戒經。自今以往，更相檢率，以十五日，會說戒經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊曰：「自今之後，吾不復說重戒之經。戒之不從，恐彼神雷威怒加之也，吾以斯故，不說戒經。自今以往，更相檢率，以十五日，會說戒經。」

諸比丘起，為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘起，為佛作禮。

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