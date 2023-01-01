大樓炭經
西晉 法立共法炬譯6卷CBETA T0023大于一万字 8 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
大樓炭經卷第一
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西晉沙門法立共法炬譯
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閻浮利品第一
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聞如是：
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一時，佛遊於舍衛祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時，眾比丘飯已後，會於講堂上，坐共議言：「可恠未曾有，是天地云何破壞？云何成就？」
一時，佛遊於舍衛祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時，眾比丘飯已後，會於講堂上，坐共議言：「可恠未曾有，是天地云何破壞？云何成就？」
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佛徹聽遙聞，諸比丘飯已後，於講堂共坐議此事。佛即起到講堂坐，問諸比丘：「向者會議此何等？」
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諸比丘白佛言：「飯已後，於講堂上共議：『可恠未曾有，是天地云何破壞？云何成就？』但共議是事耳。」
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佛告諸比丘：「欲從如來聞知是天地成敗時不？」
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諸比丘白佛言：「唯天中天，今正是時。應為諸比丘說，知天地成敗時。比丘從佛聞，即當持之。」
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佛告諸比丘：「諦聽，善思念之，今為汝說。」
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諸比丘言：「唯然，世尊！願欲聞知。」
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佛言：「諸比丘！如一日月，旋照四天下時，爾所四千天下世界，有千日月、有千須彌山王、有四千天下、四千大海水、四千大龍宮、四千大金翅鳥、四千惡道、四千大惡道、七千種種大樹、八千種種大山、萬種種大泥梨，是名為一小千世界。如一千小世界，爾所小千千世界，是名為中千世界。如一中千世界，爾所中千千世界，是名為三千世界；悉燒成敗，是為一佛剎。」
佛言：「諸比丘！如一日月，旋照四天下時，爾所四千天下世界，有千日月、有千須彌山王、有四千天下、四千大海水、四千大龍宮、四千大金翅鳥、四千惡道、四千大惡道、七千種種大樹、八千種種大山、萬種種大泥梨，是名為一小千世界。如一千小世界，爾所小千千世界，是名為中千世界。如一中千世界，爾所中千千世界，是名為三千世界；悉燒成敗，是為一佛剎。」
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佛言：「比丘！是地深六百八十萬由旬，其邊無限。其地立水上，其水深四百六十萬由旬，其邊際無有限礙。大風持水，其風深二百三十萬由旬，其邊際無限。比丘！其大海深八百四十萬由旬，其邊際無崖底。比丘！須彌山王入大海水，深八萬四千由旬、高亦八萬四千由旬，下狹上稍稍廣，上正平。種種合四類在上止，悉滿無空缺處。諸大尊神亦在上止，諸尊復尊大神，悉在上居止。忉利天宮，在須彌山上；過忉利天，上有焰天；過焰天，有兜率天；上過兜率天，有尼摩羅天；過尼摩羅天，上有波羅尼蜜和耶越致天；過是，上有梵迦夷天；過是天，上有魔天。其宮廣長二十四萬里，宮壁七重，欄楯七重，刀分七重，行樹七重。周匝皆以七寶，畫妙好，金銀水精琉璃馬瑙赤真珠車𤦲，金壁銀門，銀壁金門，琉璃壁水精門，水精壁琉璃門，赤真珠壁馬瑙門，馬瑙壁赤真珠門，車𤦲壁一切眾寶門，采畫妙好，皆以七寶作之。金欄楯金柱栿銀桄，銀欄楯銀柱栿金桄，琉璃欄楯琉璃柱栿，水精欄楯水精柱栿琉璃桄，赤真珠欄楯赤真珠柱栿馬瑙桄，馬瑙欄楯馬瑙柱栿赤真珠桄，車𤦲欄楯車𤦲柱栿，一切妙寶作之。金刀分者銀垂，銀刀分者金垂，琉璃刀分者水精垂，水精刀分者琉璃垂，赤真珠刀分者馬瑙垂，馬瑙刀分者赤真珠垂，車𤦲刀分者一切寶垂。金樹金根金莖，銀枝葉花實，銀樹銀根銀莖，金枝葉華實，琉璃樹琉璃根莖，水精枝葉華實，水精樹水精根莖，琉璃枝葉華實，赤真珠樹赤真珠根，馬瑙莖枝葉華實，馬瑙樹馬瑙根莖，赤真珠枝葉華實，車𤦲樹車𤦲根莖，一切寶枝葉華實。彩畫姝好，皆以七寶，金銀、琉璃、水精、赤真珠、車𤦲馬瑙。其門上有曲箱蓋，欄楯上有交露，樓觀下有園觀舍宅。浴池生華，種種樹，種種葉，種種華，種種實，出種種香，種種飛鳥，各各悲鳴。
佛言：「比丘！是地深六百八十萬由旬，其邊無限。其地立水上，其水深四百六十萬由旬，其邊際無有限礙。大風持水，其風深二百三十萬由旬，其邊際無限。比丘！其大海深八百四十萬由旬，其邊際無崖底。比丘！須彌山王入大海水，深八萬四千由旬、高亦八萬四千由旬，下狹上稍稍廣，上正平。種種合四類在上止，悉滿無空缺處。諸大尊神亦在上止，諸尊復尊大神，悉在上居止。忉利天宮，在須彌山上；過忉利天，上有焰天；過焰天，有兜率天；上過兜率天，有尼摩羅天；過尼摩羅天，上有波羅尼蜜和耶越致天；過是，上有梵迦夷天；過是天，上有魔天。其宮廣長二十四萬里，宮壁七重，欄楯七重，刀分七重，行樹七重。周匝皆以七寶，畫妙好，金銀水精琉璃馬瑙赤真珠車𤦲，金壁銀門，銀壁金門，琉璃壁水精門，水精壁琉璃門，赤真珠壁馬瑙門，馬瑙壁赤真珠門，車𤦲壁一切眾寶門，采畫妙好，皆以七寶作之。金欄楯金柱栿銀桄，銀欄楯銀柱栿金桄，琉璃欄楯琉璃柱栿，水精欄楯水精柱栿琉璃桄，赤真珠欄楯赤真珠柱栿馬瑙桄，馬瑙欄楯馬瑙柱栿赤真珠桄，車𤦲欄楯車𤦲柱栿，一切妙寶作之。金刀分者銀垂，銀刀分者金垂，琉璃刀分者水精垂，水精刀分者琉璃垂，赤真珠刀分者馬瑙垂，馬瑙刀分者赤真珠垂，車𤦲刀分者一切寶垂。金樹金根金莖，銀枝葉花實，銀樹銀根銀莖，金枝葉華實，琉璃樹琉璃根莖，水精枝葉華實，水精樹水精根莖，琉璃枝葉華實，赤真珠樹赤真珠根，馬瑙莖枝葉華實，馬瑙樹馬瑙根莖，赤真珠枝葉華實，車𤦲樹車𤦲根莖，一切寶枝葉華實。彩畫姝好，皆以七寶，金銀、琉璃、水精、赤真珠、車𤦲馬瑙。其門上有曲箱蓋，欄楯上有交露，樓觀下有園觀舍宅。浴池生華，種種樹，種種葉，種種華，種種實，出種種香，種種飛鳥，各各悲鳴。
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「過魔天，上有梵迦夷天；過梵迦夷天，上有阿衛貨天；過是上有首皮斤天；過是有比呼破天；過是已有無人想天；過是已有阿和天；過是已有答和天；過是已有名須達稱天；過是已有須陀尸天；過是已有阿迦尼吒天；過是已有天，名阿竭禪天；過是已有天，名識知；過是已有天，名阿因；過是已有天，名無有思想亦不無想，乃至其上有人，生老病死，往還不復過其上數。」
「過魔天，上有梵迦夷天；過梵迦夷天，上有阿衛貨天；過是上有首皮斤天；過是有比呼破天；過是已有無人想天；過是已有阿和天；過是已有答和天；過是已有名須達稱天；過是已有須陀尸天；過是已有阿迦尼吒天；過是已有天，名阿竭禪天；過是已有天，名識知；過是已有天，名阿因；過是已有天，名無有思想亦不無想，乃至其上有人，生老病死，往還不復過其上數。」
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佛言：「比丘！須彌山王以四寶作城，琉璃水精金銀；須彌山王北有天下，名欝單曰，廣長各四十萬里，正方；須彌山王東有天下，名弗于逮，廣長各三十六萬里，周匝正圓；須彌山王西有天下，名俱耶尼，廣長各三十二萬里，如半月形；須彌山王南有天下，名閻浮利，廣長各二十八萬里，北廣南狹。須彌山王北脇天金照北方天下；須彌山王東脇天銀照東方天下；須彌山王西脇天水精照西方天下；須彌山王南脇天琉璃照南方天下。北方天下有樹名銀莖，圍二百八十里高四千里，枝葉分布二千里；東方天下有大樹名條莖，圍二百八十里高四千里，枝葉分布二千里；俱耶尼天下有樹名斤莖，圍二百八十里高四千里，枝葉分布二千里，其樹上有石牛，高四十里；閻浮利天下，有大樹名閻，高四千里，莖圍二百八十里，枝葉分布二千里。金翅鳥王及龍有樹名駒利睒，高四千里，莖圍二百八十里，枝葉分布二千里；阿須倫有大樹名善晝過度，高四千里莖圍二百八十里，枝葉分布二千里；忉利天有樹名度晝，高四千里莖圍二百八十里，枝葉分布二千里；大海北有大樹名閻，高四千里莖圍二百八十里，枝葉分布二千里。北方地空中有叢樹名菴，廣長各二千里；復有叢樹名閻破，廣長各二千里；復有叢樹名多，廣長各二千里；復有叢樹名那多，廣長各二千里；復有叢樹名男，廣長各二千里；復有叢樹名女，廣長各二千里；復有叢樹名小兒，廣長各二千里；復有叢樹名柏，廣長各二千里；復有叢樹名栴檀，廣長各二千里；復有叢樹名佉鉢，廣長各二千里；復有叢樹名般奈，廣長各二千里；復有叢樹名比羅，廣長各二千里；復有叢樹名大利，廣長各二千里；復有叢樹名㮈，廣長各二千里；復有叢樹名安石榴，廣長各二千里；復有叢樹名抄羅，廣長各二千里；復有叢樹名陂，廣長各二千里；復有叢樹名陂隆，廣長各二千里；復有叢樹名阿摩勒，廣長各二千里；復有叢樹名呵黎勒，廣長各二千里；復有叢樹名毘醯勒，廣長各二千里；復有叢樹名葦，廣長各二千里；復有叢樹名竹，廣長各二千里；復有叢樹名拖羅，廣長各二千里；復有叢樹名合羅，廣長各二千里；復有叢樹名瓜，廣長各二千里；復有叢樹名大瓜，廣長各二千里；復有叢樹名脫華，廣長各二千里；復有叢樹名浴陂，廣長各二千里；復有叢樹名須女華，廣長各二千里；復有叢樹名皮羅，廣長各二千里；復有叢樹名和師，廣長各二千里；復有叢樹名茄夷，廣長各二千里；復有叢樹名投鮮，廣長各二千里；復有叢樹名蒲萄，廣長各二千里。過是空地，其空地中，復有優鉢華池二千里，紅蓮華池二千里
佛言：「比丘！須彌山王以四寶作城，琉璃水精金銀；須彌山王北有天下，名欝單曰，廣長各四十萬里，正方；須彌山王東有天下，名弗于逮，廣長各三十六萬里，周匝正圓；須彌山王西有天下，名俱耶尼，廣長各三十二萬里，如半月形；須彌山王南有天下，名閻浮利，廣長各二十八萬里，北廣南狹。須彌山王北脇天金照北方天下；須彌山王東脇天銀照東方天下；須彌山王西脇天水精照西方天下；須彌山王南脇天琉璃照南方天下。北方天下有樹名銀莖，圍二百八十里高四千里，枝葉分布二千里；東方天下有大樹名條莖，圍二百八十里高四千里，枝葉分布二千里；俱耶尼天下有樹名斤莖，圍二百八十里高四千里，枝葉分布二千里，其樹上有石牛，高四十里；閻浮利天下，有大樹名閻，高四千里，莖圍二百八十里，枝葉分布二千里。金翅鳥王及龍有樹名駒利睒，高四千里，莖圍二百八十里，枝葉分布二千里；阿須倫有大樹名善晝過度，高四千里莖圍二百八十里，枝葉分布二千里；忉利天有樹名度晝，高四千里莖圍二百八十里，枝葉分布二千里；大海北有大樹名閻，高四千里莖圍二百八十里，枝葉分布二千里。北方地空中有叢樹名菴，廣長各二千里；復有叢樹名閻破，廣長各二千里；復有叢樹名多，廣長各二千里；復有叢樹名那多，廣長各二千里；復有叢樹名男，廣長各二千里；復有叢樹名女，廣長各二千里；復有叢樹名小兒，廣長各二千里；復有叢樹名柏，廣長各二千里；復有叢樹名栴檀，廣長各二千里；復有叢樹名佉鉢，廣長各二千里；復有叢樹名般奈，廣長各二千里；復有叢樹名比羅，廣長各二千里；復有叢樹名大利，廣長各二千里；復有叢樹名㮈，廣長各二千里；復有叢樹名安石榴，廣長各二千里；復有叢樹名抄羅，廣長各二千里；復有叢樹名陂，廣長各二千里；復有叢樹名陂隆，廣長各二千里；復有叢樹名阿摩勒，廣長各二千里；復有叢樹名呵黎勒，廣長各二千里；復有叢樹名毘醯勒，廣長各二千里；復有叢樹名葦，廣長各二千里；復有叢樹名竹，廣長各二千里；復有叢樹名拖羅，廣長各二千里；復有叢樹名合羅，廣長各二千里；復有叢樹名瓜，廣長各二千里；復有叢樹名大瓜，廣長各二千里；復有叢樹名脫華，廣長各二千里；復有叢樹名浴陂，廣長各二千里；復有叢樹名須女華，廣長各二千里；復有叢樹名皮羅，廣長各二千里；復有叢樹名和師，廣長各二千里；復有叢樹名茄夷，廣長各二千里；復有叢樹名投鮮，廣長各二千里；復有叢樹名蒲萄，廣長各二千里。過是空地，其空地中，復有優鉢華池二千里，紅蓮華池二千里
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，白蓮華池二千里，黃蓮華池二千里，毒蛇池二千里。過是已地空，其空中有海欝禪，從東西流入大海，其欝禪海中，見轉輪王亦知天下，有轉輪王見遊行時跡，欝禪北有山名欝單茄。」
，白蓮華池二千里，黃蓮華池二千里，毒蛇池二千里。過是已地空，其空中有海欝禪，從東西流入大海，其欝禪海中，見轉輪王亦知天下，有轉輪王見遊行時跡，欝禪北有山名欝單茄。」
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佛語比丘：「其山甚樂，姝好樹木生葉，華實甚香，畜獸鳥無所不有，無與等者也。」
佛語比丘：「其山甚樂，姝好樹木生葉，華實甚香，畜獸鳥無所不有，無與等者也。」
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佛言：「比丘！其欝單茄山甚樂，姝好巍巍，欝單茄山，有山名須桓那，其山有八萬窟，中有八萬象，皆在中止，其象七日一食，有六牙上廣下狹，牙齒間悉金填。過須那鉢山，次有山名冬王，甚高過億，山上高四千里。上有水名阿那達，廣長二千里，其底沙皆金，其水涼冷，軟美且清。以七寶金銀琉璃水精赤真珠車𤦲馬瑙作塹壘，其四面起墻，亦布底，有七重欄楯，七重行樹，周匝圍繞，七寶交露，彩畫姝好。阿耨達龍王水水四面有陛，金陛銀桄，銀陛金桄，琉璃陛水精桄，水精陛琉璃桄，赤真珠陛馬瑙桄，馬瑙陛赤真珠桄，車𤦲陛七寶桄，陛上有曲箱蓋，皆有欄楯，有交露樓觀，其水中有青蓮華，紅蓮華，白蓮華，黃蓮華，華亦有火色者、金色者、青色者、紅色者、赤色者，白色者，周匝大如車輪，其莖大如車轂，若刺其汁出如乳色，其味如蜜。阿耨達龍王宮在其水中，宮名般闍兜。阿耨達龍王在中止。其龍有何等寶？何謂為阿耨達龍？過阿耨達龍，天下餘諸龍王，以三熱見燒，阿耨達龍王，不以三熱見燒；復次，天下諸餘龍王，過阿耨達龍王，餘龍王，熱沙雨身上，燒炙燋革，燋革已燒膚，燒膚已燒筋，燒筋已燒骨，燒骨已燒髓，燒炙甚毒痛，過阿耨達龍王，餘龍王皆見熱，阿耨達龍王獨不熱，是故名為阿耨達，是為第一事。復次，天下，過阿耨達龍王，餘龍王，起婬欲事相向時，熱風來吹其身，燋龍身，即失無顏色得蛇身，便恐不喜。天下諸所龍王，過阿耨達，諸龍王得熱，阿耨達龍王獨無熱，是故名為阿耨達，是為二事。復次，天下諸龍王，過阿耨達龍王，餘龍王，諸金翅鳥王，悉入其宮，悉恐怖取食之。若金翅鳥自念言：『欲入阿耨達龍王宮。』適念是，便自無央數災變及其身，過阿耨達龍王，天下餘龍王，皆見是毒熱，阿耨達龍王，獨不見熱，是故名阿耨達，是為三事。以三事故，名為阿耨達龍王。
佛言：「比丘！其欝單茄山甚樂，姝好巍巍，欝單茄山，有山名須桓那，其山有八萬窟，中有八萬象，皆在中止，其象七日一食，有六牙上廣下狹，牙齒間悉金填。過須那鉢山，次有山名冬王，甚高過億，山上高四千里。上有水名阿那達，廣長二千里，其底沙皆金，其水涼冷，軟美且清。以七寶金銀琉璃水精赤真珠車𤦲馬瑙作塹壘，其四面起墻，亦布底，有七重欄楯，七重行樹，周匝圍繞，七寶交露，彩畫姝好。阿耨達龍王水水四面有陛，金陛銀桄，銀陛金桄，琉璃陛水精桄，水精陛琉璃桄，赤真珠陛馬瑙桄，馬瑙陛赤真珠桄，車𤦲陛七寶桄，陛上有曲箱蓋，皆有欄楯，有交露樓觀，其水中有青蓮華，紅蓮華，白蓮華，黃蓮華，華亦有火色者、金色者、青色者、紅色者、赤色者，白色者，周匝大如車輪，其莖大如車轂，若刺其汁出如乳色，其味如蜜。阿耨達龍王宮在其水中，宮名般闍兜。阿耨達龍王在中止。其龍有何等寶？何謂為阿耨達龍？過阿耨達龍，天下餘諸龍王，以三熱見燒，阿耨達龍王，不以三熱見燒；復次，天下諸餘龍王，過阿耨達龍王，餘龍王，熱沙雨身上，燒炙燋革，燋革已燒膚，燒膚已燒筋，燒筋已燒骨，燒骨已燒髓，燒炙甚毒痛，過阿耨達龍王，餘龍王皆見熱，阿耨達龍王獨不熱，是故名為阿耨達，是為第一事。復次，天下，過阿耨達龍王，餘龍王，起婬欲事相向時，熱風來吹其身，燋龍身，即失無顏色得蛇身，便恐不喜。天下諸所龍王，過阿耨達，諸龍王得熱，阿耨達龍王獨無熱，是故名為阿耨達，是為二事。復次，天下諸龍王，過阿耨達龍王，餘龍王，諸金翅鳥王，悉入其宮，悉恐怖取食之。若金翅鳥自念言：『欲入阿耨達龍王宮。』適念是，便自無央數災變及其身，過阿耨達龍王，天下餘龍王，皆見是毒熱，阿耨達龍王，獨不見熱，是故名阿耨達，是為三事。以三事故，名為阿耨達龍王。
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「東有大流江，下行一江，有五百部河，繞阿耨達龍王，東流入大海。阿耨達龍王南有大江，名和叉，有五百部河，繞阿耨達龍王，流入大南海。阿耨達龍王西有大江，名信陀，有五百部河流，繞阿耨達龍王，入大西海。阿耨達龍王北有大江名斯頭，有五百部河流，繞阿耨達龍王，入北海。冬王山南有國，名維耶離。維耶離北有七黑山，黑山北有七仙人婆羅門在中止，一者名機機榆、二者名施泥梨、三者名欝單、四者名禪、五者名迦蛇、六者名優多羅、七者名波被頭，有山名和曇摩。過七仙人婆羅門北，有山名乾陀摩訶術，中有兩窟，一者名畫、二者名善畫，以七寶作之，金銀琉璃水精赤真珠車𤦲馬瑙，細軟如繻衣。畫善畫窟北，有樹王名善住，有八千樹王，圍繞之。善住王樹下，有象王，名善住，在下止，有八千象，周匝圍繞之。善住王樹北，有浴池名摩那摩，以七寶金銀水精琉璃赤真珠車𤦲馬瑙作塹壘之，邊有八千浴池，周匝圍遶，其水皆涼冷，美軟且清，其底沙皆金，以七寶金銀水精琉璃赤真珠車𤦲馬瑙作七重欄楯，七重交露，七重行樹，周匝圍遶。其池甚妙好，金欄楯者金柱栿銀桄，銀欄楯者銀柱栿金桄，琉璃欄楯者琉璃柱栿水精桄，水精欄楯者水精柱栿琉璃桄，赤真珠欄楯者赤真珠柱栿馬瑙桄，馬瑙欄楯者馬瑙柱栿赤真珠桄，車𤦲欄楯者車𤦲柱栿一切寶桄，金交露者銀垂珞，銀交露者金垂珞，琉璃交露者水精垂珞，水精交露者琉璃垂珞，赤真珠交露者馬瑙垂珞，馬瑙交露者赤真珠垂珞，車𤦲交露者一切寶垂珞，皆以七寶作，甚姝好。金樹者金枝根銀莖葉華實，銀樹者銀枝根金莖葉華實，琉璃樹者琉璃根枝水精莖葉華實，水精樹者水精根枝琉璃莖葉華實，赤真珠樹者赤真珠根枝馬瑙莖葉華實，馬瑙樹者馬瑙根枝赤真珠莖葉華實。車𤦲樹者車𤦲根枝一切寶莖葉華實，以七寶作，皆姝好。摩那摩池周匝四面，以七寶金銀水精琉璃赤真珠車𤦲馬瑙作，金陛銀桄，銀陛金桄，水精陛琉璃桄，琉璃陛水精桄，赤真珠陛馬瑙桄，馬瑙陛赤真珠桄，車𤦲陛一切寶桄，以七寶作，甚姝好。陛上有曲箱蓋，欄楯上有交露，樓觀下有園觀舍宅，有浴池。樹生種種華，種種實，出種種香，中有種種飛鳥，相和悲鳴。摩那摩池中，有青蓮華、黃蓮華、白蓮華、赤蓮華，中有紅色者、金色者、青色者、黃色者、赤色者、白色者、種種雜色者。其華周匝大如車輪，其莖周匝如車轂，其華斷者出其汁如乳，其味如蜜。善住象王，念欲入池中洗浴相娛樂時，即念八千象王。爾時八千象王言：『善住象王已念我等。』即共往至善住象王
「東有大流江，下行一江，有五百部河，繞阿耨達龍王，東流入大海。阿耨達龍王南有大江，名和叉，有五百部河，繞阿耨達龍王，流入大南海。阿耨達龍王西有大江，名信陀，有五百部河流，繞阿耨達龍王，入大西海。阿耨達龍王北有大江名斯頭，有五百部河流，繞阿耨達龍王，入北海。冬王山南有國，名維耶離。維耶離北有七黑山，黑山北有七仙人婆羅門在中止，一者名機機榆、二者名施泥梨、三者名欝單、四者名禪、五者名迦蛇、六者名優多羅、七者名波被頭，有山名和曇摩。過七仙人婆羅門北，有山名乾陀摩訶術，中有兩窟，一者名畫、二者名善畫，以七寶作之，金銀琉璃水精赤真珠車𤦲馬瑙，細軟如繻衣。畫善畫窟北，有樹王名善住，有八千樹王，圍繞之。善住王樹下，有象王，名善住，在下止，有八千象，周匝圍繞之。善住王樹北，有浴池名摩那摩，以七寶金銀水精琉璃赤真珠車𤦲馬瑙作塹壘之，邊有八千浴池，周匝圍遶，其水皆涼冷，美軟且清，其底沙皆金，以七寶金銀水精琉璃赤真珠車𤦲馬瑙作七重欄楯，七重交露，七重行樹，周匝圍遶。其池甚妙好，金欄楯者金柱栿銀桄，銀欄楯者銀柱栿金桄，琉璃欄楯者琉璃柱栿水精桄，水精欄楯者水精柱栿琉璃桄，赤真珠欄楯者赤真珠柱栿馬瑙桄，馬瑙欄楯者馬瑙柱栿赤真珠桄，車𤦲欄楯者車𤦲柱栿一切寶桄，金交露者銀垂珞，銀交露者金垂珞，琉璃交露者水精垂珞，水精交露者琉璃垂珞，赤真珠交露者馬瑙垂珞，馬瑙交露者赤真珠垂珞，車𤦲交露者一切寶垂珞，皆以七寶作，甚姝好。金樹者金枝根銀莖葉華實，銀樹者銀枝根金莖葉華實，琉璃樹者琉璃根枝水精莖葉華實，水精樹者水精根枝琉璃莖葉華實，赤真珠樹者赤真珠根枝馬瑙莖葉華實，馬瑙樹者馬瑙根枝赤真珠莖葉華實。車𤦲樹者車𤦲根枝一切寶莖葉華實，以七寶作，皆姝好。摩那摩池周匝四面，以七寶金銀水精琉璃赤真珠車𤦲馬瑙作，金陛銀桄，銀陛金桄，水精陛琉璃桄，琉璃陛水精桄，赤真珠陛馬瑙桄，馬瑙陛赤真珠桄，車𤦲陛一切寶桄，以七寶作，甚姝好。陛上有曲箱蓋，欄楯上有交露，樓觀下有園觀舍宅，有浴池。樹生種種華，種種實，出種種香，中有種種飛鳥，相和悲鳴。摩那摩池中，有青蓮華、黃蓮華、白蓮華、赤蓮華，中有紅色者、金色者、青色者、黃色者、赤色者、白色者、種種雜色者。其華周匝大如車輪，其莖周匝如車轂，其華斷者出其汁如乳，其味如蜜。善住象王，念欲入池中洗浴相娛樂時，即念八千象王。爾時八千象王言：『善住象王已念我等。』即共往至善住象王
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所在前住。時，善住象王與八千象王，俱往至摩那摩池。諸象中有為王持蓋者，中有扇者，周匝圍繞。時中有含血名機那，在前歌舞作伎樂。時，善住象王，至摩那摩池中，洗浴作伎樂相娛樂。中有象為王洗鼻口者，中有洗牙齒者，中有洗頭者，中有洗背者，中有洗腹者，中有洗䏶者，中有洗膝者，中有洗足者，中有洗尾者，中有拔華根洗之以與王食者，中有以青蓮華、黃蓮華、赤蓮華、白蓮華，以鼻歷持散象王頭上者。爾時，善住象王，洗浴相娛樂飲食已，便還至善住樹下。其八千象王各各入其池洗浴，作伎樂相娛樂飲食已，便還至善住象王所。爾時，善住象王，與八千象王俱前後圍繞，還至善住樹下。中有為象王持蓋者，中有扇者，在前作妓樂歌舞，至善住樹間。象王從意，臥起行步，其餘八千象，各各亦隨意，在樹間臥起行步，從意所欲。諸八千象樹，中有圍四丈九尺，中有樹圍五丈六尺，中有樹圍六丈三尺，中有樹圍七丈七尺，中有樹圍八丈四尺，中有樹圍九丈一尺，中有樹圍九丈五尺，中有樹圍十丈五尺，中有樹圍十一丈二尺。善住象王樹莖圍十丈九尺，是八千樹枝葉墮落時，風便吹著外。其八千象王大小便時，諸鬼神皆除著外。」
所在前住。時，善住象王與八千象王，俱往至摩那摩池。諸象中有為王持蓋者，中有扇者，周匝圍繞。時中有含血名機那，在前歌舞作伎樂。時，善住象王，至摩那摩池中，洗浴作伎樂相娛樂。中有象為王洗鼻口者，中有洗牙齒者，中有洗頭者，中有洗背者，中有洗腹者，中有洗䏶者，中有洗膝者，中有洗足者，中有洗尾者，中有拔華根洗之以與王食者，中有以青蓮華、黃蓮華、赤蓮華、白蓮華，以鼻歷持散象王頭上者。爾時，善住象王，洗浴相娛樂飲食已，便還至善住樹下。其八千象王各各入其池洗浴，作伎樂相娛樂飲食已，便還至善住象王所。爾時，善住象王，與八千象王俱前後圍繞，還至善住樹下。中有為象王持蓋者，中有扇者，在前作妓樂歌舞，至善住樹間。象王從意，臥起行步，其餘八千象，各各亦隨意，在樹間臥起行步，從意所欲。諸八千象樹，中有圍四丈九尺，中有樹圍五丈六尺，中有樹圍六丈三尺，中有樹圍七丈七尺，中有樹圍八丈四尺，中有樹圍九丈一尺，中有樹圍九丈五尺，中有樹圍十丈五尺，中有樹圍十一丈二尺。善住象王樹莖圍十丈九尺，是八千樹枝葉墮落時，風便吹著外。其八千象王大小便時，諸鬼神皆除著外。」
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佛言：「比丘！善住象王威神尊巍巍乃如是，畜生含血之類，乃有此。」
佛言：「比丘！善住象王威神尊巍巍乃如是，畜生含血之類，乃有此。」
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大樓炭經欝單曰品第二
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佛語比丘：「欝單曰天下，周匝廣長各四十萬里。北方天下有種種山無央數，其河兩邊，有種種樹，河水徐行，有種種華，水中叢流，河兩邊有船，彩畫姝好，以四寶金銀琉璃水精作之。北方天下中央有浴池，名欝難陀，廣長四千里，其水涼軟且清，有七重壁，水底沙皆金。難陀浴池，周匝四面有陛，以四寶金銀琉璃水精作之，金陛銀桄，銀陛金桄，琉璃陛水精桄，水精陛琉璃桄。難陀池中，有青蓮華、黃蓮華、白蓮華、赤蓮華，中有紅色者、金色者、青色者、黃色者、赤色者、白色者，周匝根莖若斷者出其汁如乳，其味如蜜，光照四十里，其香亦聞四十里。難陀浴池東，有河名已味；難陀浴池南，有河名修竭；難陀浴池西，有河名大土；難陀浴池北，有流河名善種，是諸河水，皆徐行，中有叢流行華，河兩邊有種種樹，以金銀琉璃水精作河兩邊際。難陀浴池東有園名賢上，有七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍遶，以四寶作之，姝好金銀水精琉璃。賢上園中有香樹生華實，劈者出種種香。有擣香樹生華實，劈者出種種香。有衣被樹，有瓔珞樹，有不息樹。有生花實，若劈者出種種衣被瓔珞，出種種不息。有菓樹器樹音樂樹，生花實，實劈者出種種器，種種果，種種音樂。樹高七里，有高六里五里四里三里二里，最卑者高一里。難陀浴池南，有園觀名與賢，有七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍繞，以四寶作之，中有香樹、擣香樹、衣被樹、瓔珞樹、不息樹、器樹、菓樹，皆有華實，實劈者各各出種種香擣香衣被瓔珞不息器果種種音樂，樹最小者高十里二十里四十里，上至七十里。難陀浴池西，有園觀名羅越，以四寶作，七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍遶，諸所出生高卑，亦如東方園觀。難陀浴池北，有園觀名常有華，亦以四寶金銀水精琉璃作，七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍遶，諸樹所出生高卑，亦如東面園。
佛語比丘：「欝單曰天下，周匝廣長各四十萬里。北方天下有種種山無央數，其河兩邊，有種種樹，河水徐行，有種種華，水中叢流，河兩邊有船，彩畫姝好，以四寶金銀琉璃水精作之。北方天下中央有浴池，名欝難陀，廣長四千里，其水涼軟且清，有七重壁，水底沙皆金。難陀浴池，周匝四面有陛，以四寶金銀琉璃水精作之，金陛銀桄，銀陛金桄，琉璃陛水精桄，水精陛琉璃桄。難陀池中，有青蓮華、黃蓮華、白蓮華、赤蓮華，中有紅色者、金色者、青色者、黃色者、赤色者、白色者，周匝根莖若斷者出其汁如乳，其味如蜜，光照四十里，其香亦聞四十里。難陀浴池東，有河名已味；難陀浴池南，有河名修竭；難陀浴池西，有河名大土；難陀浴池北，有流河名善種，是諸河水，皆徐行，中有叢流行華，河兩邊有種種樹，以金銀琉璃水精作河兩邊際。難陀浴池東有園名賢上，有七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍遶，以四寶作之，姝好金銀水精琉璃。賢上園中有香樹生華實，劈者出種種香。有擣香樹生華實，劈者出種種香。有衣被樹，有瓔珞樹，有不息樹。有生花實，若劈者出種種衣被瓔珞，出種種不息。有菓樹器樹音樂樹，生花實，實劈者出種種器，種種果，種種音樂。樹高七里，有高六里五里四里三里二里，最卑者高一里。難陀浴池南，有園觀名與賢，有七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍繞，以四寶作之，中有香樹、擣香樹、衣被樹、瓔珞樹、不息樹、器樹、菓樹，皆有華實，實劈者各各出種種香擣香衣被瓔珞不息器果種種音樂，樹最小者高十里二十里四十里，上至七十里。難陀浴池西，有園觀名羅越，以四寶作，七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍遶，諸所出生高卑，亦如東方園觀。難陀浴池北，有園觀名常有華，亦以四寶金銀水精琉璃作，七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍遶，諸樹所出生高卑，亦如東面園。
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「北方天下有樹，曲合如交露。北方天下人，在下臥起，男女各異處。有淨潔粳米，不耕種自然生，出一切味，欲食者取淨潔粳米炊之。有珠名焰味，著釜下，光出熟飯，四方人來，悉共食之，食未竟亦不盡，無盜賊惡人，無言我妻子，無田作者。飯已，面色潤澤有威神。男子女人，若婬欲意起，相視無所語，男子便在前，女人隨後行，至園觀入中，共相娛樂，二日三日若至七日，各自隨意，罷去不相屬也。女人懷妊七日八日，便生若男若女，便持著四徼道中。若有人從東西南北來者，與指嗽之，出乳飲之，七日已後自以福德即長大，譬如閻浮利人年二十若二十五時。
「北方天下有樹，曲合如交露。北方天下人，在下臥起，男女各異處。有淨潔粳米，不耕種自然生，出一切味，欲食者取淨潔粳米炊之。有珠名焰味，著釜下，光出熟飯，四方人來，悉共食之，食未竟亦不盡，無盜賊惡人，無言我妻子，無田作者。飯已，面色潤澤有威神。男子女人，若婬欲意起，相視無所語，男子便在前，女人隨後行，至園觀入中，共相娛樂，二日三日若至七日，各自隨意，罷去不相屬也。女人懷妊七日八日，便生若男若女，便持著四徼道中。若有人從東西南北來者，與指嗽之，出乳飲之，七日已後自以福德即長大，譬如閻浮利人年二十若二十五時。
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「北方天下，周匝四方有水，名阿耨達，後夜起雲，天雨八味水，如人飯食頃，洗浴北方天下淹塵，塵不復起。譬如蘇麻油塗地塵不起，北方天下亦如是，地塵不起。譬如不息工師，若不息工弟子，以種種華，結作不息，左手持之，右手以水洗不息無塵，北方天下如是，地不起塵，常有流水生草樹，常有葉華實，中有草青。譬如孔雀翅色，其香如香香，足蹈上即陷四寸，舉足還復如故。北方天下人，欲至賢上園觀中遊戲相娛樂，即時去乘船至岸邊，脫衣沐浴。相娛樂已，便棄船度河，往至香樹間，取香塗身，至衣被樹間，取衣著，至不息樹間、瓔珞樹間、器樹間、果樹間、音樂樹間，取瓔珞不息著之。取器音樂，便往至賢上園觀。熱時亂風吹掃賢上園觀地，伊蘭風至吹落華，墮地至人膝。時北方天下人，悉入賢上園觀中，遊戲相娛樂，二日三日至七日已後，各自罷去，隨意無所繫屬，亦復至與賢上園觀，羅越常有華園觀亦如是。
「北方天下，周匝四方有水，名阿耨達，後夜起雲，天雨八味水，如人飯食頃，洗浴北方天下淹塵，塵不復起。譬如蘇麻油塗地塵不起，北方天下亦如是，地塵不起。譬如不息工師，若不息工弟子，以種種華，結作不息，左手持之，右手以水洗不息無塵，北方天下如是，地不起塵，常有流水生草樹，常有葉華實，中有草青。譬如孔雀翅色，其香如香香，足蹈上即陷四寸，舉足還復如故。北方天下人，欲至賢上園觀中遊戲相娛樂，即時去乘船至岸邊，脫衣沐浴。相娛樂已，便棄船度河，往至香樹間，取香塗身，至衣被樹間，取衣著，至不息樹間、瓔珞樹間、器樹間、果樹間、音樂樹間，取瓔珞不息著之。取器音樂，便往至賢上園觀。熱時亂風吹掃賢上園觀地，伊蘭風至吹落華，墮地至人膝。時北方天下人，悉入賢上園觀中，遊戲相娛樂，二日三日至七日已後，各自罷去，隨意無所繫屬，亦復至與賢上園觀，羅越常有華園觀亦如是。
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「北方天下人，欲食時，取淨粳米炊之，以焰味珠光，炊其下熟飯，東方、西方、南方、北方，若有人來至其所者，皆飯食之，其食亦不盡，至人食已。北方天下人，有樹名象兜，交曲上合如交露，人民在上止宿，男女各異處。北方天下人，通齒髮紺青色長八尺，人民面色同等，長短亦等，女人亦如是。人民行十善事，不復相教作行也，皆壽千歲，無數減者。死後有生忉利天上者、有生焰天上者、有生兜率天上者、有生尼摩羅天上者、有生波羅尼蜜天上者。天上壽盡，下生閻浮利天下人間，即生大豪貴家若婆羅門大長者家。北方天下人，大小便時，辟沒地中，其地清潔無有聚糞臭處。北方天下人，男子女人，死時好為衣被之，莊嚴不啼哭，取著四徼道中。有鳥名欝遮，舉取死人著北方天下外。何以故名欝單曰？欝單曰天下，勝是三天下復最上，是故名欝單曰。欝單曰天下人民，食清淨粳米，無有盜賊，無有惡者。無言我婦、無言我子。顏色甚好有威神，無短命者，死已後生善處。是故名鬱單曰。」
「北方天下人，欲食時，取淨粳米炊之，以焰味珠光，炊其下熟飯，東方、西方、南方、北方，若有人來至其所者，皆飯食之，其食亦不盡，至人食已。北方天下人，有樹名象兜，交曲上合如交露，人民在上止宿，男女各異處。北方天下人，通齒髮紺青色長八尺，人民面色同等，長短亦等，女人亦如是。人民行十善事，不復相教作行也，皆壽千歲，無數減者。死後有生忉利天上者、有生焰天上者、有生兜率天上者、有生尼摩羅天上者、有生波羅尼蜜天上者。天上壽盡，下生閻浮利天下人間，即生大豪貴家若婆羅門大長者家。北方天下人，大小便時，辟沒地中，其地清潔無有聚糞臭處。北方天下人，男子女人，死時好為衣被之，莊嚴不啼哭，取著四徼道中。有鳥名欝遮，舉取死人著北方天下外。何以故名欝單曰？欝單曰天下，勝是三天下復最上，是故名欝單曰。欝單曰天下人民，食清淨粳米，無有盜賊，無有惡者。無言我婦、無言我子。顏色甚好有威神，無短命者，死已後生善處。是故名鬱單曰。」
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大樓炭經轉輪王品第三之一
大樓炭經轉輪王品第三之一
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佛語比丘：「世間有轉輪王時，自然生七寶、有四德。何等為七？一者金輪寶、二者白象寶、三者紺色馬寶、四者明月珠寶、五者玉女寶、六者藏聖臣寶、七者導道聖臣寶。轉輪王其金輪何類？王以十五日月滿時沐浴，便上高觀上，與婇女共坐，見東方有自然天金輪來，有千輻，皆完具，悉以天金所成，高一丈四尺。王見已，自念言：『我從先聖聞，若王十五日月滿，沐浴上高觀，與婇女俱坐，見東方自然金輪者，即得作轉輪王。』王自念，欲試天金輪。爾時，轉輪王便試天金輪，即便會四部兵，往至天金輪所。整衣服長跪叉手，持右手，指金輪使東飛，金輪即東飛。轉輪王即與四部兵，及家室親屬悉隨之飛，四天王天上諸天，皆亦在金輪前飛行。金輪所至止處，轉輪王便與四部兵家室親屬，皆止宿其中。爾時，東方弗于逮諸王，以金鉢盛滿銀粟，銀鉢盛滿金粟，共往至轉輪王所白言：『天王來大善！東方諸城國界，富樂熾盛安隱，五穀豐熟，人民眾多，珍寶眾多，工巧者饒，明月珠玉琉璃，白象馬牛羊奴婢米穀豐饒，倉庫儲滿。願大王止此，我等承受其教。』轉輪王便告諸王言：『諸賢等各自治國以正法，莫行非法。諸賢等但莫殺生、莫盜竊、莫犯人婦女、莫妄語罵詈惡口兩舌、莫念惡。當慈心為政具奉行，如是者，則為受我教。』爾時，諸小王持國界奉上轉輪王，轉輪王即住案行東方諸國，於其中止頓，無央數歲，相娛樂快樂飯食，得東海內悉屬已便還。南方閻浮利天下王降伏亦如是，復與家室親屬及四部兵，金輪在前飛行。復至西方俱耶尼亦如是，復至北方鬱單曰天下亦如是。四天王上諸天，皆在金輪前飛，金輪所至到處，轉輪王與家室親屬四部兵止頓其中。爾時，北方諸小王以金鉢盛滿銀粟，以銀鉢盛滿金粟，共往至轉輪王所白言：『天王來大善，北方諸城國界，富樂熾盛安隱，五穀豐熟，人民珍寶眾多，工巧者饒，明月珠玉琉璃，象馬牛羊奴婢米穀豐饒，倉庫儲滿。願大王止此，我等承受其教。』轉輪王便告諸小王言：『賢等各自治國以正法，莫行非法。賢等莫殺生、莫盜竊、莫犯人婦女、莫妄語罵詈惡口兩舌、莫念人惡，當念慈心為正見奉行，如是者即為受我教。』爾時，諸小王持國界奉上，轉輪王案行北方諸國，於其中止頓，無央數歲，相娛樂快樂飲食，得北海內悉屬已。便與家室親屬及四部兵，還閻浮利天下。閻浮利天下威神更巍巍，其金輪亦爾，時便量度，東西長四百八十里，南北廣二百八十里。諸天為轉輪王，造起城壁七重，七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍遶，彩畫姝好，皆以七寶，金銀水精琉璃
佛語比丘：「世間有轉輪王時，自然生七寶、有四德。何等為七？一者金輪寶、二者白象寶、三者紺色馬寶、四者明月珠寶、五者玉女寶、六者藏聖臣寶、七者導道聖臣寶。轉輪王其金輪何類？王以十五日月滿時沐浴，便上高觀上，與婇女共坐，見東方有自然天金輪來，有千輻，皆完具，悉以天金所成，高一丈四尺。王見已，自念言：『我從先聖聞，若王十五日月滿，沐浴上高觀，與婇女俱坐，見東方自然金輪者，即得作轉輪王。』王自念，欲試天金輪。爾時，轉輪王便試天金輪，即便會四部兵，往至天金輪所。整衣服長跪叉手，持右手，指金輪使東飛，金輪即東飛。轉輪王即與四部兵，及家室親屬悉隨之飛，四天王天上諸天，皆亦在金輪前飛行。金輪所至止處，轉輪王便與四部兵家室親屬，皆止宿其中。爾時，東方弗于逮諸王，以金鉢盛滿銀粟，銀鉢盛滿金粟，共往至轉輪王所白言：『天王來大善！東方諸城國界，富樂熾盛安隱，五穀豐熟，人民眾多，珍寶眾多，工巧者饒，明月珠玉琉璃，白象馬牛羊奴婢米穀豐饒，倉庫儲滿。願大王止此，我等承受其教。』轉輪王便告諸王言：『諸賢等各自治國以正法，莫行非法。諸賢等但莫殺生、莫盜竊、莫犯人婦女、莫妄語罵詈惡口兩舌、莫念惡。當慈心為政具奉行，如是者，則為受我教。』爾時，諸小王持國界奉上轉輪王，轉輪王即住案行東方諸國，於其中止頓，無央數歲，相娛樂快樂飯食，得東海內悉屬已便還。南方閻浮利天下王降伏亦如是，復與家室親屬及四部兵，金輪在前飛行。復至西方俱耶尼亦如是，復至北方鬱單曰天下亦如是。四天王上諸天，皆在金輪前飛，金輪所至到處，轉輪王與家室親屬四部兵止頓其中。爾時，北方諸小王以金鉢盛滿銀粟，以銀鉢盛滿金粟，共往至轉輪王所白言：『天王來大善，北方諸城國界，富樂熾盛安隱，五穀豐熟，人民珍寶眾多，工巧者饒，明月珠玉琉璃，象馬牛羊奴婢米穀豐饒，倉庫儲滿。願大王止此，我等承受其教。』轉輪王便告諸小王言：『賢等各自治國以正法，莫行非法。賢等莫殺生、莫盜竊、莫犯人婦女、莫妄語罵詈惡口兩舌、莫念人惡，當念慈心為正見奉行，如是者即為受我教。』爾時，諸小王持國界奉上，轉輪王案行北方諸國，於其中止頓，無央數歲，相娛樂快樂飲食，得北海內悉屬已。便與家室親屬及四部兵，還閻浮利天下。閻浮利天下威神更巍巍，其金輪亦爾，時便量度，東西長四百八十里，南北廣二百八十里。諸天為轉輪王，造起城壁七重，七重欄楯、七重交露、七重行樹，周匝圍遶，彩畫姝好，皆以七寶，金銀水精琉璃
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赤真珠車𤦲馬瑙，金壁銀門，銀壁金門，琉璃壁者水精門，水精壁者琉璃門，赤真珠壁者馬瑙門，馬瑙壁者赤真珠門，車𤦲壁者一切寶門。城周匝四方有門，金欄楯者金柱栿銀桄，銀欄楯者銀柱栿金桄，琉璃欄楯者琉璃柱栿水精桄，水精欄楯者水精柱栿琉璃桄，赤真珠欄楯者赤真珠柱栿馬瑙桄，馬瑙欄楯者馬瑙柱栿赤真珠桄，車𤦲欄楯者車𤦲柱栿一切寶桄。金交露者銀垂珞，銀交露者金垂珞，琉璃交露者水精垂珞，水精交露者琉璃垂珞，赤真珠交露者馬瑙垂珞，馬瑙交露者赤真珠垂珞，車𤦲交露者一切寶垂珞。復以七寶作樹甚姝好，金樹者金根枝銀莖葉花實，銀樹者銀根枝金莖葉花實，琉璃樹者琉璃根枝水精莖葉花實，水精樹者水精根枝琉璃莖葉花實，赤真珠樹者赤真珠根枝馬瑙莖葉花實，馬瑙樹者馬瑙根枝赤真珠莖葉花實，車𤦲樹者車𤦲根枝一切寶莖葉花實。門上有曲箱蓋交露，有樓觀邊有園觀舍宅。浴池中有種種樹種種葉種種華種種實，出種種香，種種飛鳥相和而鳴。作城已威神巍巍，金輪便止，城中度量，東西八十里，南北四十里。爾時，諸天為轉輪王，以七寶作宮殿壁七重、欄楯七重、七寶交露七重、七寶行樹七重，周匝圍遶。七重門上有曲箱蓋交露有樓觀，下有園觀浴池，種種樹種種葉種種華實，種種飛鳥，相和悲鳴。造起轉輪王宮殿已，金輪便立宮門前虛空中。爾時，轉輪王甚歡喜踊躍言：『已為我自然金輪寶，今我以為作轉輪王。』」
赤真珠車𤦲馬瑙，金壁銀門，銀壁金門，琉璃壁者水精門，水精壁者琉璃門，赤真珠壁者馬瑙門，馬瑙壁者赤真珠門，車𤦲壁者一切寶門。城周匝四方有門，金欄楯者金柱栿銀桄，銀欄楯者銀柱栿金桄，琉璃欄楯者琉璃柱栿水精桄，水精欄楯者水精柱栿琉璃桄，赤真珠欄楯者赤真珠柱栿馬瑙桄，馬瑙欄楯者馬瑙柱栿赤真珠桄，車𤦲欄楯者車𤦲柱栿一切寶桄。金交露者銀垂珞，銀交露者金垂珞，琉璃交露者水精垂珞，水精交露者琉璃垂珞，赤真珠交露者馬瑙垂珞，馬瑙交露者赤真珠垂珞，車𤦲交露者一切寶垂珞。復以七寶作樹甚姝好，金樹者金根枝銀莖葉花實，銀樹者銀根枝金莖葉花實，琉璃樹者琉璃根枝水精莖葉花實，水精樹者水精根枝琉璃莖葉花實，赤真珠樹者赤真珠根枝馬瑙莖葉花實，馬瑙樹者馬瑙根枝赤真珠莖葉花實，車𤦲樹者車𤦲根枝一切寶莖葉花實。門上有曲箱蓋交露，有樓觀邊有園觀舍宅。浴池中有種種樹種種葉種種華種種實，出種種香，種種飛鳥相和而鳴。作城已威神巍巍，金輪便止，城中度量，東西八十里，南北四十里。爾時，諸天為轉輪王，以七寶作宮殿壁七重、欄楯七重、七寶交露七重、七寶行樹七重，周匝圍遶。七重門上有曲箱蓋交露有樓觀，下有園觀浴池，種種樹種種葉種種華實，種種飛鳥，相和悲鳴。造起轉輪王宮殿已，金輪便立宮門前虛空中。爾時，轉輪王甚歡喜踊躍言：『已為我自然金輪寶，今我以為作轉輪王。』」
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佛言：「轉輪王有自然金輪寶，如是轉輪王有白象寶何類？轉輪王明旦與諸臣共會參議。時，即自然有白象在前現，皆白身體完具，能飛行。端正頭赤，有六牙，上麤下細，牙如畫間金色。轉輪王見已念言：『此象若可調者，便當為賢善。』則與調象師使調適，一反調，便調善，最如調善畜。爾時，轉輪王欲試白象寶，便使會四部兵，被白象莊嚴已，騎白象，日出便出宮門，飛行繞四海內，即時還宮，坐相娛樂。爾時，轉輪王甚大歡喜踊躍言：『已為我自然白象寶，今我已作轉輪王。』轉輪王白象寶如是。
佛言：「轉輪王有自然金輪寶，如是轉輪王有白象寶何類？轉輪王明旦與諸臣共會參議。時，即自然有白象在前現，皆白身體完具，能飛行。端正頭赤，有六牙，上麤下細，牙如畫間金色。轉輪王見已念言：『此象若可調者，便當為賢善。』則與調象師使調適，一反調，便調善，最如調善畜。爾時，轉輪王欲試白象寶，便使會四部兵，被白象莊嚴已，騎白象，日出便出宮門，飛行繞四海內，即時還宮，坐相娛樂。爾時，轉輪王甚大歡喜踊躍言：『已為我自然白象寶，今我已作轉輪王。』轉輪王白象寶如是。
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「轉輪王有紺色馬寶，何等類？轉輪王明旦與左右共參議，時見有自然紺色馬在前，其馬身青毛衣滑澤頭黑。轉輪王自念言：『若調此馬者，便當即好。』與調馬師使調，即時調好，最如賢善馬。爾時，轉輪王欲試紺色馬寶，即使會四部兵，被已騎馬未出宮門，即與四部兵飛行繞四海內，即日還宮，坐相娛樂，甚大歡喜踊躍言：『已為我自然紺色馬寶，今我已為，作轉輪王。』有紺色馬寶如是。
「轉輪王有紺色馬寶，何等類？轉輪王明旦與左右共參議，時見有自然紺色馬在前，其馬身青毛衣滑澤頭黑。轉輪王自念言：『若調此馬者，便當即好。』與調馬師使調，即時調好，最如賢善馬。爾時，轉輪王欲試紺色馬寶，即使會四部兵，被已騎馬未出宮門，即與四部兵飛行繞四海內，即日還宮，坐相娛樂，甚大歡喜踊躍言：『已為我自然紺色馬寶，今我已為，作轉輪王。』有紺色馬寶如是。
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「轉輪王有明月珠寶者，何等類？轉輪王明旦與諸臣共坐參議，時見有自然明月珠寶在前。其珠青琉璃色，八方滑澤，好清潔有光明照燿。轉輪王見已自念言：『如此珠照我後宮中者為姝好。』爾時，轉輪王欲試明月珠寶，便使會四部兵，持珠著幢頭，夜從宮門出，與四部兵。爾時，明月珠寶光照，諸長者婆羅門家起作，使奴婢販賣市井，謂為日出。其珠照四部兵明出宮四十里，飛行繞四海內，即夜還宮坐，甚大歡喜踊躍言：『已為我自然明月珠寶今已作轉輪王。』轉輪王有明月珠寶如是。
「轉輪王有明月珠寶者，何等類？轉輪王明旦與諸臣共坐參議，時見有自然明月珠寶在前。其珠青琉璃色，八方滑澤，好清潔有光明照燿。轉輪王見已自念言：『如此珠照我後宮中者為姝好。』爾時，轉輪王欲試明月珠寶，便使會四部兵，持珠著幢頭，夜從宮門出，與四部兵。爾時，明月珠寶光照，諸長者婆羅門家起作，使奴婢販賣市井，謂為日出。其珠照四部兵明出宮四十里，飛行繞四海內，即夜還宮坐，甚大歡喜踊躍言：『已為我自然明月珠寶今已作轉輪王。』轉輪王有明月珠寶如是。
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大樓炭經卷第一
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