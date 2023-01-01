佛說鹹水喻經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說鹹水喻經

失譯人名今附西晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附西晉錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：「我與汝等說水喻七事，諦聽諦思念之，我當說。」對曰：「如是，世尊！」爾時諸比丘從佛聞教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：「我與汝等說水喻七事，諦聽諦思念之，我當說。」對曰：「如是，世尊！」爾時諸比丘從佛聞教。

世尊告曰：「云何，比丘！水喻七事？若人沒於水；從水出頭復還沒水；或出頭遍觀四方；或出頭不復沒水；或有人欲行出水；或有人欲至彼岸；或有人已至彼岸，淨志得立彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「云何，比丘！水喻七事？若人沒於水；從水出頭復還沒水；或出頭遍觀四方；或出頭不復沒水；或有人欲行出水；或有人欲至彼岸；或有人已至彼岸，淨志得立彼岸。

「彼云何人沒溺於水？或有一人以不善法盡纏裹身，純罪熟，至地獄一劫受罪不可療治，是謂此人常沒溺於水，是謂初入水沒溺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼云何人沒溺於水？或有一人以不善法盡纏裹身，純罪熟，至地獄一劫受罪不可療治，是謂此人常沒溺於水，是謂初入水沒溺。

「彼云何人出頭還沒入水？或有一人作是沒溺，有信於善法，懷慙愧，求其方便，於諸善法皆懷慙愧，彼出於水還沒溺水，是謂二人沒溺於水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼云何人出頭還沒入水？或有一人作是沒溺，有信於善法，懷慙愧，求其方便，於諸善法皆懷慙愧，彼出於水還沒溺水，是謂二人沒溺於水。

「彼云何人出水遍觀四方？或有一人出水，彼有信於善法，有慙愧心，有勇猛意，於諸不善法皆有慙愧。彼出水上，不復沒溺於水。此諸賢，是謂三人喻彼出水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼云何人出水遍觀四方？或有一人出水，彼有信於善法，有慙愧心，有勇猛意，於諸不善法皆有慙愧。彼出水上，不復沒溺於水。此諸賢，是謂三人喻彼出水。

「彼云何人出水住？或有一人作是出水，有信於善法，有慙愧，有精進，於諸善法皆懷慙愧，彼於三結使盡，成須陀洹而不退轉，必當還所獲，是謂四人喻彼出水住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼云何人出水住？或有一人作是出水，有信於善法，有慙愧，有精進，於諸善法皆懷慙愧，彼於三結使盡，成須陀洹而不退轉，必當還所獲，是謂四人喻彼出水住。

「彼云何人出水欲至彼岸？或有一人作如是出水，彼有信於善法，有慙愧，有勇猛意，於諸善法悉懷慙愧，彼盡三結使，貪欲、瞋恚、愚癡薄，成斯陀含，來至此間而盡苦本，是謂彼人喻彼水欲至彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼云何人出水欲至彼岸？或有一人作如是出水，彼有信於善法，有慙愧，有勇猛意，於諸善法悉懷慙愧，彼盡三結使，貪欲、瞋恚、愚癡薄，成斯陀含，來至此間而盡苦本，是謂彼人喻彼水欲至彼岸。

「云何彼人已至彼岸？或有一人便出水，有信於善法，有慙愧，有勇猛意，於諸善法皆懷慙愧，彼便盡五下分結，成阿那含，於彼般涅槃，不復來至此間，是謂六人喻彼出水已至彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何彼人已至彼岸？或有一人便出水，有信於善法，有慙愧，有勇猛意，於諸善法皆懷慙愧，彼便盡五下分結，成阿那含，於彼般涅槃，不復來至此間，是謂六人喻彼出水已至彼岸。

「彼云何人已至彼岸，淨志得立彼岸？或有一人而出水上，有信於善法，有慙愧，有勇猛意，於諸善法皆懷慙愧；或有一人盡有漏成無漏，念解脫、智慧解脫，於現法中疾得證通，而自娛樂盡生死源。梵行已立，所作已辦，更不復受母胎。是謂彼人喻彼水已立彼出岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼云何人已至彼岸，淨志得立彼岸？或有一人而出水上，有信於善法，有慙愧，有勇猛意，於諸善法皆懷慙愧；或有一人盡有漏成無漏，念解脫、智慧解脫，於現法中疾得證通，而自娛樂盡生死源。梵行已立，所作已辦，更不復受母胎。是謂彼人喻彼水已立彼出岸。

「如是，比丘！此七人，我今與汝等說七人喻水。諸世尊與諸聲聞所應當說，有大慈，欲使獲安隱，皆使得度，所謂閑居處、樹下、空處露坐，汝等坐禪勿有懈怠；今不精勤後備有悔。是謂我所教勅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，比丘！此七人，我今與汝等說七人喻水。諸世尊與諸聲聞所應當說，有大慈，欲使獲安隱，皆使得度，所謂閑居處、樹下、空處露坐，汝等坐禪勿有懈怠；今不精勤後備有悔。是謂我所教勅。」

爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。