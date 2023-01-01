「何謂知人？如有兩人，一人信道、一人不信道，信道者可稱譽，不信者無稱譽。信道有兩輩：一人數詣道場樂沙門，一人不數詣道場智略沙門。數詣者可稱譽，不數詣者無稱譽。數詣道場有兩輩：一人愛敬沙門，一人不愛敬沙門。愛敬者可稱譽，不愛敬者無稱譽。愛敬有兩輩：一人親習沙門，一人不親習沙門。親習者可稱譽，不親習者無稱譽。親習有兩輩：一人好問經法，一人不好問經法。好問者可稱譽，不好問者無稱譽。好問有兩輩：一人側耳聽，一人不側耳聽。側耳聽者可稱譽，不側耳聽者無稱譽。側耳聽有兩輩：一人聞法受持，一人聞法不受持。聞法受持者可稱譽，不受持者無稱譽。受持有兩輩：一人聞而思義，一人聞不思義。聞而思義者可稱譽，聞而不思義者無稱譽。聞法思義有兩輩：一人如經義解，受法如法立，一人不如經義解，不受法不如法立。如經義解者可稱譽，不如經義解者無稱譽。如經義解有兩輩：一人但自安己，不安他人、不多安人、不哀世間、不利天下，一人自能安己，亦安他人多安天下，愍傷世間利寧天人。諸比丘當別知，其自安己、能安他人、多安天下、愍傷世間利寧天下者，是人為最上最長最尊極尊。譬如牛乳成酪，酪為酥，酥為醍醐，醍醐最上。如是人者，為人中之人，乃為上行、尊行、極尊之行，為最勝為上願無上也。諸比丘！能見兩人，為智為高，能分別此人善、此人勝，是為知人。」

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