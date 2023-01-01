佛說薩鉢多酥哩踰捺野經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說薩鉢多酥哩踰捺野經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在毘舍梨國猨猴井樓閣精舍。爾時世尊告苾芻言：「汝今諦聽！諸行無常是生滅法，無堅無實，是不究竟、是不堪任、是不可樂，汝等當知，勤加精進而求解脫。苾芻！時不久住，念念遷移，過此已後劫欲末時，天不降雨人間亢旱，大地所有樹木叢林、百穀苗稼、一切華菓，皆悉枯乾都不成就。苾芻當知，諸行無常是生滅法，無堅無實，是不究竟、是不堪任、是不可樂，汝等宜令勤加精進而求解脫。苾芻！劫相末時二日出現，炎照世間，熱相轉盛，大地所有樹木叢林、根莖枝葉，一切破壞都無所有。苾芻！如是無常不可久保，汝等今者宜加精進速求解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在毘舍梨國猨猴井樓閣精舍。爾時世尊告苾芻言：「汝今諦聽！諸行無常是生滅法，無堅無實，是不究竟、是不堪任、是不可樂，汝等當知，勤加精進而求解脫。苾芻！時不久住，念念遷移，過此已後劫欲末時，天不降雨人間亢旱，大地所有樹木叢林、百穀苗稼、一切華菓，皆悉枯乾都不成就。苾芻當知，諸行無常是生滅法，無堅無實，是不究竟、是不堪任、是不可樂，汝等宜令勤加精進而求解脫。苾芻！劫相末時二日出現，炎照世間，熱相轉盛，大地所有樹木叢林、根莖枝葉，一切破壞都無所有。苾芻！如是無常不可久保，汝等今者宜加精進速求解脫。

「復次，苾芻！劫相末時三日出現，炎照世間，熱相盛前，損物轉甚，大地所有諸小江河、一切泉源，悉皆竭盡無餘少水。苾芻當知，如是無常誰能可免？是故我今殷勤勸汝，速求解脫。復次，苾芻！劫相末時四日出現，炎照世間，熱相盛前，大地所有無熱惱池四流大河，恒河、信度河、細多河、嚩芻河，悉皆乾枯無餘少水。苾芻當知，如是無常誰能可免？汝自思惟，無復怠慢，速求解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苾芻！劫相末時三日出現，炎照世間，熱相盛前，損物轉甚，大地所有諸小江河、一切泉源，悉皆竭盡無餘少水。苾芻當知，如是無常誰能可免？是故我今殷勤勸汝，速求解脫。復次，苾芻！劫相末時四日出現，炎照世間，熱相盛前，大地所有無熱惱池四流大河，恒河、信度河、細多河、嚩芻河，悉皆乾枯無餘少水。苾芻當知，如是無常誰能可免？汝自思惟，無復怠慢，速求解脫。

「復次，苾芻！劫相末時五日出現，炎照世間，熱相盛前，大地所有大海之水，漸漸減少，一百由旬、二百由旬、三百由旬至一千由旬；日既炎盛天雨彌愆，海又復減至二千由旬、三千由旬乃至七千由旬，如是減已，海中餘水亦有七千由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苾芻！劫相末時五日出現，炎照世間，熱相盛前，大地所有大海之水，漸漸減少，一百由旬、二百由旬、三百由旬至一千由旬；日既炎盛天雨彌愆，海又復減至二千由旬、三千由旬乃至七千由旬，如是減已，海中餘水亦有七千由旬。

「復次，苾芻！如是海水七千由旬，漸漸復減，至六千由旬、五千由旬、四千由旬，乃至有七百由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苾芻！如是海水七千由旬，漸漸復減，至六千由旬、五千由旬、四千由旬，乃至有七百由旬。

「復次，苾芻！如是海水七百由旬，漸漸復減，至六百由旬、五百由旬、四百由旬，乃至有七由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苾芻！如是海水七百由旬，漸漸復減，至六百由旬、五百由旬、四百由旬，乃至有七由旬。

「復次，苾芻！如是海水七由旬，漸漸復減，至六由旬、五由旬、四由旬，乃至有七俱盧舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苾芻！如是海水七由旬，漸漸復減，至六由旬、五由旬、四由旬，乃至有七俱盧舍。

「復次，苾芻！如是海水七俱盧舍，漸漸復減，至六俱盧舍、五俱盧舍、四俱盧舍，乃至有七多羅樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苾芻！如是海水七俱盧舍，漸漸復減，至六俱盧舍、五俱盧舍、四俱盧舍，乃至有七多羅樹。

「復次，苾芻！如是海水七多羅樹，漸漸復減，至六多羅樹、五多羅樹、四多羅樹，乃至有七人量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苾芻！如是海水七多羅樹，漸漸復減，至六多羅樹、五多羅樹、四多羅樹，乃至有七人量。

「復次，苾芻！如是海水七人量，漸漸復減，至六人量、五人量、四人量，乃至一人量，至人項、至人脇、至人臍、至人腰、至人膝、至人踝，至人一指量，即時枯乾。於是世間唯有大地山川，別無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苾芻！如是海水七人量，漸漸復減，至六人量、五人量、四人量，乃至一人量，至人項、至人脇、至人臍、至人腰、至人膝、至人踝，至人一指量，即時枯乾。於是世間唯有大地山川，別無所有。」

佛言：「苾芻！諸行無常，生滅不住，無實無堅，汝等於斯速求解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「苾芻！諸行無常，生滅不住，無實無堅，汝等於斯速求解脫。

「復次，苾芻！劫相末時六日出現，大地炎熱山石銷鎔，須彌山王微有煙生，如燒瓦窯黑煙上起，亦復如是。於是世間無堪觀察。苾芻！如是無常生滅不住，汝等宜應勤加精進，捨貪愛心，速求解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苾芻！劫相末時六日出現，大地炎熱山石銷鎔，須彌山王微有煙生，如燒瓦窯黑煙上起，亦復如是。於是世間無堪觀察。苾芻！如是無常生滅不住，汝等宜應勤加精進，捨貪愛心，速求解脫。

「復次苾芻！劫相末時七日出現，炎熱至極忽然火起，如燒十束柴，百束千束萬束、百千萬束，乃至小千世界及六欲諸天，都為火聚。燒欲界已，梵世初禪火亦自起，焚燒器界所有宮殿，高百由旬，或二百由旬、三百由旬，乃至高七千由旬，如是宮殿皆為火聚。隣及二禪彼有新生梵眾，見下火焰，心大驚怖求避火難。爾時二禪先生天曰：『汝以宿善來生我宮，但自安心，莫生驚怖，此下地火不久即滅。』如是言已，忽起大風吹去煙焰，及其灰燼都無所有。譬如有人於虛空中，以其酥油然一燈燭，燈焰滅後黑煙與灰全無少許，彼火滅後亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次苾芻！劫相末時七日出現，炎熱至極忽然火起，如燒十束柴，百束千束萬束、百千萬束，乃至小千世界及六欲諸天，都為火聚。燒欲界已，梵世初禪火亦自起，焚燒器界所有宮殿，高百由旬，或二百由旬、三百由旬，乃至高七千由旬，如是宮殿皆為火聚。隣及二禪彼有新生梵眾，見下火焰，心大驚怖求避火難。爾時二禪先生天曰：『汝以宿善來生我宮，但自安心，莫生驚怖，此下地火不久即滅。』如是言已，忽起大風吹去煙焰，及其灰燼都無所有。譬如有人於虛空中，以其酥油然一燈燭，燈焰滅後黑煙與灰全無少許，彼火滅後亦復如是。」

佛言：「苾芻！有為之法生滅不住，是顛倒法，無堅無實，是不究竟、是不可樂，遠離貪愛，速求解脫。若無貪愛，何因何緣，大地諸天破壞不現？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「苾芻！有為之法生滅不住，是顛倒法，無堅無實，是不究竟、是不可樂，遠離貪愛，速求解脫。若無貪愛，何因何緣，大地諸天破壞不現？」

「復次，苾芻！如過去世有佛出現，名妙眼如來，有無量無邊聲聞之眾，及諸梵天離欲神通外道之眾。彼妙眼如來為諸聲聞，說甚深了義清淨梵行之法。時諸苾芻等，得一切戒法圓滿，隨意修行，或作四無量觀，斷下欲染，生於梵世；或有隨意樂生他化自在天、樂生化樂天、樂生兜率天、樂生夜摩天、樂生忉利天、樂生四天王天、樂生剎帝利家、樂生婆羅門家、樂生長者居士之家。爾時妙眼如來作是念：『我今令彼聲聞眾等，同行同生，同其威力，入於慈氏第二禪定。』如是念已，即入慈氏第二禪定。時諸無量百千聲聞及外道等，皆修彼定，俱得生於梵天之上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苾芻！如過去世有佛出現，名妙眼如來，有無量無邊聲聞之眾，及諸梵天離欲神通外道之眾。彼妙眼如來為諸聲聞，說甚深了義清淨梵行之法。時諸苾芻等，得一切戒法圓滿，隨意修行，或作四無量觀，斷下欲染，生於梵世；或有隨意樂生他化自在天、樂生化樂天、樂生兜率天、樂生夜摩天、樂生忉利天、樂生四天王天、樂生剎帝利家、樂生婆羅門家、樂生長者居士之家。爾時妙眼如來作是念：『我今令彼聲聞眾等，同行同生，同其威力，入於慈氏第二禪定。』如是念已，即入慈氏第二禪定。時諸無量百千聲聞及外道等，皆修彼定，俱得生於梵天之上。」

佛言：「苾芻！往昔妙眼如來者，非別有佛，即我身是。彼諸眾等雖生二禪免下火難，未離貪、瞋、癡種，不能解脫生老病死。苾芻！如來、應、正等覺，為天人師，遠離貪、瞋、癡等一切煩惱，解脫生老病死憂悲苦惱，復為梵天聲聞眾等，隨應宣說清淨法行。各各聞已，或有斷盡分別及欲俱生，證阿那含果；或有斷盡分別及六品俱生，證斯陀含果；或有雖盡分別未斷俱生，證須陀洹果，受天人報經七生已，成阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「苾芻！往昔妙眼如來者，非別有佛，即我身是。彼諸眾等雖生二禪免下火難，未離貪、瞋、癡種，不能解脫生老病死。苾芻！如來、應、正等覺，為天人師，遠離貪、瞋、癡等一切煩惱，解脫生老病死憂悲苦惱，復為梵天聲聞眾等，隨應宣說清淨法行。各各聞已，或有斷盡分別及欲俱生，證阿那含果；或有斷盡分別及六品俱生，證斯陀含果；或有雖盡分別未斷俱生，證須陀洹果，受天人報經七生已，成阿羅漢。」

佛言：「苾芻！如是出家，如是梵行，如是證果，得離苦際而成解脫。汝今志意，捨離貪愛，趣求覺路。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「苾芻！如是出家，如是梵行，如是證果，得離苦際而成解脫。汝今志意，捨離貪愛，趣求覺路。」

爾時世尊說此法已，時彼苾芻聞佛所說，心大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此法已，時彼苾芻聞佛所說，心大歡喜，信受奉行。