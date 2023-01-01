佛說四諦經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說四諦經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時，佛告諸比丘：「比丘！」應：「唯然。」比丘便從佛聞。佛便說是：「比丘！真正法說，為是四諦。具思惟見、開了分別發見。若所有比丘過世時，從如來無所著正覺是，亦從是正說，為是四諦。具思惟見、開了分別發見。從是四諦，若所有比丘從後世來者，從如來無所著正覺是，為從是正法，真為賢者四諦。具如上說。今有比丘見在，如來無所著正覺是，亦從是正諦，說如是四諦，具思惟見、開了分別發見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時，佛告諸比丘：「比丘！」應：「唯然。」比丘便從佛聞。佛便說是：「比丘！真正法說，為是四諦。具思惟見、開了分別發見。若所有比丘過世時，從如來無所著正覺是，亦從是正說，為是四諦。具思惟見、開了分別發見。從是四諦，若所有比丘從後世來者，從如來無所著正覺是，為從是正法，真為賢者四諦。具如上說。今有比丘見在，如來無所著正覺是，亦從是正諦，說如是四諦，具思惟見、開了分別發見。」

佛復告比丘舍利曰：「比丘！慧、疾慧、走慧、利慧、方慧、深徹慧、惡慧，不厭能見慧、珍寶慧隨。比丘舍利曰能，比丘舍利曰所，是賢者四諦，平說具能。舍利曰比丘為奇人，具說思惟，能見能開，能了能分，別發能見，今多少隨道法。是舍利曰比丘，最無有過，從邪能還。舍利曰比丘能令隨道，目揵連比丘能令竟道；舍利曰比丘如母生，目揵連比丘如母供養。當目揵連比丘如是覺者，舍利曰、目揵連，當可事、當為供、當可往問。舍利曰比丘、目揵連比丘，為同學者致樂念，令無有他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告比丘舍利曰：「比丘！慧、疾慧、走慧、利慧、方慧、深徹慧、惡慧，不厭能見慧、珍寶慧隨。比丘舍利曰能，比丘舍利曰所，是賢者四諦，平說具能。舍利曰比丘為奇人，具說思惟，能見能開，能了能分，別發能見，今多少隨道法。是舍利曰比丘，最無有過，從邪能還。舍利曰比丘能令隨道，目揵連比丘能令竟道；舍利曰比丘如母生，目揵連比丘如母供養。當目揵連比丘如是覺者，舍利曰、目揵連，當可事、當為供、當可往問。舍利曰比丘、目揵連比丘，為同學者致樂念，令無有他。」

佛已說如是，從坐起，入寺室，頃思惟在。時賢者舍利曰比丘，為利故、令佛在世間故，今為說是四諦：「何等為四？一為苦，二為習，三為盡，四為道，四諦受行令滅苦。何等為，賢者！苦諦？從生苦，從老苦，為病苦，為死苦，不哀相逢、苦離哀苦、所求不得是亦苦、倉卒五種苦生。賢者！苦生為何等？若是人彼彼人種，從生增生，以隨以有欲成，五陰已生，命根已得，是名為生。生，賢者！苦。何因緣生苦？為生者人令身有故更苦，從更復更，從痛復痛，令意更苦。從更復更，從受復受，令身意更苦。從更復更，知受復受，令身待受惱。從更復更，覺受復受，意念熱惱。從更復更，知受復受，令身意熱惱。從更復更，從受苦復苦，身熱疲熱惱。從更復更，從受復受，意熱惱疲令熱憂。從更復更，從受復受，令身意惱熱疲。從念熱惱，從更復更，從受復受，生，賢者！苦上說苦，是故說從是有老。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛已說如是，從坐起，入寺室，頃思惟在。時賢者舍利曰比丘，為利故、令佛在世間故，今為說是四諦：「何等為四？一為苦，二為習，三為盡，四為道，四諦受行令滅苦。何等為，賢者！苦諦？從生苦，從老苦，為病苦，為死苦，不哀相逢、苦離哀苦、所求不得是亦苦、倉卒五種苦生。賢者！苦生為何等？若是人彼彼人種，從生增生，以隨以有欲成，五陰已生，命根已得，是名為生。生，賢者！苦。何因緣生苦？為生者人令身有故更苦，從更復更，從痛復痛，令意更苦。從更復更，從受復受，令身意更苦。從更復更，知受復受，令身待受惱。從更復更，覺受復受，意念熱惱。從更復更，知受復受，令身意熱惱。從更復更，從受苦復苦，身熱疲熱惱。從更復更，從受復受，意熱惱疲令熱憂。從更復更，從受復受，令身意惱熱疲。從念熱惱，從更復更，從受復受，生，賢者！苦上說苦，是故說從是有老。

「賢者！苦老為何等？所各各疲疲人，其為是老，皺白力動以老，僂拄杖、鬢髮墮、黑子生𭣛𭣛、根已熟、身欲壞、色已轉、老已壽，是名為老。老，賢者！苦。何因緣說老苦？以人老身更苦，從更復更，行受復受，意念更苦。從更復更，作受復作受，身意亦苦。從更復更，行受復受，身熱惱。從更復更，從受復受，意念熱惱。從更復更，從受復受，身意熱惱。從更復更，從受復受，身熱疲憂惱。從更相更，從受相受，意念熱惱疲惱憂。從更相更，從受相受，身意念熱疲憂惱。從更相更，從受復受，是故，賢者！說老苦。上說苦，為是故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢者！苦老為何等？所各各疲疲人，其為是老，皺白力動以老，僂拄杖、鬢髮墮、黑子生𭣛𭣛、根已熟、身欲壞、色已轉、老已壽，是名為老。老，賢者！苦。何因緣說老苦？以人老身更苦，從更復更，行受復受，意念更苦。從更復更，作受復作受，身意亦苦。從更復更，行受復受，身熱惱。從更復更，從受復受，意念熱惱。從更復更，從受復受，身意熱惱。從更復更，從受復受，身熱疲憂惱。從更相更，從受相受，意念熱惱疲惱憂。從更相更，從受相受，身意念熱疲憂惱。從更相更，從受復受，是故，賢者！說老苦。上說苦，為是故說。

「病，賢者！苦。病為何等？有頭病、有腹病、有耳病、有鼻病、有口病、有脣病、有舌病、有咽喉病、有噦病、有變病、有下病、有熱病、有淋瀝病、有顛病、有咽癅病、有尋尋病、有骨節病、有皮病、有肪病、有血熱病、有痰病，是亦餘若干，皆從猗生，不得離是，皆在著身。病，賢者！苦。何因緣病苦？人受故令身更苦，從更復更從受復受，意念苦。從更復更，從受復受，并身意念更苦。從更復更，從受復受，身熱惱。從更復更，從受復受，令意熱惱。從更復更，從受復受，身意念熱惱。從更復更，從受復受，身熱疲憂惱。從更復更，從受復受，意熱疲憂惱。從更復更，從受復受，身意念熱疲憂惱。從更復更，從受復受，所說病，賢者！苦。是故說，亦從是因緣有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「病，賢者！苦。病為何等？有頭病、有腹病、有耳病、有鼻病、有口病、有脣病、有舌病、有咽喉病、有噦病、有變病、有下病、有熱病、有淋瀝病、有顛病、有咽癅病、有尋尋病、有骨節病、有皮病、有肪病、有血熱病、有痰病，是亦餘若干，皆從猗生，不得離是，皆在著身。病，賢者！苦。何因緣病苦？人受故令身更苦，從更復更從受復受，意念苦。從更復更，從受復受，并身意念更苦。從更復更，從受復受，身熱惱。從更復更，從受復受，令意熱惱。從更復更，從受復受，身意念熱惱。從更復更，從受復受，身熱疲憂惱。從更復更，從受復受，意熱疲憂惱。從更復更，從受復受，身意念熱疲憂惱。從更復更，從受復受，所說病，賢者！苦。是故說，亦從是因緣有。

「死，賢者！苦。死為何等？所為人有，所為人有在生死，處處為捨身廢壞滅，不復見命，已盡五陰、已捨命根、已滅死時，是名為死。賢者！苦，何因緣死苦？死者人為身更苦，從更復更，從受復受，意念更苦。從更復更，從受復受，身意念更苦。從更復更，從受復受，令身熱惱。從更復更，從受復受，令意念熱惱。從更復更，從受復受，令身意熱惱。從更復更，從受復受，身熱疲悔惱。從更復更，從受復受，令身意念熱疲悔惱。從更復更，從受復受。死，賢者！苦，為是因緣說，亦從是因緣有說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「死，賢者！苦。死為何等？所為人有，所為人有在生死，處處為捨身廢壞滅，不復見命，已盡五陰、已捨命根、已滅死時，是名為死。賢者！苦，何因緣死苦？死者人為身更苦，從更復更，從受復受，意念更苦。從更復更，從受復受，身意念更苦。從更復更，從受復受，令身熱惱。從更復更，從受復受，令意念熱惱。從更復更，從受復受，令身意熱惱。從更復更，從受復受，身熱疲悔惱。從更復更，從受復受，令身意念熱疲悔惱。從更復更，從受復受。死，賢者！苦，為是因緣說，亦從是因緣有說。

「不相哀相逢會，賢者！苦。不相哀相逢會，為何等有？賢者！人六自入，不哀不可，是從是相逢會。有是一壞相，離本相聚會、共事相離，是為苦。如是外亦爾，識亦爾，思亦爾，痛亦爾，思想亦爾，念為亦爾，愛亦爾，六行亦爾。有，賢者！人為六種持不哀。何等六種？若地種，若水種、火種、風種、空種、識種。是一會相，有合聚，共會共事，是為苦。不相哀會，賢者！苦。何因緣不相哀會，賢者！苦？不相哀共事會，賢者！人令身更苦，從更復更，從受復受，令意更苦。從更復更，從受復受，令身意念更苦。從更復更，從受復受，令身意念熱。從更復更，從受復受，令身熱疲苦惱。從更復更，從受復受，令意念熱疲苦惱。從更復更，從受復受，令身意念熱疲苦惱。從更復更，從受復受，不相哀相逢會，賢者！苦。是故所說亦從是，故從是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不相哀相逢會，賢者！苦。不相哀相逢會，為何等有？賢者！人六自入，不哀不可，是從是相逢會。有是一壞相，離本相聚會、共事相離，是為苦。如是外亦爾，識亦爾，思亦爾，痛亦爾，思想亦爾，念為亦爾，愛亦爾，六行亦爾。有，賢者！人為六種持不哀。何等六種？若地種，若水種、火種、風種、空種、識種。是一會相，有合聚，共會共事，是為苦。不相哀會，賢者！苦。何因緣不相哀會，賢者！苦？不相哀共事會，賢者！人令身更苦，從更復更，從受復受，令意更苦。從更復更，從受復受，令身意念更苦。從更復更，從受復受，令身意念熱。從更復更，從受復受，令身熱疲苦惱。從更復更，從受復受，令意念熱疲苦惱。從更復更，從受復受，令身意念熱疲苦惱。從更復更，從受復受，不相哀相逢會，賢者！苦。是故所說亦從是，故從是說。

「哀相別離，賢者！苦。哀別離為何等？有是，賢者！人為所，自所入哀，令從是相別離亡，相別相離、不相俱，不會、不共居、不相逢、不更，是為苦。如是自外亦爾，識亦爾，更愛亦爾，痛亦爾，念為亦爾，愛亦爾，六持亦爾。有，賢者！人為哀六持，地持、水持、火持、風持、空持、識持，令從是相別離亡，相別相離、不會、遠離、不共居、不相會、不共更，是為苦。是離，哀賢者！苦，為是故說，亦從是因緣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「哀相別離，賢者！苦。哀別離為何等？有是，賢者！人為所，自所入哀，令從是相別離亡，相別相離、不相俱，不會、不共居、不相逢、不更，是為苦。如是自外亦爾，識亦爾，更愛亦爾，痛亦爾，念為亦爾，愛亦爾，六持亦爾。有，賢者！人為哀六持，地持、水持、火持、風持、空持、識持，令從是相別離亡，相別相離、不會、遠離、不共居、不相會、不共更，是為苦。是離，哀賢者！苦，為是故說，亦從是因緣說。

「若求不得是亦苦，是故復說。世間法，賢者！為人，若意生栽為莫生，是亦可舍。老法，賢者！為人，如是欲生為栽莫老，是意不舍。病法，賢者！人，病已受為是欲生，令我莫有，苦是欲舍。死法者，賢者，人已應受死，有是欲生，令我莫死，得不從是舍。有，賢者！人，已生痛，不可、不貪、意不用，為是欲生令是所生，痛不可貪、意不用，令是為可、令是為欲、令是為意不得，從欲斷。有，賢者！人為求思想，亦念不可、不用意，不可有是意生，令是意生者，思想求不用、不可意、不可為欲是意，用可可意，為令我是意當用、當可不得，從是得斷。有是，賢者！人，有更用可可意，設有是意生所，是更已生用可可意，令是常不離，是欲不當斷。設有，賢者！人，生是思想，念愛可意欲，得為是欲生，令是思想念生欲可意欲，得令是常堅勿相離，令是願莫斷。所求不得是亦苦，是故說亦從是因緣故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若求不得是亦苦，是故復說。世間法，賢者！為人，若意生栽為莫生，是亦可舍。老法，賢者！為人，如是欲生為栽莫老，是意不舍。病法，賢者！人，病已受為是欲生，令我莫有，苦是欲舍。死法者，賢者，人已應受死，有是欲生，令我莫死，得不從是舍。有，賢者！人，已生痛，不可、不貪、意不用，為是欲生令是所生，痛不可貪、意不用，令是為可、令是為欲、令是為意不得，從欲斷。有，賢者！人為求思想，亦念不可、不用意，不可有是意生，令是意生者，思想求不用、不可意、不可為欲是意，用可可意，為令我是意當用、當可不得，從是得斷。有是，賢者！人，有更用可可意，設有是意生所，是更已生用可可意，令是常不離，是欲不當斷。設有，賢者！人，生是思想，念愛可意欲，得為是欲生，令是思想念生欲可意欲，得令是常堅勿相離，令是願莫斷。所求不得是亦苦，是故說亦從是因緣故說。

「本為五陰苦，是故復說，令從是法。是法非常，厄病為壞，疾、敗、老、不堅、不信，欲、轉、離，為是故本五陰苦。過世，賢者！同是苦諦，未來世，賢者！亦是苦諦，現在世，賢者！亦是苦諦，是無有異，不倒不惑。如有諦如，是如應賢者諦賢者諦。賢者！是諦知見解得應，如是諦覺，是故名為賢者諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本為五陰苦，是故復說，令從是法。是法非常，厄病為壞，疾、敗、老、不堅、不信，欲、轉、離，為是故本五陰苦。過世，賢者！同是苦諦，未來世，賢者！亦是苦諦，現在世，賢者！亦是苦諦，是無有異，不倒不惑。如有諦如，是如應賢者諦賢者諦。賢者！是諦知見解得應，如是諦覺，是故名為賢者諦。

「何等為，賢者！苦習賢者諦？或人，賢者！六自，入身相愛，彼所愛著近往，是為習。如自身，外身亦爾，識更知行哀。有，賢者！人為六持愛：一為地、二為水、三為火、四為風、五為空、六為識。彼所愛著，相近往發，是為習。如是何應？若人在兒子，亦妻、從使御者、田地舍宅、坐肆臥具，便息為愛，著近更發往求，當知是愛習為苦習賢者諦。過世，賢者！時亦是愛習為苦習賢者習，未來世時亦是愛習為苦習賢者習，今現世時亦是愛習為苦習賢者習。如是不異，如有不倒不惑，真諦正如。有，賢者！諦，為賢者諦，更見解得，相應如有覺。是故，苦習名為賢者諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為，賢者！苦習賢者諦？或人，賢者！六自，入身相愛，彼所愛著近往，是為習。如自身，外身亦爾，識更知行哀。有，賢者！人為六持愛：一為地、二為水、三為火、四為風、五為空、六為識。彼所愛著，相近往發，是為習。如是何應？若人在兒子，亦妻、從使御者、田地舍宅、坐肆臥具，便息為愛，著近更發往求，當知是愛習為苦習賢者諦。過世，賢者！時亦是愛習為苦習賢者習，未來世時亦是愛習為苦習賢者習，今現世時亦是愛習為苦習賢者習。如是不異，如有不倒不惑，真諦正如。有，賢者！諦，為賢者諦，更見解得，相應如有覺。是故，苦習名為賢者諦。

「何等為，賢者！苦盡賢者諦？有，賢者！為人六自身中種入，為不受，得從是解，不共更，已斷、已捨、相離、已盡、不復望、已滅、寂然，是苦滅。如是內身，外亦爾，識相近，更思想，念行望，愛亦爾。有，賢者！人六持不愛：一地、二水、三火、四風、五空、六識。從是得解，不共更，已斷、已捨、已棄、已異、不用、寂然，是為苦盡。是亦為何等？若人無有愛著，在兒、在家、在使、在御、田地舍宅、居肆臥具、賣買利息，無有愛著，不相近、意生發求，無有是，當知是愛盡為苦盡賢者諦。過世，賢者！時是亦愛盡為苦盡賢者諦，未來世亦爾，今現在世時亦是愛盡為苦盡賢者諦。如是不異，如有不惑不倒，真諦是如有，是故苦已盡名為賢者諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為，賢者！苦盡賢者諦？有，賢者！為人六自身中種入，為不受，得從是解，不共更，已斷、已捨、相離、已盡、不復望、已滅、寂然，是苦滅。如是內身，外亦爾，識相近，更思想，念行望，愛亦爾。有，賢者！人六持不愛：一地、二水、三火、四風、五空、六識。從是得解，不共更，已斷、已捨、已棄、已異、不用、寂然，是為苦盡。是亦為何等？若人無有愛著，在兒、在家、在使、在御、田地舍宅、居肆臥具、賣買利息，無有愛著，不相近、意生發求，無有是，當知是愛盡為苦盡賢者諦。過世，賢者！時是亦愛盡為苦盡賢者諦，未來世亦爾，今現在世時亦是愛盡為苦盡賢者諦。如是不異，如有不惑不倒，真諦是如有，是故苦已盡名為賢者諦。

「何等為，賢者！苦盡受行賢者諦？有是，賢者！八種道：一直見、二直治、三直語、四直行、五直業、六直方便、七直念、八直定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為，賢者！苦盡受行賢者諦？有是，賢者！八種道：一直見、二直治、三直語、四直行、五直業、六直方便、七直念、八直定。

「何等為，賢者！直見？若，賢者！道德弟子為苦念苦，為習念習，為盡念盡，為道念道，得分別觀，能得法觀，能受想，能觀想，能可想，能受行，是名為直見。亦觀持宿，亦念道德，蚤行見行悔受止、無為、念寂然、止從不著、如得脫、意分別、觀行相、行意在法、觀相不離相會受，是名為正直見，是名為道德諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為，賢者！直見？若，賢者！道德弟子為苦念苦，為習念習，為盡念盡，為道念道，得分別觀，能得法觀，能受想，能觀想，能可想，能受行，是名為直見。亦觀持宿，亦念道德，蚤行見行悔受止、無為、念寂然、止從不著、如得脫、意分別、觀行相、行意在法、觀相不離相會受，是名為正直見，是名為道德諦。

「何等為，賢者！正直治？若，賢者！道德弟子，苦為苦念，習為習念，盡為盡念，道為道念，若行隨投念復念，是名為直治。亦觀宿命持，亦所學行相念、從行觀悔、無為、寂然受、止從無所著、得脫意、觀止、所求所投念行隨行，是名為直治，是名為道德諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為，賢者！正直治？若，賢者！道德弟子，苦為苦念，習為習念，盡為盡念，道為道念，若行隨投念復念，是名為直治。亦觀宿命持，亦所學行相念、從行觀悔、無為、寂然受、止從無所著、得脫意、觀止、所求所投念行隨行，是名為直治，是名為道德諦。

「何等為，賢者！正直語？同，賢者！道德弟子！為從苦念苦，為從習念習，為從盡念盡，為從道念道，止四口犯、有餘口惡行，從是得止離。止、相離、攝守、不可作，不作從受罪，無有罪，已止，是為直語。亦復為持宿觀，已入行行念道、從行悔意止、無為、度世、寂然、可意、止、無所著，如得解脫意分別觀，除四口惡行，離、止、相離、攝守、不可作、不作從受罪、無有罪、已止，是名為直語，是名為道德諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為，賢者！正直語？同，賢者！道德弟子！為從苦念苦，為從習念習，為從盡念盡，為從道念道，止四口犯、有餘口惡行，從是得止離。止、相離、攝守、不可作，不作從受罪，無有罪，已止，是為直語。亦復為持宿觀，已入行行念道、從行悔意止、無為、度世、寂然、可意、止、無所著，如得解脫意分別觀，除四口惡行，離、止、相離、攝守、不可作、不作從受罪、無有罪、已止，是名為直語，是名為道德諦。

「何等為，賢者！正直行？念為，賢者！道德弟子，從苦為念苦，從習為念習，從盡為念盡，從道為念道，除身三惡行亦餘身惡行，從是止、離、攝守、不可作、不作從受罪、無有罪、已止，是名為直行。亦持觀宿命，亦從道德行，念世間行見悔，止、無為、度世見、寂然止、從無為度世、不著、如得脫意得觀，除身三惡行亦除身惡行，離、止、相離、攝守、不可作、從受罪無有、罪已止，是名為正直行，是名為道德諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為，賢者！正直行？念為，賢者！道德弟子，從苦為念苦，從習為念習，從盡為念盡，從道為念道，除身三惡行亦餘身惡行，從是止、離、攝守、不可作、不作從受罪、無有罪、已止，是名為直行。亦持觀宿命，亦從道德行，念世間行見悔，止、無為、度世見、寂然止、從無為度世、不著、如得脫意得觀，除身三惡行亦除身惡行，離、止、相離、攝守、不可作、從受罪無有、罪已止，是名為正直行，是名為道德諦。

「何等為，賢者！正直業？若，賢者！道德弟子，苦從苦念，苦習從習念，習盡從盡念，盡道從道行得念，所不應求、所不可行，若干畜生業，從邪行欲自活，是名為邪業。亦持宿命行觀，從行得道，念世間行觀悔，止、度世、無為觀、寂然、止得度世、不著、如得脫意從得觀，不應求不求，若干畜生業行自活命，離、止、相離、攝守、不可作、從受罪無有、罪已止，是名為正直業，是名為道德諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為，賢者！正直業？若，賢者！道德弟子，苦從苦念，苦習從習念，習盡從盡念，盡道從道行得念，所不應求、所不可行，若干畜生業，從邪行欲自活，是名為邪業。亦持宿命行觀，從行得道，念世間行觀悔，止、度世、無為觀、寂然、止得度世、不著、如得脫意從得觀，不應求不求，若干畜生業行自活命，離、止、相離、攝守、不可作、從受罪無有、罪已止，是名為正直業，是名為道德諦。

「何等為，賢者！正直方便？賢者！道德弟子，苦為念苦，習為念習，盡為念盡，道為念道，所精進、所方便、所出、所住止、所能、所敷、所喜，不毀不滅念正止，是名為正直方便。亦有持宿命觀，亦從得行念，從世間行見悔，止見、度世、無為、寂然、止從、不著、已得道觀解脫意，所精進、所方便、所出、所住止、所敷、所喜、不毀滅念正攝止，是名為正直方便，是名為道德諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為，賢者！正直方便？賢者！道德弟子，苦為念苦，習為念習，盡為念盡，道為念道，所精進、所方便、所出、所住止、所能、所敷、所喜，不毀不滅念正止，是名為正直方便。亦有持宿命觀，亦從得行念，從世間行見悔，止見、度世、無為、寂然、止從、不著、已得道觀解脫意，所精進、所方便、所出、所住止、所敷、所喜、不毀滅念正攝止，是名為正直方便，是名為道德諦。

「何等為，賢者！直正念？若，賢者！道德弟子，苦為念苦，習為念習，盡為念盡，道為念道，相念從念，念念不忘，少言、念不離，是名為正直念。亦觀持宿命，亦從得道行，念世間行不可悔，攝、止、度世、無為、寂然、止見、一德、無所著、如解脫意觀念想念，從念念、念不忘、少言、念不離，是名為直正念，是名為道德諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為，賢者！直正念？若，賢者！道德弟子，苦為念苦，習為念習，盡為念盡，道為念道，相念從念，念念不忘，少言、念不離，是名為正直念。亦觀持宿命，亦從得道行，念世間行不可悔，攝、止、度世、無為、寂然、止見、一德、無所著、如解脫意觀念想念，從念念、念不忘、少言、念不離，是名為直正念，是名為道德諦。

「何等為，賢者！直正定？若，賢者！道德弟子，苦為念苦，習為念習，盡為念盡，道為念道，意止故不動不走，已攝止故意念在一，是名為直正定。亦觀持宿命，亦從得解意念，見世間行悔，攝、止、度世、無為、見可如、得無所著、從解脫因緣意向觀所意止，正安一、不惑、不走、攝止、念定在二念，是名為正直定，是名為道德諦。過世，賢者！亦是苦盡受賢者諦，後世未來時亦從是受行賢者諦，今現世時亦從是受行滅苦賢者諦，如是不異，如有不失不惑，真諦如本如有德道德諦，賢者！是諦更見得應解脫，是故為苦盡。從是行名為道德諦。從後斂說，苦、苦習、盡亦見道，佛所說行無有量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為，賢者！直正定？若，賢者！道德弟子，苦為念苦，習為念習，盡為念盡，道為念道，意止故不動不走，已攝止故意念在一，是名為直正定。亦觀持宿命，亦從得解意念，見世間行悔，攝、止、度世、無為、見可如、得無所著、從解脫因緣意向觀所意止，正安一、不惑、不走、攝止、念定在二念，是名為正直定，是名為道德諦。過世，賢者！亦是苦盡受賢者諦，後世未來時亦從是受行賢者諦，今現世時亦從是受行滅苦賢者諦，如是不異，如有不失不惑，真諦如本如有德道德諦，賢者！是諦更見得應解脫，是故為苦盡。從是行名為道德諦。從後斂說，苦、苦習、盡亦見道，佛所說行無有量。」

舍利曰說如是，比丘受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利曰說如是，比丘受行。

持宿命觀(《大安般》云「信本因緣」，知從宿命有，名直見。)(《義決》云「知前事」，如後事是也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持宿命觀(《大安般》云「信本因緣」，知從宿命有，名直見。)(《義決》云「知前事」，如後事是也)。