七知經
吳 支謙譯1卷CBETA T0027少于一千字 9 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說七知經
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吳月支國居士支謙譯
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聞如是：
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佛遊於舍衛祇樹給孤獨園。佛告諸比丘：「比丘受教，從佛而聽。」
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佛告諸比丘：「有七法道弟子，現世安隱和悅多行，精進法觀令習得盡。何謂七法？一知法，二知義，三知時，四知節，五自知，六知眾，七知人。
佛告諸比丘：「有七法道弟子，現世安隱和悅多行，精進法觀令習得盡。何謂七法？一知法，二知義，三知時，四知節，五自知，六知眾，七知人。
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「諸比丘！何謂知法？謂能解十二部經：一曰文，二曰歌，三曰說，四曰頌，五曰譬喻，六曰本起紀，七曰事解，八曰生傳，九曰廣博，十曰自然，十一曰行，十二曰章句，是為知法。不解十二部經，為不知法。
「諸比丘！何謂知法？謂能解十二部經：一曰文，二曰歌，三曰說，四曰頌，五曰譬喻，六曰本起紀，七曰事解，八曰生傳，九曰廣博，十曰自然，十一曰行，十二曰章句，是為知法。不解十二部經，為不知法。
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「何謂知義？彼彼所說經法，悉曉其義，是為知義。彼彼所說不曉不解，為不知義。
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「何謂知時？知是時可惟寂滅想，是時不惟受行想，是時可惟慎護想，是為知時。不曉時宜所行，為不知時。
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「何謂知節？能少飲食大小便便得消化，能節出入坐起行步，臥覺語默事從約省，是為知節。不自約省，為不知節。
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「何謂自知？自知己身意老多少，所信所戒、所聞所施、所慧所解、所至所入，深淺厚薄事事自知，是為自知。不知己意所入多少，為不自知。
「何謂自知？自知己身意老多少，所信所戒、所聞所施、所慧所解、所至所入，深淺厚薄事事自知，是為自知。不知己意所入多少，為不自知。
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「何謂知眾？能知彼眾若君子眾、若理家眾，若梵志、若沙門眾，若或有時至彼眾，宜坐宜立、宜語宜默，知隨時宜，是為知眾。不知相彼眾隨時宜者，為不知眾。
「何謂知眾？能知彼眾若君子眾、若理家眾，若梵志、若沙門眾，若或有時至彼眾，宜坐宜立、宜語宜默，知隨時宜，是為知眾。不知相彼眾隨時宜者，為不知眾。
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「何謂知人？如有兩人，一人信道、一人不信道，信道者可稱譽，不信者無稱譽。信道有兩輩：一人數詣道場樂沙門，一人不數詣道場智略沙門。數詣者可稱譽，不數詣者無稱譽。數詣道場有兩輩：一人愛敬沙門，一人不愛敬沙門。愛敬者可稱譽，不愛敬者無稱譽。愛敬有兩輩：一人親習沙門，一人不親習沙門。親習者可稱譽，不親習者無稱譽。親習有兩輩：一人好問經法，一人不好問經法。好問者可稱譽，不好問者無稱譽。好問有兩輩：一人側耳聽，一人不側耳聽。側耳聽者可稱譽，不側耳聽者無稱譽。側耳聽有兩輩：一人聞法受持，一人聞法不受持。聞法受持者可稱譽，不受持者無稱譽。受持有兩輩：一人聞而思義，一人聞不思義。聞而思義者可稱譽，聞而不思義者無稱譽。聞法思義有兩輩：一人如經義解，受法如法立，一人不如經義解，不受法不如法立。如經義解者可稱譽，不如經義解者無稱譽。如經義解有兩輩：一人但自安己，不安他人、不多安人、不哀世間、不利天下，一人自能安己，亦安他人多安天下，愍傷世間利寧天人。諸比丘當別知，其自安己、能安他人、多安天下、愍傷世間利寧天下者，是人為最上最長最尊極尊。譬如牛乳成酪，酪為酥，酥為醍醐，醍醐最上。如是人者，為人中之人，乃為上行、尊行、極尊之行，為最勝為上願無上也。諸比丘！能見兩人，為智為高，能分別此人善、此人勝，是為知人。」
「何謂知人？如有兩人，一人信道、一人不信道，信道者可稱譽，不信者無稱譽。信道有兩輩：一人數詣道場樂沙門，一人不數詣道場智略沙門。數詣者可稱譽，不數詣者無稱譽。數詣道場有兩輩：一人愛敬沙門，一人不愛敬沙門。愛敬者可稱譽，不愛敬者無稱譽。愛敬有兩輩：一人親習沙門，一人不親習沙門。親習者可稱譽，不親習者無稱譽。親習有兩輩：一人好問經法，一人不好問經法。好問者可稱譽，不好問者無稱譽。好問有兩輩：一人側耳聽，一人不側耳聽。側耳聽者可稱譽，不側耳聽者無稱譽。側耳聽有兩輩：一人聞法受持，一人聞法不受持。聞法受持者可稱譽，不受持者無稱譽。受持有兩輩：一人聞而思義，一人聞不思義。聞而思義者可稱譽，聞而不思義者無稱譽。聞法思義有兩輩：一人如經義解，受法如法立，一人不如經義解，不受法不如法立。如經義解者可稱譽，不如經義解者無稱譽。如經義解有兩輩：一人但自安己，不安他人、不多安人、不哀世間、不利天下，一人自能安己，亦安他人多安天下，愍傷世間利寧天人。諸比丘當別知，其自安己、能安他人、多安天下、愍傷世間利寧天下者，是人為最上最長最尊極尊。譬如牛乳成酪，酪為酥，酥為醍醐，醍醐最上。如是人者，為人中之人，乃為上行、尊行、極尊之行，為最勝為上願無上也。諸比丘！能見兩人，為智為高，能分別此人善、此人勝，是為知人。」
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佛說是已，皆歡喜受。
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