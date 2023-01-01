薩鉢多酥哩踰捺野經
宋 法賢譯1卷CBETA T0030少于一万字 16 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說薩鉢多酥哩踰捺野經
佛說薩鉢多酥哩踰捺野經
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
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如是我聞：
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一時，佛在毘舍梨國猨猴井樓閣精舍。爾時世尊告苾芻言：「汝今諦聽！諸行無常是生滅法，無堅無實，是不究竟、是不堪任、是不可樂，汝等當知，勤加精進而求解脫。苾芻！時不久住，念念遷移，過此已後劫欲末時，天不降雨人間亢旱，大地所有樹木叢林、百穀苗稼、一切華菓，皆悉枯乾都不成就。苾芻當知，諸行無常是生滅法，無堅無實，是不究竟、是不堪任、是不可樂，汝等宜令勤加精進而求解脫。苾芻！劫相末時二日出現，炎照世間，熱相轉盛，大地所有樹木叢林、根莖枝葉，一切破壞都無所有。苾芻！如是無常不可久保，汝等今者宜加精進速求解脫。
一時，佛在毘舍梨國猨猴井樓閣精舍。爾時世尊告苾芻言：「汝今諦聽！諸行無常是生滅法，無堅無實，是不究竟、是不堪任、是不可樂，汝等當知，勤加精進而求解脫。苾芻！時不久住，念念遷移，過此已後劫欲末時，天不降雨人間亢旱，大地所有樹木叢林、百穀苗稼、一切華菓，皆悉枯乾都不成就。苾芻當知，諸行無常是生滅法，無堅無實，是不究竟、是不堪任、是不可樂，汝等宜令勤加精進而求解脫。苾芻！劫相末時二日出現，炎照世間，熱相轉盛，大地所有樹木叢林、根莖枝葉，一切破壞都無所有。苾芻！如是無常不可久保，汝等今者宜加精進速求解脫。
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「復次，苾芻！劫相末時三日出現，炎照世間，熱相盛前，損物轉甚，大地所有諸小江河、一切泉源，悉皆竭盡無餘少水。苾芻當知，如是無常誰能可免？是故我今殷勤勸汝，速求解脫。復次，苾芻！劫相末時四日出現，炎照世間，熱相盛前，大地所有無熱惱池四流大河，恒河、信度河、細多河、嚩芻河，悉皆乾枯無餘少水。苾芻當知，如是無常誰能可免？汝自思惟，無復怠慢，速求解脫。
「復次，苾芻！劫相末時三日出現，炎照世間，熱相盛前，損物轉甚，大地所有諸小江河、一切泉源，悉皆竭盡無餘少水。苾芻當知，如是無常誰能可免？是故我今殷勤勸汝，速求解脫。復次，苾芻！劫相末時四日出現，炎照世間，熱相盛前，大地所有無熱惱池四流大河，恒河、信度河、細多河、嚩芻河，悉皆乾枯無餘少水。苾芻當知，如是無常誰能可免？汝自思惟，無復怠慢，速求解脫。
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「復次，苾芻！劫相末時五日出現，炎照世間，熱相盛前，大地所有大海之水，漸漸減少，一百由旬、二百由旬、三百由旬至一千由旬；日既炎盛天雨彌愆，海又復減至二千由旬、三千由旬乃至七千由旬，如是減已，海中餘水亦有七千由旬。
「復次，苾芻！劫相末時五日出現，炎照世間，熱相盛前，大地所有大海之水，漸漸減少，一百由旬、二百由旬、三百由旬至一千由旬；日既炎盛天雨彌愆，海又復減至二千由旬、三千由旬乃至七千由旬，如是減已，海中餘水亦有七千由旬。
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「復次，苾芻！如是海水七千由旬，漸漸復減，至六千由旬、五千由旬、四千由旬，乃至有七百由旬。
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「復次，苾芻！如是海水七百由旬，漸漸復減，至六百由旬、五百由旬、四百由旬，乃至有七由旬。
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「復次，苾芻！如是海水七由旬，漸漸復減，至六由旬、五由旬、四由旬，乃至有七俱盧舍。
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「復次，苾芻！如是海水七俱盧舍，漸漸復減，至六俱盧舍、五俱盧舍、四俱盧舍，乃至有七多羅樹。
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「復次，苾芻！如是海水七多羅樹，漸漸復減，至六多羅樹、五多羅樹、四多羅樹，乃至有七人量。
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「復次，苾芻！如是海水七人量，漸漸復減，至六人量、五人量、四人量，乃至一人量，至人項、至人脇、至人臍、至人腰、至人膝、至人踝，至人一指量，即時枯乾。於是世間唯有大地山川，別無所有。」
「復次，苾芻！如是海水七人量，漸漸復減，至六人量、五人量、四人量，乃至一人量，至人項、至人脇、至人臍、至人腰、至人膝、至人踝，至人一指量，即時枯乾。於是世間唯有大地山川，別無所有。」
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佛言：「苾芻！諸行無常，生滅不住，無實無堅，汝等於斯速求解脫。
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「復次，苾芻！劫相末時六日出現，大地炎熱山石銷鎔，須彌山王微有煙生，如燒瓦窯黑煙上起，亦復如是。於是世間無堪觀察。苾芻！如是無常生滅不住，汝等宜應勤加精進，捨貪愛心，速求解脫。
「復次，苾芻！劫相末時六日出現，大地炎熱山石銷鎔，須彌山王微有煙生，如燒瓦窯黑煙上起，亦復如是。於是世間無堪觀察。苾芻！如是無常生滅不住，汝等宜應勤加精進，捨貪愛心，速求解脫。
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「復次苾芻！劫相末時七日出現，炎熱至極忽然火起，如燒十束柴，百束千束萬束、百千萬束，乃至小千世界及六欲諸天，都為火聚。燒欲界已，梵世初禪火亦自起，焚燒器界所有宮殿，高百由旬，或二百由旬、三百由旬，乃至高七千由旬，如是宮殿皆為火聚。隣及二禪彼有新生梵眾，見下火焰，心大驚怖求避火難。爾時二禪先生天曰：『汝以宿善來生我宮，但自安心，莫生驚怖，此下地火不久即滅。』如是言已，忽起大風吹去煙焰，及其灰燼都無所有。譬如有人於虛空中，以其酥油然一燈燭，燈焰滅後黑煙與灰全無少許，彼火滅後亦復如是。」
「復次苾芻！劫相末時七日出現，炎熱至極忽然火起，如燒十束柴，百束千束萬束、百千萬束，乃至小千世界及六欲諸天，都為火聚。燒欲界已，梵世初禪火亦自起，焚燒器界所有宮殿，高百由旬，或二百由旬、三百由旬，乃至高七千由旬，如是宮殿皆為火聚。隣及二禪彼有新生梵眾，見下火焰，心大驚怖求避火難。爾時二禪先生天曰：『汝以宿善來生我宮，但自安心，莫生驚怖，此下地火不久即滅。』如是言已，忽起大風吹去煙焰，及其灰燼都無所有。譬如有人於虛空中，以其酥油然一燈燭，燈焰滅後黑煙與灰全無少許，彼火滅後亦復如是。」
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佛言：「苾芻！有為之法生滅不住，是顛倒法，無堅無實，是不究竟、是不可樂，遠離貪愛，速求解脫。若無貪愛，何因何緣，大地諸天破壞不現？」
佛言：「苾芻！有為之法生滅不住，是顛倒法，無堅無實，是不究竟、是不可樂，遠離貪愛，速求解脫。若無貪愛，何因何緣，大地諸天破壞不現？」
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「復次，苾芻！如過去世有佛出現，名妙眼如來，有無量無邊聲聞之眾，及諸梵天離欲神通外道之眾。彼妙眼如來為諸聲聞，說甚深了義清淨梵行之法。時諸苾芻等，得一切戒法圓滿，隨意修行，或作四無量觀，斷下欲染，生於梵世；或有隨意樂生他化自在天、樂生化樂天、樂生兜率天、樂生夜摩天、樂生忉利天、樂生四天王天、樂生剎帝利家、樂生婆羅門家、樂生長者居士之家。爾時妙眼如來作是念：『我今令彼聲聞眾等，同行同生，同其威力，入於慈氏第二禪定。』如是念已，即入慈氏第二禪定。時諸無量百千聲聞及外道等，皆修彼定，俱得生於梵天之上。」
「復次，苾芻！如過去世有佛出現，名妙眼如來，有無量無邊聲聞之眾，及諸梵天離欲神通外道之眾。彼妙眼如來為諸聲聞，說甚深了義清淨梵行之法。時諸苾芻等，得一切戒法圓滿，隨意修行，或作四無量觀，斷下欲染，生於梵世；或有隨意樂生他化自在天、樂生化樂天、樂生兜率天、樂生夜摩天、樂生忉利天、樂生四天王天、樂生剎帝利家、樂生婆羅門家、樂生長者居士之家。爾時妙眼如來作是念：『我今令彼聲聞眾等，同行同生，同其威力，入於慈氏第二禪定。』如是念已，即入慈氏第二禪定。時諸無量百千聲聞及外道等，皆修彼定，俱得生於梵天之上。」
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佛言：「苾芻！往昔妙眼如來者，非別有佛，即我身是。彼諸眾等雖生二禪免下火難，未離貪、瞋、癡種，不能解脫生老病死。苾芻！如來、應、正等覺，為天人師，遠離貪、瞋、癡等一切煩惱，解脫生老病死憂悲苦惱，復為梵天聲聞眾等，隨應宣說清淨法行。各各聞已，或有斷盡分別及欲俱生，證阿那含果；或有斷盡分別及六品俱生，證斯陀含果；或有雖盡分別未斷俱生，證須陀洹果，受天人報經七生已，成阿羅漢。」
佛言：「苾芻！往昔妙眼如來者，非別有佛，即我身是。彼諸眾等雖生二禪免下火難，未離貪、瞋、癡種，不能解脫生老病死。苾芻！如來、應、正等覺，為天人師，遠離貪、瞋、癡等一切煩惱，解脫生老病死憂悲苦惱，復為梵天聲聞眾等，隨應宣說清淨法行。各各聞已，或有斷盡分別及欲俱生，證阿那含果；或有斷盡分別及六品俱生，證斯陀含果；或有雖盡分別未斷俱生，證須陀洹果，受天人報經七生已，成阿羅漢。」
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佛言：「苾芻！如是出家，如是梵行，如是證果，得離苦際而成解脫。汝今志意，捨離貪愛，趣求覺路。」
佛言：「苾芻！如是出家，如是梵行，如是證果，得離苦際而成解脫。汝今志意，捨離貪愛，趣求覺路。」
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爾時世尊說此法已，時彼苾芻聞佛所說，心大歡喜，信受奉行。
爾時世尊說此法已，時彼苾芻聞佛所說，心大歡喜，信受奉行。
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