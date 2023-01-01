園生樹經
宋 施護譯1卷CBETA T0028少于一千字 8 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說園生樹經
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西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯
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如是我聞：
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一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與苾芻眾俱。是時佛告諸苾芻言：「汝等當知，彼三十三天中有一大樹名為園生，其樹盤根及五由旬，高百由旬，所有枝葉覆五十由旬。彼天子眾依時往彼樹下遊觀，其樹即生半努鉢羅舍。時諸天子見是事已，即生歡喜適悅快樂。其後非久，復生尸囉拏鉢羅舍，諸天子眾依時往彼遊觀，轉增適悅快樂。又復非久即生寶網，以覆其上而為莊嚴。彼天子眾依時往彼樹下遊觀，轉復增於適悅快樂。又復非久生叉囉迦，彼天子眾依時往彼樹下遊觀，見是事已，轉復增於適悅快樂。又復非久生俱砧摩羅迦，彼天子眾依時往彼樹下遊觀，轉復增於適悅快樂。又復非久生迦迦寫，彼天子眾依時遊觀，轉增適悅。又復非久彼園生樹滿樹開華，其華清淨異香殊妙，微風吹動，其香馥郁五十由旬，大風所吹滿百由旬，復有殊妙光明照於八十由旬。其樹既開華已，彼天子眾見樹開華，轉倍於前生大快樂，於夏四月居其樹下適悅娛樂。」
一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與苾芻眾俱。是時佛告諸苾芻言：「汝等當知，彼三十三天中有一大樹名為園生，其樹盤根及五由旬，高百由旬，所有枝葉覆五十由旬。彼天子眾依時往彼樹下遊觀，其樹即生半努鉢羅舍。時諸天子見是事已，即生歡喜適悅快樂。其後非久，復生尸囉拏鉢羅舍，諸天子眾依時往彼遊觀，轉增適悅快樂。又復非久即生寶網，以覆其上而為莊嚴。彼天子眾依時往彼樹下遊觀，轉復增於適悅快樂。又復非久生叉囉迦，彼天子眾依時往彼樹下遊觀，見是事已，轉復增於適悅快樂。又復非久生俱砧摩羅迦，彼天子眾依時往彼樹下遊觀，轉復增於適悅快樂。又復非久生迦迦寫，彼天子眾依時遊觀，轉增適悅。又復非久彼園生樹滿樹開華，其華清淨異香殊妙，微風吹動，其香馥郁五十由旬，大風所吹滿百由旬，復有殊妙光明照於八十由旬。其樹既開華已，彼天子眾見樹開華，轉倍於前生大快樂，於夏四月居其樹下適悅娛樂。」
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佛告諸苾芻：「汝等當知，彼園生樹有如是事，妙華異香人所愛樂；諸聲聞人亦復如是。彼樹初生半努鉢羅舍時，即如聲聞人初發信心出家向道；復次彼樹生尸囉拏鉢羅舍時，即如聲聞人剃除鬚髮、被袈裟衣，成聲聞相；復次彼樹生寶網時，即如聲聞人厭離諸欲、捨不善法，遠離種種思惟分別，獲得初禪離生喜樂定。
佛告諸苾芻：「汝等當知，彼園生樹有如是事，妙華異香人所愛樂；諸聲聞人亦復如是。彼樹初生半努鉢羅舍時，即如聲聞人初發信心出家向道；復次彼樹生尸囉拏鉢羅舍時，即如聲聞人剃除鬚髮、被袈裟衣，成聲聞相；復次彼樹生寶網時，即如聲聞人厭離諸欲、捨不善法，遠離種種思惟分別，獲得初禪離生喜樂定。
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「復次彼樹生叉曪迦時，即如聲聞人外相善寂、內心靜住，離諸思惟、定心一想，獲得二禪定生喜樂定。
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「復次彼樹生俱砧摩羅迦時，即如聲聞人離諸喜愛，身得輕安適悅妙樂，獲得第三禪離喜妙樂定。
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「復次彼樹生迦迦寫時，即如聲聞人斷除一切憂苦喜樂住平等心，獲得第四禪捨念清淨定。
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「復次彼樹開敷妙華，異香遍聞，人所愛樂時，即如聲聞人諸漏已盡、非漏隨增，證無學果不受後有，人天瞻敬受大供養，同彼華開其事如是。」
「復次彼樹開敷妙華，異香遍聞，人所愛樂時，即如聲聞人諸漏已盡、非漏隨增，證無學果不受後有，人天瞻敬受大供養，同彼華開其事如是。」
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佛告諸苾芻：「汝等當知，彼三十三天諸天子眾，各各色相殊異嚴好種種莊飾，居善法堂集會圍繞，聽受帝釋天主宣說妙法。汝諸苾芻！各獲果證清淨圓滿，梵行具足一切見敬，圍繞世尊聽受妙法，同彼天眾亦復如是。」
佛告諸苾芻：「汝等當知，彼三十三天諸天子眾，各各色相殊異嚴好種種莊飾，居善法堂集會圍繞，聽受帝釋天主宣說妙法。汝諸苾芻！各獲果證清淨圓滿，梵行具足一切見敬，圍繞世尊聽受妙法，同彼天眾亦復如是。」
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爾時諸苾芻聞佛宣說園生樹已，各各心生歡喜踊躍，信受奉行。
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