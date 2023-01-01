一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與苾芻眾俱。是時佛告諸苾芻言：「汝等當知，彼三十三天中有一大樹名為園生，其樹盤根及五由旬，高百由旬，所有枝葉覆五十由旬。彼天子眾依時往彼樹下遊觀，其樹即生半努鉢羅舍。時諸天子見是事已，即生歡喜適悅快樂。其後非久，復生尸囉拏鉢羅舍，諸天子眾依時往彼遊觀，轉增適悅快樂。又復非久即生寶網，以覆其上而為莊嚴。彼天子眾依時往彼樹下遊觀，轉復增於適悅快樂。又復非久生叉囉迦，彼天子眾依時往彼樹下遊觀，見是事已，轉復增於適悅快樂。又復非久生俱砧摩羅迦，彼天子眾依時往彼樹下遊觀，轉復增於適悅快樂。又復非久生迦迦寫，彼天子眾依時遊觀，轉增適悅。又復非久彼園生樹滿樹開華，其華清淨異香殊妙，微風吹動，其香馥郁五十由旬，大風所吹滿百由旬，復有殊妙光明照於八十由旬。其樹既開華已，彼天子眾見樹開華，轉倍於前生大快樂，於夏四月居其樹下適悅娛樂。」

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與苾芻眾俱。是時佛告諸苾芻言：「汝等當知，彼三十三天中有一大樹名為園生，其樹盤根及五由旬，高百由旬，所有枝葉覆五十由旬。彼天子眾依時往彼樹下遊觀，其樹即生半努鉢羅舍。時諸天子見是事已，即生歡喜適悅快樂。其後非久，復生尸囉拏鉢羅舍，諸天子眾依時往彼遊觀，轉增適悅快樂。又復非久即生寶網，以覆其上而為莊嚴。彼天子眾依時往彼樹下遊觀，轉復增於適悅快樂。又復非久生叉囉迦，彼天子眾依時往彼樹下遊觀，見是事已，轉復增於適悅快樂。又復非久生俱砧摩羅迦，彼天子眾依時往彼樹下遊觀，轉復增於適悅快樂。又復非久生迦迦寫，彼天子眾依時遊觀，轉增適悅。又復非久彼園生樹滿樹開華，其華清淨異香殊妙，微風吹動，其香馥郁五十由旬，大風所吹滿百由旬，復有殊妙光明照於八十由旬。其樹既開華已，彼天子眾見樹開華，轉倍於前生大快樂，於夏四月居其樹下適悅娛樂。」