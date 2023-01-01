大樓炭經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大樓炭經卷第一

西晉沙門法立共法炬譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉沙門法立共法炬譯

閻浮利品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻浮利品第一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊於舍衛祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時，眾比丘飯已後，會於講堂上，坐共議言：「可恠未曾有，是天地云何破壞？云何成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊於舍衛祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時，眾比丘飯已後，會於講堂上，坐共議言：「可恠未曾有，是天地云何破壞？云何成就？」

佛徹聽遙聞，諸比丘飯已後，於講堂共坐議此事。佛即起到講堂坐，問諸比丘：「向者會議此何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛徹聽遙聞，諸比丘飯已後，於講堂共坐議此事。佛即起到講堂坐，問諸比丘：「向者會議此何等？」

諸比丘白佛言：「飯已後，於講堂上共議：『可恠未曾有，是天地云何破壞？云何成就？』但共議是事耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘白佛言：「飯已後，於講堂上共議：『可恠未曾有，是天地云何破壞？云何成就？』但共議是事耳。」

佛告諸比丘：「欲從如來聞知是天地成敗時不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「欲從如來聞知是天地成敗時不？」

諸比丘白佛言：「唯天中天，今正是時。應為諸比丘說，知天地成敗時。比丘從佛聞，即當持之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘白佛言：「唯天中天，今正是時。應為諸比丘說，知天地成敗時。比丘從佛聞，即當持之。」

佛告諸比丘：「諦聽，善思念之，今為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「諦聽，善思念之，今為汝說。」

諸比丘言：「唯然，世尊！願欲聞知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「唯然，世尊！願欲聞知。」

佛言：「諸比丘！如一日月，旋照四天下時，爾所四千天下世界，有千日月、有千須彌山王、有四千天下、四千大海水、四千大龍宮、四千大金翅鳥、四千惡道、四千大惡道、七千種種大樹、八千種種大山、萬種種大泥梨，是名為一小千世界。如一千小世界，爾所小千千世界，是名為中千世界。如一中千世界，爾所中千千世界，是名為三千世界；悉燒成敗，是為一佛剎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸比丘！如一日月，旋照四天下時，爾所四千天下世界，有千日月、有千須彌山王、有四千天下、四千大海水、四千大龍宮、四千大金翅鳥、四千惡道、四千大惡道、七千種種大樹、八千種種大山、萬種種大泥梨，是名為一小千世界。如一千小世界，爾所小千千世界，是名為中千世界。如一中千世界，爾所中千千世界，是名為三千世界；悉燒成敗，是為一佛剎。」

佛言：「比丘！是地深六百八十萬由旬，其邊無限。其地立水上，其水深四百六十萬由旬，其邊際無有限礙。大風持水，其風深二百三十萬由旬，其邊際無限。比丘！其大海深八百四十萬由旬，其邊際無崖底。比丘！須彌山王入大海水，深八萬四千由旬、高亦八萬四千由旬，下狹上稍稍廣，上正平。種種合四類在上止，悉滿無空缺處。諸大尊神亦在上止，諸尊復尊大神，悉在上居止。忉利天宮，在須彌山上；過忉利天，上有焰天；過焰天，有兜率天；上過兜率天，有尼摩羅天；過尼摩羅天，上有波羅尼蜜和耶越致天；過是，上有梵迦夷天；過是天，上有魔天。其宮廣長二十四萬里，宮壁七重，欄楯七重，刀分七重，行樹七重。周匝皆以七寶，畫妙好，金銀水精琉璃馬瑙赤真珠車𤦲，金壁銀門，銀壁金門，琉璃壁水精門，水精壁琉璃門，赤真珠壁馬瑙門，馬瑙壁赤真珠門，車𤦲壁一切眾寶門，采畫妙好，皆以七寶作之。金欄楯金柱栿銀桄，銀欄楯銀柱栿金桄，琉璃欄楯琉璃柱栿，水精欄楯水精柱栿琉璃桄，赤真珠欄楯赤真珠柱栿馬瑙桄，馬瑙欄楯馬瑙柱栿赤真珠桄，車𤦲欄楯車𤦲柱栿，一切妙寶作之。金刀分者銀垂，銀刀分者金垂，琉璃刀分者水精垂，水精刀分者琉璃垂，赤真珠刀分者馬瑙垂，馬瑙刀分者赤真珠垂，車𤦲刀分者一切寶垂。金樹金根金莖，銀枝葉花實，銀樹銀根銀莖，金枝葉華實，琉璃樹琉璃根莖，水精枝葉華實，水精樹水精根莖，琉璃枝葉華實，赤真珠樹赤真珠根，馬瑙莖枝葉華實，馬瑙樹馬瑙根莖，赤真珠枝葉華實，車𤦲樹車𤦲根莖，一切寶枝葉華實。彩畫姝好，皆以七寶，金銀、琉璃、水精、赤真珠、車𤦲馬瑙。其門上有曲箱蓋，欄楯上有交露，樓觀下有園觀舍宅。浴池生華，種種樹，種種葉，種種華，種種實，出種種香，種種飛鳥，各各悲鳴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！是地深六百八十萬由旬，其邊無限。其地立水上，其水深四百六十萬由旬，其邊際無有限礙。大風持水，其風深二百三十萬由旬，其邊際無限。比丘！其大海深八百四十萬由旬，其邊際無崖底。比丘！須彌山王入大海水，深八萬四千由旬、高亦八萬四千由旬，下狹上稍稍廣，上正平。種種合四類在上止，悉滿無空缺處。諸大尊神亦在上止，諸尊復尊大神，悉在上居止。忉利天宮，在須彌山上；過忉利天，上有焰天；過焰天，有兜率天；上過兜率天，有尼摩羅天；過尼摩羅天，上有波羅尼蜜和耶越致天；過是，上有梵迦夷天；過是天，上有魔天。其宮廣長二十四萬里，宮壁七重，欄楯七重，刀分七重，行樹七重。周匝皆以七寶，畫妙好，金銀水精琉璃馬瑙赤真珠車𤦲，金壁銀門，銀壁金門，琉璃壁水精門，水精壁琉璃門，赤真珠壁馬瑙門，馬瑙壁赤真珠門，車𤦲壁一切眾寶門，采畫妙好，皆以七寶作之。金欄楯金柱栿銀桄，銀欄楯銀柱栿金桄，琉璃欄楯琉璃柱栿，水精欄楯水精柱栿琉璃桄，赤真珠欄楯赤真珠柱栿馬瑙桄，馬瑙欄楯馬瑙柱栿赤真珠桄，車𤦲欄楯車𤦲柱栿，一切妙寶作之。金刀分者銀垂，銀刀分者金垂，琉璃刀分者水精垂，水精刀分者琉璃垂，赤真珠刀分者馬瑙垂，馬瑙刀分者赤真珠垂，車𤦲刀分者一切寶垂。金樹金根金莖，銀枝葉花實，銀樹銀根銀莖，金枝葉華實，琉璃樹琉璃根莖，水精枝葉華實，水精樹水精根莖，琉璃枝葉華實，赤真珠樹赤真珠根，馬瑙莖枝葉華實，馬瑙樹馬瑙根莖，赤真珠枝葉華實，車𤦲樹車𤦲根莖，一切寶枝葉華實。彩畫姝好，皆以七寶，金銀、琉璃、水精、赤真珠、車𤦲馬瑙。其門上有曲箱蓋，欄楯上有交露，樓觀下有園觀舍宅。浴池生華，種種樹，種種葉，種種華，種種實，出種種香，種種飛鳥，各各悲鳴。

「過魔天，上有梵迦夷天；過梵迦夷天，上有阿衛貨天；過是上有首皮斤天；過是有比呼破天；過是已有無人想天；過是已有阿和天；過是已有答和天；過是已有名須達稱天；過是已有須陀尸天；過是已有阿迦尼吒天；過是已有天，名阿竭禪天；過是已有天，名識知；過是已有天，名阿因；過是已有天，名無有思想亦不無想，乃至其上有人，生老病死，往還不復過其上數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過魔天，上有梵迦夷天；過梵迦夷天，上有阿衛貨天；過是上有首皮斤天；過是有比呼破天；過是已有無人想天；過是已有阿和天；過是已有答和天；過是已有名須達稱天；過是已有須陀尸天；過是已有阿迦尼吒天；過是已有天，名阿竭禪天；過是已有天，名識知；過是已有天，名阿因；過是已有天，名無有思想亦不無想，乃至其上有人，生老病死，往還不復過其上數。」

佛言：「比丘！須彌山王以四寶作城，琉璃水精金銀；須彌山王北有天下，名欝單曰，廣長各四十萬里，正方；須彌山王東有天下，名弗于逮，廣長各三十六萬里，周匝正圓；須彌山王西有天下，名俱耶尼，廣長各三十二萬里，如半月形；須彌山王南有天下，名閻浮利，廣長各二十八萬里，北廣南狹。須彌山王北脇天金照北方天下；須彌山王東脇天銀照東方天下；須彌山王西脇天水精照西方天下；須彌山王南脇天琉璃照南方天下。北方天下有樹名銀莖，圍二百八十里高四千里，枝葉分布二千里；東方天下有大樹名條莖，圍二百八十里高四千里，枝葉分布二千里；俱耶尼天下有樹名斤莖，圍二百八十里高四千里，枝葉分布二千里，其樹上有石牛，高四十里；閻浮利天下，有大樹名閻，高四千里，莖圍二百八十里，枝葉分布二千里。金翅鳥王及龍有樹名駒利睒，高四千里，莖圍二百八十里，枝葉分布二千里；阿須倫有大樹名善晝過度，高四千里莖圍二百八十里，枝葉分布二千里；忉利天有樹名度晝，高四千里莖圍二百八十里，枝葉分布二千里；大海北有大樹名閻，高四千里莖圍二百八十里，枝葉分布二千里。北方地空中有叢樹名菴，廣長各二千里；復有叢樹名閻破，廣長各二千里；復有叢樹名多，廣長各二千里；復有叢樹名那多，廣長各二千里；復有叢樹名男，廣長各二千里；復有叢樹名女，廣長各二千里；復有叢樹名小兒，廣長各二千里；復有叢樹名柏，廣長各二千里；復有叢樹名栴檀，廣長各二千里；復有叢樹名佉鉢，廣長各二千里；復有叢樹名般奈，廣長各二千里；復有叢樹名比羅，廣長各二千里；復有叢樹名大利，廣長各二千里；復有叢樹名㮈，廣長各二千里；復有叢樹名安石榴，廣長各二千里；復有叢樹名抄羅，廣長各二千里；復有叢樹名陂，廣長各二千里；復有叢樹名陂隆，廣長各二千里；復有叢樹名阿摩勒，廣長各二千里；復有叢樹名呵黎勒，廣長各二千里；復有叢樹名毘醯勒，廣長各二千里；復有叢樹名葦，廣長各二千里；復有叢樹名竹，廣長各二千里；復有叢樹名拖羅，廣長各二千里；復有叢樹名合羅，廣長各二千里；復有叢樹名瓜，廣長各二千里；復有叢樹名大瓜，廣長各二千里；復有叢樹名脫華，廣長各二千里；復有叢樹名浴陂，廣長各二千里；復有叢樹名須女華，廣長各二千里；復有叢樹名皮羅，廣長各二千里；復有叢樹名和師，廣長各二千里；復有叢樹名茄夷，廣長各二千里；復有叢樹名投鮮，廣長各二千里；復有叢樹名蒲萄，廣長各二千里。過是空地，其空地中，復有優鉢華池二千里，紅蓮華池二千里 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！須彌山王以四寶作城，琉璃水精金銀；須彌山王北有天下，名欝單曰，廣長各四十萬里，正方；須彌山王東有天下，名弗于逮，廣長各三十六萬里，周匝正圓；須彌山王西有天下，名俱耶尼，廣長各三十二萬里，如半月形；須彌山王南有天下，名閻浮利，廣長各二十八萬里，北廣南狹。須彌山王北脇天金照北方天下；須彌山王東脇天銀照東方天下；須彌山王西脇天水精照西方天下；須彌山王南脇天琉璃照南方天下。北方天下有樹名銀莖，圍二百八十里高四千里，枝葉分布二千里；東方天下有大樹名條莖，圍二百八十里高四千里，枝葉分布二千里；俱耶尼天下有樹名斤莖，圍二百八十里高四千里，枝葉分布二千里，其樹上有石牛，高四十里；閻浮利天下，有大樹名閻，高四千里，莖圍二百八十里，枝葉分布二千里。金翅鳥王及龍有樹名駒利睒，高四千里，莖圍二百八十里，枝葉分布二千里；阿須倫有大樹名善晝過度，高四千里莖圍二百八十里，枝葉分布二千里；忉利天有樹名度晝，高四千里莖圍二百八十里，枝葉分布二千里；大海北有大樹名閻，高四千里莖圍二百八十里，枝葉分布二千里。北方地空中有叢樹名菴，廣長各二千里；復有叢樹名閻破，廣長各二千里；復有叢樹名多，廣長各二千里；復有叢樹名那多，廣長各二千里；復有叢樹名男，廣長各二千里；復有叢樹名女，廣長各二千里；復有叢樹名小兒，廣長各二千里；復有叢樹名柏，廣長各二千里；復有叢樹名栴檀，廣長各二千里；復有叢樹名佉鉢，廣長各二千里；復有叢樹名般奈，廣長各二千里；復有叢樹名比羅，廣長各二千里；復有叢樹名大利，廣長各二千里；復有叢樹名㮈，廣長各二千里；復有叢樹名安石榴，廣長各二千里；復有叢樹名抄羅，廣長各二千里；復有叢樹名陂，廣長各二千里；復有叢樹名陂隆，廣長各二千里；復有叢樹名阿摩勒，廣長各二千里；復有叢樹名呵黎勒，廣長各二千里；復有叢樹名毘醯勒，廣長各二千里；復有叢樹名葦，廣長各二千里；復有叢樹名竹，廣長各二千里；復有叢樹名拖羅，廣長各二千里；復有叢樹名合羅，廣長各二千里；復有叢樹名瓜，廣長各二千里；復有叢樹名大瓜，廣長各二千里；復有叢樹名脫華，廣長各二千里；復有叢樹名浴陂，廣長各二千里；復有叢樹名須女華，廣長各二千里；復有叢樹名皮羅，廣長各二千里；復有叢樹名和師，廣長各二千里；復有叢樹名茄夷，廣長各二千里；復有叢樹名投鮮，廣長各二千里；復有叢樹名蒲萄，廣長各二千里。過是空地，其空地中，復有優鉢華池二千里，紅蓮華池二千里

，白蓮華池二千里，黃蓮華池二千里，毒蛇池二千里。過是已地空，其空中有海欝禪，從東西流入大海，其欝禪海中，見轉輪王亦知天下，有轉輪王見遊行時跡，欝禪北有山名欝單茄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，白蓮華池二千里，黃蓮華池二千里，毒蛇池二千里。過是已地空，其空中有海欝禪，從東西流入大海，其欝禪海中，見轉輪王亦知天下，有轉輪王見遊行時跡，欝禪北有山名欝單茄。」

佛語比丘：「其山甚樂，姝好樹木生葉，華實甚香，畜獸鳥無所不有，無與等者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語比丘：「其山甚樂，姝好樹木生葉，華實甚香，畜獸鳥無所不有，無與等者也。」

佛言：「比丘！其欝單茄山甚樂，姝好巍巍，欝單茄山，有山名須桓那，其山有八萬窟，中有八萬象，皆在中止，其象七日一食，有六牙上廣下狹，牙齒間悉金填。過須那鉢山，次有山名冬王，甚高過億，山上高四千里。上有水名阿那達，廣長二千里，其底沙皆金，其水涼冷，軟美且清。以七寶金銀琉璃水精赤真珠車𤦲馬瑙作塹壘，其四面起墻，亦布底，有七重欄楯，七重行樹，周匝圍繞，七寶交露，彩畫姝好。阿耨達龍王水水四面有陛，金陛銀桄，銀陛金桄，琉璃陛水精桄，水精陛琉璃桄，赤真珠陛馬瑙桄，馬瑙陛赤真珠桄，車𤦲陛七寶桄，陛上有曲箱蓋，皆有欄楯，有交露樓觀，其水中有青蓮華，紅蓮華，白蓮華，黃蓮華，華亦有火色者、金色者、青色者、紅色者、赤色者，白色者，周匝大如車輪，其莖大如車轂，若刺其汁出如乳色，其味如蜜。阿耨達龍王宮在其水中，宮名般闍兜。阿耨達龍王在中止。其龍有何等寶？何謂為阿耨達龍？過阿耨達龍，天下餘諸龍王，以三熱見燒，阿耨達龍王，不以三熱見燒；復次，天下諸餘龍王，過阿耨達龍王，餘龍王，熱沙雨身上，燒炙燋革，燋革已燒膚，燒膚已燒筋，燒筋已燒骨，燒骨已燒髓，燒炙甚毒痛，過阿耨達龍王，餘龍王皆見熱，阿耨達龍王獨不熱，是故名為阿耨達，是為第一事。復次，天下，過阿耨達龍王，餘龍王，起婬欲事相向時，熱風來吹其身，燋龍身，即失無顏色得蛇身，便恐不喜。天下諸所龍王，過阿耨達，諸龍王得熱，阿耨達龍王獨無熱，是故名為阿耨達，是為二事。復次，天下諸龍王，過阿耨達龍王，餘龍王，諸金翅鳥王，悉入其宮，悉恐怖取食之。若金翅鳥自念言：『欲入阿耨達龍王宮。』適念是，便自無央數災變及其身，過阿耨達龍王，天下餘龍王，皆見是毒熱，阿耨達龍王，獨不見熱，是故名阿耨達，是為三事。以三事故，名為阿耨達龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！其欝單茄山甚樂，姝好巍巍，欝單茄山，有山名須桓那，其山有八萬窟，中有八萬象，皆在中止，其象七日一食，有六牙上廣下狹，牙齒間悉金填。過須那鉢山，次有山名冬王，甚高過億，山上高四千里。上有水名阿那達，廣長二千里，其底沙皆金，其水涼冷，軟美且清。以七寶金銀琉璃水精赤真珠車𤦲馬瑙作塹壘，其四面起墻，亦布底，有七重欄楯，七重行樹，周匝圍繞，七寶交露，彩畫姝好。阿耨達龍王水水四面有陛，金陛銀桄，銀陛金桄，琉璃陛水精桄，水精陛琉璃桄，赤真珠陛馬瑙桄，馬瑙陛赤真珠桄，車𤦲陛七寶桄，陛上有曲箱蓋，皆有欄楯，有交露樓觀，其水中有青蓮華，紅蓮華，白蓮華，黃蓮華，華亦有火色者、金色者、青色者、紅色者、赤色者，白色者，周匝大如車輪，其莖大如車轂，若刺其汁出如乳色，其味如蜜。阿耨達龍王宮在其水中，宮名般闍兜。阿耨達龍王在中止。其龍有何等寶？何謂為阿耨達龍？過阿耨達龍，天下餘諸龍王，以三熱見燒，阿耨達龍王，不以三熱見燒；復次，天下諸餘龍王，過阿耨達龍王，餘龍王，熱沙雨身上，燒炙燋革，燋革已燒膚，燒膚已燒筋，燒筋已燒骨，燒骨已燒髓，燒炙甚毒痛，過阿耨達龍王，餘龍王皆見熱，阿耨達龍王獨不熱，是故名為阿耨達，是為第一事。復次，天下，過阿耨達龍王，餘龍王，起婬欲事相向時，熱風來吹其身，燋龍身，即失無顏色得蛇身，便恐不喜。天下諸所龍王，過阿耨達，諸龍王得熱，阿耨達龍王獨無熱，是故名為阿耨達，是為二事。復次，天下諸龍王，過阿耨達龍王，餘龍王，諸金翅鳥王，悉入其宮，悉恐怖取食之。若金翅鳥自念言：『欲入阿耨達龍王宮。』適念是，便自無央數災變及其身，過阿耨達龍王，天下餘龍王，皆見是毒熱，阿耨達龍王，獨不見熱，是故名阿耨達，是為三事。以三事故，名為阿耨達龍王。

「東有大流江，下行一江，有五百部河，繞阿耨達龍王，東流入大海。阿耨達龍王南有大江，名和叉，有五百部河，繞阿耨達龍王，流入大南海。阿耨達龍王西有大江，名信陀，有五百部河流，繞阿耨達龍王，入大西海。阿耨達龍王北有大江名斯頭，有五百部河流，繞阿耨達龍王，入北海。冬王山南有國，名維耶離。維耶離北有七黑山，黑山北有七仙人婆羅門在中止，一者名機機榆、二者名施泥梨、三者名欝單、四者名禪、五者名迦蛇、六者名優多羅、七者名波被頭，有山名和曇摩。過七仙人婆羅門北，有山名乾陀摩訶術，中有兩窟，一者名畫、二者名善畫，以七寶作之，金銀琉璃水精赤真珠車𤦲馬瑙，細軟如繻衣。畫善畫窟北，有樹王名善住，有八千樹王，圍繞之。善住王樹下，有象王，名善住，在下止，有八千象，周匝圍繞之。善住王樹北，有浴池名摩那摩，以七寶金銀水精琉璃赤真珠車𤦲馬瑙作塹壘之，邊有八千浴池，周匝圍遶，其水皆涼冷，美軟且清，其底沙皆金，以七寶金銀水精琉璃赤真珠車𤦲馬瑙作七重欄楯，七重交露，七重行樹，周匝圍遶。其池甚妙好，金欄楯者金柱栿銀桄，銀欄楯者銀柱栿金桄，琉璃欄楯者琉璃柱栿水精桄，水精欄楯者水精柱栿琉璃桄，赤真珠欄楯者赤真珠柱栿馬瑙桄，馬瑙欄楯者馬瑙柱栿赤真珠桄，車𤦲欄楯者車𤦲柱栿一切寶桄，金交露者銀垂珞，銀交露者金垂珞，琉璃交露者水精垂珞，水精交露者琉璃垂珞，赤真珠交露者馬瑙垂珞，馬瑙交露者赤真珠垂珞，車𤦲交露者一切寶垂珞，皆以七寶作，甚姝好。金樹者金枝根銀莖葉華實，銀樹者銀枝根金莖葉華實，琉璃樹者琉璃根枝水精莖葉華實，水精樹者水精根枝琉璃莖葉華實，赤真珠樹者赤真珠根枝馬瑙莖葉華實，馬瑙樹者馬瑙根枝赤真珠莖葉華實。車𤦲樹者車𤦲根枝一切寶莖葉華實，以七寶作，皆姝好。摩那摩池周匝四面，以七寶金銀水精琉璃赤真珠車𤦲馬瑙作，金陛銀桄，銀陛金桄，水精陛琉璃桄，琉璃陛水精桄，赤真珠陛馬瑙桄，馬瑙陛赤真珠桄，車𤦲陛一切寶桄，以七寶作，甚姝好。陛上有曲箱蓋，欄楯上有交露，樓觀下有園觀舍宅，有浴池。樹生種種華，種種實，出種種香，中有種種飛鳥，相和悲鳴。摩那摩池中，有青蓮華、黃蓮華、白蓮華、赤蓮華，中有紅色者、金色者、青色者、黃色者、赤色者、白色者、種種雜色者。其華周匝大如車輪，其莖周匝如車轂，其華斷者出其汁如乳，其味如蜜。善住象王，念欲入池中洗浴相娛樂時，即念八千象王。爾時八千象王言：『善住象王已念我等。』即共往至善住象王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東有大流江，下行一江，有五百部河，繞阿耨達龍王，東流入大海。阿耨達龍王南有大江，名和叉，有五百部河，繞阿耨達龍王，流入大南海。阿耨達龍王西有大江，名信陀，有五百部河流，繞阿耨達龍王，入大西海。阿耨達龍王北有大江名斯頭，有五百部河流，繞阿耨達龍王，入北海。冬王山南有國，名維耶離。維耶離北有七黑山，黑山北有七仙人婆羅門在中止，一者名機機榆、二者名施泥梨、三者名欝單、四者名禪、五者名迦蛇、六者名優多羅、七者名波被頭，有山名和曇摩。過七仙人婆羅門北，有山名乾陀摩訶術，中有兩窟，一者名畫、二者名善畫，以七寶作之，金銀琉璃水精赤真珠車𤦲馬瑙，細軟如繻衣。畫善畫窟北，有樹王名善住，有八千樹王，圍繞之。善住王樹下，有象王，名善住，在下止，有八千象，周匝圍繞之。善住王樹北，有浴池名摩那摩，以七寶金銀水精琉璃赤真珠車𤦲馬瑙作塹壘之，邊有八千浴池，周匝圍遶，其水皆涼冷，美軟且清，其底沙皆金，以七寶金銀水精琉璃赤真珠車𤦲馬瑙作七重欄楯，七重交露，七重行樹，周匝圍遶。其池甚妙好，金欄楯者金柱栿銀桄，銀欄楯者銀柱栿金桄，琉璃欄楯者琉璃柱栿水精桄，水精欄楯者水精柱栿琉璃桄，赤真珠欄楯者赤真珠柱栿馬瑙桄，馬瑙欄楯者馬瑙柱栿赤真珠桄，車𤦲欄楯者車𤦲柱栿一切寶桄，金交露者銀垂珞，銀交露者金垂珞，琉璃交露者水精垂珞，水精交露者琉璃垂珞，赤真珠交露者馬瑙垂珞，馬瑙交露者赤真珠垂珞，車𤦲交露者一切寶垂珞，皆以七寶作，甚姝好。金樹者金枝根銀莖葉華實，銀樹者銀枝根金莖葉華實，琉璃樹者琉璃根枝水精莖葉華實，水精樹者水精根枝琉璃莖葉華實，赤真珠樹者赤真珠根枝馬瑙莖葉華實，馬瑙樹者馬瑙根枝赤真珠莖葉華實。車𤦲樹者車𤦲根枝一切寶莖葉華實，以七寶作，皆姝好。摩那摩池周匝四面，以七寶金銀水精琉璃赤真珠車𤦲馬瑙作，金陛銀桄，銀陛金桄，水精陛琉璃桄，琉璃陛水精桄，赤真珠陛馬瑙桄，馬瑙陛赤真珠桄，車𤦲陛一切寶桄，以七寶作，甚姝好。陛上有曲箱蓋，欄楯上有交露，樓觀下有園觀舍宅，有浴池。樹生種種華，種種實，出種種香，中有種種飛鳥，相和悲鳴。摩那摩池中，有青蓮華、黃蓮華、白蓮華、赤蓮華，中有紅色者、金色者、青色者、黃色者、赤色者、白色者、種種雜色者。其華周匝大如車輪，其莖周匝如車轂，其華斷者出其汁如乳，其味如蜜。善住象王，念欲入池中洗浴相娛樂時，即念八千象王。爾時八千象王言：『善住象王已念我等。』即共往至善住象王

所在前住。時，善住象王與八千象王，俱往至摩那摩池。諸象中有為王持蓋者，中有扇者，周匝圍繞。時中有含血名機那，在前歌舞作伎樂。時，善住象王，至摩那摩池中，洗浴作伎樂相娛樂。中有象為王洗鼻口者，中有洗牙齒者，中有洗頭者，中有洗背者，中有洗腹者，中有洗䏶者，中有洗膝者，中有洗足者，中有洗尾者，中有拔華根洗之以與王食者，中有以青蓮華、黃蓮華、赤蓮華、白蓮華，以鼻歷持散象王頭上者。爾時，善住象王，洗浴相娛樂飲食已，便還至善住樹下。其八千象王各各入其池洗浴，作伎樂相娛樂飲食已，便還至善住象王所。爾時，善住象王，與八千象王俱前後圍繞，還至善住樹下。中有為象王持蓋者，中有扇者，在前作妓樂歌舞，至善住樹間。象王從意，臥起行步，其餘八千象，各各亦隨意，在樹間臥起行步，從意所欲。諸八千象樹，中有圍四丈九尺，中有樹圍五丈六尺，中有樹圍六丈三尺，中有樹圍七丈七尺，中有樹圍八丈四尺，中有樹圍九丈一尺，中有樹圍九丈五尺，中有樹圍十丈五尺，中有樹圍十一丈二尺。善住象王樹莖圍十丈九尺，是八千樹枝葉墮落時，風便吹著外。其八千象王大小便時，諸鬼神皆除著外。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所在前住。時，善住象王與八千象王，俱往至摩那摩池。諸象中有為王持蓋者，中有扇者，周匝圍繞。時中有含血名機那，在前歌舞作伎樂。時，善住象王，至摩那摩池中，洗浴作伎樂相娛樂。中有象為王洗鼻口者，中有洗牙齒者，中有洗頭者，中有洗背者，中有洗腹者，中有洗䏶者，中有洗膝者，中有洗足者，中有洗尾者，中有拔華根洗之以與王食者，中有以青蓮華、黃蓮華、赤蓮華、白蓮華，以鼻歷持散象王頭上者。爾時，善住象王，洗浴相娛樂飲食已，便還至善住樹下。其八千象王各各入其池洗浴，作伎樂相娛樂飲食已，便還至善住象王所。爾時，善住象王，與八千象王俱前後圍繞，還至善住樹下。中有為象王持蓋者，中有扇者，在前作妓樂歌舞，至善住樹間。象王從意，臥起行步，其餘八千象，各各亦隨意，在樹間臥起行步，從意所欲。諸八千象樹，中有圍四丈九尺，中有樹圍五丈六尺，中有樹圍六丈三尺，中有樹圍七丈七尺，中有樹圍八丈四尺，中有樹圍九丈一尺，中有樹圍九丈五尺，中有樹圍十丈五尺，中有樹圍十一丈二尺。善住象王樹莖圍十丈九尺，是八千樹枝葉墮落時，風便吹著外。其八千象王大小便時，諸鬼神皆除著外。」

佛言：「比丘！善住象王威神尊巍巍乃如是，畜生含血之類，乃有此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！善住象王威神尊巍巍乃如是，畜生含血之類，乃有此。」

大樓炭經欝單曰品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大樓炭經欝單曰品第二

佛語比丘：「欝單曰天下，周匝廣長各四十萬里。北方天下有種種山無央數，其河兩邊，有種種樹，河水徐行，有種種華，水中叢流，河兩邊有船，彩畫姝好，以四寶金銀琉璃水精作之。北方天下中央有浴池，名欝難陀，廣長四千里，其水涼軟且清，有七重壁，水底沙皆金。難陀浴池，周匝四面有陛，以四寶金銀琉璃水精作之，金陛銀桄，銀陛金桄，琉璃陛水精桄，水精陛琉璃桄。難陀池中，有青蓮華、黃蓮華、白蓮華、赤蓮華，中有紅色者、金色者、青色者、黃色者、赤色者、白色者，周匝根莖若斷者出其汁如乳，其味如蜜，光照四十里，其香亦聞四十里。難陀浴池東，有河名已味；難陀浴池南，有河名修竭；難陀浴池西，有河名大土；難陀浴池北，有流河名善種，是諸河水，皆徐行，中有叢流行華，河兩邊有種種樹，以金銀琉璃水精作河兩邊際。難陀浴池東有園名賢上，有七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍遶，以四寶作之，姝好金銀水精琉璃。賢上園中有香樹生華實，劈者出種種香。有擣香樹生華實，劈者出種種香。有衣被樹，有瓔珞樹，有不息樹。有生花實，若劈者出種種衣被瓔珞，出種種不息。有菓樹器樹音樂樹，生花實，實劈者出種種器，種種果，種種音樂。樹高七里，有高六里五里四里三里二里，最卑者高一里。難陀浴池南，有園觀名與賢，有七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍繞，以四寶作之，中有香樹、擣香樹、衣被樹、瓔珞樹、不息樹、器樹、菓樹，皆有華實，實劈者各各出種種香擣香衣被瓔珞不息器果種種音樂，樹最小者高十里二十里四十里，上至七十里。難陀浴池西，有園觀名羅越，以四寶作，七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍遶，諸所出生高卑，亦如東方園觀。難陀浴池北，有園觀名常有華，亦以四寶金銀水精琉璃作，七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍遶，諸樹所出生高卑，亦如東面園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語比丘：「欝單曰天下，周匝廣長各四十萬里。北方天下有種種山無央數，其河兩邊，有種種樹，河水徐行，有種種華，水中叢流，河兩邊有船，彩畫姝好，以四寶金銀琉璃水精作之。北方天下中央有浴池，名欝難陀，廣長四千里，其水涼軟且清，有七重壁，水底沙皆金。難陀浴池，周匝四面有陛，以四寶金銀琉璃水精作之，金陛銀桄，銀陛金桄，琉璃陛水精桄，水精陛琉璃桄。難陀池中，有青蓮華、黃蓮華、白蓮華、赤蓮華，中有紅色者、金色者、青色者、黃色者、赤色者、白色者，周匝根莖若斷者出其汁如乳，其味如蜜，光照四十里，其香亦聞四十里。難陀浴池東，有河名已味；難陀浴池南，有河名修竭；難陀浴池西，有河名大土；難陀浴池北，有流河名善種，是諸河水，皆徐行，中有叢流行華，河兩邊有種種樹，以金銀琉璃水精作河兩邊際。難陀浴池東有園名賢上，有七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍遶，以四寶作之，姝好金銀水精琉璃。賢上園中有香樹生華實，劈者出種種香。有擣香樹生華實，劈者出種種香。有衣被樹，有瓔珞樹，有不息樹。有生花實，若劈者出種種衣被瓔珞，出種種不息。有菓樹器樹音樂樹，生花實，實劈者出種種器，種種果，種種音樂。樹高七里，有高六里五里四里三里二里，最卑者高一里。難陀浴池南，有園觀名與賢，有七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍繞，以四寶作之，中有香樹、擣香樹、衣被樹、瓔珞樹、不息樹、器樹、菓樹，皆有華實，實劈者各各出種種香擣香衣被瓔珞不息器果種種音樂，樹最小者高十里二十里四十里，上至七十里。難陀浴池西，有園觀名羅越，以四寶作，七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍遶，諸所出生高卑，亦如東方園觀。難陀浴池北，有園觀名常有華，亦以四寶金銀水精琉璃作，七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍遶，諸樹所出生高卑，亦如東面園。

「北方天下有樹，曲合如交露。北方天下人，在下臥起，男女各異處。有淨潔粳米，不耕種自然生，出一切味，欲食者取淨潔粳米炊之。有珠名焰味，著釜下，光出熟飯，四方人來，悉共食之，食未竟亦不盡，無盜賊惡人，無言我妻子，無田作者。飯已，面色潤澤有威神。男子女人，若婬欲意起，相視無所語，男子便在前，女人隨後行，至園觀入中，共相娛樂，二日三日若至七日，各自隨意，罷去不相屬也。女人懷妊七日八日，便生若男若女，便持著四徼道中。若有人從東西南北來者，與指嗽之，出乳飲之，七日已後自以福德即長大，譬如閻浮利人年二十若二十五時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方天下有樹，曲合如交露。北方天下人，在下臥起，男女各異處。有淨潔粳米，不耕種自然生，出一切味，欲食者取淨潔粳米炊之。有珠名焰味，著釜下，光出熟飯，四方人來，悉共食之，食未竟亦不盡，無盜賊惡人，無言我妻子，無田作者。飯已，面色潤澤有威神。男子女人，若婬欲意起，相視無所語，男子便在前，女人隨後行，至園觀入中，共相娛樂，二日三日若至七日，各自隨意，罷去不相屬也。女人懷妊七日八日，便生若男若女，便持著四徼道中。若有人從東西南北來者，與指嗽之，出乳飲之，七日已後自以福德即長大，譬如閻浮利人年二十若二十五時。

「北方天下，周匝四方有水，名阿耨達，後夜起雲，天雨八味水，如人飯食頃，洗浴北方天下淹塵，塵不復起。譬如蘇麻油塗地塵不起，北方天下亦如是，地塵不起。譬如不息工師，若不息工弟子，以種種華，結作不息，左手持之，右手以水洗不息無塵，北方天下如是，地不起塵，常有流水生草樹，常有葉華實，中有草青。譬如孔雀翅色，其香如香香，足蹈上即陷四寸，舉足還復如故。北方天下人，欲至賢上園觀中遊戲相娛樂，即時去乘船至岸邊，脫衣沐浴。相娛樂已，便棄船度河，往至香樹間，取香塗身，至衣被樹間，取衣著，至不息樹間、瓔珞樹間、器樹間、果樹間、音樂樹間，取瓔珞不息著之。取器音樂，便往至賢上園觀。熱時亂風吹掃賢上園觀地，伊蘭風至吹落華，墮地至人膝。時北方天下人，悉入賢上園觀中，遊戲相娛樂，二日三日至七日已後，各自罷去，隨意無所繫屬，亦復至與賢上園觀，羅越常有華園觀亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方天下，周匝四方有水，名阿耨達，後夜起雲，天雨八味水，如人飯食頃，洗浴北方天下淹塵，塵不復起。譬如蘇麻油塗地塵不起，北方天下亦如是，地塵不起。譬如不息工師，若不息工弟子，以種種華，結作不息，左手持之，右手以水洗不息無塵，北方天下如是，地不起塵，常有流水生草樹，常有葉華實，中有草青。譬如孔雀翅色，其香如香香，足蹈上即陷四寸，舉足還復如故。北方天下人，欲至賢上園觀中遊戲相娛樂，即時去乘船至岸邊，脫衣沐浴。相娛樂已，便棄船度河，往至香樹間，取香塗身，至衣被樹間，取衣著，至不息樹間、瓔珞樹間、器樹間、果樹間、音樂樹間，取瓔珞不息著之。取器音樂，便往至賢上園觀。熱時亂風吹掃賢上園觀地，伊蘭風至吹落華，墮地至人膝。時北方天下人，悉入賢上園觀中，遊戲相娛樂，二日三日至七日已後，各自罷去，隨意無所繫屬，亦復至與賢上園觀，羅越常有華園觀亦如是。

「北方天下人，欲食時，取淨粳米炊之，以焰味珠光，炊其下熟飯，東方、西方、南方、北方，若有人來至其所者，皆飯食之，其食亦不盡，至人食已。北方天下人，有樹名象兜，交曲上合如交露，人民在上止宿，男女各異處。北方天下人，通齒髮紺青色長八尺，人民面色同等，長短亦等，女人亦如是。人民行十善事，不復相教作行也，皆壽千歲，無數減者。死後有生忉利天上者、有生焰天上者、有生兜率天上者、有生尼摩羅天上者、有生波羅尼蜜天上者。天上壽盡，下生閻浮利天下人間，即生大豪貴家若婆羅門大長者家。北方天下人，大小便時，辟沒地中，其地清潔無有聚糞臭處。北方天下人，男子女人，死時好為衣被之，莊嚴不啼哭，取著四徼道中。有鳥名欝遮，舉取死人著北方天下外。何以故名欝單曰？欝單曰天下，勝是三天下復最上，是故名欝單曰。欝單曰天下人民，食清淨粳米，無有盜賊，無有惡者。無言我婦、無言我子。顏色甚好有威神，無短命者，死已後生善處。是故名鬱單曰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方天下人，欲食時，取淨粳米炊之，以焰味珠光，炊其下熟飯，東方、西方、南方、北方，若有人來至其所者，皆飯食之，其食亦不盡，至人食已。北方天下人，有樹名象兜，交曲上合如交露，人民在上止宿，男女各異處。北方天下人，通齒髮紺青色長八尺，人民面色同等，長短亦等，女人亦如是。人民行十善事，不復相教作行也，皆壽千歲，無數減者。死後有生忉利天上者、有生焰天上者、有生兜率天上者、有生尼摩羅天上者、有生波羅尼蜜天上者。天上壽盡，下生閻浮利天下人間，即生大豪貴家若婆羅門大長者家。北方天下人，大小便時，辟沒地中，其地清潔無有聚糞臭處。北方天下人，男子女人，死時好為衣被之，莊嚴不啼哭，取著四徼道中。有鳥名欝遮，舉取死人著北方天下外。何以故名欝單曰？欝單曰天下，勝是三天下復最上，是故名欝單曰。欝單曰天下人民，食清淨粳米，無有盜賊，無有惡者。無言我婦、無言我子。顏色甚好有威神，無短命者，死已後生善處。是故名鬱單曰。」

大樓炭經轉輪王品第三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大樓炭經轉輪王品第三之一

佛語比丘：「世間有轉輪王時，自然生七寶、有四德。何等為七？一者金輪寶、二者白象寶、三者紺色馬寶、四者明月珠寶、五者玉女寶、六者藏聖臣寶、七者導道聖臣寶。轉輪王其金輪何類？王以十五日月滿時沐浴，便上高觀上，與婇女共坐，見東方有自然天金輪來，有千輻，皆完具，悉以天金所成，高一丈四尺。王見已，自念言：『我從先聖聞，若王十五日月滿，沐浴上高觀，與婇女俱坐，見東方自然金輪者，即得作轉輪王。』王自念，欲試天金輪。爾時，轉輪王便試天金輪，即便會四部兵，往至天金輪所。整衣服長跪叉手，持右手，指金輪使東飛，金輪即東飛。轉輪王即與四部兵，及家室親屬悉隨之飛，四天王天上諸天，皆亦在金輪前飛行。金輪所至止處，轉輪王便與四部兵家室親屬，皆止宿其中。爾時，東方弗于逮諸王，以金鉢盛滿銀粟，銀鉢盛滿金粟，共往至轉輪王所白言：『天王來大善！東方諸城國界，富樂熾盛安隱，五穀豐熟，人民眾多，珍寶眾多，工巧者饒，明月珠玉琉璃，白象馬牛羊奴婢米穀豐饒，倉庫儲滿。願大王止此，我等承受其教。』轉輪王便告諸王言：『諸賢等各自治國以正法，莫行非法。諸賢等但莫殺生、莫盜竊、莫犯人婦女、莫妄語罵詈惡口兩舌、莫念惡。當慈心為政具奉行，如是者，則為受我教。』爾時，諸小王持國界奉上轉輪王，轉輪王即住案行東方諸國，於其中止頓，無央數歲，相娛樂快樂飯食，得東海內悉屬已便還。南方閻浮利天下王降伏亦如是，復與家室親屬及四部兵，金輪在前飛行。復至西方俱耶尼亦如是，復至北方鬱單曰天下亦如是。四天王上諸天，皆在金輪前飛，金輪所至到處，轉輪王與家室親屬四部兵止頓其中。爾時，北方諸小王以金鉢盛滿銀粟，以銀鉢盛滿金粟，共往至轉輪王所白言：『天王來大善，北方諸城國界，富樂熾盛安隱，五穀豐熟，人民珍寶眾多，工巧者饒，明月珠玉琉璃，象馬牛羊奴婢米穀豐饒，倉庫儲滿。願大王止此，我等承受其教。』轉輪王便告諸小王言：『賢等各自治國以正法，莫行非法。賢等莫殺生、莫盜竊、莫犯人婦女、莫妄語罵詈惡口兩舌、莫念人惡，當念慈心為正見奉行，如是者即為受我教。』爾時，諸小王持國界奉上，轉輪王案行北方諸國，於其中止頓，無央數歲，相娛樂快樂飲食，得北海內悉屬已。便與家室親屬及四部兵，還閻浮利天下。閻浮利天下威神更巍巍，其金輪亦爾，時便量度，東西長四百八十里，南北廣二百八十里。諸天為轉輪王，造起城壁七重，七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍遶，彩畫姝好，皆以七寶，金銀水精琉璃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語比丘：「世間有轉輪王時，自然生七寶、有四德。何等為七？一者金輪寶、二者白象寶、三者紺色馬寶、四者明月珠寶、五者玉女寶、六者藏聖臣寶、七者導道聖臣寶。轉輪王其金輪何類？王以十五日月滿時沐浴，便上高觀上，與婇女共坐，見東方有自然天金輪來，有千輻，皆完具，悉以天金所成，高一丈四尺。王見已，自念言：『我從先聖聞，若王十五日月滿，沐浴上高觀，與婇女俱坐，見東方自然金輪者，即得作轉輪王。』王自念，欲試天金輪。爾時，轉輪王便試天金輪，即便會四部兵，往至天金輪所。整衣服長跪叉手，持右手，指金輪使東飛，金輪即東飛。轉輪王即與四部兵，及家室親屬悉隨之飛，四天王天上諸天，皆亦在金輪前飛行。金輪所至止處，轉輪王便與四部兵家室親屬，皆止宿其中。爾時，東方弗于逮諸王，以金鉢盛滿銀粟，銀鉢盛滿金粟，共往至轉輪王所白言：『天王來大善！東方諸城國界，富樂熾盛安隱，五穀豐熟，人民眾多，珍寶眾多，工巧者饒，明月珠玉琉璃，白象馬牛羊奴婢米穀豐饒，倉庫儲滿。願大王止此，我等承受其教。』轉輪王便告諸王言：『諸賢等各自治國以正法，莫行非法。諸賢等但莫殺生、莫盜竊、莫犯人婦女、莫妄語罵詈惡口兩舌、莫念惡。當慈心為政具奉行，如是者，則為受我教。』爾時，諸小王持國界奉上轉輪王，轉輪王即住案行東方諸國，於其中止頓，無央數歲，相娛樂快樂飯食，得東海內悉屬已便還。南方閻浮利天下王降伏亦如是，復與家室親屬及四部兵，金輪在前飛行。復至西方俱耶尼亦如是，復至北方鬱單曰天下亦如是。四天王上諸天，皆在金輪前飛，金輪所至到處，轉輪王與家室親屬四部兵止頓其中。爾時，北方諸小王以金鉢盛滿銀粟，以銀鉢盛滿金粟，共往至轉輪王所白言：『天王來大善，北方諸城國界，富樂熾盛安隱，五穀豐熟，人民珍寶眾多，工巧者饒，明月珠玉琉璃，象馬牛羊奴婢米穀豐饒，倉庫儲滿。願大王止此，我等承受其教。』轉輪王便告諸小王言：『賢等各自治國以正法，莫行非法。賢等莫殺生、莫盜竊、莫犯人婦女、莫妄語罵詈惡口兩舌、莫念人惡，當念慈心為正見奉行，如是者即為受我教。』爾時，諸小王持國界奉上，轉輪王案行北方諸國，於其中止頓，無央數歲，相娛樂快樂飲食，得北海內悉屬已。便與家室親屬及四部兵，還閻浮利天下。閻浮利天下威神更巍巍，其金輪亦爾，時便量度，東西長四百八十里，南北廣二百八十里。諸天為轉輪王，造起城壁七重，七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍遶，彩畫姝好，皆以七寶，金銀水精琉璃

赤真珠車𤦲馬瑙，金壁銀門，銀壁金門，琉璃壁者水精門，水精壁者琉璃門，赤真珠壁者馬瑙門，馬瑙壁者赤真珠門，車𤦲壁者一切寶門。城周匝四方有門，金欄楯者金柱栿銀桄，銀欄楯者銀柱栿金桄，琉璃欄楯者琉璃柱栿水精桄，水精欄楯者水精柱栿琉璃桄，赤真珠欄楯者赤真珠柱栿馬瑙桄，馬瑙欄楯者馬瑙柱栿赤真珠桄，車𤦲欄楯者車𤦲柱栿一切寶桄。金交露者銀垂珞，銀交露者金垂珞，琉璃交露者水精垂珞，水精交露者琉璃垂珞，赤真珠交露者馬瑙垂珞，馬瑙交露者赤真珠垂珞，車𤦲交露者一切寶垂珞。復以七寶作樹甚姝好，金樹者金根枝銀莖葉花實，銀樹者銀根枝金莖葉花實，琉璃樹者琉璃根枝水精莖葉花實，水精樹者水精根枝琉璃莖葉花實，赤真珠樹者赤真珠根枝馬瑙莖葉花實，馬瑙樹者馬瑙根枝赤真珠莖葉花實，車𤦲樹者車𤦲根枝一切寶莖葉花實。門上有曲箱蓋交露，有樓觀邊有園觀舍宅。浴池中有種種樹種種葉種種華種種實，出種種香，種種飛鳥相和而鳴。作城已威神巍巍，金輪便止，城中度量，東西八十里，南北四十里。爾時，諸天為轉輪王，以七寶作宮殿壁七重、欄楯七重、七寶交露七重、七寶行樹七重，周匝圍遶。七重門上有曲箱蓋交露有樓觀，下有園觀浴池，種種樹種種葉種種華實，種種飛鳥，相和悲鳴。造起轉輪王宮殿已，金輪便立宮門前虛空中。爾時，轉輪王甚歡喜踊躍言：『已為我自然金輪寶，今我以為作轉輪王。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 赤真珠車𤦲馬瑙，金壁銀門，銀壁金門，琉璃壁者水精門，水精壁者琉璃門，赤真珠壁者馬瑙門，馬瑙壁者赤真珠門，車𤦲壁者一切寶門。城周匝四方有門，金欄楯者金柱栿銀桄，銀欄楯者銀柱栿金桄，琉璃欄楯者琉璃柱栿水精桄，水精欄楯者水精柱栿琉璃桄，赤真珠欄楯者赤真珠柱栿馬瑙桄，馬瑙欄楯者馬瑙柱栿赤真珠桄，車𤦲欄楯者車𤦲柱栿一切寶桄。金交露者銀垂珞，銀交露者金垂珞，琉璃交露者水精垂珞，水精交露者琉璃垂珞，赤真珠交露者馬瑙垂珞，馬瑙交露者赤真珠垂珞，車𤦲交露者一切寶垂珞。復以七寶作樹甚姝好，金樹者金根枝銀莖葉花實，銀樹者銀根枝金莖葉花實，琉璃樹者琉璃根枝水精莖葉花實，水精樹者水精根枝琉璃莖葉花實，赤真珠樹者赤真珠根枝馬瑙莖葉花實，馬瑙樹者馬瑙根枝赤真珠莖葉花實，車𤦲樹者車𤦲根枝一切寶莖葉花實。門上有曲箱蓋交露，有樓觀邊有園觀舍宅。浴池中有種種樹種種葉種種華種種實，出種種香，種種飛鳥相和而鳴。作城已威神巍巍，金輪便止，城中度量，東西八十里，南北四十里。爾時，諸天為轉輪王，以七寶作宮殿壁七重、欄楯七重、七寶交露七重、七寶行樹七重，周匝圍遶。七重門上有曲箱蓋交露有樓觀，下有園觀浴池，種種樹種種葉種種華實，種種飛鳥，相和悲鳴。造起轉輪王宮殿已，金輪便立宮門前虛空中。爾時，轉輪王甚歡喜踊躍言：『已為我自然金輪寶，今我以為作轉輪王。』」

佛言：「轉輪王有自然金輪寶，如是轉輪王有白象寶何類？轉輪王明旦與諸臣共會參議。時，即自然有白象在前現，皆白身體完具，能飛行。端正頭赤，有六牙，上麤下細，牙如畫間金色。轉輪王見已念言：『此象若可調者，便當為賢善。』則與調象師使調適，一反調，便調善，最如調善畜。爾時，轉輪王欲試白象寶，便使會四部兵，被白象莊嚴已，騎白象，日出便出宮門，飛行繞四海內，即時還宮，坐相娛樂。爾時，轉輪王甚大歡喜踊躍言：『已為我自然白象寶，今我已作轉輪王。』轉輪王白象寶如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「轉輪王有自然金輪寶，如是轉輪王有白象寶何類？轉輪王明旦與諸臣共會參議。時，即自然有白象在前現，皆白身體完具，能飛行。端正頭赤，有六牙，上麤下細，牙如畫間金色。轉輪王見已念言：『此象若可調者，便當為賢善。』則與調象師使調適，一反調，便調善，最如調善畜。爾時，轉輪王欲試白象寶，便使會四部兵，被白象莊嚴已，騎白象，日出便出宮門，飛行繞四海內，即時還宮，坐相娛樂。爾時，轉輪王甚大歡喜踊躍言：『已為我自然白象寶，今我已作轉輪王。』轉輪王白象寶如是。

「轉輪王有紺色馬寶，何等類？轉輪王明旦與左右共參議，時見有自然紺色馬在前，其馬身青毛衣滑澤頭黑。轉輪王自念言：『若調此馬者，便當即好。』與調馬師使調，即時調好，最如賢善馬。爾時，轉輪王欲試紺色馬寶，即使會四部兵，被已騎馬未出宮門，即與四部兵飛行繞四海內，即日還宮，坐相娛樂，甚大歡喜踊躍言：『已為我自然紺色馬寶，今我已為，作轉輪王。』有紺色馬寶如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉輪王有紺色馬寶，何等類？轉輪王明旦與左右共參議，時見有自然紺色馬在前，其馬身青毛衣滑澤頭黑。轉輪王自念言：『若調此馬者，便當即好。』與調馬師使調，即時調好，最如賢善馬。爾時，轉輪王欲試紺色馬寶，即使會四部兵，被已騎馬未出宮門，即與四部兵飛行繞四海內，即日還宮，坐相娛樂，甚大歡喜踊躍言：『已為我自然紺色馬寶，今我已為，作轉輪王。』有紺色馬寶如是。

「轉輪王有明月珠寶者，何等類？轉輪王明旦與諸臣共坐參議，時見有自然明月珠寶在前。其珠青琉璃色，八方滑澤，好清潔有光明照燿。轉輪王見已自念言：『如此珠照我後宮中者為姝好。』爾時，轉輪王欲試明月珠寶，便使會四部兵，持珠著幢頭，夜從宮門出，與四部兵。爾時，明月珠寶光照，諸長者婆羅門家起作，使奴婢販賣市井，謂為日出。其珠照四部兵明出宮四十里，飛行繞四海內，即夜還宮坐，甚大歡喜踊躍言：『已為我自然明月珠寶今已作轉輪王。』轉輪王有明月珠寶如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉輪王有明月珠寶者，何等類？轉輪王明旦與諸臣共坐參議，時見有自然明月珠寶在前。其珠青琉璃色，八方滑澤，好清潔有光明照燿。轉輪王見已自念言：『如此珠照我後宮中者為姝好。』爾時，轉輪王欲試明月珠寶，便使會四部兵，持珠著幢頭，夜從宮門出，與四部兵。爾時，明月珠寶光照，諸長者婆羅門家起作，使奴婢販賣市井，謂為日出。其珠照四部兵明出宮四十里，飛行繞四海內，即夜還宮坐，甚大歡喜踊躍言：『已為我自然明月珠寶今已作轉輪王。』轉輪王有明月珠寶如是。